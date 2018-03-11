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Все про:Великобритания (1669) деньги (723) отравление (881) Россия (68337) Мэй Тереза (56) Скрипаль (13)

 Отравление Скрипаля: Оппозиция требует от партии Мэй вернуть пожертвования российских доноров

От премьер-министра Великобритании Терезы Мэй требуют вернуть миллионы долларов, пожертвованных российскими олигархами и их лоббистами Консервативной партии, которую она возглавляет.

Одним из крупнейших доноров является жена бывшего заместителя российского министра финансов, которого некогда называли "банкиром Путина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Когда полтора года назад Мэй вступила в должность, она пообещала, что британские консерваторы дистанцируются от российских доноров, но документы избирательной комиссии, проанализированные британской газетой Sunday Times, показывают, что пожертвования, связанные с Россией, продолжились.

Консерваторы также получали пожертвования от британских лоббистов и PR-компаний, работающих на российских олигархов и даже на Кремль. PR-агентство New Century Media, нанятое российским правительством для проведения маркетинговой кампании для формирования "позитивного имиджа" России, пожертвовало более 200 тысяч долларов британской правящей партии.

Парламентарии от оппозиции в воскресенье призвали консерваторов вернуть пожертвования. По их словам, из-за этих денег возникают сомнения в решительности правительства при принятии ответных мер на события, в которых разведслужбы видят одобренную Кремлем попытку убийства 4 марта на британской территории бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля, который занимался шпионажем в пользу Великобритании, а также его 33-летней дочери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британия призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 из-за отравленного Скрипаля, - Times

Британские власти подозревают, что при покушении использовалось отравляющее вещество нервнопаралитического действия, вероятно, модифицированный зарин или VX. Второе отравляющее вещество было разработано в лаборатории ФСБ в Ясенево. Российские власти отвергают обвинения в причастности ФСБ или Кремля к покушению на убийство, в результате которого отец и дочь находятся в больнице в критическом состоянии. По их словам, речь идет об истерии, являющейся частью западной кампании по очернению России.

"[Пожертвования консерваторам] вызывают вопросы о том, насколько серьезно Тереза Мэй готова бросить вызов поведению России, когда ее партия в буквальном смысле субсидируется некоторыми близкими союзниками Кремля", – заявила Ниа Гриффит, – министр обороны в теневом кабинете лейбористов.

В числе самых щедрых российских доноров партии тори оказались Любовь Чернухина – жена бывшего заместителя министра финансов Владимира Чернухина, которая пожертвовала консерваторам в общей сложности более 600 тысяч долларов с 2010 года.

Представители консерваторов говорят, что гражданка Великобритании Чернухина не является другом Путина, поскольку ее муж поссорился с Владимиром Путиным после увольнения с работы в государственном банке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Чистой воды пропаганда и нагнетание истерики", - Лавров счел неуместным сравнение отравлений Скрипаля и Литвиненко

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается седьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.

Источник: https://censor.net.ua/n3054926
 
 
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Иногда денги пахнут яблочным ароматом нервно-паралитического газа
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а иногда вообще не пахнут,как чай с полонием,но эффект стабильный
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Они опять взялись за свое. Ведут бой за корону
Отравление Скрипаля: Оппозиция требуют от партии Мэй вернуть пожертвования российских доноров - Цензор.НЕТ 4869
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Someone gave them white powder,
And someone gave them brown poison;
Someone gave them polonium tea,
But nobody drummed this someone out of land.
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всего миллионы,а не миллиарды?Нищеброды дешево продались
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не в деньгах дело. а в самой сути сделки. а суть очень проста, - смотри с кем имеешь дело. может так произойти, что тебе в спину ударит твой ,,друг,,. легкомысленных политиков не ждет Успех. их ждет Поражение и Позор.
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Иногда также счет к кому-то бывает личным.
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нет. всегда в ИНТЕРЕСАХ. и во вторую мировую топили флоты стоймостью в миллиарды золотом. деньги пыль, интересы есть глыба и она раздавит кого угодно, так как за ней стоит народ Великой Британии.
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а интересы всегда в деньгах,флоты строили не за деньги политиков,а за деньги налогоплательщиков
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нет. интересами нельзя жертвовать. это противоречит понятию Свободный мир. Свободный человек и Свободная страна. если бы мы не жертвовали национальными интересами у нас не было бы сейчас войны и жили бы мы лучше чем к примеру поляки или венгры. те чтят свою нацию и её интересы. интересы это не только деньги, это будущее наших детей и внуков. если бы кучма руководствовался интересами государства Украина у нас сейчас было бы под крылом мин. 300 тактических единиц ЯО. нельзя упрощать. это как, если бы я тебе сказал, - на 20 тыс. долл. отдай мне свою дочку. ты бы мне сопатку набил. и правильно сделал бы. а, если бы я еще и цену поднял до миллиона ты бы меня самого продал на плантации сахарного тростника где то в юж. Родезии.
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какая то бредовая новость...написанная задней ногой....лаборатория ФСБ в Ясенево, 600 тыс долларов за 8 лет - один из самых щедрых взносов? одной из ведущих партий бриттов? Отравление Скрипаля: Оппозиция требуют от партии Мэй вернуть пожертвования российских доноров - Цензор.НЕТ 9864
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нет не бредовая "рашистский крысиный "брехит" в бритов, на пару лярдов тянет...
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так їх всього там дві, партій, а не "одной із вєдусчіх"
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Какая то дон кихотчина. Надо не возвращать, а наоборот отобрать все, что свиньи натаскали в королевство
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Где-то писали, что Абрамович уже пытался в Швейцарию слинять, но не притняли злые швейцарцы.
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россия умудрилась купить больших людей не только в Польше, Венгрии и Чехии, но и Британии?
Тогда неудивительно, почему дело Литвиненко замяли, и будут пытаться замять и тут. Надежда только на гражданское общество. Хотя судя по Боингу, и тут дела плохи.
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Как это нет, если единороги в воскресенье призвали львов вернуть пожертвования Отравление Скрипаля: Оппозиция требуют от партии Мэй вернуть пожертвования российских доноров - Цензор.НЕТ 7268 .Читай пост.
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Не свисти - Боинг еще все впереди. Не торопи события.
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Представители консерваторов говорят, что гражданка Великобритании Чернухина не является другом Путина, поскольку ее муж поссорился с Владимиром Путиным после увольнения с работы в государственном банке.

Капец, какой аргумент. Чего только не пи2данёшь, чтобы деньги не возвращать..
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много ходов очка хуйла... на роисе многим жрать нечего, а он милиарды вливает в хер знает куда. то кубе долги простит, то сраному дрочидопоту корейсому, то бритов подкупает, то уго чавеса какого то... дебилы блять.
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судя по результату - оно того стоит. Иначе его бы давно ухекали, а так даже гавкнуть боятся.
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Внимание! Внимание!
Всем смотреть!
Пуск ракеты кинжал или очередной фейк Залесья Отравление Скрипаля: Оппозиция требуют от партии Мэй вернуть пожертвования российских доноров - Цензор.НЕТ 4980

https://www.youtube.com/watch?v=AG3ed4kh43s
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Вот вам и Великобритания (королевство честных правил и независимости) - не удивлюсь, если и королева - мать находится на попечении Газпрома... Отравление Скрипаля: Оппозиция требуют от партии Мэй вернуть пожертвования российских доноров - Цензор.НЕТ 2542. Миром правит эффективный менеджер дьявол, пока Бог проповеди читает....
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Боги не читают проповедей же, он же бог, по идее, то проповедники читают, последователи всё такое, боги или если один , бог пишет заповеди как -то передаёт их тем кто будет их рассказывать другим людям, так же и дьявол плетёт свои козни и ловит испорченных на разную наживку а потом посовещавшись распределяют души по местам, бог берёт к себе хороших а диявол плохих, такие дела
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beside - Аминь...., но как мы знаем "Священнослужители - лица, получившие в Таинстве Священства через епископское рукоположение (хиротонию) благодать Святого Духа для служения Богу." То есть через священников и его проповеди мы общаемся с Богом.... Вообщем тема длинная - на несколько часов богословской беседы...., так что оставим это для следующего раза... А с дьяволом мы общаемся по простому, напрямую - каждый день...
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ничего мы не знаем
и богов в мире разных, у исламистов кто антипод аллаха?
тоже наверное же есть образ диявола, и у всех других религий, кроме язычников, там на каждый случай есть божество там труднее разобрать а про более менее упорядоченные религии - христианство, иудаизм, мусульмане, кто там ще
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Украинцы, задайте вопрос СБУ, что делает в украинском Голосе Страны жительница Залесья которая находится на миротворце!
https://myrotvorets.center/criminal/dzhejns-erika/

https://www.youtube.com/watch?v=fXq07wz1NoQ&
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лучше их спросить, каким образом Уткин (Вагнер, руководитель ЧВК Вагнер), приезжал к маме картошку копать... так мало того что приехал, погостил пару недель, так еще и уехал спокойно. а певичка - то хлам, по сравнению с Уткиным.
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хороший вопрос. но его нужно задавать мармеладной гэбне и прочим рюкзачным беркутявым мусорам.
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Ну если бы ты был президентиком ,то ты всех неугодных тебе людишек покрошил бы в хлам ...Особенно евреев ...ведь так, Аддик?
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Брити прозріють. коли їм дійде хто найбільше був зацікавлений у їхньому
відокремленні від Європи. і за чиї грошики це все робилося.
Американські вибори - 2.
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та тіпа вони не знають Отравление Скрипаля: Оппозиция требуют от партии Мэй вернуть пожертвования российских доноров - Цензор.НЕТ 4921 І тіпа нідери не знають, хто збив Боїнг. І шо?!
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а кто-то их собирается возвращать, тож была безвозмездная то есть даром помощь, доноры же, они же гарантий угод наверное не подписывались, такие вещи всегда риск
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а так то же политические конкуренты, уже хотя бы для того чтобы нервы помотать конкурирующей фирме) ну и партия же не бедная у них есть деньги, если они их отдадут чтобы в их принципиальности и независимости не сомневались то у них меньше останется на предвыборную кампанию и тд. это плюс для их конкурентов, хз
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Это не серьезно - парламентские выборы в Англии прошли меньше года назад! гораздо интересно другое - кто там еще доноры? Китай, Штаты а может и Иран?
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Так что до жопы их импотентное НАТО.
Всё имеет свою цену.
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Представители консерваторов говорят, что гражданка Великобритании Чернухина не является другом Путина, поскольку ее муж поссорился с Владимиром Путиным после увольнения с работы в государственном банке.

барыги всех стран соединяйтесь, от такие вот дела, малята, одним пугалка "загнивающая гейропа" другим сказки про рай в Евросоюзе а другие наворовав напр в России или Украине прилично всегда везде пристроятся, и гражданство получат запросто, мани мейк зы ворлд гораунт
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Шредеризация Европы зашла ооочень далеко. Путин разрушает западную цивилизацию
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вероятно, модифицированный зарин или VX ...что-то сомневаюсь...и то и другое модифицированный дихлофос....там что-то посерьезнее
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Страница истории

Сегодня ровно семь лет как в Японии произошло землетрясение и цунами

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Уся ця компанія по британському Brexit, якщо покопається скотлонд'ярд, то і знайде російський слід, ось вже гроші у консерваторів знайшли партійні російського походження..
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Великобритания рассматривает возможность полного бойкота ЧМ-2018.
Скорее всего, бойкот поддержат:
Англия, Бельгия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Польша, Португалия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.
Австралия, Южная Корея, Колумбия и Япония, видимо тоже поддержат бойкот.
А Перу, Бразилия, Коста-Рика и Сербия вполне могут приехать. Из 32 стран-участников ЧМ-2018, страна 404 в полной мере может рассчитывать только на поддержку Ирана...
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Истинное лицо Европы - старая, трусливая, меркантильная проститутка! Чего только стОит пример со сбитым Боингом MH-17 - ху*ло угробило 298 человек, а они языки в *опу засунули и продолжают плясать под его дудку. Фу б*ядь...
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Кто нибудь, без истерики-это раша!, может ответить-как? Кто? И зачем убил этих людей? Кому это нужно вообще?
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"Не загоняйте крысу в угол", - кремлёвская крыса заявила в фильме "Хуйло".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтравление Скрипаля: Оппозиция требует от партии Мэй вернуть пожертвования российских доноров
 
 
 
 
 
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