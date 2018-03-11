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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Великобритания (1669) отравление (881) Россия (68337) Скрипаль (13)

 В местах, которые посетили 4 марта Скрипаль с дочерью, обнаружены следы отравляющего вещества

Прежде чем проявились симптомы отравления, Скрипаль с дочерью посетили паб и ресторан. В заведениях обнаружили следы нервно-паралитического газа.

Об этом сообщила главный врач Великобритании Салли Дэвис, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Тем 500 человекам, которые также обедали в ресторане Zizzi или посещали паб Mill в городе Солсбери, рекомендовано выстирать свою одежду и имущество в качестве меры предосторожности.

Представители властей сообщают, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются в "критическом, но стабильном состоянии" в больнице Солсбери. Полицейский, который также отравился, по-прежнему болен, но может поддерживать беседу с членами своей семьи. По словам представителей властей, риск заражения для населения остается низким.

Ранее британские СМИ сообщали, что официальные лица беседуют с американскими и европейскими союзниками о скоординированных ответных мерах, которые могут быть исполнены, если будет установлено, что Москва стоит за отравлением.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается седьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.

Источник: https://censor.net.ua/n3054909
 
 
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а что тут выяснять, и так ясно что москва, первый раз что ли
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тут без бойкоту чм-2018 не порєшаєм)) - треба бойкотувати -всьому свідомому) Заходу! В местах, которые посетили 4 марта Скрипаль с дочерью, обнаружены следы отравляющего вещества - Цензор.НЕТ 7564
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Тем 500 человекам, (с)
Цензор ни на укр., ни на русском писать грамотно не может))
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-Папа, папа, там человеки яму копают!
-Не человеки, а люди!
Через час.
-Папа, папа, там один людин в яму упал!

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А батько у відповідь: поки не будеш говорити українською мовою, то дивитися не буду😀
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Алі, на щастя в українській мові і однина і множина слова цілком логічна і подібного анекдоту не вигадаєш.

А у мокшів, яким придумали ідо Кирило та Мефодій, все "логічно" - "человек-люди".
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) Хлопці, де це ви в кацапії людей побачили?
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никто не приедет, рашка чемпион мира В местах, которые посетили 4 марта Скрипаль с дочерью, обнаружены следы отравляющего вещества - Цензор.НЕТ 4713
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Дополнительная зарисовка к тому пи...децу, что творится на россосии.

В местах, которые посетили 4 марта Скрипаль с дочерью, обнаружены следы отравляющего вещества - Цензор.НЕТ 7742
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Нервово-паралітичні бойові отруйні речовини або фосфорорганічні отруйні речовини (ФОР, англ. nerve agent), також відомі, як нервово-паралітичні гази, хоча ці хімічні сполуки перебувають у рідкому стані при кімнатній температурі. Належать до класу фосфоровмісних органічних речовин (органофосфати), які специфічно порушують нормальне функціонування нервової системи з появою судом, що переходять у параліч. Ці речовини порушують механізми, за допомогою яких нерви передають повідомлення до органів. Порушення викликається блокуванням фермента ацетилхолінестерази, який зазвичай зменшує активність нейромедіатора ацетилхоліну.

Головними представниками цієї групи є зарин, зоман i V-гази (Vx).

Як хімічну зброю, Організація Об'єднаних Націй класифікує їх як зброю масового знищення відповідно до резолюції ООН 687 (прийнятої у квітні 1991 року). Їх виробництво та накопичення запасів було заборонено Конвенцією про хімічну зброю 1993 року, Конвенція про хімічну зброю офіційно вступила в силу 29 квітня 1997 року.
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зарин, зоман это позпвчерашний день, в конце 80х, начале 90х в СССР были синтезированы бинарные ОВ превосходящие вышеописанные ОВ в десятки раз.
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В Сирии людей травят нервно - паралитическими и они не запрещены ?
Чем великобританцы от сирийцев отличаются.
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Паб, ресторація - короче відтягувалися по повній...
тато з донькою.
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А может покушались на полицейского?
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Работникам паба и ресторана было предписано выстирать одежду в стиральной машине, в то время как одежду, предназначенную для сухой чистки, положить внутрь двух последовательно завязанных полиэтиленовых пакета и надежно хранить в ожидании дальнейших инструкций.
Мобильные телефоны, сумочки и электронные девайсы следует протирать санитарными салфетками, которые затем следует утилизировать в контейнерах для бытовых отходов. Такие предметы, как ювелирные изделия и очки, должны быть вымыты в теплой воде с моющим средством, после промыть холодной водой.
В местах, которые посетили 4 марта Скрипаль с дочерью, обнаружены следы отравляющего вещества - Цензор.НЕТ 3700
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Сайт Миротворець опублікував
ЛЕГКИЙ ОБЗОР БРИТАНСКОЙ ПРЕССЫ
По части отравления Скрипаля россия (страна-агрессор) в ближайшее время получит общепризнаный официальный статус террористического государства, еще и вдобавок финансирующего международный терроризм. Британская полиция эксгумировала не только ранее умерших его жену и сына, но и нескольких жителей города, до своей смерти живших неподалёку. Замолчать отравление уже более десятка пострадавших, как после Литвиненко, будет непросто. В частности, уже Ми-5 дало утечку информации о том, что с их руководством встречался "атташе российского посольства", и говорил, что это убийство - самодеятельная инициатива офицеров ГРУ, а руководство страны было не в курсе. Судя по тому, что в Ми-5 дали утечку, британцы договариваться с россиянами отказались и намерены расследование довести до конца и опубликовать его результаты.
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ЛАВРОВ КОНЯКИН ;
«Москва готова содействовать расследованию отравления».
Вы, наверное, подумали, что это особый цинизм?
Нет, просто комплексное обслуживание "клиентов"! 😨
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Противно читать об этих ожиревших и ох-вших британцах,наверное,опять-обеспокоенность...Высшие силы передайте им совет от Черчиля и от Тетчер,как нужно поступать в таких случаях.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ местах, которые посетили 4 марта Скрипаль с дочерью, обнаружены следы отравляющего вещества
 
 
 
 
 
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