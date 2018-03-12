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 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще трое получили ранения. Враг осуществил 4 обстрела позиций ВСУ, - штаб АТО

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО. Враг осуществил четыре обстрела позиций украинских защитников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, на луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по укреплениям сил АТО в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.

На донецком направлении боевики российско-оккупационных войск из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

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"К сожалению, за прошедшие сутки есть потери личного состава: во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий. Еще трое защитников получили ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Напомним, 10 марта российские наемники 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще трое получили ранения. Враг осуществил 4 обстрела позиций ВСУ, - штаб АТО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3054937
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще трое получили ранения. Враг осуществил 4 обстрела позиций ВСУ, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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