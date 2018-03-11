 День годовщины провозглашения Карпатской Украины будет выходным на Закарпатье, - Москаль

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Геннадия Москаля, соответствующее распоряжение подписал председатель Закарпатской облгосадминистрации.

"15 марта 1939 Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый флаг, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном - "Ще не вмерла Украина", - отмечает Москаль. - 15 марта 1939 - одна из самых важных дат в истории Закарпатья, поэтому в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным".

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Согласно распоряжению председателя ОГА, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с четверга, 15 марта, на одну из суббот апреля, когда по области будет проводиться традиционная весенняя толока.