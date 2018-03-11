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Все про:оружие (3370) Пентагон (460) Путин (23613) Россия (68337) США (13395) Мэттис Джеймс (63)

 "Новое оружие" Путина требует многолетней доработки, у нас нет необходимости менять стратегию сдерживания из-за него, - Мэттис

Последние заявления Владимира Путина о создании в России нового поколения высокотехнологичного оружия не повлияли на военную стратегию Америки.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, в воскресенье заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Напомним, 1 марта Путин продемонстрировал видео и описал несколько новых видов вооружения, которые разрабатываются Россией.

Общаясь с журналистами, министр обороны США Мэттис заявил, что продемонстрированное Путиным не влияет на позицию Пентагона.

"Я просмотрел клипы, которые показал Путин и не увидел никаких изменений в оснащении российских вооруженных сил, каждая из систем, о которых говорил Путин, еще требует многолетней доработки, поэтому они не повлияют на военный баланс сил", - заявил министр обороны США .

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заявления Путина – бессмыслица. Они создают для граждан России иллюзию непобедимости, - Бутусов о "новых ракетах Путина". ВИДЕО

"У нас нет необходимости менять стратегию сдерживания из-за них", - сказал Джеймс Мэттис.

Одна из технологий продемонстрированных Путиным - подводный беспилотник, который может нанести удар по побережью США, но Маттис заявил, что это ничего не меняет, потому что Россия уже способна наносить удар по портам США с помощью ракет. "Это ни на что не влияет, кроме количества денег, которое они готовы потратить на что-то, что не изменяет стратегического баланса", - сказал Мэттис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Пентагона предостерег Асада от применения химического оружия в Сирии

Нынешняя система противоракетной обороны США создана, чтобы останавливать баллистические ракеты таких противников, как Иран и КНДР, и не способна была бы справиться с массовым пуском ракет со стороны такой страны, как Россия.

Источник: https://censor.net.ua/n3054924
 
 
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Хуйло со своей паРашей кроме презрения и насмешек ничего уже не вызывает.
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так это рисовали с 2007 года, так что много - это очень приземлённо сказанно.
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100 pudov tak. I s na4ala nado zakazat xoroshie multiki s Pixart'a u pindosow.
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высер xyйлa про супероружие - это для внутрикaцaпского пользования, для козломордой аудитории, чтобы у кaцaпоcкота скрепа не терялась
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Короче "мультик" о ракете не впечатлил............
вспомнилось: не страшен так черт, как его рисуют.........
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Не правильно вспомнилось)). Высказывание украинское. И черта МАЛЮЮТ, а не рисуют. Не существенно, но таки в первоисточнике так и звучит лучше. И кстати, реально только что задумался, что "маляр" получается произошло тоже от этого слова (или наоборот). При этом "маляр" в русском языке есть, а "малюнка" нет... В общем, это просто мысли в слух, не кидайте камни)).
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"У нас нет необходимости менять стратегию сдерживания из-за них", - сказал Джеймс Мэттис. Хм, многие в мире поддержали бы, если всё НАТО поменяли, ну как вы в Сирие поменяли вагнеровцев
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Ну, я-то всё это видел. Своими глазами. Жил в этом... Всё было точно так же. Потому уверенно могу сказать: это 100% продолжение, вернее - окончание распада совка, как бы стадия 2-я, на этот раз - последняя.
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1612 это продолжение распада Орды, правда дань еще платили татарам.
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Орда это и есть Московия. Романовские историки запудрили всем мозги.
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Орда это Чингизиды, а Московия это холопы Чингизидов, Казахстан больше подходит.
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Чингизиды это Рюриковичи и есть, залесская ветвь. С этим сложно согласиться из-за вдолбленной с детского сада версии. Но согласившись - сразу отпадают все нестыковки Романовской версии, по которой москали - не злодеи, а потерпевшие.
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То есть Чингизхан это скандинав с Байкала? Откуда взял, я бы почитал такую альтернативку.
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Байкал вообще не при чём. До 19 века тамошние скотоводы вообще были не в курсе что кого-то когда-то завоёвывали. Столицы реальных монголов - Владимир, Новгород, Москва.
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Да. Но осторожный, не фанатичный. Полностью согласен с ними по монголам и Помпеям.
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Ну ну, мне он не нравится тем, что все противоречащее его теории, он просто не принимает во внимание.
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Это не совсем верно, но отчасти да. Но ведь эта беда всех авторов теорий
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Во-Во, ты нам ещё про ледовое побоище расскажи и Куликовскую битву...
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Как раз Куликовская битва убедила меня в правоте Фоменко. Иначе придётся признать, что Мамай дебил. А он не дебил. Он шёл покорять не болотную провинцию, а саму метрополию Орды - Московию, чтобы занять место её хана Тохтамыша, известного нам также как Дмитрий Донской.
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Тогда получается Дмитрий Донской словил люлей от Тимура? А зачем тогда Донской палил свой город в 1382?
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1382 год это видимо ошибка в летописях - ещё один пересказ событий 1380-го, воспринятый переписчиком как отдельная история.
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Разве Москва горела в 1380 ? А почему, Мамай же не дошел.
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Фоменковцы считают, что битва состоялась в черте современной Москвы на Кулишках. Косвенно это подтверждается, что там же похоронен Пересвет.
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Возможно и словил. Почему нет? Знаете как выглядел реальный (не из кино) Тимур?

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Как раз к вопросу как выглядели и одевались реальные чингизиды.

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Виноват, не правильно прочитал Ваш пост. Но не суть. Чингизид или нет, но в современной версии истории его рисуют как-то так
"Нова зброя" Путіна потребує багаторічного доопрацювання, у нас немає необхідності змінювати стратегію стримування через неї, - Меттіс - Цензор.НЕТ 2986
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))) Так коли правда то вАстаржествує і кацапи китайців пАбядять?
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Во-Во, вопрос - а где была Куликовская битва...?
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Никто не знает. На самом поле нихрена не нашли.
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...Рюрики, викинги, скандинавы... ...токо ж дружина у Рюрика звалась: "кыяны"... -- почему-то...*)
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так разве можно что-то этому кацапу Во-Во доказать - ты попробуй...
у них своя альтернативная история...
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Мне кажется, еще подёргается лет десять. С ускоряющимся темпом.
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Так шо пилить и пилить исчо напильником...😁
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Мэттис троллит Пуйло, как грят, жжот напалмом непадеццки
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А для кого мы старались? Алё! Мэттис, вы что там в своей пиндосиии вообще припухли?
"Новое оружие" Путина требует многолетней доработки, у нас нет необходимости менять стратегию сдерживания из-за него, - Мэттис - Цензор.НЕТ 3667
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А ведь не так давно хуйло было путиным и принималось на высшем уровне в цивилизованном мире......так всё просрать могло только хуйло!!! "Новое оружие" Путина требует многолетней доработки, у нас нет необходимости менять стратегию сдерживания из-за него, - Мэттис - Цензор.НЕТ 6857
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"А если будете угрожать вы нам, то будет это самый длинный и трудный день в жизни вашей." - Обращение святого Джеймса Сирийского к племенам из Заболотных Ипинеев.

"Нова зброя" Путіна потребує багаторічного доопрацювання, у нас немає необхідності змінювати стратегію стримування через неї, - Меттіс - Цензор.НЕТ 8797
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Немецкая документалка про американский авианосец. -- там всё по видеоряду понятно... -- без переводчика.
https://youtu.be/R3J_YVmf530
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не конкурент кузе, пожарных машин на палубе невыдно.
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Стыдно пиндосам, перед вагнеровцами стыдно, перед Филипповым стыдно, ну ничего, фуйло докупит американских ценных бумаг за российские деньги, ведь уничтожение авианосной группировки всегда подымает курс американских бумаг. "Нова зброя" Путіна потребує багаторічного доопрацювання, у нас немає необхідності змінювати стратегію стримування через неї, - Меттіс - Цензор.НЕТ 5472
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русский,оставь эти пугалки для руснявого стада. Не смеши людей.
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давай еще про вяличие удмуртъ. и про напользу полезных санкцый не забудь.
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Картина «Дедушка Путина подливает полоний в чай дедушке Ленину».

"Нова зброя" Путіна потребує багаторічного доопрацювання, у нас немає необхідності змінювати стратегію стримування через неї, - Меттіс - Цензор.НЕТ 1291
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Новое оружие - это топор, потому что все остальное обратят против их же хозяев... Наступит это время очень скоро.
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Після відходу Південмашу, в параші літають тільки старі, ще совкові вироби. Свої вони так і не зробили, в крайньому разі нормальні. Підводні беспілотники вже давно в проекті США, можливо є діючі зразки. Проте доргущі і без потреби ніхто серійно їх робити не буде.
Балістичні міжконтинентальні потребують постійної технічної підтримки, періодичну зміну комплектуючих. Без Південмашу в параші це неможливо, тому полетять трошечки і назад повернуть. Чому, ж пуйло й хотіло лівобережну Україну, в першу чергу Дніпро (ракети) і Харків (танки і ХАЗ). Даунбас йому й в х++ло не впирався.
Все інше анімація, або кадри з фантастичного трилера...
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===Я просмотрел клипы, которые показал Путин=== Т.е. русские военно-мультипликационные войска не впечатлили
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Захід бореться не з Росією, він бореться зі своїм дебілізмом. Вони самі створили собі проблеми і тепер не знають як з ними впоратися. І проблем тих не просто багато, їх дуже багато. Друга поправка до конституції вбиває Америку, вона ж дає можливість Америці залишатися Америкою. Після загибелі 17 молодих людей в школі Трамп висунув ідею озброїти вчителів. Через кілька днів в іншій школі по учнях вже стріляв ще не озброєний вчитель.
У Великобританії після інциденту з нервово-паралітичною речовиною в публічних місцях влада перебуває в стані розгубленості і шоку. Тепер вони пригадали, що в королівстві крутяться 800 млрд доларів багатих росіян і британський суверенітет, в зв'язку з цим, має надзвичайно демократичний характер. Дехто, навіть, вважає, що цих грошей трильйон і походження їх визначається як вкрадені в народу.
Історія розвивається циклічно. Китайський лідер одержав можливість залишатися при владі довічно. При голосуванні закону з 3 000 чоловік присутніх один був проти, двоє утрималися і один голос був визнаний недійсним.
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А ну- немедленно бояться!!!! Даром что-ли такой страшный мультик снимали??? "Нова зброя" Путіна потребує багаторічного доопрацювання, у нас немає необхідності змінювати стратегію стримування через неї, - Меттіс - Цензор.НЕТ 9363
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смотри, Шойгу, - как бы тебе не пришлость --- " по хрустящему морозу убежать на край земли,, - и сугробах дымных затеряешся вдали.... Ты поедешь, ты помчишся на оленях утром ранним..". и т.д....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Новое оружие" Путина требует многолетней доработки, у нас нет необходимости менять стратегию сдерживания из-за него, - Мэттис
 
 
 
 
 
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