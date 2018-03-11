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Все про:газопровод (591) Латвия (631) Литва (1196) Польша (4221) Северный поток (190)

 Спикеры парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо об опасности газопровода "Северный поток - 2"

Руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода "Северный поток - 2" для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.

Как сообщает "Польське радио", в письме, направленном главам парламентов европейских стран, говорится о том, что "Северный поток – 2" направлен на энергетическую зависимость государств ЕС от России, передает Цензор.НЕТ.

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"Благодаря тому, что этот документ подписала группа стран, а не отдельные государства, такой голос более слышен", - заявил журналистам спикер польского Сейма Марек Кухцинский.

"Один принцип – общее беспокойство о безопасности всех стран Европейского Союза, а также стран, находящихся в восточной ее части. Мы хотим сотрудничать со всеми, но хотим также, чтобы уважали и заботу о безопасности наших граждан балтийских стран и Польши. Мы все вместе поддерживаем Украину, которая в эти дни ведет тяжелую борьбу за свою независимость", - подчеркнул он.

В письме, кроме того, говорится о том, что энергетическая безопасность составляет ключевой компонент объединенной и процветающей Европы. Утверждается, что несмотря на презентацию "Северного потока – 2" как коммерческого проекта, на самом деле он является политическим инструментом России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительство газопровода "Северный поток-2" является частично военным проектом, - Коболев

Польша, Литва, Украина, Латвия и Молдова призвали европейские страны гарантировать, что эксплуатация газопровода "Северный поток – 2" будет проходить согласно правилам ЕС. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "Северный поток - 2" может угрожать безопасности Балтийского региона.

Старт строительства газопровода "Северный поток-2" запланирован на 2018 г. Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство 3-й и 4-й веток балтийской магистрали с доведением ее мощности до 110 млрд куб. м в год. Газ "Северного потока-2" должен прийти в австрийский Баумгартен. Запуск "Северного потока-2" является частью проекта "Газпрома" на пути к отказу от украинского транзита.

Источник: https://censor.net.ua/n3054902
 
 
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Скоріше, що США в цей проект втрутиться і його не буде.
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німці налаштовані на проект
хто може їм завадити?
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И кокс тоже ))) Надеюсь что у бабушки фрау, хватит мозгов не делать волны. И не быть упоротой, как например правительсво Венгрии.
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Та бабушка не царица, и не королева-самодержица.
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таможенный налог на товары из Европы в Штаты
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пофиг, мы то разберёмса а вот Китай и русня с поклоном поидёт.
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Вирішують не німці, а ЄС в цілому. А тут якраз є проблеми.
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будемо сподіватися, але якось песимістично все в цьому плані.
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Санкції проти цього проекту з боку США вже є. Далі ще виявиться обставини, що цей трубопровід буде невигідним.
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Збереження статус-кво в політиці ЄС достатньо для продовження реалізації Сєвпотоку-2.
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Завадити німцям можуть інші німці, не корумповані. Таких - більшість і їхня думка для корумпованих важливіша за "Північний потік", особливо у плані виборів. Та й істинкт самозбереження у корумпованих німців теж добре розвинутий - вони хочуть жити добре і довго, а не о*уїтельно, але коротко. Спикеры парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо об опасности газопровода "Северный поток - 2" - Цензор.НЕТ 289
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не ну проект можэт и бить, но на полные условия ЕС, русня строит а парадом командует ЕС.

Ну на подобие силы сибири - труба есть, возможно и месторождэние есть а покупателя газа ещё нет
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Все это хорошо,но реальный толк будет если Германия покажет,что окончательно не сгнила от кацапского бабла.
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Не покаже. Все вони добре знають. Знають навіть те, що це на шкоду самій Німеччині в перспективі. Але як барани йдуть на заклання. Німеччина -- найгірше, що є в Європі. Хіба що Франція може з нею в цьому позмагатися.
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а не понел, разве друзям - Эстонцам не предложили дать пощёчину руснявским проектам, ну они же некогда не отказывается влупить русне по мордосам.
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Нам без российского транзита оставаться нельзя. Где-же я буду харчеваться?
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не переживай кацапчик, вам ещё мусорных баков добавят...\насчёт наполнения гарантий нет...\
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И чем этот поток опаснее транзита через Украину, всего 55 кубов.
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Это избытка газа Европа может выбухнуть.
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Європу так "пучить від газів" власного видобутку, що, за попередніми даними, імпорт в 2017-му році побив попередній рекорд 2010-го:


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ну если не опасен - так и нахрена он нужен...?)))
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В Газпроме уверяют, что запуск газопровода "Южный поток" состоится в конце 2015 года. Текущее состояние и ход работ по проекту "Южный поток" рассматривался на заседании Совета директоров, который прошел сегодня в центральном офисе ОАО "Газпром", ... В Газпроме уверяют, что запуск газопровода "Южный поток" состоится в конце 2015 года. Текущее состояние и ход работ по проекту "Южный поток" рассматривался на заседании Совета директоров, который прошел сегодня в центральном офисе ОАО "Газпром",
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Технологии должны добить"Бензоколдонку"наглухо.Даже не успеем заметить,цивилизация должна себя чем-то компенсировать.Потому,что население растёт катастрофически быстро.А недра не бездонные...
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А Украина к цивилизации относится или ее технологии тоже добьют? В чем Украина более развитая, чем бензоколонка?
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Европейцы
люди практичные. они понимают, Что увеличить прибыль, можно за счёт уменьшения расходов. Главная экономия это оптимизация логистики. То есть, устранение ненужных посредников
и упрощение маршрута доставки газа со снижением рисков.
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именно потому что европейцы люди практичные, они пошлют хуйло на йух. Потому что принимать потом беженцев с разрушенной восточной Европы будет гораздо дороже.
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Не вижу связи. Каким образом, труба, в обход Украины, разрушит Восточную Европу?
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это единственное что сдерживает хуйло от прямой агрессии.
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Неубедительно. Есть труба через Беларусь, есть Сев. поток 1, есть Турция, есть сжиженный морской.
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Просто весь старый мир и американцы, они законники и простить хуйлу его поступки в обмен на деньги, это практически не возможно. Это не рашисты, вляпатся с 400 кг кокса и никуя.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСпикеры парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо об опасности газопровода "Северный поток - 2"
 
 
 
 
 
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