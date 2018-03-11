 Информация о 600 женщинах, погибших в 2017 от домашнего насилия - фейк. Их около 200, при этом мужчин - тоже достаточно, - юрист-криминалист Маляр

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет юрист-криминалист Анна Маляр, комментируя появившуюся к 8 марта в СМИ информацию о том, что якобы за 2017 год в Украине от домашнего насилия погибло 600 женщин, в то время как на фронте за этот же период - 191 человек.



Маляр провела собственный анализ этих данных и поделилась результатами на странице в Facebook. Приводим далее ее текст.



"Источником этой, мягко говоря, спорной информации назван Институт демографии и социальных исследований.



Меня начали тегать удивленные френды и просить это прокомментировать. Друзья, на этот ответ мне понадобилось три дня, потому что пришлось проработать приговоры за 2017, которые есть в едином реестре и статистику на сайте Генпрокуратуры. Приведенные ниже цифры легко проверяются, потому что источники открыты.



И у меня получилась цифра - 278, а не 600. С учетом статистической погрешности.

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Из общего количества жертв убитых преступниками - лишь 12% это женщины, как жертвы домашнего насилия (но на самом деле их еще меньше, ниже я объясню почему).



Это хорошо видно по приговорам судов - которые в открытом доступе. Таких приговоров за 2017 было 1491. Из них только 12,4% являются женщинами-жертвами домашнего насилия в понимании Стамбульской конвенции. Потому что другие жертвы-женщины не находились с убийцей в семейных отношениях. Таким образом, мы имеем 185 погибших женщин-жертв семейного насилия по приговорам судов в 2017 году.



Да, не все из этих убийств и тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, были совершены в 2017 году и эти приговоры включают преступления, совершенные ранее. Но для нас показательна цифра - 12,4%. Такие цифры встречаются и в исследованиях отечественных ученых. Женщины являются жертвами насильственных преступлений примерно в 20% случаев, среди них примерно 12-13% жертвы именно домашнего насилия со смертельным исходом.



Теперь обратимся к статистике ГПУ о зарегистрированных убийствах и тяжких телесных повреждениях, которые причинили смерть за 2017 год. Там мы видим такие цифры - 2246 за 2017 год. Это 1633 умышленных убийства и 613 ТТП, повлекших смерть.



12,4% от этой цифры 278. То есть, около 278 женщин погибло от действий лиц, с которыми были в семейных отношениях.

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А теперь я расскажу, почему формально эти 278 случаев относят к домашнему насилию по отношению к женщине, но в реальности эта цифра меньше.



Среди этих 278 смертей - 69% причиненные сожителем, мужем, бывшим мужем, а 31% - нанесенные детьми (да, да сыновья и дочери убивают своих мам).



По первой группе, когда убивал сожитель, мужчина, бывший муж. Если вы тщательно вчитаетесь в материалы дел, то увидите, что в доброй половине случаев насилие было взаимное и до последнего момента преступления не было понятно, кто из них станет жертвой, а кто убийцей. То есть женщины, применяли насилие наравне с мужчинами, при этом оба находились в состоянии алкогольного опьянения.



По второй группе - там где убийцы собственные дети. Здесь тоже есть хорошая половина дел, когда сначала мама совершала насилие по отношению к ребенку, а потом тот/та вырос/ла и ответил/а.



Я не знаю, изучал ли материалы всех этих дел Институт демографии и социальных исследований, чтобы так уверенно заявлять о количестве погибших женщин от домашнего насилия. Но, если бы они эти производства почитали, то не только уменьшили свои цифры, но и написали о погибших мужчинах, как жертвах домашнего насилия, - потому что таких погибших тоже достаточно".

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