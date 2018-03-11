EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1341  75
Материалы по теме:
Все про:реформы (2920) Евросоюз (11746) Могерини (321) Антикоррупционный суд (139)

 Украине необходимо удвоить работу и принять важные законы в рамках Соглашения об ассоциации, - Могерини

В ЕС ждут от Украины скорейшего принятия закона об Антикоррупционном суде, реального анализа деклараций активов высокопоставленных официальных лиц и общественных деятелей, а также реформирования системы электронных деклараций.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, рассказала верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в интервью УНИАН.

"Соглашение об ассоциации ‒ это большой успех. В очень сложных условиях вместе мы достигли важных результатов, в том числе в рамках зоны свободной торговли. В прошлом году экспорт из Украины в Европейский союз вырос почти на треть: это была главная движущая сила экономического роста в стране, и соглашение по-прежнему должно полностью реализовать свой потенциал", - отметила политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Евросоюза нет усталости от Украины, - Могерини

По ее словам, Украине предстоит принять несколько важных законов. "Мы знаем, что все еще необходимо принять некоторые важные законы в рамках Соглашения об ассоциации. Работу необходимо удвоить в важнейших областях ‒ борьба с коррупцией является одной из них, и здесь мы ожидаем принятия законопроекта о создании независимого и эффективного Высшего антикоррупционного суда, в результате чего он полностью будет соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии. Еще один важный шаг − убедиться, что декларации активов высокопоставленных официальных лиц и общественных деятелей действительно анализируются. Мы также ожидаем реформу системы электронных деклараций, чтобы она позволила гражданскому обществу и общественным организациям выполнять свою работу. Это ‒ то, что нужно и чего ожидает народ Украины, и мы дальше будем оставаться на его стороне, поддерживая реализацию реформ в Украине", - рассказала Могерини.

Также читайте: Украине нужно менять экономику и внедрять верховенство права, чтобы стать совместимой со странами-членами НАТО и в сфере ценностей, - Климпуш-Цинцадзе

Напомним, Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, полностью вступило в силу 1 сентября 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3054911
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Могерини бла бла бла.
 показать весь комментарий
 
 
Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются.(с) Это вам не тарифы в пять раз задрать.
 показать весь комментарий
 
 
В ЕС ждут от Украины скорейшего принятия закона об Антикоррупционном суде, реального анализа деклараций активов высокопоставленных официальных лиц и общественных деятелей, а также реформирования системы электронных деклараций.Источник: https://censor.net.ua/n3054911

Блин! Кругом огендыкрымля раскачивающие шоколадную будку!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а вот С.Михуил с каким-то импотечментом майданил...)
вот что нужно было требовать - а не булку с маслом...)))
 показать весь комментарий
 
 
слабенько как для свидетеля С.Михуила...)))
 показать весь комментарий
 
 
Почему в минстець-ольгино набирают только умственно отсталых?
 показать весь комментарий
 
 
вас патриётов и набирать не нужно - вам цена три копейки в базарный день...\даже не смешно уже...\
 показать весь комментарий
 
То есть, ответа на вопрос не будет. Стесняешься? Україні необхідно подвоїти роботу і прийняти важливі закони в рамках Угоди про асоціацію, - Могеріні - Цензор.НЕТ 1878
 показать весь комментарий
 
я на вопрос твоего больного воображения должен отвечать...?
тебе эти вопросы профильному доктору нужно задавать...\тут тоже без улыбки...\
 показать весь комментарий
 
Ты свои высеры, под моим постом, профильному доктору покажи.
И расскажи ему про потужнирехвормы и агентов крымля в Госдепе и Европарламенте.
Думаю, он решит что ты безнадежен и гуманнее будет тебя усыпить. Україні необхідно подвоїти роботу і прийняти важливі закони в рамках Угоди про асоціацію, - Могеріні - Цензор.НЕТ 1395
 показать весь комментарий
 
пока-пока патриёт - иди готовься к 18-му числу, в очередной раз барыгу свергать будете...
 показать весь комментарий
 
Порохососы, будете спамить - продублирую пост!
Шоб вы копыта об кнопки постирали! Украине необходимо удвоить работу и принять важные законы в рамках Соглашения об ассоциации, - Могерини - Цензор.НЕТ 1607
 показать весь комментарий
 
 
только не плачь - дублируй уже...\вы такие нежные...)))\
 показать весь комментарий
 
Хорошо, не буду плакать.
А ЕС ты тоже заспамишь, стеснительный наш?
 показать весь комментарий
 
Больной, вернитесь в палату и не кусайте больше санитаров.
 показать весь комментарий
 
какой ЕС я спамлю...? ты хоть логику включай иногда патриёт...
тебе написал что ваш С.Михуил должен был ходить с конкретными требованиями, а не с каким-то дебильным требованием импотечмента - так ты как \тут цензура...\ со своими Рошенками прёшся впереди поровоза, и ещё обижаешься...
ладно поднадоел ты патриёт вселенского масштаба - хотя ты только один и был на митинге, в отличии от всех вопящих и призывающих на них твоих товарисчей...
 показать весь комментарий
 
По просьбе трудящихся масс мы принимаем Продовольственную Программу в СССР на этом Майском Пленуме ЦК КПСС и надеммся что все нажрутся Водки по 3 рубля 12 копеек от пуза.На осеннем Племуне мы поднимем по по просьбе трудящихся цену на водку до 4,12
 показать весь комментарий
 
 
чому саме "... чекають від України....", "...Україні треба..."?
є Президент, є Уряд, є Прем"єр, є Рада...
до них всі питання.
Україна це не зовсім вони
 показать весь комментарий
 
 
не застал...а вот по 3.62 и по 4.12 хорошо помню))))))))
 показать весь комментарий
 
"андроповка"? 38 градусов?? говно редкостное...
 показать весь комментарий
 
не,андроповка-то лет на 20 позже Украине необходимо удвоить работу и принять важные законы в рамках Соглашения об ассоциации, - Могерини - Цензор.НЕТ 6579.а то была казенная совковая ,"общепринятая"...по 3.12 столичная,по 2.87 московская.
 показать весь комментарий
 
 
помню как везли в днепропетровск в военкомат открытым зилом в начале 80х, набрали "золотая осень" по 80 копеек - мечта советских алкашей))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Украине необходимо удвоить работу, пуп развяжется у политиков.
 показать весь комментарий
 
 
Как представлю Корчак напрягающую булки, чтобы вовремя проверить декларации чинуш -
Оказывается у меня не такое богатое воображение.
 показать весь комментарий
 
 
Да. Геращенко, Корчак, НФ и Бпп заявили, что ПО не соответствует. Надо заново составить тех задачу, выбрать своих программистов...
Последнее что я слышал - это 4 года разработки и 12 лямов зелени
https://24tv.ua/ru/ruchni_auditori_nazk_shho_zagrozhuye_sistemi_e_deklaruvannja_ta_jaki_ce_matime_naslidki_n927949
 показать весь комментарий
 
 
Женя, а ты выйдешь? Или тебе далеко ехать?
 показать весь комментарий
 
 
Никуда он не выйдет,потому ,что я его в спам ,-козла отправил....
 показать весь комментарий
 
 
В ЕС ждут от Украины скорейшего принятия закона об Антикоррупционном суде, реального анализа деклараций активов высокопоставленных официальных лиц и общественных деятелей, а также реформирования системы электронных деклараций.

Украинский народ тоже этого ждет от украинской власти, только в отличие от поднятия тарифов и цен, эти вопросы решаются очень тяжело, приходится все время подталкивать.
 показать весь комментарий
 
 
Верните дохлый СССР и Гнид краснопузых во власть,хочу Всемирного счастя
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Сенатор, кончай бред нести. Утомил уже своим флудом!

P.S. А что с твоими другими двумя никами?
 показать весь комментарий
 
 
.... прямым текстом:...барыга сдавай подельников Украине необходимо удвоить работу и принять важные законы в рамках Соглашения об ассоциации, - Могерини - Цензор.НЕТ 4797
 показать весь комментарий
 
 
Коммунисты 70 лет строили концлагерь ГУЛАГ,а вы хотитте чтобы Хунта вам за пятилетку всё сделала и в пасть всунула за 5 копеек?Так не бывает.
 показать весь комментарий
 
 
70 лет кончились 26 лет назад как минимум.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Мальдивская банда не удвоила а удесятерила усилия направленные на обман и обворовывании Украины ... Украине необходимо удвоить работу и принять важные законы в рамках Соглашения об ассоциации, - Могерини - Цензор.НЕТ 6411
 показать весь комментарий
 
 
Законы молчат среди лязга оружия.
Марк Туллий Цицерон.Древне-римский философ.
 показать весь комментарий
 
 
Та це ж ЗРаДА!На коліна,атошні!Не зрадимо Мальдіви,Панаму не зрадимо!Фреску ПОПа МП-в кожну оселю!Незгодні-всі в спам!
 показать весь комментарий
 
 
Те,що в бендерах молдавських "чортом" прозвали!
 показать весь комментарий
 
 
Вот мы ничего не делали, а теперь: - в два раза больше ничего делать не будем.
Кондитер
 показать весь комментарий
 
 
Украина парламентская республика,так что думайте не задницей, а башкой.Права и Полномочия Парламента и Премьера Украины выше Кондитерских на 70%.Школьники.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Короче, жизнь будет бедной. Обидно, что именно на Украине, а не где-нибудь там... И поделать ничего нельзя
 показать весь комментарий
 
Киля, сидите на своей россосии и следите за 20+ миллионов нищих россосиян лучше.
 показать весь комментарий
 
 
Делайте Юлю Тимошенко Премьером и будет вам новый газ по 20 копеек за штуку кубиков.
 показать весь комментарий
 
И с хуйлом над погибшими похихикает снова?
 показать весь комментарий
 
 
Злая она до сих пор за Качановку,потому так
 показать весь комментарий
 
Стогний, который ссылается на Крюкову?

Та капец "авторитетное" мнение.
 показать весь комментарий
 
 
Картина маслом "Петр и порохоботы"

Украине необходимо удвоить работу и принять важные законы в рамках Соглашения об ассоциации, - Могерини - Цензор.НЕТ 916
 показать весь комментарий
 
 
Юрий Бутусов


20 ч · Киев ·

"Дорогие мои стенографистки! Сдайте все предметы, чем вы записываете аудио и видео, я буду диктовать вам всю страшную правду о судьбах страны! Но если вы проболтаетесь о том, что вы здесь на самом деле увидите, услышите и думаете, вас будет ждать тюрьма! В этой стране все обстоит так, что знать об этом будем только мы с вами, правда настолько страшна, что даже обсуждать ее нет смысла, для всех остальных я не могу даже подобрать слова как все сложно! Рассказать могу только вам! Мы в кольце врагов, но будем вести борьбу до конца! Оппозиция - это вражеские агенты, которые делают все, чтобы склонить нас к позорному миру. Оппозиция - они только за деньги из-за рубежа все делают, они не патриоты все, потому что если бы они не за деньги работали, то работали бы давно все на меня. Они ничего не знают, что знаю я, и почему-то смеют мне не верить! Я иду на выборы, но как я добуду победу - это тоже секрет! Да, я мог бы на самом деле выйти на радио или на телевидение, и все это рассказать в прямом эфире, но какой смысл? Ведь журналисты, которые на меня не работают, очевидно, работают на врага, середины нет, только так, и они только отвлекают своими глупыми вопросами, и потому правду им никто не скажет - пусть завидуют и клевещут от бессильной злобы, что пригласили не их, что не удостоили, так им и надо, ха-ха! Никто ничего не понимает, потому что понять то, что я понимаю доступно только мне! На самом деле мы уже побеждаем, даже тем побеждаем, что не воюем! Нам не надо воевать с врагом, потому что нам помогает Америка, и этого вполне достаточно, враг слишком силен, мы не можем с ним сражаться на равных, ведь у врага армия и авиация во много раз больше наших, а если будем воевать то снова попадем в "котел"! Но победа все равно будет! Надо верить! И пусть все остальные завидуют, что они всей правды не услышат, главное, что ее знаете вы, и в своих дневниках ее запишете, кто что успел записать, расскажите это всем тем, кто ваши дневники читает, разрешаю! История нас рассудит!"
Уинстон Черчилль, черновик выступления в штабе премьер-министра из кинофильма "Темные времена", который был написан сценаристом в два часа ночи от большой усталости и сразу вычеркнут из черновика сценария.
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы спамят перепост с фейсбука главного редактора ЦН Юрия Бутусова! Україні необхідно подвоїти роботу і прийняти важливі закони в рамках Угоди про асоціацію, - Могеріні - Цензор.НЕТ 5297
 показать весь комментарий
 
 
Да,вот это достижения Порошенко с его гопотой.
 показать весь комментарий
 
 
Ну что панове порохоботы-довели ваши паны страну к гибели .Еще год и конец всему. Разорвут на части соседи.
 показать весь комментарий
 
 
Украина заняла 1-е место в Мире по коррупции и последнее место в Европе по зарплате. У меня все о реформах и реформаторах
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине необходимо удвоить работу и принять важные законы в рамках Соглашения об ассоциации, - Могерини
 
 
 
 
 
 вверх