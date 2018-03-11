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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (562) Закарпатье (1295) ОБСЕ (3060) Сийярто (13)

 Миссия усилила мониторинг ситуации в Ужгороде из Ивано-Франковска, - ОБСЕ о заявлении главы МИД Венгрии

Миссия ОБСЕ усилила мониторинг в Ужгороде в ответ на недавние события в городе и продолжит осуществлять мониторинг ситуации путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска.

Об этом говорится в ответе миссии ОБСЕ на запрос Украинской правды, передает Цензор.НЕТ.

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"В ответ на недавние события в Ужгороде и его окрестностях СММ ОБСЕ, согласно своему мандату, усилила мониторинг в этом районе и соответственно обнародовала результаты работы в своих отчетах", - отметили в организации.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

Заявление Сийярто вызывает сомнение, поскольку для направления миссии нужен консенсус в ОБСЕ, а Украина выступает против этого.

На сайте правительства Венгрии сообщения о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ не было. 

Ранее тему введения постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область неоднократно поднимал официальный Будапешт. Глава МИД Украины Павел Климкин не видит оснований для направления наблюдателей в регион, в то же время подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области, пишет Mukachevo.net.

Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание ОВКЗВ результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания. Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

4 марта стало известно, что Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде (Закарпатская область). 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

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Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.

Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.

Источник: https://censor.net.ua/n3054912
 
 
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а вот теперь не удивлюсь, если кацапы будут проводить регулярные провокации.
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Что ещё нужно сделать этому клоуну, чтобы у кого то из укр.власти хватило смелости таки выдворить провокатора из Украины ?
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Завжди дивувався, нащо ці ОБСЄ сидять в Чернівцях та Франківську.
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Але як угорці спромоглись організувати моніторинг на території нашої країни?
Це взагалі неподобство.
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Дивлячись що називати моніторінгом, кордони ж відкриті і рух постійний.
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То для чого все це?
Забагато угорці собі дозволяють, якась дрібнота розкомандувалась.
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За що платять, те і несе, взагалі то його треба ткнути писком в мовчання наших угорців.
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у Франківську вже давно сидить це представництво на всі західні області... десь читав колись, треба шукати
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они за молдовой бдят ,еще с девяностых
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Ну да, з Франківська дуже зручно дивитись, що за Молдовою, що за Закарпаттям, можне ще на Сомалі око кинути. Миссия усилила мониторинг ситуации в Ужгороде из Ивано-Франковска, - ОБСЕ о заявлении главы МИД Венгрии - Цензор.НЕТ 5666
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а чо?как раз на равном удалении...польша-словакия-венгрия-румуния-молдова Миссия усилила мониторинг ситуации в Ужгороде из Ивано-Франковска, - ОБСЕ о заявлении главы МИД Венгрии - Цензор.НЕТ 4430
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Нам багатих не зрозуміти, такі кінці кожен день.
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нет
насколько я понял, миссия ОБСЕ во Франківську была открыта в 2014 году

03.05.2017
Ми моніторимо ситуацію і подаємо звіти з безпеки від часу заснування місії три роки тому. Всього в Україні є десять місій ОБСЄ. На Прикарпатті ми спостерігаємо за демонстраціями, пікетами, станом справ у сфері прав людини", - розповів Марко Кірсшбаум, в.о. керівника місії ОБСЄ у Франківську.
http://gk-press.if.ua/pratsivnyky-obsye-rozpovily-pro-robotu-v-ivano-frankivsku/
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А може угорці самі підпалили за порадою росєян.
Схоже на продуманий план.
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план 100%. Не секрет что у РФ сильное влияние в ОБСЕ, а также в Венгрии...
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далекі родичі.... Угорська є уральською мовою, а саме належить до угорської групи; найближчими родичами є мансійська та хантийська мови, поширені в західному Сибіру.
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"самим угорськомовним, задля того щоб жити у мирі, потрібно менше галасувати про нібито утиски на мовному ґрунті, так, як вами дуже гарно маніпулюють. Те, що Закарпатський регіон на заході України був форпостом партії регіонів тому приклад.
Нагнітання істерики про ніби то утискання може призвести до правових наслідків, які застосує влада. Наприклад перевірку на подвійне громадянство."
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Та потрібно перевірити, але перед цим прийняти закон, за яким при виявленні паспорта іншої країни припиняється українське громадянство.
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а ситуацію в москві моніторять з Лондона та Вашінгтона
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а,ну вот и ответ на фейк грамацького...никто ничо не основывал в ужгороде Миссия усилила мониторинг ситуации в Ужгороде из Ивано-Франковска, - ОБСЕ о заявлении главы МИД Венгрии - Цензор.НЕТ 4488.просто послали пацана(ну или леди)посмотреть из ивано-франковска,чего эти люди в ужгороде хотят
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это не фейк, Громацького- это фейк мида венгрии

Заявление Сийярто процитировала пресс-служба правящей партии "Фидес", сообщает Громадське.
http://www.fidesz.hu/hirek/2018-03-10/minden-vitat-es-minden-harcot-vallalunk-a-magyar-emberekert/
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сл-но, мид венгрии, в очередной раз соврал или же просто исказил суть происходящего
что и требовалось доказать.
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Интересно, сколько хуйло на этот цЫрк отслюнявило...
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Учитывая, что йббики в этом тоже заинтересованы, то не много...
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От же ж, послал бог соседей. Тут дом горит, а эти тут как тут: один пи2арас пол-огорода оттяпал, эти тоже кричат: "ты нам всем должен"...
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2 belge Так соседям лучше ж у вашего врага грошенят взять, чем ведра тяжелые с водой таскать,чтобы вашу хату спасти .
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Та не надо нас спасать. Хотя бы просто не выкрикивать из-за забора под руку..
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так а мы сами виноваты-все 25 лет слишком добренькие мы были

это как с Румынией- как только мы им подписали документ для НАТО или ЕС (не помню точно), что у нас нет к ним никаких претензий, в том числе и территориальных, после этого Румыния сразу же подняла тему Змеиного- а до этого молчала....
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Да ладно, мыслите исторически - может они раньше точно так думали. Это история, тут всё повторяется.
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Та ради бога. Пусть думают, что хотят. Лишь бы не вслух.
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Із рубрики ,, Паралельні світи , поруч з нами " 😊
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Видимо Москалю, за матерщиной в сторону Супрун, некогда заниматься своими прямыми обязанностями во ввереном ему регионе.

Или наоборот, именно то, как занимается, и приводит к тому, что йоббики всё больше наглеют.
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Сильный СССР присоединил и никто не вякал. Слабая Украина просрет под возгласы о демократии и ЕС.
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как закончил "Сильный СССР " весь Мир знает
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То, что он склеивал, рассыпается до сих пор.
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Для розуміння того, що може бути, якщо своєчасно не зупинити розкрутку мад,ярського сценарію на Закарпатті:
Кілька тисяч етнічних угорців вимагали автономію на мітингу в Румунії

Тому це досить серйозна та реальна загроза, щоб не було такого як у Румунії... Сьогодні вони змінити закон про освіту хочуть, завтра автономію вимагатимуть.
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