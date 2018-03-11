 С начала суток погиб один украинский воин, двое получили ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

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"В частности, на Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по нашим укреплениям в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка. Вследствие вражеских обстрелов в Новозвановке один военнослужащий получил ранение. На Донецком направлении в течение дня сохранялась тишина. Несмотря на это, во время выполнения боевого задания по перевозке имущества в результате подрыва погиб украинский военнослужащий. Еще один наш защитник во время проверки минного поля – получил осколочные ранения", - говорится в сообщении.

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Оба раненых военнослужащих оперативно доставлены в военно-медицинские учреждения. Им оказана необходимая медицинская помощь.