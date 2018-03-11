 Украине необходимо удвоить работу и принять важные законы в рамках Соглашения об ассоциации, - Могерини

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, рассказала верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в интервью УНИАН.
"Соглашение об ассоциации ‒ это большой успех. В очень сложных условиях вместе мы достигли важных результатов, в том числе в рамках зоны свободной торговли. В прошлом году экспорт из Украины в Европейский союз вырос почти на треть: это была главная движущая сила экономического роста в стране, и соглашение по-прежнему должно полностью реализовать свой потенциал", - отметила политик.
По ее словам, Украине предстоит принять несколько важных законов. "Мы знаем, что все еще необходимо принять некоторые важные законы в рамках Соглашения об ассоциации. Работу необходимо удвоить в важнейших областях ‒ борьба с коррупцией является одной из них, и здесь мы ожидаем принятия законопроекта о создании независимого и эффективного Высшего антикоррупционного суда, в результате чего он полностью будет соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии. Еще один важный шаг − убедиться, что декларации активов высокопоставленных официальных лиц и общественных деятелей действительно анализируются. Мы также ожидаем реформу системы электронных деклараций, чтобы она позволила гражданскому обществу и общественным организациям выполнять свою работу. Это ‒ то, что нужно и чего ожидает народ Украины, и мы дальше будем оставаться на его стороне, поддерживая реализацию реформ в Украине", - рассказала Могерини.
Напомним, Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, полностью вступило в силу 1 сентября 2017 года.
https://ukrainian.voanews.com/a/putin-antysemityzm/4291812.html
Блин! Кругом огендыкрымля раскачивающие шоколадную будку!
вот что нужно было требовать - а не булку с маслом...)))
тебе эти вопросы профильному доктору нужно задавать...\тут тоже без улыбки...\
И расскажи ему про потужнирехвормы и агентов крымля в Госдепе и Европарламенте.
Думаю, он решит что ты безнадежен и гуманнее будет тебя усыпить.
Шоб вы копыта об кнопки постирали!
А ЕС ты тоже заспамишь, стеснительный наш?
тебе написал что ваш С.Михуил должен был ходить с конкретными требованиями, а не с каким-то дебильным требованием импотечмента - так ты как \тут цензура...\ со своими Рошенками прёшся впереди поровоза, и ещё обижаешься...
ладно поднадоел ты патриёт вселенского масштаба - хотя ты только один и был на митинге, в отличии от всех вопящих и призывающих на них твоих товарисчей...
є Президент, є Уряд, є Прем"єр, є Рада...
до них всі питання.
Україна це не зовсім вони
Оказывается у меня не такое богатое воображение.
Последнее что я слышал - это 4 года разработки и 12 лямов зелени
https://24tv.ua/ru/ruchni_auditori_nazk_shho_zagrozhuye_sistemi_e_deklaruvannja_ta_jaki_ce_matime_naslidki_n927949
11.03.2018 19:10
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Украинский народ тоже этого ждет от украинской власти, только в отличие от поднятия тарифов и цен, эти вопросы решаются очень тяжело, приходится все время подталкивать.
P.S. А что с твоими другими двумя никами?
Марк Туллий Цицерон.Древне-римский философ.
Кондитер
Та капец "авторитетное" мнение.
20 ч · Киев ·
"Дорогие мои стенографистки! Сдайте все предметы, чем вы записываете аудио и видео, я буду диктовать вам всю страшную правду о судьбах страны! Но если вы проболтаетесь о том, что вы здесь на самом деле увидите, услышите и думаете, вас будет ждать тюрьма! В этой стране все обстоит так, что знать об этом будем только мы с вами, правда настолько страшна, что даже обсуждать ее нет смысла, для всех остальных я не могу даже подобрать слова как все сложно! Рассказать могу только вам! Мы в кольце врагов, но будем вести борьбу до конца! Оппозиция - это вражеские агенты, которые делают все, чтобы склонить нас к позорному миру. Оппозиция - они только за деньги из-за рубежа все делают, они не патриоты все, потому что если бы они не за деньги работали, то работали бы давно все на меня. Они ничего не знают, что знаю я, и почему-то смеют мне не верить! Я иду на выборы, но как я добуду победу - это тоже секрет! Да, я мог бы на самом деле выйти на радио или на телевидение, и все это рассказать в прямом эфире, но какой смысл? Ведь журналисты, которые на меня не работают, очевидно, работают на врага, середины нет, только так, и они только отвлекают своими глупыми вопросами, и потому правду им никто не скажет - пусть завидуют и клевещут от бессильной злобы, что пригласили не их, что не удостоили, так им и надо, ха-ха! Никто ничего не понимает, потому что понять то, что я понимаю доступно только мне! На самом деле мы уже побеждаем, даже тем побеждаем, что не воюем! Нам не надо воевать с врагом, потому что нам помогает Америка, и этого вполне достаточно, враг слишком силен, мы не можем с ним сражаться на равных, ведь у врага армия и авиация во много раз больше наших, а если будем воевать то снова попадем в "котел"! Но победа все равно будет! Надо верить! И пусть все остальные завидуют, что они всей правды не услышат, главное, что ее знаете вы, и в своих дневниках ее запишете, кто что успел записать, расскажите это всем тем, кто ваши дневники читает, разрешаю! История нас рассудит!"
Уинстон Черчилль, черновик выступления в штабе премьер-министра из кинофильма "Темные времена", который был написан сценаристом в два часа ночи от большой усталости и сразу вычеркнут из черновика сценария.