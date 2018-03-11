 "Новое оружие" Путина требует многолетней доработки. Нет необходимости менять стратегию сдерживания из-за него, - Мэттис

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, в воскресенье заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.
Напомним, 1 марта Путин продемонстрировал видео и описал несколько новых видов вооружения, которые разрабатываются Россией.
Общаясь с журналистами, министр обороны США Мэттис заявил, что продемонстрированное Путиным не влияет на позицию Пентагона.
"Я просмотрел клипы, которые показал Путин и не увидел никаких изменений в оснащении российских вооруженных сил, каждая из систем, о которых говорил Путин, еще требует многолетней доработки, поэтому они не повлияют на военный баланс сил", - заявил министр обороны США .
"У нас нет необходимости менять стратегию сдерживания из-за них", - сказал Джеймс Мэттис.
Одна из технологий продемонстрированных Путиным - подводный беспилотник, который может нанести удар по побережью США, но Маттис заявил, что это ничего не меняет, потому что Россия уже способна наносить удар по портам США с помощью ракет. "Это ни на что не влияет, кроме количества денег, которое они готовы потратить на что-то, что не изменяет стратегического баланса", - сказал Мэттис.
Нынешняя система противоракетной обороны США создана, чтобы останавливать баллистические ракеты таких противников, как Иран и КНДР, и не способна была бы справиться с массовым пуском ракет со стороны такой страны, как Россия.
вспомнилось: не страшен так черт, как его рисуют.........
Поэтому и воруют чужую историю древней Киевской Руси, выдавая за свою и с языком тоже самое. Когда Уйло ляпнул про княжну Анну Киевскую - ржали всей семьей.
Один тут мне заявил, что "ученые" доказали, что украинский язык возник на основе русского.
Я его спрашиваю, а зачем со времен Екатерины все рукописи изымали и сжигали? Специально подделывали и переделывали в храмах "ольгинские" "историки" древние рукописи. Все ркальные доказательства и надписи уничтожались!
300 летие своей РФии будете справлять в 2021, если не развалитесь? Стоит, глазами лупает, не знал он видите ли этих фактов и будет проверять...
у них своя альтернативная история...
Кстати,к числу главных мифов лапотной Москвы есть и миф о Казани - ее сделали «козлом отпущения» и «проекцией негодования против татарского ига». Но булгарская Казань не более «татарская», чем Москва - была полностью сожжена и вырезана татарами за два года до их прихода в Суздальское туземное Залешья москалей, и жили там не татары, а волжские -булгары. Мало того, воины Казани вообще никогда не воевали против московитов - а все наоборот. Как пишет Л. Гумилев, это именно только Москва, выполняя поручения Орды, неоднократно - и даже после 1380 года - подавляла антиордынские восстания в Казани, топя ее в крови и сжигая ее, или выбивали из Казани дань татарской Золотой -Орде (5000 рублей - тогда огромные деньги). То есть, Казань была как раз рядовой колонией Орды, а колония Москва - главным ордынским улусом для подавления несогласных с порядками Орды.
https://youtu.be/R3J_YVmf530
Балістичні міжконтинентальні потребують постійної технічної підтримки, періодичну зміну комплектуючих. Без Південмашу в параші це неможливо, тому полетять трошечки і назад повернуть. Чому, ж пуйло й хотіло лівобережну Україну, в першу чергу Дніпро (ракети) і Харків (танки і ХАЗ). Даунбас йому й в х++ло не впирався.
Все інше анімація, або кадри з фантастичного трилера...
У Великобританії після інциденту з нервово-паралітичною речовиною в публічних місцях влада перебуває в стані розгубленості і шоку. Тепер вони пригадали, що в королівстві крутяться 800 млрд доларів багатих росіян і британський суверенітет, в зв'язку з цим, має надзвичайно демократичний характер. Дехто, навіть, вважає, що цих грошей трильйон і походження їх визначається як вкрадені в народу.
Історія розвивається циклічно. Китайський лідер одержав можливість залишатися при владі довічно. При голосуванні закону з 3 000 чоловік присутніх один був проти, двоє утрималися і один голос був визнаний недійсним.
Бюджет Нью-Йорка в 2015 году превысил весь ВВП фашистской педерации паРаша. Городская власть американского города Нью-Йорка в 2016 г. обнародовала бюджет за 2015 года - больше одного триллиона долларов США, что на много больше, чем ВВП полностью всей Российской Федерации, американские СМИ.
Таким образом, вся загнивающая отсталая экономика допотопная лапотной паРаши на много меньше бюджета всего лишь одного единственного американского города. Так как ВВП всей фашистской РФ ( лапотная паРаша кремлёвских фашистов )(уйла ). на 2015 год составляет 965 миллиардов долларов США, что почти на 60 миллиардов долларов меньше бюджета столицы США.
Видно санкции таки сказываются да и упал в мире спрос на вонючий газ фашиста )(уйла и кацапские обоссанные лапти, портки, облезшие шапки ушанки, да и на вонючие ватники с портянками и балалайками из фашистской педерации, и они совсем не представляют никакого интереса. А значить паРаша решила всех попугать не существующими в природе своими придуманными ядерными ракетами.
Резервный фонд накрылся медным тазом еще в 2017.