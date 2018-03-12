Россияне дают взятки, чтобы служить по контракту, - Шойгу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Сегодня у нас примерно раз в неделю возбуждаются уголовные дела по даче взятки для поступления на службу по контракту. Потому что достаточно высокое денежное содержание, потому что после окончания достойной службы достаточно серьезное социальное обеспечение", - сказал Шойгу.

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