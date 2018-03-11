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Все про:инаугурация (254) Президент (4027) Чили (21)

 Себастьян Пиньера приступил к исполнению обязанностей президента Чили

Лидер партии "Национальное обновление" коалиции "Вперед, Чили" Себастьян Пиньера вступил в должность президента Чили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Церемония инаугурации прошла в здании национального конгресса южноамериканской страны, она транслировалась в эфире местного телевидения. Правившая страной с 2014 года Мишель Бачелет лично передала президентскую ленту своему преемнику на этом посту, и 68-летний Пиньера принес присягу в качестве нового главы государства.

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Пиньера одержал победу на президентских выборах в декабре 2017 года, опередив во втором туре сенатора-левоцентриста Алехандро Гильиера. Пиньера стал президентом во второй раз — он уже занимал пост главы государства с 2010 по 2014 год. Пиньера пришел в политику в 1989 году, до этого много лет проработал в экономических и банковских институтах, занимался инвестиционной деятельностью. По данным журнала Forbes, в 2017 году состояние Пиньеры составляло 2,7 миллиарда долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3054922
 
 
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А, так вот с кем намедни законтачился Петя! с другом-барыгой.
Такой может и спрятать в случае чего.
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Хорошая новость.После долгого правления социалистов, чилийцы, наевшиеся левацких баек, вспомнили об экономике.
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Чили-чили
Трали-вали...
Корвалана посадили,
А Альенде расстреляли.
Террор -- пам-пам
Террор -- пам-пам\

...шо-то трудное, но щастливое, советское детство вспомнилось...*)
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Обменяли хулигана
На Луиса Корвалана.
Где б найти такую лядь,
Чтоб на Брежнева сменять? Себастьян Піньєра приступив до виконання обов'язків президента Чилі - Цензор.НЕТ 3567
Классика Себастьян Піньєра приступив до виконання обов'язків президента Чилі - Цензор.НЕТ 3567
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Начинается Земля,
Как известно -- от Кремля!
Я сегодня сдал рупь двадцать
На Анжеллу Дэвис, бля!
...*)
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Встал я, как-то, утром рано --
Нет Луиса Корвалана!?
Вот он, вот он --
Хунтой обработан!

...неужели в Украине нет никого с фамилией Пиночетенко? *)
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Пина это горная ель Европы...правильный перевод Смереченко
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А помнишь? -- у газетного киоска... *)
-- Правда есть?
-- Правды нет!
-- А Советская Россия?
-- Советская Россия продана!
-- А что есть?
-- Есть только Труд за 3 копейки!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСебастьян Пиньера приступил к исполнению обязанностей президента Чили
 
 
 
 
 
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