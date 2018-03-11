 Себастьян Пиньера приступил к исполнению обязанностей президента Чили

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
Церемония инаугурации прошла в здании национального конгресса южноамериканской страны, она транслировалась в эфире местного телевидения. Правившая страной с 2014 года Мишель Бачелет лично передала президентскую ленту своему преемнику на этом посту, и 68-летний Пиньера принес присягу в качестве нового главы государства.
Пиньера одержал победу на президентских выборах в декабре 2017 года, опередив во втором туре сенатора-левоцентриста Алехандро Гильиера. Пиньера стал президентом во второй раз — он уже занимал пост главы государства с 2010 по 2014 год. Пиньера пришел в политику в 1989 году, до этого много лет проработал в экономических и банковских институтах, занимался инвестиционной деятельностью. По данным журнала Forbes, в 2017 году состояние Пиньеры составляло 2,7 миллиарда долларов.
https://www.youtube.com/watch?v=Mrrgg0LqJWc
Такой может и спрятать в случае чего.
Трали-вали...
Корвалана посадили,
А Альенде расстреляли.
Террор -- пам-пам
Террор -- пам-пам\
...шо-то трудное, но щастливое, советское детство вспомнилось...*)
На Луиса Корвалана.
Где б найти такую лядь,
Чтоб на Брежнева сменять?
Классика
Как известно -- от Кремля!
Я сегодня сдал рупь двадцать
На Анжеллу Дэвис, бля!
...*)
Нет Луиса Корвалана!?
Вот он, вот он --
Хунтой обработан!
...неужели в Украине нет никого с фамилией Пиночетенко? *)
-- Правда есть?
-- Правды нет!
-- А Советская Россия?
-- Советская Россия продана!
-- А что есть?
-- Есть только Труд за 3 копейки!