 Спикеры парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо об опасности газопровода "Северный поток - 2"

Как сообщает "Польське радио", в письме, направленном главам парламентов европейских стран, говорится о том, что "Северный поток – 2" направлен на энергетическую зависимость государств ЕС от России, передает Цензор.НЕТ.
"Благодаря тому, что этот документ подписала группа стран, а не отдельные государства, такой голос более слышен", - заявил журналистам спикер польского Сейма Марек Кухцинский.
"Один принцип – общее беспокойство о безопасности всех стран Европейского Союза, а также стран, находящихся в восточной ее части. Мы хотим сотрудничать со всеми, но хотим также, чтобы уважали и заботу о безопасности наших граждан балтийских стран и Польши. Мы все вместе поддерживаем Украину, которая в эти дни ведет тяжелую борьбу за свою независимость", - подчеркнул он.
В письме, кроме того, говорится о том, что энергетическая безопасность составляет ключевой компонент объединенной и процветающей Европы. Утверждается, что несмотря на презентацию "Северного потока – 2" как коммерческого проекта, на самом деле он является политическим инструментом России.
Польша, Литва, Украина, Латвия и Молдова призвали европейские страны гарантировать, что эксплуатация газопровода "Северный поток – 2" будет проходить согласно правилам ЕС. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "Северный поток - 2" может угрожать безопасности Балтийского региона.
Старт строительства газопровода "Северный поток-2" запланирован на 2018 г. Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство 3-й и 4-й веток балтийской магистрали с доведением ее мощности до 110 млрд куб. м в год. Газ "Северного потока-2" должен прийти в австрийский Баумгартен. Запуск "Северного потока-2" является частью проекта "Газпрома" на пути к отказу от украинского транзита.
хто може їм завадити?
Ну на подобие силы сибири - труба есть, возможно и месторождэние есть а покупателя газа ещё нет
В Газпроме уверяют, что запуск газопровода "Южный поток" состоится в конце 2015 года. Текущее состояние и ход работ по проекту "Южный поток" рассматривался на заседании Совета директоров, который прошел сегодня в центральном офисе ОАО "Газпром", ... В Газпроме уверяют, что запуск газопровода "Южный поток" состоится в конце 2015 года. Текущее состояние и ход работ по проекту "Южный поток" рассматривался на заседании Совета директоров, который прошел сегодня в центральном офисе ОАО "Газпром",
люди практичные. они понимают, Что увеличить прибыль, можно за счёт уменьшения расходов. Главная экономия это оптимизация логистики. То есть, устранение ненужных посредников
и упрощение маршрута доставки газа со снижением рисков.