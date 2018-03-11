 "Лучше никогда никого в угол не загонять", - Путин "вспомнил" историю о крысе в подъезде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

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"Просто шел по лестнице, спускался, крысу увидел, начал ее гонять. Загнал ее в какой-то угол. А она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с перелета на перелет. Пыталась прыгнуть мне на голову", - сказал президент России в пропагандистком фильме "Путин", который опубликован в социальных сетях накануне выборов.



"Это все должны иметь в виду. Лучше никогда никого в угол не загонять", - добавил Путин.

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