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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (562) Закарпатье (1295) ОБСЕ (3060) Сийярто (13)

 Глава МИД Венгрии заявил об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

Заявление Сийярто процитировала пресс-служба правящей партии "Фидес", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

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Глава МИД Венгрии утверждает, что генеральный секретарь ОБСЕ и верховный комиссар по правам человека крайне положительно отреагировали на просьбу отправить мониторинговую миссию ОБСЕ на Закарпатье. Сийярто сообщил, что неоднократно консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели организации присутствовали не только на востоке Украины, но и в Закарпатье. Он просил об этом, чтобы "венгерская община Закарпатья не подвергалась нападениям".

По словам главы МИД Венгрии, 9 марта он получил письмо от генерального секретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде. Отмечается, что в миссию входят 12 представителей ОБСЕ.

На сайте правительства Венгрии в данный момент отсутствует сообщение о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введение постоянной миссии ОБСЕ на Закарпатье является крайне необходимой инициативой, - Общество венгров Закарпатья

В Венгрии приветствовали "расширение миссии ОБСЕ" на Закарпатье.

Ранее тему введения постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область неоднократно поднимал официальный Будапешт. Глава МИД Украины Павел Климкин не видит оснований для направления наблюдателей в регион, в то же время подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области, пишет Mukachevo.net.

Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание ОВКЗВ результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания. Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

4 марта стало известно, что Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде (Закарпатская область). 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

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Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.

Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.

Источник: https://censor.net.ua/n3054900
 
 
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это не логика, а фантазии, шизофренические причем
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а что, кремль хорошо кормит тебя? тоже "логика подсказывает"
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ого, сильная мысль, мне до твоей логики далеко! Глава МЗС Угорщини заявив про відкриття місії ОБСЄ на Закарпатті - Цензор.НЕТ 5395
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точно такая же "логика" как у тебя, вернее ее отсуствие
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денег нет у рабов, но ради геополитических ошибок, хуйло деньги найдет.
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Можешь столб с табличкой "Здесь была ОБСЕ" в Ужгороде поставить, быдлота.
Очень и очень мало венграм в 1956 году от СССР досталось.
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если бы так легко заходили эти миссии куда хотят, то и воен бы не было. Оснований нет, а цитировать кого то без подтверждений просто зелено
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Ну хочется Венгрии Закарпатье, у них же тоже как-никак свое вяличие, венгерское.
Может отдадим им его, а то бедные крутятся, как черти на сковородке, уже даже не знают, что еще сделать, чтобы его отжать.
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Жан Рено, який зніймає фільм на Закарпатті, заговорив по-українськи: Вже знає "дякую" та "добрий день"

На Закарпатті відбуваються зйомки фільму «Останній Крок» з Жаном Рено у головній ролі.Як повідомляв Mukachevo.net оселився Жан Рено у найбільшому готелі Синевирської Поляни, що розташований найближче до озера. http://www.mukachevo.net/ua/news/view/314272
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Единственную гарантию, которую должно получить венгерское меньшинство от ОБСЕ, это беспрепятственное право их переселения на этническую родину в Венгрию... мотивируя это переселение защитой интересов и прав коренного населения от этого меньшинства...
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Закарпатье во главе города Унгвар с 9 века по 1945 год принадлежало Венгрии. Это их родина.
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Слыш,истеорик, а до 9-го века кому оно принадлежало? Глава МЗС Угорщини заявив про відкриття місії ОБСЄ на Закарпатті - Цензор.НЕТ 4913
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Княжество Лаборца из белых хорватов.
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Вроде это Чехословакия в 45 передала территории СССР на базе которых создавалась Закарпатская область УССР.
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"18 ноября 1944 года, сразу после вступления в Закарпатье советские войска, в Мукачеве состоялся Православный съезд, делегатами которого были 23 священника и ряд общественных деятелей. Съезд принял обращение к Сталину о желании православного карпато-русского народа навсегда связать свою судьбу с судьбой соотечественников в СССР.

29 июня 1945 года был подписан договор между СССР и только что освобожденной Чехословакией, по которому к СССР переходила Карпатская Русь. К сентябрю были ликвидированы чехословацкие органы власти. 22 января 1946 года была образована Закарпатская область в составе Украинской ССР."

Ничего не напоминает???
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А что должно напоминать??? Две страны подписали договор...
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1.Быстрота с которой состоялся съезд, на котором единогласно решили о присоеденении Закарпатья к ссср.
2. Закарпатье Чехословакии никогда не принадлежало, поэтому подписывать этот договор она не имела право.
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Напоминает только одно - у сильного бессильный виноват. Так в истории, наверное, всегда и было.
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1. Быстрота - это не "рэфэрэндум" за полдня.
2. все вопросы к Чехословакии, причем здесь Украина?
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Трианонский договор был пересмотрен в 1938-1940 гг.; были приняты Венские арбитражи, по которым Венгрия вернула себе часть утраченных в 1920 году земель: по Первому Венскому арбитражу - юг Словакии и Закарпатскую Украину по Второму - север Трансильвании.
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После войны территория перешла усср А мадярам за Талергоф за Думен за Терезин стоило бы напомнить


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Мадьяри потихеньку "віджимають" Закарпаття, це уже навіть не початок, а середина процесу. Нащупали слабкість України і пішло-поїхало ...
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Та нічого вони не відіжмуть, відхватять хіба що.
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На Закарпатті Укранці складають 82 % населення.


П.С. ДИРКУ МАДЯРИ ОТРИМАЮТЬ ВІД БУБЛИКА, А НЕ ЗАКАРПАТТЯ !!!!
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это ужасно, а отожмут, то что делать будут? неужто ЕС?
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Эта "новость"- парашко-венгерский фейк. Вот сайт ОБСЕ: [2018-03-09T00:00:00Z%20TO%202018-03-12T00:00:00Z])&solrsort=score%20desc&rows=10&category=Ukraine%20SMM%20Reports" target= "_BLANK">https://www.osce.org/ru/ukraine-smm/reports/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%83%20%D1%82%D0%B8%D1%88%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%2014.10?filters=+ds_date[2018-03-09T00:00:00Z%20TO%202018-03-12T00:00:00Z])&solrsort=score%20desc&rows=10&category=Ukraine%20SMM%20Reports
Последняя новость там датирована 8.03.2018. Об Ужгороде там только это: "В Ужгороде наблюдатели видели, как молодые люди обливали красным веществом выступавших перед участниками собрания. Миссия также наблюдала за проведением акции протеста во Львове...". Т.е. наблюдатели ОБСЕ у нас есть, но специальной миссии по Закарпатью нет.
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Нужно жестко лишать украинских паспортов тех, у кого есть другой. Как-то избирательно действует Порошенко - лишил Саакашвили, хотя у него украинское гражданство было единственным
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С 2014 го миссия по приглашению правительства работает по всей Украине. Летом видел машины в Николаеве.
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ОБСЕ(шарага куйла.) гнать накуй сранным веником с Украины за поребрик....Москаль должен обьязательно "культурно" послать накуй и венгерских сриятов и рашистское ОБСЕ
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Еще одни уё*ки - реваншисты, но уже из бывших. Из бывшей империи Австро-Венгерской.
Видимо, эта имперская болезнь присуща не только мокшам, но и всем бывшим. Но там, где работает закон и чемоданы с деньгами от )(уйла, принятые в подношение могут обернуться тюремным заключением, там такие уё*ки - реваншисты находятся в спящем режиме. А в Венгрии разошлись. И не только на власном уровне, но и на уровне обывателя, т.к. власть им мозги засрала. Тюрьма по этим йобикам и сийяртам плачет.
А теперь про обывателей:
Пересекаюсь я здесь на улице в США, иногда, с парой пожилых людей из Венгрии. Культурные интеллигентные люди, но... Невероятно представить венгров под 80 лет политически озабоченных единственным украинским государственным языком. Видите ли нет венгерского государственного. Я, аж, присел.
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Цiкаво,э хоч одна заява от ущемленного пересiчного венгра живущего в Украине, в ЕСПЧ Глава МЗС Угорщини заявив про відкриття місії ОБСЄ на Закарпатті - Цензор.НЕТ 3981
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До чого тут крайня плоть?!Я про те,що рашисты коли кричали о защите русскоязычных,не удостоверились проверить иски в ЕСПЧ,тех самых русскоязычных.А если б проверили,то обнаружили,що исков то и не было.Тому, захищати було нiкого Глава МЗС Угорщини заявив про відкриття місії ОБСЄ на Закарпатті - Цензор.НЕТ 1343
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Венгрия - ещё одно странное явление без роду - племени, явившееся некогда в европу из-за уральских гор, нагло осевшее на берегах дуная и обьявившее праздник 1000-летие обретения родины (на чужих землях, утопив в крови местные племена). Никогда особо по соплям не получавшее, гнобившее Украину в составе гитлеровской армии и теперь выставляющее некие претензии. Парадоксально, но жесткого ответа авнтюристам от Украины нет!
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Не удивлюсь, если станет известно, что этот прыщ - "ручная обезьянка" Кремля.
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Кілька тисяч етнічних угорців вийшли на мітинг за автономію в Румунії
"Ми закликаємо до відновлення права наших предків, що сьогодні може стати реальністю шляхом юридичного встановлення територіальної автономії", - йшлося у зверненні до румунської влади, яке угорці зачитали під час мітингу"
PS:До такої ситуації треба бути готовим в Україні,угорська влада вже працює в цьому напрямку.
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После Первой мировой войны по Сен-Жерменскому (1919) и Трианонскому (1920) мирным договорам была включена в состав Чехословакии. Оккупация Венгрией Закарпатской Украины (март 1939 года) - ввод венгерских войск на территорию чехословацкой автономии Карпатская Украина (Подкарпатская Русь), закончившийся её аннексией Королевством Венгрия[1][2]. Процесс сопровождался рядом кровопролитных столкновений с местными военизированными формированиями («Карпатская Сечь»)
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А НЕ ХОЧУТЬ ВОНИ НА СВОЮ ІСТОРИЧНУ БАТЬКІВЩИНУ ?

Наприкінці IX століття у Середнє Подунав'я проникли угорці. Ряд вчених (Немет, Закієв) вважає їх союзом тюркських і угорських племен, що кочували в заволзьких степах Південного Уралу і на території історичної Башкирії. Поразка від Хозарського каганату сприяло переселенню мадярів на початку IX століття в Придніпровські степи (Ателькуза). Територія, яку вони займали, на півночі межувала з поселеннями східних слов'ян. Угорці нападали на сусідні слов'янські племена, забирали в полон людей, яких потім продавали в рабство грекам. Звідки вони у складі давньоугорської конфедерації племен вторглися на Середній Дунай, найімовірніше, розтрощивши Велику Моравію. Цей період історії Угорщини відомий як завоювання угорцями Паннонського басейну.
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ну ще тільки мадяри нам не вказували як нам жити...
як сказав лавров -дебіли бл...ть...
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