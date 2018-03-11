 Спикеры парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо об опасности газопровода "Северный поток - 2"

Как сообщает "Польське радио", в письме, направленном главам парламентов европейских стран, говорится о том, что "Северный поток – 2" направлен на энергетическую зависимость государств ЕС от России, передает Цензор.НЕТ.

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"Благодаря тому, что этот документ подписала группа стран, а не отдельные государства, такой голос более слышен", - заявил журналистам спикер польского Сейма Марек Кухцинский.



"Один принцип – общее беспокойство о безопасности всех стран Европейского Союза, а также стран, находящихся в восточной ее части. Мы хотим сотрудничать со всеми, но хотим также, чтобы уважали и заботу о безопасности наших граждан балтийских стран и Польши. Мы все вместе поддерживаем Украину, которая в эти дни ведет тяжелую борьбу за свою независимость", - подчеркнул он.

В письме, кроме того, говорится о том, что энергетическая безопасность составляет ключевой компонент объединенной и процветающей Европы. Утверждается, что несмотря на презентацию "Северного потока – 2" как коммерческого проекта, на самом деле он является политическим инструментом России.

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Польша, Литва, Украина, Латвия и Молдова призвали европейские страны гарантировать, что эксплуатация газопровода "Северный поток – 2" будет проходить согласно правилам ЕС. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "Северный поток - 2" может угрожать безопасности Балтийского региона.

Старт строительства газопровода "Северный поток-2" запланирован на 2018 г. Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство 3-й и 4-й веток балтийской магистрали с доведением ее мощности до 110 млрд куб. м в год. Газ "Северного потока-2" должен прийти в австрийский Баумгартен. Запуск "Северного потока-2" является частью проекта "Газпрома" на пути к отказу от украинского транзита.