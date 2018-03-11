 Глава МИД Венгрии заявил об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье

Заявление Сийярто процитировала пресс-служба правящей партии "Фидес", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Глава МИД Венгрии утверждает, что генеральный секретарь ОБСЕ и верховный комиссар по правам человека крайне положительно отреагировали на просьбу отправить мониторинговую миссию ОБСЕ на Закарпатье. Сийярто сообщил, что неоднократно консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели организации присутствовали не только на востоке Украины, но и в Закарпатье. Он просил об этом, чтобы "венгерская община Закарпатья не подвергалась нападениям".
По словам главы МИД Венгрии, 9 марта он получил письмо от генерального секретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде. Отмечается, что в миссию входят 12 представителей ОБСЕ.
На сайте правительства Венгрии в данный момент отсутствует сообщение о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ.
В Венгрии приветствовали "расширение миссии ОБСЕ" на Закарпатье.
Ранее тему введения постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область неоднократно поднимал официальный Будапешт. Глава МИД Украины Павел Климкин не видит оснований для направления наблюдателей в регион, в то же время подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области, пишет Mukachevo.net.
Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание ОВКЗ. В результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания. Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.
4 марта стало известно, что Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде (Закарпатская область). 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.
Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
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Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.
Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.
Очень и очень мало венграм в 1956 году от СССР досталось.
Может отдадим им его, а то бедные крутятся, как черти на сковородке, уже даже не знают, что еще сделать, чтобы его отжать.
На Закарпатті відбуваються зйомки фільму «Останній Крок» з Жаном Рено у головній ролі.Як повідомляв Mukachevo.net оселився Жан Рено у найбільшому готелі Синевирської Поляни, що розташований найближче до озера. http://www.mukachevo.net/ua/news/view/314272
еорик, а до 9-го века кому оно принадлежало?
29 июня 1945 года был подписан договор между СССР и только что освобожденной Чехословакией, по которому к СССР переходила Карпатская Русь. К сентябрю были ликвидированы чехословацкие органы власти. 22 января 1946 года была образована Закарпатская область в составе Украинской ССР."
Ничего не напоминает???
2. Закарпатье Чехословакии никогда не принадлежало, поэтому подписывать этот договор она не имела право.
2. все вопросы к Чехословакии, причем здесь Украина?
П.С. ДИРКУ МАДЯРИ ОТРИМАЮТЬ ВІД БУБЛИКА, А НЕ ЗАКАРПАТТЯ !!!!
Последняя новость там датирована 8.03.2018. Об Ужгороде там только это: "В Ужгороде наблюдатели видели, как молодые люди обливали красным веществом выступавших перед участниками собрания. Миссия также наблюдала за проведением акции протеста во Львове...". Т.е. наблюдатели ОБСЕ у нас есть, но специальной миссии по Закарпатью нет.
Видимо, эта имперская болезнь присуща не только мокшам, но и всем бывшим. Но там, где работает закон и чемоданы с деньгами от )(уйла, принятые в подношение могут обернуться тюремным заключением, там такие уё*ки - реваншисты находятся в спящем режиме. А в Венгрии разошлись. И не только на власном уровне, но и на уровне обывателя, т.к. власть им мозги засрала. Тюрьма по этим йобикам и сийяртам плачет.
А теперь про обывателей:
Пересекаюсь я здесь на улице в США, иногда, с парой пожилых людей из Венгрии. Культурные интеллигентные люди, но... Невероятно представить венгров под 80 лет политически озабоченных единственным украинским государственным языком. Видите ли нет венгерского государственного. Я, аж, присел.
"Ми закликаємо до відновлення права наших предків, що сьогодні може стати реальністю шляхом юридичного встановлення територіальної автономії", - йшлося у зверненні до румунської влади, яке угорці зачитали під час мітингу"
PS:До такої ситуації треба бути готовим в Україні,угорська влада вже працює в цьому напрямку.
Наприкінці IX століття у Середнє Подунав'я проникли угорці. Ряд вчених (Немет, Закієв) вважає їх союзом тюркських і угорських племен, що кочували в заволзьких степах Південного Уралу і на території історичної Башкирії. Поразка від Хозарського каганату сприяло переселенню мадярів на початку IX століття в Придніпровські степи (Ателькуза). Територія, яку вони займали, на півночі межувала з поселеннями східних слов'ян. Угорці нападали на сусідні слов'янські племена, забирали в полон людей, яких потім продавали в рабство грекам. Звідки вони у складі давньоугорської конфедерації племен вторглися на Середній Дунай, найімовірніше, розтрощивши Велику Моравію. Цей період історії Угорщини відомий як завоювання угорцями Паннонського басейну.
як сказав лавров -дебіли бл...ть...