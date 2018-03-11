 В драке с участием военных моряков в Херсонской области пострадали несколько человек, - ВМСУ

Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Неподалеку поселка Новая Збурьевка Херсонской области, где одно из подразделений Военно-морских сил ВС Украины выполняет задачи по охране и обороне определенного военного объекта, гражданскими лицами была спровоцирована драка с военнослужащими. Так, несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что спровоцировало драку. После чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле марки BMW к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вечером в Одессе болельщики "Карпат" подрались с патрульными: четверо задержанных, полицейские - в больнице

В пресс-центре уточняют, что при этом гражданские несанкционированно пересекли охранный периметр. Согласно служебных инструкций, военнослужащие задержали и передали вызванному наряду Национальной полиции Украины нарушителей.

"Следует отметить, что все указанные военнослужащие были трезвы. Сейчас зафиксированы телесные повреждения как военнослужащих, так и гражданских лиц, материалы переданы в правоохранительные органы. По данному факту командованием Военно-морских сил ВС Украины и Военной службой правопорядка проводятся служебные проверки. Юридическая оценка будет предоставлена ​​компетентными правоохранительными органами, после чего виновных лиц привлекут к ответственности", - резюмируют в пресс-службе ВМСУ.