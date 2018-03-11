 Отравление Скрипаля: Оппозиция требует от партии Мэй вернуть пожертвования российских доноров

Одним из крупнейших доноров является жена бывшего заместителя российского министра финансов, которого некогда называли "банкиром Путина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Когда полтора года назад Мэй вступила в должность, она пообещала, что британские консерваторы дистанцируются от российских доноров, но документы избирательной комиссии, проанализированные британской газетой Sunday Times, показывают, что пожертвования, связанные с Россией, продолжились.

Консерваторы также получали пожертвования от британских лоббистов и PR-компаний, работающих на российских олигархов и даже на Кремль. PR-агентство New Century Media, нанятое российским правительством для проведения маркетинговой кампании для формирования "позитивного имиджа" России, пожертвовало более 200 тысяч долларов британской правящей партии.

Парламентарии от оппозиции в воскресенье призвали консерваторов вернуть пожертвования. По их словам, из-за этих денег возникают сомнения в решительности правительства при принятии ответных мер на события, в которых разведслужбы видят одобренную Кремлем попытку убийства 4 марта на британской территории бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля, который занимался шпионажем в пользу Великобритании, а также его 33-летней дочери.

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Британские власти подозревают, что при покушении использовалось отравляющее вещество нервнопаралитического действия, вероятно, модифицированный зарин или VX. Второе отравляющее вещество было разработано в лаборатории ФСБ в Ясенево. Российские власти отвергают обвинения в причастности ФСБ или Кремля к покушению на убийство, в результате которого отец и дочь находятся в больнице в критическом состоянии. По их словам, речь идет об истерии, являющейся частью западной кампании по очернению России.

"[Пожертвования консерваторам] вызывают вопросы о том, насколько серьезно Тереза Мэй готова бросить вызов поведению России, когда ее партия в буквальном смысле субсидируется некоторыми близкими союзниками Кремля", – заявила Ниа Гриффит, – министр обороны в теневом кабинете лейбористов.

В числе самых щедрых российских доноров партии тори оказались Любовь Чернухина – жена бывшего заместителя министра финансов Владимира Чернухина, которая пожертвовала консерваторам в общей сложности более 600 тысяч долларов с 2010 года.

Представители консерваторов говорят, что гражданка Великобритании Чернухина не является другом Путина, поскольку ее муж поссорился с Владимиром Путиным после увольнения с работы в государственном банке.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается седьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.