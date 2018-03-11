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 Политика Украины
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Все про:Шимкив (117) кибербезопасность (254)

 Украинские учреждения не готовы противостоять российским кибератакам, - Шимкив

Заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив беспокоился, что видеомост во время показаний Петра Порошенко перед судом по делу бывшего президента Виктора Януковича могли взломать.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, значительная часть работы Шимкива в должности замглавы президентской администрации касается кибербезопасности президентского аппарата - и всей страны. "Я очень беспокоюсь из-за возможности кибератак", - признался Шимкив в то время, как президент выступал с показаниями.

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Шимкив рассказал, что такое случалось. При таких атаках (от англ. Distributed denial-of-service attack, распределенная атака отказа в обслуживании) злоумышленники и взятые ими под контроль тысячи компьютеров других пользователей - без ведома тех людей - "забивают" атакованную компьютерную систему множеством запросов, перегружая ее возможности и вызывая "отказ в обслуживании".

Еще до того, как российские хакеры, как утверждают, вмешались в президентские выборы в США 2016 года, их обвинили в нападении на Украину и даже в ее президентские выборы в мае 2014-го - и не только с помощью DDoS-атак.

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Хотя Россия отрицает свою причастности, правоохранители и в Киеве, и в Вашингтоне убеждены, что нападения совершила именно Россия. И, говорят они, эти нападения не прекратились и, как ожидается, продлятся дальше.

По их словам, Россия, по сути, использует Украину как испытательный полигон своей кибервойны. Но Украина как для страны, которая постоянно является целью нападений, в основном не готова противостоять кибератакам российских или других опытных хакеров, признал Шимкив.

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С этим согласились в отдельных интервью руководитель киберполиции Украины и члены известной проправительственной хакерской группы. Признавая, что страна сделала определенный прогресс на фронте кибербезопасности, они давали понять или заявляли откровенно, что киберзащита Украины и близко не такая, как должна быть в стране, которая является регулярной целью кибератак. Причинами они назвали слабое сотрудничество между правительственными учреждениями, нежелание перемен, непоследовательный политический подход к киберзащите и недостаток средств на то, чтобы набрать опытных работников и купить необходимое оборудование.

Напомним, 21 февраля 2018 года в Оболонском районном суде Киева состоялось 37-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича. На нем в качестве свидетелей допросили экс-посла Украины в РФ, постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, а также Президента Украины Петра Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3054929
 
 
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С таким персонажем у власти как Лолита, Украина ни к чему не готова. Потому, что это падло действует исключительно в своих шкурных интенресах. Дай Бог их снимут вмечте со шкурою.
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Дон Серхио - ну за это направление должен отвечать бездарь Турчинов ..., разве нет?
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Ну, насколькоя понял, это чучуло из АП. В принципе Череп нни зачто не отвечает. Только за подготовку решений СНБО.
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Турчинов отвечает за оборону и нацбезопастность.Вроде бы за все и в то же время ни за что.Есть министр обороны со штабом,есть глава нацбезопастность со своим аппаратом.
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Дмитрий Шимкив беспокоился, что видеомост во время показаний Петра Порошенко перед судом по делу бывшего президента Виктора Януковича могли взломать.Источник: https://censor.net.ua/n3054929

И шо, подменить гаранта?
Вот гады!
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Вот, оказывается, зачем мусора в суде девкам сиськи осматривали! Что бы кацапским хакерам не выгорело!
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удалили фемен-сиськи... Українські установи не готові протистояти російським кібератакам, - Шимків - Цензор.НЕТ 2984
Военная тайна, наверное.
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Да кто ж на вас будет работать за 200--300 баксов из грамотных ребят на предприятиях? Учитывая так же что чиновники саботируют рекомендации и требования сисадмина по безопасности. До скандалов и увольнения (сисадмина, конечно) на более покладистого.
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Ну ясен пень, если денег Нормальных на это не выделяют, зато Ген Прокурор из ВОЗДУХА три миллиона Накалядовал, На дома, Машины, Виллы в Испании Мальдивы Офшоры - ДЕНЬГИ ЕСТЬ, а на Безопасность страны Остатки от деребана.
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Да ладно!
Злые языки говорят, что в этом году на порохоботов ой, минстець выделили почти миллиард грн бюджетного финансирования. Больше чем на НАБУ.
Так шо, информпространство Украины надежно защищено. Почти как Украина стеной яценюка.
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А ежели фемен прибежит, с сиськами?
Или, не дай бог, благодарный народ на улице встретиться? Восхищенный перемогами и 148-ю рехвормами?
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На содержание чиновников деньги есть , а на безопасность страны нету .
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А Шимкив зачем тогда в АП сидит? И где реформы? Один пистеж
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Квартплата повышена в пять раз , гривна опущена в три раза , цены в пять раз повышены ,Ляшко в лотерею полмиллиона выиграл , Миллиарда в Е- декларациях прокуроров , министров , деппутатов = это всё реформы . Как сказал Волкер или Шполкер - только дурак реформ не видит .
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Цензор ддосили, и не раз. И ничего, как-то справлялись. Нужно не жалеть просто денег на дополнительные софт- и хард. Все западные крупные фирмы ддосят регулярно и вымогают то биткоины, то хрень всякую. И, ничего, все как-то живут и не рассыпаются...
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Да этим их бредом можно только курей смешить. Видеодопрос по закрытому каналу заддосить вообще невозможно. Можно заддосить только прямую трансляцию этого допроса в интернет - ух как страшно!...Ну почему в команде на Банковой одни дебилы...
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Вроде,к этому "Дому-3" за четыре года все интерес потеряли,даже российские хакеры.Так,что не переживай,Шимкив,подельники пообщаются между собой без вирусов.
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Короче Чувак ПРИЗНАЛСЯ, что Деньги по сути Украли. (этот чувак даже знает Кто и Сколько) Поэтому таки и Беспокоится. (беспокойный чувачок)
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Срочно выделить 20млрдгрн. на разработку стратегии прогнозирования кибератак.
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Визнання проблеми - це щось нове... Так може доживемо коли на і шир. лані будуть визнавати...
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Откуда таких "умников" набирают в АП? ...Собственно допрос должен был быть организован по закрытой сети, которая никаким атакам DDoS не подвержена по-умолчанию. Атаке может быть подвержена только трансляция допроса в интернете для сторонних зрителей. Ах, какая ахренительная опасность для Украины, что страна, упаси небеса, не сможет лицезреть допрос любимого президента в прямом эфире, а вынуждена будет увидеть запись в Ютубе..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские учреждения не готовы противостоять российским кибератакам, - Шимкив
 
 
 
 
 
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