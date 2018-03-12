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Все про:власть (2607) Китай (926) Президент (4027) Си Цзиньпин (10)

 Всекитайское собрание народных представителей разрешило президенту Си Цзиньпину править до конца жизни

Парламент Китая одобрил снятие ограничений по срокам пребывания у власти лидера страны Си Цзиньпина.

За соответствующие изменения в Конституцию проголосовало Всекитайское собрание народных представителей - высший законодательный орган страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC Ukraine.

С 2964 делегатов, принявших участие в голосовании, только два проголосовали против и трое воздержались.В 1990-х годах в Китае ввели ограничения пребывания у власти для главы государства двумя сроками. Идеолог модернизации страны и "социализма с китайской спецификой" Дэн Сяопин таким образом пытался противодействовать возникновению нового культа личности, который уже существовал во времена Мао Цзэдуна.

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Однако Си Цзиньпин, который находится у власти с 2012 года и должен был оставить должность весной 2023, бросил вызов традиции и не представил своего преемника на съезде Коммунистической партии Китая в октябре прошлого года.

Вместо этого он укрепил свою политическую власть.

Съезд КПК внес имя Си Цзиньпина в партийный устав. Таким образом его приравняли к основателю партии Мао Цзэдуну.

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Корреспондент BBC China в Пекине Стивен МакДонелл утверждает, что сейчас трудно увидеть признаки того, что кто-то бросает вызов Си Цзиньпину. Он накопил власть, которой ни у кого не было со времен Мао Цзэдуна.

Еще пять лет назад страной руководило коллективное руководство. Во времена бывшего президента Ху Цзиньтао обычным делом было высказывание различных мнений во время заседаний постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.

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Было ощущение, что Ху Цзиньтао нужно было удовлетворять различные фракции внутри Коммунистической партии. Казалось, что каждые 10 лет в процессе плавной передачи власти будет приходить новый лидер со своими людьми.

Не было общенациональных дебатов о том, следует ли лидеру оставаться у власти до тех пор, пока его выбирают. Постепенно, но уверенно Си Цзиньпин изменил порядок управления в стране.

Источник: https://censor.net.ua/n3054933
 
 
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Імператор Вальц Ман не програє жодних виборів, особливо якщо зробити строк царювання пожиттєвим Всекитайское собрание народных представителей разрешило президенту Си Цзиньпину править до конца жизни - Цензор.НЕТ 6908
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Да здраствует император династии Цзинь !
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тем что скорее всего ему как королю Карлу, отрубят голову.
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Ну да, руки ж уже за воровство по самые уши отрубили.
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Таким чином Китай перетворився на комуністичну монархію.
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Китайці не глупа нація, помнять ше як горобців ловили при Мао.
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значит будут делать русне сибирьнаш.
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это поверь, по серьезней чем путин с россией.
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Это может быть Началом Заката Империи. (не сразу)
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Oleg Mamont - бессменная власть, отсутствие конкуренции и внешнего контроля всегда приводила к застою, излишествам, деградации и краху.... Исключений не было...
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Интересно когда порохня и Ко будут приводить это как пример настоящей демократии. 😂
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это кабмин или администрация лолиты?
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Трындец! Хана Китаю. 21 век!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Так і буде. Хто заважає вільному америкоському лохторату не запихувати щоразу на 2 строки чуваків в Білий дім? Вони натяк зрозуміли правильно.
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да нет,живи ты сам под фюрером. Тут,слава Богу, такое не прокатит.
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Вот непонятно в Китае это комунизм или Ту хрень которую втюхивала рускаяИмперия под видом комунизма впарили рабам без хозяина (бывшим крепостным) Феодализм.
Может такой и должен быть этот самый Коммунизм ?
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Справжній комунізм був у Кампучії та в СРСР. А в Китаї поки монархія під виглядом комунізму, хоч може все змінитися і знов китайці почнуть масово вбивати своїх громадян.
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-- править до конца жизни? ... -- капэць Китаю... -- коррупция опять победила Коммунизм! *)
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ну, в Китае за коррупцию таки реально расстреливают несмотря на должность
правда, мало помогает
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"два проголосовали против и трое воздержались"

расстрелять отщепенцев и наймитов Запада Всекитайское собрание народных представителей разрешило президенту Си Цзиньпину править до конца жизни - Цензор.НЕТ 6928
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хуево, теперь в политике Китая нет баланса, есть начинающий диктатор, тот кто захватил власть единолично. Ну нафиг такое, сегодня кажется, что особо ни чего нет страшного, а завтра получим путина номер два. Бля только там три миллиарда
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Единоначалие хорошо на войне. Во всех остальных случаях власть в стране деградирует и начинается деградация производительных сил. Это очередная попытка сохранить власть Коммунистической Партии Китая - всем уже давно очевидно что ресурс административной экономики полностью исчерпан и в их случае несменяемость и стабильность власти приведет к застою..
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Северная Корея, Китай, теперь на очереди россия, у этих диктатур много общего.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВсекитайское собрание народных представителей разрешило президенту Си Цзиньпину править до конца жизни
 
 
 
 
 
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