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 "Лучше никогда никого в угол не загонять", - Путин "вспомнил" историю о крысе в подъезде

Президент России Владимир Путин отметил, что "лучше никогда никого в угол не загонять", рассказав историю о крысе в подъезде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

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"Просто шел по лестнице, спускался, крысу увидел, начал ее гонять. Загнал ее в какой-то угол. А она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с перелета на перелет. Пыталась прыгнуть мне на голову", - сказал президент России в пропагандистком фильме "Путин", который опубликован в социальных сетях накануне выборов.

"Это все должны иметь в виду. Лучше никогда никого в угол не загонять", - добавил Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин США продолжит давить на Россию за оккупацию Крыма, - замминистра Манделкер

Источник: https://censor.net.ua/n3054923
 
 
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загнали хуйла в уголок..мыльте попку кацапы
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Мда. Хуйло забыло рассказать самое главное, что делали с ним в том подъезде взрослые мальчишки... До сих пор не может забыть вкус спермы.
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ЦЕНЗОР !!! Ты мне эти штуки перестань!!!! Так смешить на ночь - как теперь уснуть??? Я представляю как Президент России от крысы драпает - ржу, не могу остановиться.... "Краще ніколи нікого в куток не заганяти", - Путін "згадав" історію про щура в під'їзді - Цензор.НЕТ 3883
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ХУЙЛО НАКОНЕЦ ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ОНО КРЫСАК ПОМОЙНЫЙ - СКРЫСИЛ КРЫМ ПИДЕР.
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Путик вообще в астрале, с катушек съехал... Наверное, часть кокаина всё-таки попала в кремль.... "Краще ніколи нікого в куток не заганяти", - Путін "згадав" історію про щура в під'їзді - Цензор.НЕТ 6586
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Политика замещения импорта в промышленности мокшанских ебеней, находится на грани провала.................

"Краще ніколи нікого в куток не заганяти", - Путін "згадав" історію про щура в під'їзді - Цензор.НЕТ 5282
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мокша это малая часть ареала обитания русни. проще озаглавливать этот ареал как изгойка 404.
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Хайло - нагуляный непонятно от кого.Даже родная мать этого не знала.Тяжелое детство сделало этого человека ущербным,мстительным.Так он зло мстит Грузии за оскорбления отчима -грузина.Путины -фамилия усыновителей из Питера,которые его тоже избивали.Вся его биография -легенда.
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ФОРУМЧАНЕ!!! Была смешная картинка - как Путика стерхи поклевали. Забацайте что-нибудь подобное как Путик от крысы драпает !!!
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Точно нескоро усну - смеяться уже сил нет....
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маньяк в законе за крысами начал бегать. наверное зиме конец - народная примета надо записать.
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Не за крысами - а от крысы.. "Краще ніколи нікого в куток не заганяти", - Путін "згадав" історію про щура в під'їзді - Цензор.НЕТ 842 Убегает тот - кто слабее или пугливее... "Краще ніколи нікого в куток не заганяти", - Путін "згадав" історію про щура в під'їзді - Цензор.НЕТ 842
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Нууу - пока крыса не догонит... Думаю - недолго... "Краще ніколи нікого в куток не заганяти", - Путін "згадав" історію про щура в під'їзді - Цензор.НЕТ 3940
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ахахахаха))))))))представила как крыса пытается пуйлу на голову прыгнуть через лестничный пролет
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а этому старому педофилу не надоело про эту крысу тысячный раз рассказывать...
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Так детально, смакуя подробности - это впервые.. "Краще ніколи нікого в куток не заганяти", - Путін "згадав" історію про щура в під'їзді - Цензор.НЕТ 5633
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Он хотел крысу в животик поцеловать, а она в отказ - не, только взасос! "Краще ніколи нікого в куток не заганяти", - Путін "згадав" історію про щура в під'їзді - Цензор.НЕТ 5045
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Мальчиков - в животик, крысу - взасос, Алину- в .......... Разнообразие !!! "Краще ніколи нікого в куток не заганяти", - Путін "згадав" історію про щура в під'їзді - Цензор.НЕТ 6421
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Ай я яй! Политкоректно будет ... "многовекторность"...
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Пусть будет многовекторность, не против... Два вектора спереди и один сзади.... "Краще ніколи нікого в куток не заганяти", - Путін "згадав" історію про щура в під'їзді - Цензор.НЕТ 1513 "Краще ніколи нікого в куток не заганяти", - Путін "згадав" історію про щура в під'їзді - Цензор.НЕТ 1513
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Учитывая предидущие рассказы гнома про атаки выборов в США украинцами, татарами и евреями и демонстрации бомбежек Флориды, мотания президентского борта то за коксом то за рыбкой, все близится к развязке.
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Нудить від цеі криси, вона шо може безпределити а всі терпілами бути.
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эта апсальутна замичатильный "пиринос" - "пафрейду", такскать!
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Судя по всему догнала, изнасиловала и ему понравилось!
Уж очень много у него от той крысы осталось...
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Но когда он говорил о крысе то скорее вего у его в голове были пимдосы. Ой нормально перушки у двухгавой курицы пощикаотали там хыйлу они в Сирии. Бидалага отчюкивалсв три недели. Все мултики пересмотрел.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Лучше никогда никого в угол не загонять", - Путин "вспомнил" историю о крысе в подъезде
 
 
 
 
 
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