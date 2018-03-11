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 Политика Украины
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 С начала суток погиб один украинский воин, двое получили ранения, - штаб АТО

На линии соприкосновение сторон в воскресенье боевики российско-оккупационных войск вновь нарушили условия перемирия, трижды обстреляв позиции Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

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"В частности, на Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по нашим укреплениям в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка. Вследствие вражеских обстрелов в Новозвановке один военнослужащий получил ранение. На Донецком направлении в течение дня сохранялась тишина. Несмотря на это, во время выполнения боевого задания по перевозке имущества в результате подрыва погиб украинский военнослужащий. Еще один наш защитник во время проверки минного поля – получил осколочные ранения", - говорится в сообщении.

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Оба раненых военнослужащих оперативно доставлены в военно-медицинские учреждения. Им оказана необходимая медицинская помощь.

С начала суток погиб один украинский воин, двое получили ранения, - штаб АТО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3054910
 
 
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Слава герою. Смерть рашиським окупантам.
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Вічна пам'ять Воїну...
Вічна слава..
Найщиріші співчуття рідним та близьким.
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"...во время выполнения боевого задания по перевозке имущества в результате подрыва погиб украинский военнослужащий..."Источник: https://censor.net.ua/n3054910

це як? не туди заїхав?
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1. Мог решить и сократить путь.
2. Съехал на обочину.
Всё такое уже было
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Царство Небесне загиблому, одужання пораненим.
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Ти не помер: тебе не стало,
Тебе забрав до себе Бог.
У цьому світі був так мало -
І не пізнав ще всіх тривог…

Ти не відчув ще щастя всього,
Не виплакав всіх сліз своїх,
Не доказав ти рідним того,
Що було у думках… Затих.

Не всі сходив свої дороги,
Не показав усіх чеснот,
Не всі здобув ти перемоги,
Не досягнув ще всіх висот…

Ти не помер: тебе не стало!!!
Та в серці житимеш завжди.
У цьому світі був так мало -
Та залишив навік сліди.
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каждый день один два человека. Царства Вам Небесного, а живые задумайтесь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала суток погиб один украинский воин, двое получили ранения, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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