 Глава Пентагона предостерег Асада от применения химического оружия в Сирии

Министр обороны США Джим Мэттис предупредил Сирию о том, что с ее стороны будет "очень неразумно" использовать газ в качестве оружия при бомбардировках оплотов повстанцев в Восточной Гуте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Мэттис заявил в воскресенье, что "прямо сейчас" США получают сообщения о том, что силы президента Сирии Башара Асада применяют хлор в трехнедельном наступлении на повстанцев в окрестностях Дамаска, в результате которого погибли почти тысяча человек, включая 200 детей.

"У меня нет свидетельств, которые я мог бы показать вам", – признал глава Пентагона в беседе с журналистами, сопровождающими его в поездке в Оман.

В то же время он сказал, что знает о "многочисленных сообщениях о применении хлора или о других симптомах, которые могут быть следствиями применения хлора".

По словам Мэттиса, сирийские войска "в лучшем случае" ведут "неизбирательные" атаки, а "в худшем берут под прицел больницы".

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"Я не знаю, как именно обстоят дела, являются ли они некомпетентными или они совершают незаконные деяния или и то и другое", – добавил он.

Сирия отвергает обвинения в применении отравляющего газа в ходе атак на Восточную Гуту, которые происходят во время 30-дневного прекращения огня, объявленного по требованию Совета Безопасности ООН.

"Я хочу повторить, что было бы очень неразумно с их стороны использовать газ в качестве оружия, и я думаю, президент Трамп дал это понять очень четко в самом начале работы его администрации", – сказал Мэттис.

В апреле прошлого года президент Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, после того как США заявили, что с нее совершалась атака на подконтрольный повстанцам город Хан-Шейхун с применением нервнопаралитического газа зарин.

Повстанцы в Восточной Гуте пообещали не сдаваться под натиском сирийского наступления, но правительственные силы при поддержке российских войск нанесли им серьезный урон и раскололи подконтрольные повстанцам территории на три части.