 В драке с участием военных моряков в Херсонской области пострадали несколько человек, - ВМСУ

Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Неподалеку поселка Новая Збурьевка Херсонской области, где одно из подразделений Военно-морских сил ВС Украины выполняет задачи по охране и обороне определенного военного объекта, гражданскими лицами была спровоцирована драка с военнослужащими. Так, несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что спровоцировало драку. После чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле марки BMW к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно", - говорится в сообщении.
В пресс-центре уточняют, что при этом гражданские несанкционированно пересекли охранный периметр. Согласно служебных инструкций, военнослужащие задержали и передали вызванному наряду Национальной полиции Украины нарушителей.
"Следует отметить, что все указанные военнослужащие были трезвы. Сейчас зафиксированы телесные повреждения как военнослужащих, так и гражданских лиц, материалы переданы в правоохранительные органы. По данному факту командованием Военно-морских сил ВС Украины и Военной службой правопорядка проводятся служебные проверки. Юридическая оценка будет предоставлена компетентными правоохранительными органами, после чего виновных лиц привлекут к ответственности", - резюмируют в пресс-службе ВМСУ.
"Вата" с инфорезиста видео запостила, а тут постеснялись писать правду.
Дурацкие разборки на пустом месте.
Это не сепаратизм и не против военных.
Это просто драчки молодёжи.
увы.
Первоначально говорили, что парни кого-то избили, а их избили в ответ, но это тоже преступление, да и не подтвердилась информация про избиение военнослужащего. Теперь вот придумали мульку, что их избили на территории части за проникновение. Пресс-служба с бодуна была и за праздниками пропустила, что видео давно выклали в сеть. Вот такие спецы по отмазке в ВМС.
если ты мне сейчас начнеш доказывать что они погибают в Мариуполе в пьяных драках то не напрягайся
как будто ганделыков мало, ну купили и шуруйте куда -нибудь
алкоголь зло.
Теперь в стране война и многие вещи стали как во времена СССР до андропова
Плять, в советское время боялись подходить в ВЧ, даже если у тебя все плечи в звёздах.
Ниже видео - местных морячки били у магазина.https://www.facebook.com/vera.bilenko/videos/200313380554056/
Василий Полозюк
Нічо було морячка бить до того, місцевим прилетіло у відповідь, там чепушило про вуйок писало з гір так облом морська авіація николаєв.