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 Политика Украины
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Все про:Закарпатье (1295) Москаль (1775) ОГА (1312) выходной (96)

 День годовщины провозглашения Карпатской Украины будет выходным на Закарпатье, - Москаль

Четверг, 15 марта, когда будет отмечаться годовщина создания Карпатской Украины, на Закарпатье будет выходным днем.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Геннадия Москаля, соответствующее распоряжение подписал председатель Закарпатской облгосадминистрации.

"15 марта 1939 Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый флаг, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном - "Ще не вмерла Украина", - отмечает Москаль. - 15 марта 1939 - одна из самых важных дат в истории Закарпатья, поэтому в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дорогие соседи-венгры: неужели Вы забыли советские танки на улицах Будапешта в 1956 году?" - Гопко о заявлениях посла Венгрии по автономии на Закарпатье

Согласно распоряжению председателя ОГА, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с четверга, 15 марта, на одну из суббот апреля, когда по области будет проводиться традиционная весенняя толока.

Источник: https://censor.net.ua/n3054913
 
 
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А то кто то не знает историю.
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Отак подивишся здаля на Москаля

І думаєшь неначе він людина
Іде собі як сиротина
Очима блим, губами плям,
А ближче підійдешь - скотина...
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У мого сусіда була медаль «За взятие Будапешта»
День годовщины провозглашения Карпатской Украины будет выходным на Закарпатье, - Москаль - Цензор.НЕТ 3767
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а сусід ще живий? бо так виглядає, що прийдеться ще раз брати
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На следующий год будет вместо 8 марта по всей Украине .
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О!!! А ще можна закатати бій з уграми. Ну такий з холостими патронами.
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Для Сиярто и партии Йоббик можно и не холостые.
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Там проживали українці 100%.
Коли роздерли Чехословакію в 1938 році то українці оголосили свою республіку.
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А в Чехословакии как Закарпатье оказалось ?
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Значить і ті і ті мають право на територію, враховуючи історичні аспекти?
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с какой это стати?есть ялтинский договор по результатам 2 мировой,о незыблемости границ в европе
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А мож Габсбургов поискать? Капец.

Хотя лучше йоббикам по мордяке влупасить, чтоб дурных мыслей в их йоббиковские головы не лезло?
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А имеет ли он право давать выходной для области.
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Молодец, что сказать.
И тем москалям, которые "москали курильщика", брутально разъяснил про хрен на рыло.

"Лучшими людьми в жизни всегда оказываются те, про кого при первой встрече думаешь: господи, предъявите документы" (с) Вальтер Шелленберг
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А венгры уже потребовали сделать выходным день святого Иштвана?
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а що наші угорські) друзі, теж будуть сіярто) святкувати?! День годовщины провозглашения Карпатской Украины будет выходным на Закарпатье, - Москаль - Цензор.НЕТ 3159 День годовщины провозглашения Карпатской Украины будет выходным на Закарпатье, - Москаль - Цензор.НЕТ 1999 День годовщины провозглашения Карпатской Украины будет выходным на Закарпатье, - Москаль - Цензор.НЕТ 1999
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Там ОБСЄ буде порядок європейський забезпечувати.
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Для защиты территории, по традиции, надо еще столбы в жовто-блакитный покрасить, гимн спеть и поныть послу США.
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Как там с погодой в (ы-ы-ы!) Америке? Народ уже в лаптях ходит?
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Махновщина. А Москаль там не организует еще референдум за самостійність?
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Этот дед возомнил из себя местного князя или сдурел совсем...
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Ну от чого Москаль в президенти не йде?!
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Опять делите Украину на западную и восточную - придурки, мало Вам...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДень годовщины провозглашения Карпатской Украины будет выходным на Закарпатье, - Москаль
 
 
 
 
 
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