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Все про:Пентагон (460) Сирия (2470) химическое оружие (132) Асад (225) Мэттис Джеймс (63)

 Глава Пентагона предостерег Асада от применения химического оружия в Сирии

Министр обороны США заявил, что ему известно о многочисленных сообщениях о применении хлора при наступлении правительственных войск в Восточной Гуте.

Министр обороны США Джим Мэттис предупредил Сирию о том, что с ее стороны будет "очень неразумно" использовать газ в качестве оружия при бомбардировках оплотов повстанцев в Восточной Гуте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Мэттис заявил в воскресенье, что "прямо сейчас" США получают сообщения о том, что силы президента Сирии Башара Асада применяют хлор в трехнедельном наступлении на повстанцев в окрестностях Дамаска, в результате которого погибли почти тысяча человек, включая 200 детей.

"У меня нет свидетельств, которые я мог бы показать вам", – признал глава Пентагона в беседе с журналистами, сопровождающими его в поездке в Оман.

В то же время он сказал, что знает о "многочисленных сообщениях о применении хлора или о других симптомах, которые могут быть следствиями применения хлора".

По словам Мэттиса, сирийские войска "в лучшем случае" ведут "неизбирательные" атаки, а "в худшем берут под прицел больницы".

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"Я не знаю, как именно обстоят дела, являются ли они некомпетентными или они совершают незаконные деяния или и то и другое", – добавил он.

Сирия отвергает обвинения в применении отравляющего газа в ходе атак на Восточную Гуту, которые происходят во время 30-дневного прекращения огня, объявленного по требованию Совета Безопасности ООН.

"Я хочу повторить, что было бы очень неразумно с их стороны использовать газ в качестве оружия, и я думаю, президент Трамп дал это понять очень четко в самом начале работы его администрации", – сказал Мэттис.

В апреле прошлого года президент Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, после того как США заявили, что с нее совершалась атака на подконтрольный повстанцам город Хан-Шейхун с применением нервнопаралитического газа зарин.

Повстанцы в Восточной Гуте пообещали не сдаваться под натиском сирийского наступления, но правительственные силы при поддержке российских войск нанесли им серьезный урон и раскололи подконтрольные повстанцам территории на три части.

Источник: https://censor.net.ua/n3054916
 
 
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Да ложил Ассад на ваши предостережения.
Уже столько народу потравил, после "красной черты" Обамы .
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Так применяют те, кто выступал гарантом уничтожения химоружия в Сирии. Асад там субъект, а не объект в этом вопросе.
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Наоборот. он объект не имеющий своей воли. это шифоньер у тебя дома. захочешь ты, что бы он стал красным цветом, он станет.
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Поправка верная, но ясно, что афтар имел в виду.
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Славич хорошо пишет и я сомневаюсь, что он сознательно ошибся. бывает с каждым такое. но написать я обязан был, что бы читатель не кружился в трех соснах. Читатель! путин хуйло там субъект обладающий своей собственной волей, а Асад лишь шифоньер, то есть марионетка.
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Старенькі "Томагавки" та ударні дрони більш переконливіші за будь-які слова..
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Асад сильно испугался? Или, типа, "джимми, та не гони, верну я тебе червонец, пацан сказал, пацан - сделал!"
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Миссию надо какую то послать.
Наблюдательную.
Только не ОБСЕ.
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Сергій Стерненко
Вчора о 13:36 ·
7 лютого цього року біля будинку, де я винаймав житло, в час, коли у мене починався домашній арешт, на мене було скоєно напад невстановленими особами.
Після того, як я виписався з лікарні, мною було направлено клопотання до процесуальних керівників та слідчих у провадженнях, де я є потерпілим, про надання охорони та вжиття заходів безпеки.
Сьогодні отримав відповідь від слідчої по справі останнього нападу. Мені відмовлено у вжитті заходів безпеки, бо слідча не вбачає жодної загрози моєму життю та здоров'ю.
Держава не надає мені права на зброю та належну самооборону. Відмовляє у наданні охорони після того, як вже відбувся факт нападу.
Мабуть, я не така цінна особа, як Лєна Бондаренко, котру охороною забезпечили.
Питання до вас: що мені робити, коли я не маю фактично права на належний захист?
Глава Пентагона предостерег Асада от применения химического оружия в Сирии - Цензор.НЕТ 9168
Глава Пентагона предостерег Асада от применения химического оружия в Сирии - Цензор.НЕТ 9210
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Много лишних слов говорит Мэтттис.

Достаточно одного слова "Огонь", чтоб свинособаки сразу все поняли
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переведя на понятный для монголоидной русни Мэд Дог сказал, что они легко могут повторить охоту на уток вагинера в неограниченном количестве раз.
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А что такое предостерёг? Он уже и так в полномасштабной войне . странные какие то заявления .
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Меркель и Макрон срочно собирают блохеров...
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будут раздавать просроченные монпасье прихвостням?
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"У меня нет свидетельств, которые я мог бы показать вам" Источник: https://censor.net.ua/n3054916

тобто бреше?
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Незадовго до американського вторгнення в Ірак, а саме 5 лютого 2003 року, Колін Пауелл, який на той момент обіймав посаду держсекретаря США, виступив в Раді Безпеки ООН з промовою, яка стала одним з ґрунтовних приводів вторгнення військ в республіку.
Пославшись на надійні джерела інформації, Пауелл заявив, що Багдад має тоннами біологічної зброї. До виступу Пауелл приніс пробірку з невідомою речовиною. Розмахуючи цієї пробіркою перед іншими учасниками Ради, він нагадав, як в 2001 році таку кількість спор сибірської виразки було розіслано в офіси Конгресу і деякі ЗМІ, в результаті чого загинули п'ять осіб.
Крім цього Пауелл запевняв, що Ірак підтримує зв'язок з терористами і продовжує займатися розробкою ядерної зброї. Після довгої презентації держсекретар США зазначив небезпечні наміри Саддама Хусейна, режим якого ні перед чим не зупиниться, поки щось не зупинить його. Під цим «щось» він мав на увазі війну з Іраком. Через роки з'ясувалося, що джерело, на яке посилався Пауелл, збрехав. І в Іраку не було ніяких заводів з виробництва біологічної зброї. Сам Пауелл потім зізнався, що зробив помилку, і ця історія зруйнувала його кар'єру.
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Больше хлором травить не будут...будут травить аммиаком...скажут бомбы попали в холодильники
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Святая правда
Глава Пентагону застеріг Асада від застосування хімічної зброї в Сирії - Цензор.НЕТ 5099
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Не сомневаюсь что Метис найдет аргументы для убеждения
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"Глава Пентагону застеріг Асада від застосування хімічної зброї в Сирії" Глава Пентагону застеріг Асада від застосування хімічної зброї в Сирії - Цензор.НЕТ 400

Авианосцы ж заняты - 3 -й год как на всех парах плывут к Сев.Корее. Да и к переговорам с Ын-ом готовиться нужно...

А тем 470 тысячам погибших сейчас пофиг чем их грохнули...
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Как видят немцы, читай Европа, проблематику Сирии ....«Дурдом» о конфликте в Сирии и на Ближнем Востоке
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правильно, кацапы все гниды - и их уничтожение принесёт только пользу Земле...
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Апофеоз ссоры педротов запедротов за право первой ночи с Петром Алексеичем

Катерина Золоторева - феерический ярчайший порохобот, есси кто не знает такую
Глава Пентагону застеріг Асада від застосування хімічної зброї в Сирії - Цензор.НЕТ 8579
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Причом тут Асад там все решает вова педофил !
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Получит по рогам Гаврила. Гаврила был предупреждён.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава Пентагона предостерег Асада от применения химического оружия в Сирии
 
 
 
 
 
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