EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  8896  84
Все про:ВМС (469) драка (1610) Херсонщина (631)

 В драке с участием военных моряков в Херсонской области пострадали несколько человек, - ВМСУ

Возле поселка Новая Збуровка Херсонской области гражданские спровоцировали драку с военнослужащими.

Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Неподалеку поселка Новая Збурьевка Херсонской области, где одно из подразделений Военно-морских сил ВС Украины выполняет задачи по охране и обороне определенного военного объекта, гражданскими лицами была спровоцирована драка с военнослужащими. Так, несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что спровоцировало драку. После чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле марки BMW к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вечером в Одессе болельщики "Карпат" подрались с патрульными: четверо задержанных, полицейские - в больнице

В пресс-центре уточняют, что при этом гражданские несанкционированно пересекли охранный периметр. Согласно служебных инструкций, военнослужащие задержали и передали вызванному наряду Национальной полиции Украины нарушителей.

"Следует отметить, что все указанные военнослужащие были трезвы. Сейчас зафиксированы телесные повреждения как военнослужащих, так и гражданских лиц, материалы переданы в правоохранительные органы. По данному факту командованием Военно-морских сил ВС Украины и Военной службой правопорядка проводятся служебные проверки. Юридическая оценка будет предоставлена ​​компетентными правоохранительными органами, после чего виновных лиц привлекут к ответственности", - резюмируют в пресс-службе ВМСУ.

В драке с участием военных моряков в Херсонской области пострадали несколько человек, - ВМСУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3054917
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Всё б и ничего, но есть видео, как морпехи из Крыма нападают на просто стоящих парней у магазина и отправляют в реанимацию.
"Вата" с инфорезиста видео запостила, а тут постеснялись писать правду.
 показать весь комментарий
 
 
а причины все те же?конфликт между ватой и военными?
 показать весь комментарий
 
 
Там все "военные" - вата с Крыма, нажираются и кошмарят местных хлопцэв и дивчат.
 показать весь комментарий
 
 
вот там прям " все" военные из Крыма ? У бійці з участю військових моряків у Херсонській області постраждало кілька людей, - ВМСУ - Цензор.НЕТ 6456
 показать весь комментарий
 
 
А где? На передовой? Их же на фронт нельзя - в спину стрелять будут, вот и держат в резервации.
 показать весь комментарий
 
из Крыма наших вышло полтора человека . хочешь сказать что все они компактно служат в этом месте ? хрень какая то
 показать весь комментарий
 
 
Они по Херсону и Одессе размазаны. Их достаточно перебежало, особенно в последние годы. Там даже целый выпуск крымский в военной академии устроили.
 показать весь комментарий
 
Гыг, вот как тебе верить, если ты под каждым постом лижешь Порошенку? Даже в этой теме, в этом вопросе тебе доверяет только тот, кто с тобой раньше не сталкивался!
 показать весь комментарий
 
Местные подтверждают, что накануне несколько местных избили военнослужащего.



Дурацкие разборки на пустом месте.
Это не сепаратизм и не против военных.
Это просто драчки молодёжи.
увы.
 показать весь комментарий
 
Та всё понятно, такое бывает везде, где алкоголь и безделье. Меня бесит то, что командование, вместо наведения порядка, покрывает преступления, поощряет их на продолжение, а значит будут новые жертвы. Ещё просто нет слов от наглой и циничной лжи. От такого просто пропадают остатки надежды на какие-то изменения к лучшему.
 показать весь комментарий
 
Ватник вася, если бы тебя не знали на форуме , то могли бы ушки и развесить
 показать весь комментарий
 
 
а чего не просто "пьянь херсонская"? когда их успели опросить о их политических убеждениях, там не говорится
 показать весь комментарий
 
 
конфликт видимо давний...при совке тоже нередкость такие побоища были .
 показать весь комментарий
 
 
думаю в любые времена так было и ещё до "совка" когда мужского пола особи нажрались спиртосодержащих напитков а особенно если там и без этого одна извилина вдоль пробора то причина всегда найдётся а не найдётся так придумается
 показать весь комментарий
 
Дело не в "побоище", а в том, что пресс-центр нагло брешет в глаза про КПП и прочую херь, когда уже с неделю гуляет видео жестокого избиения местных. Может тебе и нравится, когда тебя за дурика держат, но меня уволь.
 показать весь комментарий
 
 
поверь,не оправдываю...но видимо конфликт все таки давний...
 показать весь комментарий
 
Давний, не спорю, на них давно жалуются, они уже и с оружием нападали. Там село бунтовать хочет.
 показать весь комментарий
 
 
простые сельские граждане уже ездят на разборки с военными на БМВ? о, а то говорят что у нас не Европа, как в натуральной немецкой деревушке, только не на тракторе Крамер а на БМВ или это тоже враньё пресс-центра?
 показать весь комментарий
 
 
если бы они приехали на "Запорожце" картинка была уже не та ...
 показать весь комментарий
 
 
от , як би марімани , як слід відгамселили нападників - то дійсно "картинка была уже не та..."
 показать весь комментарий
 
 
Вата отримала на горіхи. До речі. Не будьте наївними. Це, мабуть , перевірки перед майбутніми можливими захопленнями військових і інших об'єктів.
 показать весь комментарий
 
 
Там в реанимацию парня отправили, который в кафе день рождения отмечал. Всё произошло в селе, а не возле некоего КПП.
 показать весь комментарий
 
 
Как это так, избили военнослужащего.... Пора с этими гражданскими... Короче, странно это для защитников Родины...
 показать весь комментарий
 
 
Не били военнобухающего. Это они там все окрестные сёла уже который год кошмарят, как их с Крыма перевели. Они там и не трезвеют никогда. Там и с оружием нападали. Короче, в сёлах зреет бунт.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Та у тебя всё та же методичка: власть шоколадная - святая, это народишко у неё - говно.
 показать весь комментарий
 
 
тіль свою думку висловила,- одразу "шоколадна стала", це в них манька така..тільки всупереч фсб-ной мєтодічкє,- одразу "порохососи", ...та інша хрінь..."Права" тільки мєтодічка..
 показать весь комментарий
 
 
откуда такая осведомленность о ситуации ? я не подкалываю . просто интересно
 показать весь комментарий
 
 
Слежу за ситуацией с "морпехами". Там сепар на сепаре. Та чего там они, вон Коротких, учился в школе КГБ, состоял в Российском Национальном единстве, потом в Национал-социалистическом братстве РФ, а теперь знаешь кем его Аваков назначил? Вот то-то же.
 показать весь комментарий
 
хер его знает кто такой Коротких . но все что связано с ВМСУ для меня не безразлично . так вот морская пехота это прежде всего те пацаны которые в Широкино фронт держат а процент скрытых сепаров там не больше чем в целом по ВСУ . а видео которым ты оперируешь как доказательством это инфа без начала . в данный конкретный момент морпехи кого то отметелили но ведь может такое быть что за неделю до того эти невинно пострадавшие хлопцы сами кого то избили из военных
 показать весь комментарий
 
В Широкино ничего не держат, там серая зона, за ней "Азов", а потом уж морпехи в Мариуполе.

Первоначально говорили, что парни кого-то избили, а их избили в ответ, но это тоже преступление, да и не подтвердилась информация про избиение военнослужащего. Теперь вот придумали мульку, что их избили на территории части за проникновение. Пресс-служба с бодуна была и за праздниками пропустила, что видео давно выклали в сеть. Вот такие спецы по отмазке в ВМС.
 показать весь комментарий
 
"В Широкино ничего не держат, там серая зона" даааа??? а серая зона это что ? это какая то неведомая сила которая не дает абизянам пройти ? серая зона это территория между нашими позициями и ДНРовскими . где то это растояние 500 метров а где то 15 километров . и морпехи именно на фронте а не в Марике . иногда там стреляют . иногда там гибнут наши морские пехотинцы

если ты мне сейчас начнеш доказывать что они погибают в Мариуполе в пьяных драках то не напрягайся
 показать весь комментарий
 
 
Серую зону там азовцы держат, каждую неделю там гибнут. Помню, что в том году морпех там на мине подорвался с какого-то ляда, где-то полгода назад, больше про морпехов там не слышал, зато с "Азова" фото из Широкина постоянно шлют. Опять же, есть морпехи с Одессы, с учёбки только, а есть те, кто с Крыма сбежал, когда их на Северный флот отправляли.
 показать весь комментарий
 
погоди . ты хочешь сказать что те кто в Крыму стали предателями . послужили России а когда им светил перевод на СФ перебежали к нам и теперь служат в ВМСУ ??? да ? ты уверен ?
 показать весь комментарий
 
 
Там по селах сепари, говориш. Дякуємо за правду.
 показать весь комментарий
 
Мелко берёшь. Даже мэр Львова - сепар, один Медведчук - патриот.
 показать весь комментарий
 
Квартиру у Новосибирську тобі пообіцяли?
 показать весь комментарий
 
 
Ты чего. Там же торговые партнёры Мальдивского. Мне квартиру в самом гнезде здрадофилов - Львове пообещали.
 показать весь комментарий
 
Ні. Тебе у Львові зроблять смаженим. А потім розпнуть.
 показать весь комментарий
 
 
Я ж не дурак в футболке с шоколадным по Львову ходить. Да и пока туда не собираюсь. Надо сначала в зрадофильский город Амстердам к агенту Путина Саакашвили съездить.
 показать весь комментарий
 
Поздно. Спалился ты на антиевропейской агитации, хоть с какой буквой.
 показать весь комментарий
 
Ви упевнені у рашці , що Європа - це гейропа, тому - буде все по вірі вашей
 показать весь комментарий
 
Ты мне свои фантазии не приписывай. Ладно, хватит флудить.
 показать весь комментарий
 
 
Відкривай новий аркуш методички. Читай. Пиши. Квартиру у улан-уде отримаєш
 показать весь комментарий
 
 
Долбо@бы)))Пусть спасибо скажут что ноги не поломали и бэху не спалили в назидание.Мажоры колхозные)))
 показать весь комментарий
 
 
Плять ...У кірзачі сволоту ..і на передок (в окопи )!
 показать весь комментарий
 
 
Они в реанимации, выжили бы хоть. И кирзачи уже давно отменили, к сожалению. На берцах удобнее пилить.
 показать весь комментарий
 
при этом гражданские несанкционированно пересекли охранный периметр....нормально. Там уже, должны были, трупы, этих гражданских, собирать. А так, считай, просто по голове погладили.
 показать весь комментарий
 
 
при таких раскладах, кацапобыдлота, ни хрена бояться не будет. Крыма мало?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Есть видео на резисте, там видно, что парни стоят у магазина, когда их начали убивать. Какой там "периметр". Это гнилой отмаз.
 показать весь комментарий
 
ссылку можно? а чем, обычно, заканчивается "стояние парней у магазина" вполне понятно. Или за добавкой и на приключения. Или сразу на приключения.
 показать весь комментарий
 
 
на инфорезисте посмотри. Там парень двадцатилетие отмечал, ну, его и поздравили. Хорошо видно, что парни просто стоят и говорят, когда на них налетели и забили буквально в три секунды, те даже понять не смогли, что происходит. Потом начался гнилой отмаз, что они кого-то побили, потом стали говорить, что они через КПП пробрались. А потом хотят, чтоб чинушам верили...
 показать весь комментарий
 
а кстати да, ещё та мода, у магазинов стоять( издалека понятно что лучше зайти в другой
как будто ганделыков мало, ну купили и шуруйте куда -нибудь
 показать весь комментарий
 
Если пересекли периметр охраняемого объекта, первый выстрел в воздух, а в случае не выполнения требований второй по нарушителям и медали выдать воякам за добросовестное выполнение обязанностей.
 показать весь комментарий
 
 
короче, пьяная драка между военнослужащей пьянью и гражданской пьянью
алкоголь зло.
 показать весь комментарий
 
 
При кучме и януке военных опустили ниже плинтуса, гражданские могли запросто на улице навалять и военных за это лишали 33%...типа надо было избежать конфликта...в болграде пьяные гагаузы безнаказаннно убили молодого прапора на дискотеке, потом искалечили солдата срочника во время учебной тревоги и тоже безнаказанно...А когда разведчики зачмырили оборзевшую местную пиздоту (засунули в бочку с соляркой) их чуть не посадили...заплатили 4000 грн в конце 90-х местным пидорам заяву забрать...
Теперь в стране война и многие вещи стали как во времена СССР до андропова
 показать весь комментарий
 
 
Так піднімайте авторітет армії. Не давайте тявкати будь-кому на неї і військових, а хто рипається - жорстоке покарання повинно бути
 показать весь комментарий
 
 
Є там такий депутат Олексій Журавко регіонал з Херсону, почитайте що він пише на своїй сторінці, це ватний пісец "новорос".
 показать весь комментарий
 
 
ну там на видео какие-то разные, в шапочках, один только в чем-то похожем на защитного цвета куртке а так не понятно что то кто то
 показать весь комментарий
 
пойди послужи и будешь знать в чем военнослужащие ходят на многих куртка под зимний пиксель !)штаны тоже есть такие же)))) по форме только на построение одеваются остальные вот так! да и к тому же они же в самоволке!)а если контрактники так вообще у них после семи вечера конец рабочего типа дня!)
 показать весь комментарий
 
Почти как в СССР...напомнило лихую молодость)))) мы дрались с физвозом местного педина...ремень на руку и вперед звезды на лбу ставить))))
 показать весь комментарий
 
 
я ж говорила дуракам причина любая годится
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
О как ! Крутяк ! 20 рыл на двоих ! Кем бы они ни были , пострадавшие , но так поступают только чюрки и быдло пьяное !
 показать весь комментарий
 
Какая к черту драка? короткими очередями (зажигательными) по вате.
Плять, в советское время боялись подходить в ВЧ, даже если у тебя все плечи в звёздах.
 показать весь комментарий
 
 
Так вата, похоже, была в форме... а гнилое командование ВМСУ врет уже давно и неонократно. Местных не оправдываю и не осуждаю, как и военнослужащих - разберутся, кто насрал. Но ВСЁ командование ВМСУ, эти сто адмиралов на полсотни кораблей, включая катера - это страшная, беспросветная вата, сраный совок, лампасные уроды, никогда и нигде по-настоящему не служившие.
 показать весь комментарий
 
 
П"яна шушара зачепила морпіхів от і отримала урок виховання. На відео вже фінальний урок від військових.
 показать весь комментарий
 
 
колхозники понажирались и пожрались,обычная бытовуха
 показать весь комментарий
 
У кого погоны тот и прав. Всё остальное население должно стоять на коленях и дрожать. За это быдло кровь реками из тех кто в погонах ( всех цветов полосок на них) течет каждый день! У бійці з участю військових моряків у Херсонській області постраждало кілька людей, - ВМСУ - Цензор.НЕТ 1386
 показать весь комментарий
 
 
Судя по всему, военморы брешут.
Ниже видео - местных морячки били у магазина.https://www.facebook.com/vera.bilenko/videos/200313380554056/
 показать весь комментарий
 
Если зайти на страницу этой Vera Godyna ФБ, то там в комментах пишут, что до этого местные избили моряка.

Василий Полозюк
Нічо було морячка бить до того, місцевим прилетіло у відповідь, там чепушило про вуйок писало з гір так облом морська авіація николаєв.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ драке с участием военных моряков в Херсонской области пострадали несколько человек, - ВМСУ
 
 
 
 
 
 вверх