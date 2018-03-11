 Украинские учреждения не готовы противостоять российским кибератакам, - Шимкив

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, значительная часть работы Шимкива в должности замглавы президентской администрации касается кибербезопасности президентского аппарата - и всей страны. "Я очень беспокоюсь из-за возможности кибератак", - признался Шимкив в то время, как президент выступал с показаниями.

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Шимкив рассказал, что такое случалось. При таких атаках (от англ. Distributed denial-of-service attack, распределенная атака отказа в обслуживании) злоумышленники и взятые ими под контроль тысячи компьютеров других пользователей - без ведома тех людей - "забивают" атакованную компьютерную систему множеством запросов, перегружая ее возможности и вызывая "отказ в обслуживании".

Еще до того, как российские хакеры, как утверждают, вмешались в президентские выборы в США 2016 года, их обвинили в нападении на Украину и даже в ее президентские выборы в мае 2014-го - и не только с помощью DDoS-атак.

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Хотя Россия отрицает свою причастности, правоохранители и в Киеве, и в Вашингтоне убеждены, что нападения совершила именно Россия. И, говорят они, эти нападения не прекратились и, как ожидается, продлятся дальше.

По их словам, Россия, по сути, использует Украину как испытательный полигон своей кибервойны. Но Украина как для страны, которая постоянно является целью нападений, в основном не готова противостоять кибератакам российских или других опытных хакеров, признал Шимкив.

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С этим согласились в отдельных интервью руководитель киберполиции Украины и члены известной проправительственной хакерской группы. Признавая, что страна сделала определенный прогресс на фронте кибербезопасности, они давали понять или заявляли откровенно, что киберзащита Украины и близко не такая, как должна быть в стране, которая является регулярной целью кибератак. Причинами они назвали слабое сотрудничество между правительственными учреждениями, нежелание перемен, непоследовательный политический подход к киберзащите и недостаток средств на то, чтобы набрать опытных работников и купить необходимое оборудование.

Напомним, 21 февраля 2018 года в Оболонском районном суде Киева состоялось 37-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича. На нем в качестве свидетелей допросили экс-посла Украины в РФ, постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, а также Президента Украины Петра Порошенко.