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Все про:переговоры (3426) Швеция (472) Ким Чен Ын (79) Трамп (1689)

 Швеция готова устроить встречу Трампа и Ким Чен Ына, - премьер-министр Левен

Швеция готова содействовать проведению встречи между президентом США Дональдом Трампом и главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время.

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"Если мы можем каким-то образом помочь, мы это сделаем", – сказал Левен на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Люксембурга.

В интервью шведским СМИ Левен отметил роль Швеции, которую она играла ранее в американо-северокорейских отношениях. Американские дипломаты в прошлом использовали посольство Швеции в Пхеньяне как канал общения с КНДР.

"Я не хочу слишком спекулировать относительно того, что это может означать.... Но тот факт, что мы являемся защитной силой для США, что мы были на границе с 1950-х, что мы имели посольство в Пхеньяне с начала 1970-х, дает нам такие отношения с Северной Кореей, в которых, как мы чувствуем, они нам доверяют ", – сказал Левен.

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Но Левен подчеркнул, что Швеция не была сильным игроком в Северной Корее, который оказал значительное влияние на Север или Юг.

"Надо помнить, что ключевыми актерами остаются Северная и Южная Корея, США и Китай. Именно они, по сути, должны найти путь вперед", – сказал он.

Американские СМИ, такие как Washington Post и ABC News, ранее называли Швецию возможным местом встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Источник: https://censor.net.ua/n3054928
 
 
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...покажите жирному хомяку, как надо жить... Швеция готова устроить встречу Трампа и Ким Чен Ына, - премьер-министр Левен - Цензор.НЕТ 9601
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А он видел, когда учился в Швейцарии, но...
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Ын понял, что двум придуркам, которые уничтожают США мультиками не место на этой планете и решил включить заднюю?

Или банально: ядрёные бомбы - ядрёными бомбами, а кусать та хосесся, аднака.
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из них получится классная шведская семья, особено если хуйло будет их женой ))))
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У них много общего, хотя среда обитания разная.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомШвеция готова устроить встречу Трампа и Ким Чен Ына, - премьер-министр Левен
 
 
 
 
 
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