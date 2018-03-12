 Доступ к 30 украинским информационным сайтам полностью или частично закрыт в оккупированном Крыму, - правозащитница Седова

Медиакоординаторка Крымской правозащитной группы Ирина Седова в эфире Громадського радіо рассказала о мониторинге доступности украинских интернет-сайтов на территории оккупированного Крыма, сообщает Цензор.НЕТ.

"Результаты впечатляют, потому что такой же мониторинг мы проводили в июле прошлого года, было меньше заблокированных на территории Крыма сайтов. Оказалось, что на данный момент 30 информационных сайтов полностью или частично не открываются в Крыму. Мы проверяли доступность этих сайтов в 5 городах Крыма - в Керчи, Симферополе, Севастополе, Белогорске и Ялте. Оказалось, что в разных городах блокируют эти сайты по-разному", - сообщила она. Седова уточнила, что во всех 5 городах заблокированы 9 сайтов.

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"Другие сайты блокируются каким-то непонятным образом, нет какой-то логики в этом блокировании. В Симферополе из этого перечня заблокировано 28, а в Керчи - 11. На наш взгляд, это блокирование происходит полностью незаконно не только с точки зрения украинских и международных законов, а также с точки зрения российского законодательства", - отметила правозащитница.

По ее словам, в России законодательство позволяет блокировать сайты, если Роскомнадзор выдает соответствующее решение. "Он обращается в суд с сообщением, что на этом сайте содержится некий запрещенный на их взгляд контент. Суд может решить, что этот контент действительно экстремистский, побуждает к терроризму, тогда на основании решения этого суда сайт блокируется. На сайте самого Роскомнадзора есть перечень заблокированных по решению суда сайтов. Я из этого списка 30 сайтов нашла там только 6", - уведомила Седова. При этом результаты мониторинга в оккупированном Крыму отличаются от результатов мониторинга в Москве. В столице РФ заблокированы только четыре сайта: Цензор.НЕТ, "Громадське радіо", РБК и СЛЕД.net. Правозащитница отметила, что на блокирование этих ресурсов есть решение суда.

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