 С начала суток погиб один украинский воин, двое получили ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"В частности, на Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по нашим укреплениям в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка. Вследствие вражеских обстрелов в Новозвановке один военнослужащий получил ранение. На Донецком направлении в течение дня сохранялась тишина. Несмотря на это, во время выполнения боевого задания по перевозке имущества в результате подрыва погиб украинский военнослужащий. Еще один наш защитник во время проверки минного поля – получил осколочные ранения", - говорится в сообщении.
Оба раненых военнослужащих оперативно доставлены в военно-медицинские учреждения. Им оказана необходимая медицинская помощь.
Вічна слава..
Найщиріші співчуття рідним та близьким.
це як? не туди заїхав?
2. Съехал на обочину.
Всё такое уже было
Тебе забрав до себе Бог.
У цьому світі був так мало -
І не пізнав ще всіх тривог…
Ти не відчув ще щастя всього,
Не виплакав всіх сліз своїх,
Не доказав ти рідним того,
Що було у думках… Затих.
Не всі сходив свої дороги,
Не показав усіх чеснот,
Не всі здобув ти перемоги,
Не досягнув ще всіх висот…
Ти не помер: тебе не стало!!!
Та в серці житимеш завжди.
У цьому світі був так мало -
Та залишив навік сліди.