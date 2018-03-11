 Сборная Украины по биатлону не будет бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, - комментатор Столярчук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на isport.ua.

Читайте: Если министерство примет решение не ехать - мы будем его выполнять, - глава Федерации биатлона Украины Брынзак о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени

Комментатор телеканала "UA:Перший" Андрей Столярчук во время женского масс-старта сообщил, что принято окончательное решение об участии сборной Украины в российском этапе Кубка мира.

К женской сборной точно присоединятся Юлия Журавок и Ольга Абрамова, которые идут в топ-10 общего зачета Кубка IBU.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Биатлонисты из США и Чехии объявили о бойкоте Кубка мира в России

Ранее 15 февраля американский биатлонист Лоуэлл Бэйли заявил, что проведение соревнований в России — огромное оскорбление для "чистых" спортсменов. Его поддержал шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, который призвал к бойкоту соревнований, проводимых в России. 14 февраля IBU объявил, что два этапа соревнований на Кубок IBU в Увате и Ханты-Мансийске и этап Кубка мира в Тюмени не будут перенесены из России.

Ранее сборные Чехии и США объявили о бойкоте соревнований в Тюмени.