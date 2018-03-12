Россияне дают взятки, чтобы служить по контракту, - Шойгу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Сегодня у нас примерно раз в неделю возбуждаются уголовные дела по даче взятки для поступления на службу по контракту. Потому что достаточно высокое денежное содержание, потому что после окончания достойной службы достаточно серьезное социальное обеспечение", - сказал Шойгу.
-- Возмём, возмём, возмём!
-- И мать мою, и мать мою возьмите!
-- И мать твою, и мать твою возьмём!
А чё, серьёзно...
А також іще одразу додають грошей на майбутні похорони.