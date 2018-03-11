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 Тела двух мужчин обнаружили во время тушения пожара в нежилом здании в Харькове, - ГСЧС. ФОТО

На номер "101" 11 марта в 6:17 поступило сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном нежилом здании на улице Железнодорожной в Холодногорском районе Харькова.

К месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения на автоцистернах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Прибыв по вызову, пожарные установили, что в здании горела одна из комнат, деревянное перекрытие и крыша на общей площади 15 кв.м. В результате пожара образовалась сильное задымление. Во время тушения огня в помещении пристроенного к зданию гаража бойцы ГСЧС нашли тела двух погибших человек. Ими оказались молодые мужчины 1989 и 1993 рождения", - говорится в сообщении.

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Пожар был локализован в 07:19 и ликвидирован полностью в 08:10.

К работам по пожаротушению привлекались 25 человек личного состава 3-й и 6-й Государственных пожарно-спасательных частей и четыре единицы техники. Причина возникновения пожара устанавливается.

Тела двух мужчин обнаружили во время тушения пожара в нежилом здании в Харькове, - ГСЧС 01

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Тела двух мужчин обнаружили во время тушения пожара в нежилом здании в Харькове, - ГСЧС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3054925
 
 
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