 "Новое оружие" Путина требует многолетней доработки, у нас нет необходимости менять стратегию сдерживания из-за него, - Мэттис

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, в воскресенье заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.
Напомним, 1 марта Путин продемонстрировал видео и описал несколько новых видов вооружения, которые разрабатываются Россией.
Общаясь с журналистами, министр обороны США Мэттис заявил, что продемонстрированное Путиным не влияет на позицию Пентагона.
"Я просмотрел клипы, которые показал Путин и не увидел никаких изменений в оснащении российских вооруженных сил, каждая из систем, о которых говорил Путин, еще требует многолетней доработки, поэтому они не повлияют на военный баланс сил", - заявил министр обороны США .
"У нас нет необходимости менять стратегию сдерживания из-за них", - сказал Джеймс Мэттис.
Одна из технологий продемонстрированных Путиным - подводный беспилотник, который может нанести удар по побережью США, но Маттис заявил, что это ничего не меняет, потому что Россия уже способна наносить удар по портам США с помощью ракет. "Это ни на что не влияет, кроме количества денег, которое они готовы потратить на что-то, что не изменяет стратегического баланса", - сказал Мэттис.
Нынешняя система противоракетной обороны США создана, чтобы останавливать баллистические ракеты таких противников, как Иран и КНДР, и не способна была бы справиться с массовым пуском ракет со стороны такой страны, как Россия.
вспомнилось: не страшен так черт, как его рисуют.........
у них своя альтернативная история...
https://youtu.be/R3J_YVmf530
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