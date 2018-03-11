 В местах, которые посетили 4 марта Скрипаль с дочерью, обнаружены следы отравляющего вещества

Об этом сообщила главный врач Великобритании Салли Дэвис, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Тем 500 человекам, которые также обедали в ресторане Zizzi или посещали паб Mill в городе Солсбери, рекомендовано выстирать свою одежду и имущество в качестве меры предосторожности.

Представители властей сообщают, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются в "критическом, но стабильном состоянии" в больнице Солсбери. Полицейский, который также отравился, по-прежнему болен, но может поддерживать беседу с членами своей семьи. По словам представителей властей, риск заражения для населения остается низким.

Ранее британские СМИ сообщали, что официальные лица беседуют с американскими и европейскими союзниками о скоординированных ответных мерах, которые могут быть исполнены, если будет установлено, что Москва стоит за отравлением.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается седьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.