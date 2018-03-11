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 Политика Украины
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Все про:гражданство (786) Саакашвили (2622) Сакварелидзе (286) Чернолуцкий Руслан (22)

 Власть может лишить Сакварелидзе гражданства, как и Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий

Бывшего заместителя генерального прокурора Украины Давида Сакварелидзе могут задержать после слушания дела об организации незаконного пересечения границы третим президентом Грузии Михеилом Саакашвили 10 сентября 2017 года.

Такое мнение высказал адвокат Руслан Чернолуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NEWSONE.

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По словам адвоката, заселанте суда по делу Сакварелидзе состоится 14 марта. "По Давиду Сакварелизде дело передано в суд, есть обвинительный акт. Его обвиняют в организации незаконного пересечения границы третьего президента Грузии Михеила Саакашвили 10 сентября. Дело будет слушаться 14 марта", - рассказал Чернолуцкий.

Адвокат отметил, что сторона защиты намерена доказать невиновность Сакварелидзе и закрыть дело.

"Мы будем пытаться закрыть это дело  и доказать его невиновность. Надеемся  на оправдательный приговор. В обвинительном акте написана чушь и я надеюсь, что суд обратит на это внимание", - заявил адвокат.

"Сакварелидзе не намерен выезжать из Украины или уклонятся от следствия. Власть может лишить Сакварелидзе гражданства таким  же незаконным методом, как и Саакашвили", - подчеркнул адвокат.

Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября 2017 года, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины.

12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.

Источник: https://censor.net.ua/n3054914
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Цікаво, а як там просувається розслідування мінування прикордонного переходу Шегіні? Коли вже знайдуть винуватців цього злочину та направлять справу до суду?
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Приказа нету.Мусорки только по приказу))
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Лишит ,за это непереживайте.Алкаш менский проспится и лишит.Но им это не поможет.
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Грузина вон ! Нам не надо этих неблагодарных редисок-они мешают нам жить ! Слава нашему уважаемому Президенту Петпро Алексеевичу !
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Наш Петушило прямо этническую чистку разворачиват..
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Дело "бриллиантовых прокуроров" развалили и этот грузин не нужен!
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Враги кругом нас-ваш сосед может тоже плести нити заговора против наших уважаемых руководителей страны.
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48 000 Вагнеров вернулись и Сирии грузом 200.Красивая цифра.
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Олешко раздора...переругалась вся петина ферма
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Саакашвили и Тимошенко есть агенты иностранных спецслужб. Они хотят отменить наши реформы и опять вернуть нас во времена хаоса.
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Саакашвили сбил двадцать путинских боевых самолетов. А сколько кацапских самолетов сбил Петя ?
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Главнокомандующий Петя другим отличился. Он во время войны с непредсказуемым противником свалил втихаря на пляж за 10 000 км на целую неделю. В самоход.
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Я вообще удивляюсь нелогичному поведению порошенкиных холуев, что Сакварелидзе до сих пор в Украине . Его ещё со времён шокина хотят уничтожить. Уж сколько грязи было распространено. Самое смешное, что воры , укравшие десятки миллионов и больше, говорили, что он живет якобы в роскошных гостиницах, то 'носит куртки кожаные' , то 'квартиры ему подарили в одессе' И где они те квартиры? Пошли искать пленки Саакашвили?
Власть направилась с честными и принципиальными , окружив себя артистами - недоучками типа Луценко и его замечательной жены.
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значит эта конкретная консерва сама по себе опасности не представляет...да и депортировать его хотят по его же словам.будем верить? Власть может лишить Сакварелидзе гражданства, как и Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 9363
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Генпрокурор СССР Вышинский до 1941 года уничтожил всех предателей,даже маршалов и генералов перестрелял.
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поэтому в первый день войны в плен к немцам сдались несколько миллионов советских солдат Власть может лишить Сакварелидзе гражданства, как и Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 7675
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Савєти так допекли людей що напад Німеччини сприйняли як визволення від більшовицького раю.
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Власть может лишить Сакварелидзе гражданства, как и Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий.

Це буде 147-а "потужна" реформа. Бо ж не Труханова позбавляти громадянства за те, що в нього кацапський паспорт, ідентифікаційний номер країни-агресора та за те, що він кримінальний злочинець.
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24-го марта переход на летнее время - 148я реформа
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а у этого,тоже смотрю зрачки увеличены Власть может лишить Сакварелидзе гражданства, как и Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 6640
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Хороший такой адвокат у грузиношвиллей.

Одесситы, скажите же?
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Почему Никита Хрущев убил Джугашвили и Берию в 1953 году?Двух грузинским мудаков подряд во власти СССР не выдержит.Слова Никиты Сергеевича на 20 съезде партии.
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Нехай себе позбавить, у нього повинне бути грамадянство Молдови.
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А громадянство то треба вернуть Саакашвілі. Порошенко - ти порушив усі закони що міг.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВласть может лишить Сакварелидзе гражданства, как и Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий
 
 
 
 
 
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