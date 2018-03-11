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 Политика Украины, Спорт
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Все про:биатлон (98) бойкот (191) Россия (68337)

 Сборная Украины по биатлону не будет бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, - комментатор Столярчук

Сборная Украины по биатлону сильнейшим составом поедет на завершающий этап Кубка мира в Тюмень.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на isport.ua.

Читайте: Если министерство примет решение не ехать - мы будем его выполнять, - глава Федерации биатлона Украины Брынзак о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени

Комментатор телеканала "UA:Перший" Андрей Столярчук во время женского масс-старта сообщил, что принято окончательное решение об участии сборной Украины в российском этапе Кубка мира.

К женской сборной точно присоединятся Юлия Журавок и Ольга Абрамова, которые идут в топ-10 общего зачета Кубка IBU.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Биатлонисты из США и Чехии объявили о бойкоте Кубка мира в России

Ранее 15 февраля американский биатлонист Лоуэлл Бэйли заявил, что проведение соревнований в России — огромное оскорбление для "чистых" спортсменов. Его поддержал шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, который призвал к бойкоту соревнований, проводимых в России. 14 февраля IBU объявил, что два этапа соревнований на Кубок IBU в Увате и Ханты-Мансийске и этап Кубка мира в Тюмени не будут перенесены из России.

Ранее сборные Чехии и США объявили о бойкоте соревнований в Тюмени.

Источник: https://censor.net.ua/n3054921
 
 
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ПРАВИЛЬНО - ЕСЛИ НА БИАТЛОН ПРИЕДЕТ ПОБОЛЕТЬ ХУЙЛО, ТО ЕСТЬ ШАНС ЗАСАДИТЬ ЕМУ МЕЖ РОГ МАСЛИНУ. СЛУЧАЙНО - ЧИСТО ШАЛЬНУЮ, НО В ЯБЛОЧКО.
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Пусть едут за свой счёт как атлеты из Украины...Как у них вообще язык повернулся сказать что они поедут в страну агрессора?...
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Если они поедут на этот путинский шабаш, пусть лучше сразу принимают гражданство рашистов, потому как для миллионов украинцев они просто умрут. И не важно будет даже какую медаль они там завоюют, хоть золотую, это ничего не изменит...Как говорил один знакомый проффесор.

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Ублюдки, плюют на погибших на фронте от рашистских оккупантов.
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Походу сборной по биатлону в очку их винтовки засунуть.Мало того что обосрались на олимпиаде так теперь вообще охренели.Тоесть люди с других стран плюют в глаза тварям с рашки а у нас война и они едут.Ублюдки !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСборная Украины по биатлону не будет бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, - комментатор Столярчук
 
 
 
 
 
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