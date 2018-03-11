 ЕС запускает в Украине антифейковую кампанию "Moving Forward Together" о Соглашении об ассоциации, - Могерини

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, она рассказала в интервью УНИАН.
Федерика Могерини подчеркнула, что иногда возникает ошибочное представление о том, что работа Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force нацелена только на то, чтобы осветить, проанализировать и противостоять дезинформации.
"Это не тот случай. Реальность такова, что Евросоюзу необходимо лучше информировать не только граждан в своих странах, но и за пределами своих границ, что это такое и чем эта группа занимается. Приведу пример, связанный с Украиной - украинский народ и наши граждане должны знать о работе, которую мы проводим совместно для поддержки реформ, создания возможностей для молодежи, роста бизнеса, поддержки прав человека и основных свобод и, конечно же, приверженности ЕС независимости и территориальной целостности вашей страны", - объяснила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.
Она также разъяснила принципы кампании "Moving Forward Together", которую планирует запустить во время своего визита в Украину. "Пока буду находиться в Киеве, я начну новую коммуникационную кампанию под названием "Moving Forward Together" ("Продвигаясь вместе вперед", укр. "Прямуємо разом"), цель которой ‒ показать, что означает наше Соглашение об ассоциации для украинцев и почему это наша приоритетная задача. Люди должны знать, что о наших взаимоотношениях распространяют фейковую информацию, но мы также должны действовать и действуем на опережение, чтобы у людей был доступ, в первую очередь, к фактам", - заявила Могерини.
Напомним, верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини в ходе рабочего визита в Украину 11-12 марта проведет встречи президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышем.
Англійською мовою - "remains of"
Українською мовою - "останки Росії"
Скріншот не знаю як зробити і вставити.
сущ.
остатки
remains, remainder, tailings, scrap, leavings, oddments
останки
remains, relics, bone, ash, reliquiae
прах
dust, remains, ash, clay, clod
руины
ruin, shambles, remains
остаток
residue, balance, remainder, rest, remnant, remains
развалины
ruins, debris, remains, detritus, carcass, carcase
реликвии
relics, reliquiae, remains
посмертные произведения
remains
1 год ·
"Президент Порошенко не може і ніколи не збирався боротися з корупцією....
Саша Дрік (Sasha Drik), Голова Ради ГО "Громадський люстраційний комітет", координатор коаліції "Декларації під контролем" розповідає про те, як президентське оточення зманіпулювало е-декларуванням
С, Уважением, "Рух визволення"
Лично меня устраивает.
РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/politics/20170814/1026744907.html
встречаются два друга. один сильно побит.
- что?
- та вчера бухал с вояками. один говорит - был у меня один х...й в роте.
и тут я его поправил - не в роте а во рту.
😁
пока ничего не изменилось, смотрю реально, начиная от экономички и правовой защищенности граждан
Найбільше для євроінтеграції України зробив той, хто вигадав термін євроремонт.
открываем сезон охоты на
"порохоботов"!
Кстати, в целях экономии патронов
пАпрашу не путать "порохоботов" с
"припецками": ибо первые - это
пишущие твари, то есть наиболее
опасные для громады, а вторые -
мелкие зверьки, тупо срущие в
каментах да подтявкивающие
"порохоботам".
То есть нашей приоритетной целью
являются охота на кабанов
"шоколадного цеха", а вовсе не на
мелких шавок режима. Конечно, если
вам под ноги сам бросится какой-
нибудь тузик столичный, то не пнуть
его - отказать себе в удовольствии. А
вот тратить на этого тявкающего
сучонка ценный боеприпас в виде
цельного поста - равносильно
стрельбе из пушек по воробьям…
***
Основными политическими
консультантами, которые в данный
момент зарабатывают на контрактах с
администрацией украинского
президента, эксперты называют:
Тараса Березовца , экс-нардепа
Виктора Уколова (близкий к
Турчинову человек), политолога Павла
Нусса и ряд других фамилий. Именно
эти люди озвучивают и вырабатывают
тезисы, которые распространяют по
сети. Далее проплаченные блогеры,
комментаторы и боты «гонят волну»
или «топят» по тезисам, выдавая их за
мнение широких масс украинского
народа.
Предлагаю на утверждение коллег-
блоггеров список следующих фамилий,
которые будут исключены к
появлению публикаций за их именем
на нашем сайте в рубрике " Політ-
лінки ":
Порохоботы:
1. Павел Нусс
Тарас Березовец
Виктор Уколов
Ирина Геращенко
Антон Геращенко
Сергей Фурса
Юрий Луценко
Ирина Луценко
Роман Доник
Андрей Скатерной /asket
Екатерина Золотарёва
Мирослав Олешко
Наталья Лигачева
Сергей Марченко
Kozak Oxana
Олег Пономарь
Денис Пятигорец
Юрий Бирюков
Карл Волох
Иван Миклош
Поярков Сергей
Михаил Павлив (директор Фонда
гуманитарных стратегий)
Олег Леусенко
Если у кого-то есть возражения по
конкретной фамилии - прошу
изложить аргументы.
Обновлено 22.06.17. Предложение
коллеги st по дополнению списка
"порохоботов":
Сергей Таран
Виктор Таран
Чорновол Татьяна
Чорновол Тарас
Янина Соколовская
Олеся Яхно
Добавлено (04.07.2017):
Филипп Духлий ( Pylyp Dukhliy)
Кирилл Данильченко
Добавлено (14.07.17)
Voronz
Пополнение списка от 28.07.17
Виктор Трегубов (Editor in Chief в
"Петр и Мазепа")
Аnti-colorados (пруф, доказывающий
принадлежность к "шоколадному
цеху", статья "Михо слил свою
репутацию в унитаз")
Дмитрий Спивак (депутат Одесского
городского совета VI созыва, лидер
общественно-политического
объединения «Справедливая Одесса»).
Добавлено 3 августа (по итогам перво
августовского визита блогеров к
Генпрокурору и их последующим
отчетам в Сети)
Список участников (просто
перечислены имена на снимке с
Юрием Луценко):
Роман Шрайк, Андрей Скатерной,
Екатерина Золотарева, Виктор Пузанов,
Алексей Минаков, Павел
Себастьянович, Сергей Марченко,
Мирослав Гай, Антон Сененко,
Святослав Носов (Горький Лук), Дарья
Яровая, Юрий Гудыменко, Виктор
Трегубов, Олеся Яхно-Белковская
Пополнение списка от 12.08.17
Игорь Бигдан
Пополнение списка от 12.09.17
Алена Балаба, руководитель в
Одесский Кризисный Медиа Центр
Пруф:
Статья на шрайко сайте " До мышей,
или Почему Саакашвили не вариант
для Украины
"
Алексей Гарань , профессор
политологии Киево-Могилянской
академии, научный директор Фонда
Демократические инициативы
Примечание Админа! Чтобы упредить
обвинения нас в организации "охоты
на ведьм", особо отмечу тот факт, что
данный список является, образно
говоря, "выдвижением досудебного
обвинения". И затем, при детальном
рассмотрении каждой кандидатуры,
будут представлены имеющиеся
доказательства.
***
Отдельным пунктом предлагаю
рассмотреть вопрос включения в число
порохоботного племени наших
бывших коллег Дмитра Вовнянко и
Романа Шрайка, как бы прискорбно
эти слова не звучали. При всем том,
что с первым мы вместе пили и
говорили, а второго я уважаю за
создание такого ресурса как ДД .
Кстати, Site.ua - с технологической и
бизнесовой точек зрения - также
является весьма достойным продуктом,
который минимум на порядок круче
нашого сайта. Но с точки зрения
потенциальной угрозы адекватности
общества - данный проект является
примером даже не блядства, а платной
проституции так называемых
активистов гражданского общества.
Прошу, кстати, пардону перед
честными блядями и проститутками -
не хотел вас, уважаемые, случайно
обидеть, ибо большинство и первых, и
вторых, пуская в ход свое тело, не
торгуют душой.
Не, я конечно, вполне допускаю
наличие чистоплюев, которые блядство
и проституцию считают постыдным
занятием. В конце концов, кто-то всю
жизнь занимается сексом в темноте,
чтобы не было стыдно. Так что ж
теперь - с таких идиотов, лишающих
себя удовольствия, пример брать?
Не проституция сама по себе страшна
как явление, а прожженные бляди,
которые строят из себя целку. Ну как
наши политики. И как это делают
"порохоботы", которые хвалят власть
барыг и жлобов не потому что так
действительно думают, а потому что
жлобы и барыги им платят за это…
В чем парадокс отношения к Роману
Шрайку, которого я, с одной стороны,
хвалю за создание достойных
информационных платформ, а с другой
- ругаю за явные шашни с
"шоколадным цехом"? Ну как бы вам
пояснить на понятном примере один
весьма тонкий, но весьма важный
нюанс? Просто если человек
позиционирует себя как пасечник, то
он не станет вливать пипеткой в ульи с
медом деготь. Ибо мед и деготь не
являются совместимыми субстанциями.
Просто уважающий себя
информационный ресурс поганой
метлой будет гнать от себя псевдо
лидеров общественного мнения,
которые народу откровенно "вешают
лапшу на уши", обслуживая власть.
Такие горе-блоггеры, как Олешко и
Пятигорец никогда бы не выбились в
ЛОМы (лидеры общественного
мнения), если бы их посты не
проплачивались для "зарядки" на
десятки интернет-ресурсов.
Вот взять, к примеру, нашу бывшую
коллегу Офелию ( Алла Князева ),
которая пишет умные тексты про
политику у себя на жэжэшечке. И
почему, спрашивается ее тексты не
множат разные там "обозреватели" и
прочие информационные фаст-фуды?
А потому что на фиг нужны барыгам её
умные посты, если Алла отказываться
работать у них "на остосе"? Более того,
костерит их, махровых жлобов, вдоль,
поперек и по диагонали!
А Олешко и Пятигорец согласны у
барыг не то что сосать, а еще и
причмокивать от удовольствия
(причем искренно)!
В общем, не приемлю я
потворствования "шоколадным"
врунам, троллям и флудерам под
видом якобы защиты свободы слова.
Где - спрашивается, мораль и этика
владельцев интернет-ресурсов в
данных вопросах? Догадываюсь, что в
том же самом месте, в котором
находятся понятия "честь" и "совесть"
наших государственных мужчинок.
Еще и еще раз повторяю тезис о том,
что слово "свобода" - это не
вседозволенность пи#деть вслух что
попало, шо тот Троцкий, а
ответственность за каждое слово.
Соврал - получи в рыло. И, поверьте,
что врать вслух тут же станет
невыгодно, ибо больно…
***
А смысл "охоты на порохоботов"
заключается в формировании базы
данных и очистке информационного
пространства от говна шоколадного
цеха хотя бы на нашем ресурсе. Чтобы
потом, когда сам Пеца будет огородами
тикать с Украины на свою виллу в
Испании, ни одна блядь и
информационная проститутка не ушла
от ответа…
Понятно, что выше приведенный
список неполный, поэтому предлагайте
от себя кандидатов на номинацию
"порохобот". Будем присматриваться и
изучать…
Никто не собирается сходу навешивать
на людей ярлыки и клейма. Забавно,
что ряд имен у нас оказался сразу в
двух списках: доверия и недоверия.
Такое тоже возможно, так как мнение,
изложенное в одном материале автора
- соответствуют моральным
критериям, принятым в здоровом
обществе, а от другого материала того
же автора может нести душком
"паленой резины"…