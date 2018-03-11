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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (562) Закарпатье (1295) ОБСЕ (3060) ОГА (1312) Сийярто (13)

 "Администрация не давала согласования": в Закарпатской ОГА не знают об открытии офиса миссии ОБСЕ

В Закарпатскую областную государственную администрацию не поступало предложений об открытии офиса миссии ОБСЕ.

Об этом сказал в комментарии Громадскому радио спикер Закарпатской ОГА Ярослав Галас, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Венгрии заявил об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье

"Не было предложений к администрации об открытии постоянной мониторинговой миссии. И администрация не давала согласования", — отметил Галас.

Он добавил, что, возможно, такое согласование не требуется, однако "они бы должны были поставить в известность" администрацию.

По словам спикера, ближайший офис миссии ОБСЕ находится в Ивано-Франковске.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

Ранее тему введения постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область неоднократно поднимал официальный Будапешт. Глава МИД Украины Павел Климкин не видит оснований для направления наблюдателей в регион, в то же время подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области, пишет Mukachevo.net.

Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание ОВКЗВ результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания. Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

4 марта стало известно, что Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде (Закарпатская область). 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

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Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.

Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.

Источник: https://censor.net.ua/n3054905
 
 
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Судя по ответу- они таки могли открыться. Капец какой то.
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Обсе це прокацапська організація, видворити цих підарів нах з України
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А их шо, спрашивать надо??? Ну, гонят!!
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Нам хватает своих украинских воров, России под боком, Польши вечно напыщенной, а тут ещё и ёба**ые венгры бабки российские отрабатывают. Никаких принципов у людей.
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На Донбасі ж можна вона лише переїде трохи на захід і все.
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Ну значит нужно собирать ООН. Ставить этих венгров в центре. И как минимум публично выпороть !!! Не ну уже садятся на шею, и начинают свешивать ноги. А мы только опровергаем и отнекиваемся. Бесит такой расклад карт !!!
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Вас бесит, а кому то: "Не расскачивайте яхту, а то путин нападет с востока, а венгры с запада. Тссссссссс, скоро выборы, не расскачивайте"
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То йобіків дурка весняна косить! "Администрация не давала согласования": в Закарпатской ОГА не знают об открытии офиса миссии ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8000Нах на Закарпатті обсє? Там що ,венгрів щимлять ? "Администрация не давала согласования": в Закарпатской ОГА не знают об открытии офиса миссии ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2002Придумали херню собі якусь і носяться з нею "Администрация не давала согласования": в Закарпатской ОГА не знают об открытии офиса миссии ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3369 Треба тих йобіків жорстко в стійло поставити щоб не нагліли!
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"возможно, такое согласование не требуется" вот именно
ниче страшного, помониторят, увидят что к венграм хорошо все относятся и школ полно на венгерском, и поедут по домам
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Вот так жили себе венгры и не знали что их притесняют , пока Сиярто не появился.
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Такого бардака на территории Украины, со времен Махна не было.
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думаю, шо при анархии порядка было больше
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Может быть, в тех идеи шире были, а в этих всё сведено к одному-украсть.
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у нас великий дипломат и главнокомандующий, как я посмотрю. скоро каждый проходящий верблюд плюнет в нашу сторону
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это фейк.нужно разршение вмех стран.и Украины.
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Так шо, завтра ці йобікі сіярти до мене в хату своє сліпоглухоніме обсє ввєдуть?! Через те,шо я хуйла за людину нєщітаю? Хоча... нехай спробують...Я гатова)))
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Уже есть ЗНР ? "Администрация не давала согласования": в Закарпатской ОГА не знают об открытии офиса миссии ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7920
Или зачем в Закарпатье Миссия Безопасности Европы?
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ЗНР в зародке, всплывет перед выборами, Петро думает как в 2014 в один тур с лозунгом: "Я закончу АТО за 3 дня"
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Гляньте за кулисьі "власти"-льісая и красная салупа петра висит над кормушкой етого конгломерата,а не скипетр держава!
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Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание ОВКЗ. Источник: https://censor.net.ua/n3054905
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Вирогідно, що мадьяри оцих паліїв самі найняли. Бо навіщо іноземцям підпалювати мадьярський центр?
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Если130-ть наций и народностей Украиньі к обєдинению не готовьі,то напрасно вьі говорите-"у нас правовая держава!"
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Х"лобарьіжня темь и палится,что переходит на личности!А куда уходят американские деньги, которые предоставляются украинскому государству, как они пилятся и куда в дальнейшем уходят мне известно.https://zaraz.info/minyustu-ssha-onishhenko-rasskazhet-o-korruptsionnyh-shemah-okruzheniya-prezidenta-ukrainy/
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А ты в курсе что первым признаком быдла есть употребление матерных выражений? Но ты ж не такое- ты ЛИЧНОСТЬ!
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Mатерь?Не зрадимо Мальдіви,Панаму -не зрадимо!Фреску ПОПа МП-в кожну оселю!Незгодні-всі в спам!https://www.youtube.com/watch?v=jbn9SELr8kQ
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Ти дебіл? Ти навіщо мені цей непотріб постиш? Я тобі конкретне питання задавав.
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Ну началось ,сейчас будут искать крайнего а всё почему,да потому ,что власти некогда,они воруют ...
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В ОБСЄ заявили, що моніторять ситуацію в Ужгороді з Івано-Франківська https://www.pravda.com.ua/news/2018/03/11/7174234/
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Блін, невже в Украіні немає нормального дипломата,який би цього проплаченего сіярту вєжліво послав? Єсі шо, обращяйтєсь. Дєнєх нє надо.
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Ну , Москаль думает как бы этажность матюков не перебільшити.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Администрация не давала согласования": в Закарпатской ОГА не знают об открытии офиса миссии ОБСЕ
 
 
 
 
 
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