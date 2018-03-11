 ЕС запускает в Украине антифейковую кампанию "Moving Forward Together" о Соглашении об ассоциации, - Могерини

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, она рассказала в интервью УНИАН.

Федерика Могерини подчеркнула, что иногда возникает ошибочное представление о том, что работа Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force нацелена только на то, чтобы осветить, проанализировать и противостоять дезинформации.

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"Это не тот случай. Реальность такова, что Евросоюзу необходимо лучше информировать не только граждан в своих странах, но и за пределами своих границ, что это такое и чем эта группа занимается. Приведу пример, связанный с Украиной - украинский народ и наши граждане должны знать о работе, которую мы проводим совместно для поддержки реформ, создания возможностей для молодежи, роста бизнеса, поддержки прав человека и основных свобод и, конечно же, приверженности ЕС независимости и территориальной целостности вашей страны", - объяснила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Она также разъяснила принципы кампании "Moving Forward Together", которую планирует запустить во время своего визита в Украину. "Пока буду находиться в Киеве, я начну новую коммуникационную кампанию под названием "Moving Forward Together" ("Продвигаясь вместе вперед", укр. "Прямуємо разом"), цель которой ‒ показать, что означает наше Соглашение об ассоциации для украинцев и почему это наша приоритетная задача. Люди должны знать, что о наших взаимоотношениях распространяют фейковую информацию, но мы также должны действовать и действуем на опережение, чтобы у людей был доступ, в первую очередь, к фактам", - заявила Могерини.

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Напомним, верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини в ходе рабочего визита в Украину 11-12 марта проведет встречи президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышем.