 Отравление Скрипаля: Оппозиция требует от партии Мэй вернуть пожертвования российских доноров

Одним из крупнейших доноров является жена бывшего заместителя российского министра финансов, которого некогда называли "банкиром Путина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Когда полтора года назад Мэй вступила в должность, она пообещала, что британские консерваторы дистанцируются от российских доноров, но документы избирательной комиссии, проанализированные британской газетой Sunday Times, показывают, что пожертвования, связанные с Россией, продолжились.
Консерваторы также получали пожертвования от британских лоббистов и PR-компаний, работающих на российских олигархов и даже на Кремль. PR-агентство New Century Media, нанятое российским правительством для проведения маркетинговой кампании для формирования "позитивного имиджа" России, пожертвовало более 200 тысяч долларов британской правящей партии.
Парламентарии от оппозиции в воскресенье призвали консерваторов вернуть пожертвования. По их словам, из-за этих денег возникают сомнения в решительности правительства при принятии ответных мер на события, в которых разведслужбы видят одобренную Кремлем попытку убийства 4 марта на британской территории бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля, который занимался шпионажем в пользу Великобритании, а также его 33-летней дочери.
Британские власти подозревают, что при покушении использовалось отравляющее вещество нервнопаралитического действия, вероятно, модифицированный зарин или VX. Второе отравляющее вещество было разработано в лаборатории ФСБ в Ясенево. Российские власти отвергают обвинения в причастности ФСБ или Кремля к покушению на убийство, в результате которого отец и дочь находятся в больнице в критическом состоянии. По их словам, речь идет об истерии, являющейся частью западной кампании по очернению России.
"[Пожертвования консерваторам] вызывают вопросы о том, насколько серьезно Тереза Мэй готова бросить вызов поведению России, когда ее партия в буквальном смысле субсидируется некоторыми близкими союзниками Кремля", – заявила Ниа Гриффит, – министр обороны в теневом кабинете лейбористов.
В числе самых щедрых российских доноров партии тори оказались Любовь Чернухина – жена бывшего заместителя министра финансов Владимира Чернухина, которая пожертвовала консерваторам в общей сложности более 600 тысяч долларов с 2010 года.
Представители консерваторов говорят, что гражданка Великобритании Чернухина не является другом Путина, поскольку ее муж поссорился с Владимиром Путиным после увольнения с работы в государственном банке.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается седьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.
And someone gave them brown poison;
Someone gave them polonium tea,
But nobody drummed this someone out of land.
Тогда неудивительно, почему дело Литвиненко замяли, и будут пытаться замять и тут. Надежда только на гражданское общество. Хотя судя по Боингу, и тут дела плохи.
Капец, какой аргумент. Чего только не пи2данёшь, чтобы деньги не возвращать..
Всем смотреть!
Пуск ракеты кинжал или очередной фейк Залесья
https://www.youtube.com/watch?v=AG3ed4kh43s
и богов в мире разных, у исламистов кто антипод аллаха?
тоже наверное же есть образ диявола, и у всех других религий, кроме язычников, там на каждый случай есть божество там труднее разобрать а про более менее упорядоченные религии - христианство, иудаизм, мусульмане, кто там ще
https://myrotvorets.center/criminal/dzhejns-erika/
https://www.youtube.com/watch?v=fXq07wz1NoQ&
відокремленні від Європи. і за чиї грошики це все робилося.
Американські вибори - 2.
та тіпа вони не знають І тіпа нідери не знають, хто збив Боїнг. І шо?!
Всё имеет свою цену.
барыги всех стран соединяйтесь, от такие вот дела, малята, одним пугалка "загнивающая гейропа" другим сказки про рай в Евросоюзе а другие наворовав напр в России или Украине прилично всегда везде пристроятся, и гражданство получат запросто, мани мейк зы ворлд гораунт
Сегодня ровно семь лет как в Японии произошло землетрясение и цунами
Скорее всего, бойкот поддержат:
Англия, Бельгия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Польша, Португалия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.
Австралия, Южная Корея, Колумбия и Япония, видимо тоже поддержат бойкот.
А Перу, Бразилия, Коста-Рика и Сербия вполне могут приехать. Из 32 стран-участников ЧМ-2018, страна 404 в полной мере может рассчитывать только на поддержку Ирана...