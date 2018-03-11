Власть может лишить Сакварелидзе гражданства, как и Саакашвили, - адвокат Чернолуцкий.

Такое мнение высказал адвокат Руслан Чернолуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NEWSONE.

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По словам адвоката, заселанте суда по делу Сакварелидзе состоится 14 марта. "По Давиду Сакварелизде дело передано в суд, есть обвинительный акт. Его обвиняют в организации незаконного пересечения границы третьего президента Грузии Михеила Саакашвили 10 сентября. Дело будет слушаться 14 марта", - рассказал Чернолуцкий.



Адвокат отметил, что сторона защиты намерена доказать невиновность Сакварелидзе и закрыть дело.



"Мы будем пытаться закрыть это дело и доказать его невиновность. Надеемся на оправдательный приговор. В обвинительном акте написана чушь и я надеюсь, что суд обратит на это внимание", - заявил адвокат.



"Сакварелидзе не намерен выезжать из Украины или уклонятся от следствия. Власть может лишить Сакварелидзе гражданства таким же незаконным методом, как и Саакашвили", - подчеркнул адвокат.

Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября 2017 года, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины.

12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.