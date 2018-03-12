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Все про:армия РФ (5538) контракт (291) Россия (68337) Шойгу (306) наемники РФ (357)

 Россияне дают взятки, чтобы служить по контракту, - Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу уверяет, что престиж российской армии вырос настолько, что россияне дают взятки, чтобы служить по контракту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Сегодня у нас примерно раз в неделю возбуждаются уголовные дела по даче взятки для поступления на службу по контракту. Потому что достаточно высокое денежное содержание, потому что после окончания достойной службы достаточно серьезное социальное обеспечение", - сказал Шойгу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3054930
 
 
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Бледная Моль с друзьями Роттенбергами.Россияне дают взятки, чтобы служить по контракту, - Шойгу - Цензор.НЕТ 5279
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у нас в Украине, тоже есть такие люди и весомые.
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...хуйла на нары не пустят... -- даже у параши.
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под шконку, в курятник легко. будет валей.
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-- Возьмите, возьмите меня в партизаны!
-- Возмём, возмём, возмём!
-- И мать мою, и мать мою возьмите!
-- И мать твою, и мать твою возьмём!
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https://i2.wp.com/s2.1pic.org/files/2018/03/11/f70151521993783d5777.jpg?zoom=2
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Дают взятки - прикол. ОН ЭТИМ ГОРДИТСЯ. Не понимает Сапог, что Взятка это ПРЕСТУПЛЕНИЕ и поэтому рашка в заднице ( в т.ч. и мы), а Китай готовится заселить в перспективе плодородную Сибирскую почву.
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вы оба дебилы. Тот потому что гордится, а ты потому что статью не прочитал
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это похвала... по кацапски. унылое говно этот их шойгу и то не контракт они себе покупают, а доски на гроб. наемники они никакие, одним словом, - ублюдки.
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Можем начать распродавать этим взяточникам лучшие места на кладбищах.
А чё, серьёзно...
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Ну да! А потом еще раз дают взятки, чтобы им гробы из цинка предоставляли, а не из материала для поделок якутского скульптора. Дебилыбля.
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Шо меле а може не меле, недоразвитих хватае.
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А самые большие взятки дают что бы в Сирию отправили....
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Россияне дают взятки, чтобы служить по контракту, - Шойгу.

А також іще одразу додають грошей на майбутні похорони.
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может это просто привычка . москали так привыкли всем давать на лапу что просто не знают что можно как то по другому
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Тобто росіяни не хочуть займатися бізнесом та просто працювати, а можливо оплачуваних роботи нема.Їм треба ставати найманцями і вбивати заради нормальної зарплати?
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А суммы взяток не назвал? А то, если кому на службу в Сирии не хватает, то можем всем скопом сброситься, чтоб у себя там Говносранске не скучали по чём зря типа
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То есть платят за свою смерть в Сирии и на Донбассе? Таки дебилы!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссияне дают взятки, чтобы служить по контракту, - Шойгу
 
 
 
 
 
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