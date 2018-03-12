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 Политика Украины, Здоровье
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 Национальная служба здоровья будет получать жалобы от пациентов на качество услуг и вымогательство, - Минздрав

Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) не принадлежит ни одно медицинское учреждение.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения на своей странице в Facebook, пишет Цензор.НЕТ

"Самое важное в системе здравоохранения - гарантия от государства, при необходимости каждый гражданин получит медицинскую помощь, на которую имеет право по закону и за которую платит налоги. Несмотря на официально бесплатную медицину, часто в больнице нас спрашивают, есть деньги на лекарства и лечение. Проблема не только в дефиците финансирования государственной медицины. Система не функционирует из-за неэффективного использования имеющихся бюджетных средств", - отмечают в Минздраве.

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При существующей системе государство, сообщают в ведомстве, тратит средства на содержание зданий больниц, а новая модель финансирования позволит все деньги перенаправить на восстановление и сохранение здоровья конкретного человека.

"Реформа обеспечит максимально возможную финансовую защиту здоровья каждого гражданина Украины. Именно так реализуется право гражданина получать защиту своего здоровья. А государство предоставляет финансовые гарантии для осуществления этого права. Прозрачную и прямую оплату за предоставленные услуги медицинским учреждениям или врачам будет обеспечивать Национальная служба здоровья Украины. НСЗУ не принадлежит ни одно медицинское учреждение. В пределах компетенции службы: получать жалобы от пациентов на качество предоставления услуг медицинскими учреждениями и случаи вымогательства дополнительных оплат от пациентов, непредвиденных законодательством. Пациент может выбрать любое медучреждение и врача для получения медицинской услуги и изменить его в любое время. Государство оплатит стоимость лечения повсюду", - сообщают в Минздраве.

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Национальная служба здоровья будет получать жалобы от пациентов на качество услуг и вымогательство, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3054934
 
 
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