 Глава Пентагона предостерег Асада от применения химического оружия в Сирии

Министр обороны США Джим Мэттис предупредил Сирию о том, что с ее стороны будет "очень неразумно" использовать газ в качестве оружия при бомбардировках оплотов повстанцев в Восточной Гуте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Мэттис заявил в воскресенье, что "прямо сейчас" США получают сообщения о том, что силы президента Сирии Башара Асада применяют хлор в трехнедельном наступлении на повстанцев в окрестностях Дамаска, в результате которого погибли почти тысяча человек, включая 200 детей.
"У меня нет свидетельств, которые я мог бы показать вам", – признал глава Пентагона в беседе с журналистами, сопровождающими его в поездке в Оман.
В то же время он сказал, что знает о "многочисленных сообщениях о применении хлора или о других симптомах, которые могут быть следствиями применения хлора".
По словам Мэттиса, сирийские войска "в лучшем случае" ведут "неизбирательные" атаки, а "в худшем берут под прицел больницы".
"Я не знаю, как именно обстоят дела, являются ли они некомпетентными или они совершают незаконные деяния или и то и другое", – добавил он.
Сирия отвергает обвинения в применении отравляющего газа в ходе атак на Восточную Гуту, которые происходят во время 30-дневного прекращения огня, объявленного по требованию Совета Безопасности ООН.
"Я хочу повторить, что было бы очень неразумно с их стороны использовать газ в качестве оружия, и я думаю, президент Трамп дал это понять очень четко в самом начале работы его администрации", – сказал Мэттис.
В апреле прошлого года президент Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, после того как США заявили, что с нее совершалась атака на подконтрольный повстанцам город Хан-Шейхун с применением нервнопаралитического газа зарин.
Повстанцы в Восточной Гуте пообещали не сдаваться под натиском сирийского наступления, но правительственные силы при поддержке российских войск нанесли им серьезный урон и раскололи подконтрольные повстанцам территории на три части.
Уже столько народу потравил, после "красной черты" Обамы .
Наблюдательную.
Только не ОБСЕ.
Вчора о 13:36 ·
7 лютого цього року біля будинку, де я винаймав житло, в час, коли у мене починався домашній арешт, на мене було скоєно напад невстановленими особами.
Після того, як я виписався з лікарні, мною було направлено клопотання до процесуальних керівників та слідчих у провадженнях, де я є потерпілим, про надання охорони та вжиття заходів безпеки.
Сьогодні отримав відповідь від слідчої по справі останнього нападу. Мені відмовлено у вжитті заходів безпеки, бо слідча не вбачає жодної загрози моєму життю та здоров'ю.
Держава не надає мені права на зброю та належну самооборону. Відмовляє у наданні охорони після того, як вже відбувся факт нападу.
Мабуть, я не така цінна особа, як Лєна Бондаренко, котру охороною забезпечили.
Питання до вас: що мені робити, коли я не маю фактично права на належний захист?
Достаточно одного слова "Огонь", чтоб свинособаки сразу все поняли
тобто бреше?
Пославшись на надійні джерела інформації, Пауелл заявив, що Багдад має тоннами біологічної зброї. До виступу Пауелл приніс пробірку з невідомою речовиною. Розмахуючи цієї пробіркою перед іншими учасниками Ради, він нагадав, як в 2001 році таку кількість спор сибірської виразки було розіслано в офіси Конгресу і деякі ЗМІ, в результаті чого загинули п'ять осіб.
Крім цього Пауелл запевняв, що Ірак підтримує зв'язок з терористами і продовжує займатися розробкою ядерної зброї. Після довгої презентації держсекретар США зазначив небезпечні наміри Саддама Хусейна, режим якого ні перед чим не зупиниться, поки щось не зупинить його. Під цим «щось» він мав на увазі війну з Іраком. Через роки з'ясувалося, що джерело, на яке посилався Пауелл, збрехав. І в Іраку не було ніяких заводів з виробництва біологічної зброї. Сам Пауелл потім зізнався, що зробив помилку, і ця історія зруйнувала його кар'єру.
Авианосцы ж заняты - 3 -й год как на всех парах плывут к Сев.Корее. Да и к переговорам с Ын-ом готовиться нужно...
А тем 470 тысячам погибших сейчас пофиг чем их грохнули...
Катерина Золоторева - феерический ярчайший порохобот, есси кто не знает такую