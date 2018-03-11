 В местах, которые посетили 4 марта Скрипаль с дочерью, обнаружены следы отравляющего вещества

Об этом сообщила главный врач Великобритании Салли Дэвис, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Тем 500 человекам, которые также обедали в ресторане Zizzi или посещали паб Mill в городе Солсбери, рекомендовано выстирать свою одежду и имущество в качестве меры предосторожности.
Представители властей сообщают, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются в "критическом, но стабильном состоянии" в больнице Солсбери. Полицейский, который также отравился, по-прежнему болен, но может поддерживать беседу с членами своей семьи. По словам представителей властей, риск заражения для населения остается низким.
Ранее британские СМИ сообщали, что официальные лица беседуют с американскими и европейскими союзниками о скоординированных ответных мерах, которые могут быть исполнены, если будет установлено, что Москва стоит за отравлением.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается седьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.
Цензор ни на укр., ни на русском писать грамотно не может))
-Не человеки, а люди!
Через час.
-Папа, папа, там один людин в яму упал!
А у мокшів, яким придумали ідо Кирило та Мефодій, все "логічно" - "человек-люди".
.Какие страны могут поддержать Великобританию?.....
Головними представниками цієї групи є зарин, зоман i V-гази (Vx).
Як хімічну зброю, Організація Об'єднаних Націй класифікує їх як зброю масового знищення відповідно до резолюції ООН 687 (прийнятої у квітні 1991 року). Їх виробництво та накопичення запасів було заборонено Конвенцією про хімічну зброю 1993 року, Конвенція про хімічну зброю офіційно вступила в силу 29 квітня 1997 року.
Чем великобританцы от сирийцев отличаются.
тато з донькою.
Мобильные телефоны, сумочки и электронные девайсы следует протирать санитарными салфетками, которые затем следует утилизировать в контейнерах для бытовых отходов. Такие предметы, как ювелирные изделия и очки, должны быть вымыты в теплой воде с моющим средством, после промыть холодной водой.
ЛЕГКИЙ ОБЗОР БРИТАНСКОЙ ПРЕССЫ
По части отравления Скрипаля россия (страна-агрессор) в ближайшее время получит общепризнаный официальный статус террористического государства, еще и вдобавок финансирующего международный терроризм. Британская полиция эксгумировала не только ранее умерших его жену и сына, но и нескольких жителей города, до своей смерти живших неподалёку. Замолчать отравление уже более десятка пострадавших, как после Литвиненко, будет непросто. В частности, уже Ми-5 дало утечку информации о том, что с их руководством встречался "атташе российского посольства", и говорил, что это убийство - самодеятельная инициатива офицеров ГРУ, а руководство страны было не в курсе. Судя по тому, что в Ми-5 дали утечку, британцы договариваться с россиянами отказались и намерены расследование довести до конца и опубликовать его результаты.
«Москва готова содействовать расследованию отравления».
Вы, наверное, подумали, что это особый цинизм?
Нет, просто комплексное обслуживание "клиентов"! 😨