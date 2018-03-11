 Глава МИД Венгрии заявил об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье

Заявление Сийярто процитировала пресс-служба правящей партии "Фидес", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

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Глава МИД Венгрии утверждает, что генеральный секретарь ОБСЕ и верховный комиссар по правам человека крайне положительно отреагировали на просьбу отправить мониторинговую миссию ОБСЕ на Закарпатье. Сийярто сообщил, что неоднократно консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели организации присутствовали не только на востоке Украины, но и в Закарпатье. Он просил об этом, чтобы "венгерская община Закарпатья не подвергалась нападениям".



По словам главы МИД Венгрии, 9 марта он получил письмо от генерального секретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде. Отмечается, что в миссию входят 12 представителей ОБСЕ.



На сайте правительства Венгрии в данный момент отсутствует сообщение о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ.

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В Венгрии приветствовали "расширение миссии ОБСЕ" на Закарпатье.

Ранее тему введения постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область неоднократно поднимал официальный Будапешт. Глава МИД Украины Павел Климкин не видит оснований для направления наблюдателей в регион, в то же время подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области, пишет Mukachevo.net.

Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание ОВКЗ. В результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания. Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

4 марта стало известно, что Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде (Закарпатская область). 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

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Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.



Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.