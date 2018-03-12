 Всекитайское собрание народных представителей разрешило президенту Си Цзиньпину править до конца жизни

За соответствующие изменения в Конституцию проголосовало Всекитайское собрание народных представителей - высший законодательный орган страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC Ukraine.

С 2964 делегатов, принявших участие в голосовании, только два проголосовали против и трое воздержались.В 1990-х годах в Китае ввели ограничения пребывания у власти для главы государства двумя сроками. Идеолог модернизации страны и "социализма с китайской спецификой" Дэн Сяопин таким образом пытался противодействовать возникновению нового культа личности, который уже существовал во времена Мао Цзэдуна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Себастьян Пиньера приступил к исполнению обязанностей президента Чили

Однако Си Цзиньпин, который находится у власти с 2012 года и должен был оставить должность весной 2023, бросил вызов традиции и не представил своего преемника на съезде Коммунистической партии Китая в октябре прошлого года.

Вместо этого он укрепил свою политическую власть.

Съезд КПК внес имя Си Цзиньпина в партийный устав. Таким образом его приравняли к основателю партии Мао Цзэдуну.

Также читайте: Россия и Китай представляют угрозу для безопасности США и их союзников, - Пентагон

Корреспондент BBC China в Пекине Стивен МакДонелл утверждает, что сейчас трудно увидеть признаки того, что кто-то бросает вызов Си Цзиньпину. Он накопил власть, которой ни у кого не было со времен Мао Цзэдуна.

Еще пять лет назад страной руководило коллективное руководство. Во времена бывшего президента Ху Цзиньтао обычным делом было высказывание различных мнений во время заседаний постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.

Читайте также: РФ является "единственной экзистенциальной угрозой" для США, - глава Стратегического командования Хайтен

Было ощущение, что Ху Цзиньтао нужно было удовлетворять различные фракции внутри Коммунистической партии. Казалось, что каждые 10 лет в процессе плавной передачи власти будет приходить новый лидер со своими людьми.

Не было общенациональных дебатов о том, следует ли лидеру оставаться у власти до тех пор, пока его выбирают. Постепенно, но уверенно Си Цзиньпин изменил порядок управления в стране.