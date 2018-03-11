 Себастьян Пиньера приступил к исполнению обязанностей президента Чили

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Церемония инаугурации прошла в здании национального конгресса южноамериканской страны, она транслировалась в эфире местного телевидения. Правившая страной с 2014 года Мишель Бачелет лично передала президентскую ленту своему преемнику на этом посту, и 68-летний Пиньера принес присягу в качестве нового главы государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина открыла диппредставительство в г. Сантьяго-де-Чили. ФОТО

Пиньера одержал победу на президентских выборах в декабре 2017 года, опередив во втором туре сенатора-левоцентриста Алехандро Гильиера. Пиньера стал президентом во второй раз — он уже занимал пост главы государства с 2010 по 2014 год. Пиньера пришел в политику в 1989 году, до этого много лет проработал в экономических и банковских институтах, занимался инвестиционной деятельностью. По данным журнала Forbes, в 2017 году состояние Пиньеры составляло 2,7 миллиарда долларов.