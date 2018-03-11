 Украине необходимо удвоить работу и принять важные законы в рамках Соглашения об ассоциации, - Могерини

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, рассказала верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в интервью УНИАН.

"Соглашение об ассоциации ‒ это большой успех. В очень сложных условиях вместе мы достигли важных результатов, в том числе в рамках зоны свободной торговли. В прошлом году экспорт из Украины в Европейский союз вырос почти на треть: это была главная движущая сила экономического роста в стране, и соглашение по-прежнему должно полностью реализовать свой потенциал", - отметила политик.

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По ее словам, Украине предстоит принять несколько важных законов. "Мы знаем, что все еще необходимо принять некоторые важные законы в рамках Соглашения об ассоциации. Работу необходимо удвоить в важнейших областях ‒ борьба с коррупцией является одной из них, и здесь мы ожидаем принятия законопроекта о создании независимого и эффективного Высшего антикоррупционного суда, в результате чего он полностью будет соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии. Еще один важный шаг − убедиться, что декларации активов высокопоставленных официальных лиц и общественных деятелей действительно анализируются. Мы также ожидаем реформу системы электронных деклараций, чтобы она позволила гражданскому обществу и общественным организациям выполнять свою работу. Это ‒ то, что нужно и чего ожидает народ Украины, и мы дальше будем оставаться на его стороне, поддерживая реализацию реформ в Украине", - рассказала Могерини.

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Напомним, Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, полностью вступило в силу 1 сентября 2017 года.