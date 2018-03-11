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Все про:оружие (3370) Пентагон (460) Путин (23616) Россия (68348) США (13395) Мэттис Джеймс (65)

 "Новое оружие" Путина требует многолетней доработки. Нет необходимости менять стратегию сдерживания из-за него, - Мэттис

Последние заявления Владимира Путина о создании в России нового поколения высокотехнологичного оружия не повлияли на военную стратегию Америки.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, в воскресенье заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Напомним, 1 марта Путин продемонстрировал видео и описал несколько новых видов вооружения, которые разрабатываются Россией.

Общаясь с журналистами, министр обороны США Мэттис заявил, что продемонстрированное Путиным не влияет на позицию Пентагона.

"Я просмотрел клипы, которые показал Путин и не увидел никаких изменений в оснащении российских вооруженных сил, каждая из систем, о которых говорил Путин, еще требует многолетней доработки, поэтому они не повлияют на военный баланс сил", - заявил министр обороны США .

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заявления Путина – бессмыслица. Они создают для граждан России иллюзию непобедимости, - Бутусов о "новых ракетах Путина". ВИДЕО

"У нас нет необходимости менять стратегию сдерживания из-за них", - сказал Джеймс Мэттис.

Одна из технологий продемонстрированных Путиным - подводный беспилотник, который может нанести удар по побережью США, но Маттис заявил, что это ничего не меняет, потому что Россия уже способна наносить удар по портам США с помощью ракет. "Это ни на что не влияет, кроме количества денег, которое они готовы потратить на что-то, что не изменяет стратегического баланса", - сказал Мэттис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Пентагона предостерег Асада от применения химического оружия в Сирии

Нынешняя система противоракетной обороны США создана, чтобы останавливать баллистические ракеты таких противников, как Иран и КНДР, и не способна была бы справиться с массовым пуском ракет со стороны такой страны, как Россия.

Источник: https://censor.net.ua/n3054924
 
 
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Достойный ответ. Плешивый засуетился, чем и ускорит конец "вяликой" империи. Драконить США в открытую ну это вообще без мозгов нужно быть.
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Любое заявление требует ответа. Пока Мэттис не дал ответа, это всего лишь заявление для американских граждан.
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Серьезно отвечать клоуну, значит себя не уважать
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кароче, пох на ваше "новое оружие" - сказал меттис ))
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да все понимают, что передвыборный пиар, в экономики про достижения не наврешь, а тут можно лапшу сколько угодно развешивать
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Хуйло со своей паРашей кроме презрения и насмешек ничего уже не вызывает.
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так это рисовали с 2007 года, так что много - это очень приземлённо сказанно.
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100 pudov tak. I s na4ala nado zakazat xoroshie multiki s Pixart'a u pindosow.
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высер xyйлa про супероружие - это для внутрикaцaпского пользования, для козломордой аудитории, чтобы у кaцaпоcкота скрепа не терялась
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Короче "мультик" о ракете не впечатлил............
вспомнилось: не страшен так черт, как его рисуют.........
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Не правильно вспомнилось)). Высказывание украинское. И черта МАЛЮЮТ, а не рисуют. Не существенно, но таки в первоисточнике так и звучит лучше. И кстати, реально только что задумался, что "маляр" получается произошло тоже от этого слова (или наоборот). При этом "маляр" в русском языке есть, а "малюнка" нет... В общем, это просто мысли в слух, не кидайте камни)).
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Кацапы в своем нищебродстве не видят как смешны их потуги вылести из грязи в князи.
Поэтому и воруют чужую историю древней Киевской Руси, выдавая за свою и с языком тоже самое. Когда Уйло ляпнул про княжну Анну Киевскую - ржали всей семьей.
Один тут мне заявил, что "ученые" доказали, что украинский язык возник на основе русского.
Я его спрашиваю, а зачем со времен Екатерины все рукописи изымали и сжигали? Специально подделывали и переделывали в храмах "ольгинские" "историки" древние рукописи. Все ркальные доказательства и надписи уничтожались!
300 летие своей РФии будете справлять в 2021, если не развалитесь? Стоит, глазами лупает, не знал он видите ли этих фактов и будет проверять... "Нова зброя" Путіна потребує багаторічного доопрацювання, у нас немає необхідності змінювати стратегію стримування через неї, - Меттіс - Цензор.НЕТ 9424
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С таким видом, походу Чайковского исполняет...
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Это нанобалалайка с ядреным движком. Ничего Вы не понимаете в скрЭпных перДовых технологиях не имеющих анаЛОХов в миру!!
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"У нас нет необходимости менять стратегию сдерживания из-за них", - сказал Джеймс Мэттис. Хм, многие в мире поддержали бы, если всё НАТО поменяли, ну как вы в Сирие поменяли вагнеровцев
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Ну, я-то всё это видел. Своими глазами. Жил в этом... Всё было точно так же. Потому уверенно могу сказать: это 100% продолжение, вернее - окончание распада совка, как бы стадия 2-я, на этот раз - последняя.
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1612 это продолжение распада Орды, правда дань еще платили татарам.
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Орда это и есть Московия. Романовские историки запудрили всем мозги.
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Орда это Чингизиды, а Московия это холопы Чингизидов, Казахстан больше подходит.
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Чингизиды это Рюриковичи и есть, залесская ветвь. С этим сложно согласиться из-за вдолбленной с детского сада версии. Но согласившись - сразу отпадают все нестыковки Романовской версии, по которой москали - не злодеи, а потерпевшие.
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То есть Чингизхан это скандинав с Байкала? Откуда взял, я бы почитал такую альтернативку.
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Байкал вообще не при чём. До 19 века тамошние скотоводы вообще были не в курсе что кого-то когда-то завоёвывали. Столицы реальных монголов - Владимир, Новгород, Москва.
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Да. Но осторожный, не фанатичный. Полностью согласен с ними по монголам и Помпеям.
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Ну ну, мне он не нравится тем, что все противоречащее его теории, он просто не принимает во внимание.
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Это не совсем верно, но отчасти да. Но ведь эта беда всех авторов теорий
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Во-Во, ты нам ещё про ледовое побоище расскажи и Куликовскую битву...
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Как раз Куликовская битва убедила меня в правоте Фоменко. Иначе придётся признать, что Мамай дебил. А он не дебил. Он шёл покорять не болотную провинцию, а саму метрополию Орды - Московию, чтобы занять место её хана Тохтамыша, известного нам также как Дмитрий Донской.
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Тогда получается Дмитрий Донской словил люлей от Тимура? А зачем тогда Донской палил свой город в 1382?
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1382 год это видимо ошибка в летописях - ещё один пересказ событий 1380-го, воспринятый переписчиком как отдельная история.
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Разве Москва горела в 1380 ? А почему, Мамай же не дошел.
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Фоменковцы считают, что битва состоялась в черте современной Москвы на Кулишках. Косвенно это подтверждается, что там же похоронен Пересвет.
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Возможно и словил. Почему нет? Знаете как выглядел реальный (не из кино) Тимур?

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Как раз к вопросу как выглядели и одевались реальные чингизиды.

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Виноват, не правильно прочитал Ваш пост. Но не суть. Чингизид или нет, но в современной версии истории его рисуют как-то так
"Нова зброя" Путіна потребує багаторічного доопрацювання, у нас немає необхідності змінювати стратегію стримування через неї, - Меттіс - Цензор.НЕТ 2986
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))) Так коли правда то вАстаржествує і кацапи китайців пАбядять?
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На мою думку в версія Фоменко дуже і дуже багато помилок і нестиковок (можливо за винятком Куликового/Кулічкового поля). Але щодо так званого "монголо-татарського іга" він(Фоменко) далеко не перший, хто вказує на асолютну ідіотичність офіційної історії по цьому питанні. В двох реченнях не можливо все розповісти. Але в 10 раз вірогіднішим виглядає версія (для майбутніх поколінь) про те що в 20018-му Коста-Ріка завоювала Мексику, США і всю Америку від Вогняної землі до Аляски ніж історія про "монгольські завоювання". Як на мене найбільш вірогідною і правдивою про ці події є версія що це "іго" було дуже кровопролитною і катастрофічною громадянською війною в Русі. Не "Київській Русі" зауважте - немає такої на старих картах - була просто одна Русь зі столицею в Києві і були Тартарія, Московія потім і т.д. І влаштована ця громадянська війна була православною церквою з цілью знищення іновірства. На жаль провели її попи і Рюріковичі успішно. А дикунська невиправдана жорстокість і нецивілізованість змусили потім Катьку-ІІ-гу писати історичні казочки щоб відгородити і вибілити себе в очах цивізізованого світу.
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Во-Во, вопрос - а где была Куликовская битва...?
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Никто не знает. На самом поле нихрена не нашли.
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...Рюрики, викинги, скандинавы... ...токо ж дружина у Рюрика звалась: "кыяны"... -- почему-то...*)
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так разве можно что-то этому кацапу Во-Во доказать - ты попробуй...
у них своя альтернативная история...
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Армия Мамая, как стало известно из последних исторических исследований, вообще из татар не состояла а была собрана из черкасов, аланов и народов Северного Кавказа, а также нимного имела наемников Генуи. То есть, против войска Москвы: московитов, татар и ВКЛ (хоругви литвинов-белорусов Андрея и Дмитрия Ольгердовичей) воевали казаки, аланы и итальянцы. На самом деле татары (булгары) Казани....и др. не воевали на стороне Мамая - и как раз наоборот несколько их полков воевало на стороне лапотной Москвы.
Кстати,к числу главных мифов лапотной Москвы есть и миф о Казани - ее сделали «козлом отпущения» и «проекцией негодования против татарского ига». Но булгарская Казань не более «татарская», чем Москва - была полностью сожжена и вырезана татарами за два года до их прихода в Суздальское туземное Залешья москалей, и жили там не татары, а волжские -булгары. Мало того, воины Казани вообще никогда не воевали против московитов - а все наоборот. Как пишет Л. Гумилев, это именно только Москва, выполняя поручения Орды, неоднократно - и даже после 1380 года - подавляла антиордынские восстания в Казани, топя ее в крови и сжигая ее, или выбивали из Казани дань татарской Золотой -Орде (5000 рублей - тогда огромные деньги). То есть, Казань была как раз рядовой колонией Орды, а колония Москва - главным ордынским улусом для подавления несогласных с порядками Орды.
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...ну да... -- монголам об ихнем Чингиз Хане, первыми красные комиссары рассказали... ...правда, был он высок, бородат и светлоглаз. -- чиста русский...*)
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Просто ганд... которые через впн скрваються надо банить
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Мне кажется, еще подёргается лет десять. С ускоряющимся темпом.
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Так шо пилить и пилить исчо напильником...😁
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Мэттис троллит Пуйло, как грят, жжот напалмом непадеццки
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А для кого мы старались? Алё! Мэттис, вы что там в своей пиндосиии вообще припухли?
"Новое оружие" Путина требует многолетней доработки, у нас нет необходимости менять стратегию сдерживания из-за него, - Мэттис - Цензор.НЕТ 3667
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А ведь не так давно хуйло было путиным и принималось на высшем уровне в цивилизованном мире......так всё просрать могло только хуйло!!! "Новое оружие" Путина требует многолетней доработки, у нас нет необходимости менять стратегию сдерживания из-за него, - Мэттис - Цензор.НЕТ 6857
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Зря фотку парня опубликовали.Найдут-и будет очередным двойником,никуда не денеться.
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"А если будете угрожать вы нам, то будет это самый длинный и трудный день в жизни вашей." - Обращение святого Джеймса Сирийского к племенам из Заболотных Ипинеев.

"Нова зброя" Путіна потребує багаторічного доопрацювання, у нас немає необхідності змінювати стратегію стримування через неї, - Меттіс - Цензор.НЕТ 8797
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Немецкая документалка про американский авианосец. -- там всё по видеоряду понятно... -- без переводчика.
https://youtu.be/R3J_YVmf530
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не конкурент кузе, пожарных машин на палубе невыдно.
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Стыдно пиндосам, перед вагнеровцами стыдно, перед Филипповым стыдно, ну ничего, фуйло докупит американских ценных бумаг за российские деньги, ведь уничтожение авианосной группировки всегда подымает курс американских бумаг. "Нова зброя" Путіна потребує багаторічного доопрацювання, у нас немає необхідності змінювати стратегію стримування через неї, - Меттіс - Цензор.НЕТ 5472
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русский,оставь эти пугалки для руснявого стада. Не смеши людей.
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Этот Кинджал "пиндосы" вам, мокшанам, в жопу засунут,и там два раза провернут ( поти Мцыри) "Нова зброя" Путіна потребує багаторічного доопрацювання, у нас немає необхідності змінювати стратегію стримування через неї, - Меттіс - Цензор.НЕТ 5176
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давай еще про вяличие удмуртъ. и про напользу полезных санкцый не забудь.
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Картина «Дедушка Путина подливает полоний в чай дедушке Ленину».

"Нова зброя" Путіна потребує багаторічного доопрацювання, у нас немає необхідності змінювати стратегію стримування через неї, - Меттіс - Цензор.НЕТ 1291
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Новое оружие - это топор, потому что все остальное обратят против их же хозяев... Наступит это время очень скоро.
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Після відходу Південмашу, в параші літають тільки старі, ще совкові вироби. Свої вони так і не зробили, в крайньому разі нормальні. Підводні беспілотники вже давно в проекті США, можливо є діючі зразки. Проте доргущі і без потреби ніхто серійно їх робити не буде.
Балістичні міжконтинентальні потребують постійної технічної підтримки, періодичну зміну комплектуючих. Без Південмашу в параші це неможливо, тому полетять трошечки і назад повернуть. Чому, ж пуйло й хотіло лівобережну Україну, в першу чергу Дніпро (ракети) і Харків (танки і ХАЗ). Даунбас йому й в х++ло не впирався.
Все інше анімація, або кадри з фантастичного трилера...
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===Я просмотрел клипы, которые показал Путин=== Т.е. русские военно-мультипликационные войска не впечатлили
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Захід бореться не з Росією, він бореться зі своїм дебілізмом. Вони самі створили собі проблеми і тепер не знають як з ними впоратися. І проблем тих не просто багато, їх дуже багато. Друга поправка до конституції вбиває Америку, вона ж дає можливість Америці залишатися Америкою. Після загибелі 17 молодих людей в школі Трамп висунув ідею озброїти вчителів. Через кілька днів в іншій школі по учнях вже стріляв ще не озброєний вчитель.
У Великобританії після інциденту з нервово-паралітичною речовиною в публічних місцях влада перебуває в стані розгубленості і шоку. Тепер вони пригадали, що в королівстві крутяться 800 млрд доларів багатих росіян і британський суверенітет, в зв'язку з цим, має надзвичайно демократичний характер. Дехто, навіть, вважає, що цих грошей трильйон і походження їх визначається як вкрадені в народу.
Історія розвивається циклічно. Китайський лідер одержав можливість залишатися при владі довічно. При голосуванні закону з 3 000 чоловік присутніх один був проти, двоє утрималися і один голос був визнаний недійсним.
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А ну- немедленно бояться!!!! Даром что-ли такой страшный мультик снимали??? "Нова зброя" Путіна потребує багаторічного доопрацювання, у нас немає необхідності змінювати стратегію стримування через неї, - Меттіс - Цензор.НЕТ 9363
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смотри, Шойгу, - как бы тебе не пришлость --- " по хрустящему морозу убежать на край земли,, - и сугробах дымных затеряешся вдали.... Ты поедешь, ты помчишся на оленях утром ранним..". и т.д....
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Раньше россия пугала воздушно-космическими войсками, а теперь в ход пошли новые силы: ракетно-мультипликационные войска!
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Интересное поучительное для фашистов - рашистов кацапов этих монголоидных - москалей но с 18 века уже замаскировавшихся под якобы вЯликороссов, сравнение !
Бюджет Нью-Йорка в 2015 году превысил весь ВВП фашистской педерации паРаша. Городская власть американского города Нью-Йорка в 2016 г. обнародовала бюджет за 2015 года - больше одного триллиона долларов США, что на много больше, чем ВВП полностью всей Российской Федерации, американские СМИ.
Таким образом, вся загнивающая отсталая экономика допотопная лапотной паРаши на много меньше бюджета всего лишь одного единственного американского города. Так как ВВП всей фашистской РФ ( лапотная паРаша кремлёвских фашистов )(уйла ). на 2015 год составляет 965 миллиардов долларов США, что почти на 60 миллиардов долларов меньше бюджета столицы США.
Видно санкции таки сказываются да и упал в мире спрос на вонючий газ фашиста )(уйла и кацапские обоссанные лапти, портки, облезшие шапки ушанки, да и на вонючие ватники с портянками и балалайками из фашистской педерации, и они совсем не представляют никакого интереса. А значить паРаша решила всех попугать не существующими в природе своими придуманными ядерными ракетами.
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Нью-Йорк -- не столиця США! Гугл Вам у поміч. А решта приймається.
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Какое нах оружие!? Из мультика!? "Нова зброя" Путіна потребує багаторічного доопрацювання, у нас немає необхідності змінювати стратегію стримування через неї, - Меттіс - Цензор.НЕТ 1646 Так он и кино показывал "как вертолёты бомбят... и т.п." , только то Апачи были...
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И это правильно. Не один лысый карлик сдохнет пока это «супероружие» вылезет из ангара. Более того, люди уже будут летать на Марс, а кацапы по-прежнему будут изобретать ракету которая будет летать со скоростью АН-2 в верхних слоях атмосферы. Ну дуракам закон же не писан😄
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Почему Турчинов не показал всем нам взлёт очередной страшной трубы ? Вот, и времечко как бы подоспело .
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Для начала требует модернизации мультик снятый 10 лет назад о том как "ракета летит".
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Жалко что Пуйло не показал на этом выступлении еще своего " робота" на квадрацикле, тоже экземпляр единичный, сеичас у детей китайские игрушки более подвижны
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Надо штатам наносить привентивный удар первыми по кацапам, поджарить их к чертовой матери.
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Просто Пентагон оцінив влажниє мєчти хуйла, свою зброю 50-ти літньої давності, що випереджає усе що є у кацапії, і стали горювати... що розкрутити сенат на бабло стає все важче
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Для Украины это даже хорошо. Чем больше наРФия будет тратить деньги на бессмысленные проекты, тем меньше у них останется ресурсов для войны в Украине.
Резервный фонд накрылся медным тазом еще в 2017. "Нова зброя" Путіна потребує багаторічного доопрацювання, у нас немає необхідності змінювати стратегію стримування через неї, - Меттіс - Цензор.НЕТ 9314
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Новое оружие" Путина требует многолетней доработки. Нет необходимости менять стратегию сдерживания из-за него, - Мэттис
 
 
 
 
 
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