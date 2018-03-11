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 Политика Украины, Общество
  2008  47
Все про:женщины (509) насилие (163) фейк (116)

 Информация о 600 женщинах, погибших в 2017 от домашнего насилия - фейк. Их около 200, при этом мужчин - тоже достаточно, - юрист-криминалист Маляр

Женщины являются жертвами насильственных преступлений примерно в 20% случаев, среди них примерно 12-13% жертвы именно домашнего насилия со смертельным исходом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет юрист-криминалист Анна Маляр, комментируя появившуюся к 8 марта в СМИ информацию о том, что якобы за 2017 год в Украине от домашнего насилия погибло 600 женщин, в то время как на фронте за этот же период - 191 человек.

 Информация о 600 женщинах, погибших в 2017 от домашнего насилия - фейк. Их около 200, при этом мужчин - тоже достаточно, - юрист-криминалист Маляр 01

Маляр провела собственный анализ этих данных и поделилась результатами на странице в Facebook. Приводим далее ее текст.

"Источником этой, мягко говоря, спорной информации назван Институт демографии и социальных исследований.

Меня начали тегать удивленные френды и просить это прокомментировать. Друзья, на этот ответ мне понадобилось три дня, потому что пришлось проработать приговоры за 2017, которые есть в едином реестре и статистику на сайте Генпрокуратуры. Приведенные ниже цифры легко проверяются, потому что источники открыты.

И у меня получилась цифра - 278, а не 600. С учетом статистической погрешности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Нацполиции разработали проект срочного запретного предписания для семейных дебоширов

Из общего количества жертв убитых преступниками - лишь 12% это женщины, как жертвы домашнего насилия (но на самом деле их еще меньше, ниже я объясню почему).

Это хорошо видно по приговорам судов - которые в открытом доступе. Таких приговоров за 2017 было 1491. Из них только 12,4% являются женщинами-жертвами домашнего насилия в понимании Стамбульской конвенции. Потому что другие жертвы-женщины не находились с убийцей в семейных отношениях. Таким образом, мы имеем 185 погибших женщин-жертв семейного насилия по приговорам судов в 2017 году.

Да, не все из этих убийств и тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, были совершены в 2017 году и эти приговоры включают преступления, совершенные ранее. Но для нас показательна цифра - 12,4%. Такие цифры встречаются и в исследованиях отечественных ученых. Женщины являются жертвами насильственных преступлений примерно в 20% случаев, среди них примерно 12-13% жертвы именно домашнего насилия со смертельным исходом.

Теперь обратимся к статистике ГПУ о зарегистрированных убийствах и тяжких телесных повреждениях, которые причинили смерть за 2017 год. Там мы видим такие цифры - 2246 за 2017 год. Это 1633 умышленных убийства и 613 ТТП, повлекших смерть.


12,4% от этой цифры 278. То есть, около 278 женщин погибло от действий лиц, с которыми были в семейных отношениях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ежегодно от домашнего насилия страдает около трех миллионов детей, - Нацполиция. ВИДЕО


А теперь я расскажу, почему формально эти 278 случаев относят к домашнему насилию по отношению к женщине, но в реальности эта цифра меньше.

Среди этих 278 смертей - 69% причиненные сожителем, мужем, бывшим мужем, а 31% - нанесенные детьми (да, да сыновья и дочери убивают своих мам).

По первой группе, когда убивал сожитель, мужчина, бывший муж. Если вы тщательно вчитаетесь в материалы дел, то увидите, что в доброй половине случаев насилие было взаимное и до последнего момента преступления не было понятно, кто из них станет жертвой, а кто убийцей. То есть женщины, применяли насилие наравне с мужчинами, при этом оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

По второй группе - там где убийцы собственные дети. Здесь тоже есть хорошая половина дел, когда сначала мама совершала насилие по отношению к ребенку, а потом тот/та вырос/ла и ответил/а.

Я не знаю, изучал ли материалы всех этих дел Институт демографии и социальных исследований, чтобы так уверенно заявлять о количестве погибших женщин от домашнего насилия. Но, если бы они эти производства почитали, то не только уменьшили свои цифры, но и написали о погибших мужчинах, как жертвах домашнего насилия, - потому что таких погибших тоже достаточно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполиция отныне имеет механизмы, чтобы временно прекратить домашнее насилие, - уполномоченный по гендерным вопросам Левченко

Источник: https://censor.net.ua/n3054899
 
 
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Хтось підганяв статисчні дані для отримання гранду.
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Не все так просто - были еще наняты подставки под плакатами и метатели зеленки.
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В конституции это называется Право на информацию (но там не слова о Правдивой) просто право а благодаря Казуистике славянских языков конституционное право превращается в Хрень. (это как водитель обязан пропустить "ПЕШЕХОДОВ" но не пешехода в единственном числе) Как сказала препод по английскому (руский-украинский- плохие языки).
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Когда непонятно: то ли вдуть, то ли "караул" кричать


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а чо,приходишь допой пьяный в дупель ежедневно,с драками и скандалами-и насколько у женщины или детей хватит терпения?все равно же спать завалишься
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Как ты четко мусоров описал.Так не бейте своих женщин тела с погонами.
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Муж пришел домой пьяным,и начал варнякать - жена сковородкой по бестолковке - клиент ритуальных услуг готов.
Чаще правда ножем тыкают.
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А когда баба забивает мужа до смерти - это не насилие?
Таких случаев тоже до фига.
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Казустика и перекручивание фактов.Кого она хотела отмазать.Берхутов или полыцию?
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опять еврооптимисты провалили план дискредитации Украины...зрады не получилось.
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Дуже цікаве дослідження !! Феміністи геть оху..лі !!))
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Если смотреть статистику от мусоров-берхутов,то наверное эта мадам на них наезжает еще.Мусорки не рвите дупу с вами все понятно.
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Укрдерж стата , це звичайне трепло , щоб догодити замовнику стати !!))
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Самое время сравнить с россией, а то не дай бог у них меньше...
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а у вас кацап там какой-то закон недавно приняли на этот счёт...
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Хотите верьте-Хотите нет. Ну такая у нас Информативная Страна, Гадаем ВСЁ на Кофейной гуще за Свои НАЛОГИ.
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Люди позбавлені права на вірну інформацію!! Всі ці ЗМІ , це все звичайне жовте лайно , яке гігабайтами лляють на голови українців !!))
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Хочется ей задать вопрос,как эта статистика рождается.Приезжают патрульные,а там синее при погонах.Ой извините пожалуйста и поехали лесом.Статистика)))
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Историк Евгений Понасенков выпустил новую книгу об истории РАБссии и Франции.Расхватали всё за 1 час.Интересно что ж такого нашел Понасенков в Архивах Франции? Информация о 600 женщинах, погибших в 2017 от домашнего насилия - фейк. Их около 200, при этом мужчин - тоже достаточно, - юрист-криминалист Анна Маляр - Цензор.НЕТ 258Неужели о новом Сожжении Москвы Наполеном?а при чем тут Москва,если столица РАБссии Санктъ-Питерьбюрг и там заседал сЦарь Александр I Информация о 600 женщинах, погибших в 2017 от домашнего насилия - фейк. Их около 200, при этом мужчин - тоже достаточно, - юрист-криминалист Анна Маляр - Цензор.НЕТ 258а Мацква была в то время Село Бородино
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Вот ты и как раз. Поведай ещё раз как ты мамку свою тумаками лечил.
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Одна наша доморощенная грантовая феминистка дописалась вообще, что все украинские женщины постоянно ожидают изнасилования. Странно, хожу по городу, вроде женщины не передвигаются перебежками, прижимаясь к домам, некоторые, о ужас, даже смеются
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Вспомнилось... XDDDD

В лифт, в котором находится щуплый маленький мужичонка, входит мощная здоровенная женщина.
- Ну что, мужик, насиловать будешь?
- Нет.
- Будешь, пиздострадатель, куда ты денешься!
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Ну, на Западе уже мужчины боятся ездить в лифте с женщиной. Скажет, что домогался, ничего не докажешь и не отмоешься. Вот и полюбляют там мужчины друг друга, спокойнее. Ничо, у арабов проблемы домогательств нет, более естественная культура вытеснит самоубийственную европейскую
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Муся, ну что ты так палишся.. а так хорошо начиналось, а вот этот комментарий был лишним, догадайся почему?
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у арабов нет????
у арабов нет, потому что там женщины и мужчины ВСЕГДА раздельно.
попробуй просто посмотри на женщину.
если для кого-то это естественно, то .....
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Поднатужилась, откинула ставших инвалидами и умерших позднее-получилось 300. Опять много. Ещё поднатужилась, откинула 100 - получилось 200 жертв. Та же самая подтасовка фактов.
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статистика...
где?
должна была сказать - например, 213 женщин
а так и бабки возле подъезда скажут - ого, 600 - много, от 200 - в самый раз
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Маніпуляції суспільством! Питання тільки з якою метою і кому це потрібно?
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різним сексменшинам, шоб знищувати традиційну сім'ю.
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Это был риторический вопрос, или ответить? Я тут, в общем-то, нечасто, но бан - это так обидно... А отвечу - забанят...
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"Здесь тоже есть хорошая половина дел, когда сначала мама совершала насилие по отношению к ребенку, а потом тот/та вырос/ла и ответил/а." - ось якраз і ілюстрація до вчорашньої суперечки щодо того, до чого призводить фізичне насильство над дитиною. https://censor.net.ua/news/3054788/politsiya_rassleduet_jestokoe_izbienie_deteyi_repetitorom_v_odesskoyi_oblasti_video/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_66455824
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То есть женщины, применяли насилие наравне с мужчинами, при этом оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

вам же ж радіти треба - це ж рівноправ'я, за яке подібні вам посилено борються.
а то як по пиці бити - то рівноправ'я, а як отримувати - калавур, вона ж жінка! Інформація про 600 жінок, які загинули в 2017 році від домашнього насильства, - фейк. Їх близько 200, при цьому чоловіків - теж досить, - юрист-криміналіст Анна Маляр - Цензор.НЕТ 49
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статистику в студию сколько мужей избито и убито женой! а то как то кривобокая статистика получается! Інформація про 600 жінок, які загинули в 2017 році від домашнього насильства, - фейк. Їх близько 200, при цьому чоловіків - теж досить, - юрист-криміналіст Анна Маляр - Цензор.НЕТ 9170
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ну якщо таких випадків, як свідчить стаття, разом 613, а жінок серед них 273 - той порахуй. Інформація про 600 жінок, які загинули в 2017 році від домашнього насильства, - фейк. Їх близько 200, при цьому чоловіків - теж досить, - юрист-криміналіст Анна Маляр - Цензор.НЕТ 4853
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про это она видимо не подумала) или вообще не рассчитывала что сообразят задать такой вопрос
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Информация о 600 женщинах, погибших в 2017 от домашнего насилия - фейк. Их около 200, при этом мужчин - тоже достаточно, - юрист-криминалист Анна Маляр

Чего еще можно ожидать от лживых феминисток, которые заявили о 600 женщинах на демонстрации 8 марта.

Хотят прав еще ровнее, тогда для начала пусть потребуют отменить празник 8 марта.
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как истеричные недомужчинки активизировались в комментах: "вывсеврети!!!"Інформація про 600 жінок, які загинули в 2017 році від домашнього насильства, - фейк. Їх близько 200, при цьому чоловіків - теж досить, - юрист-криміналіст Анна Маляр - Цензор.НЕТ 9801
А 200-это мало?!
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недоженщины жрали водяру наравне с недомужчинами! вот вся причина! обое рябое! мужчине нет причин бить женщину ... женщины! будтьте женщинами , а не церберами и мужчины будут рыцарями , а не чмошниками.
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Фемінізм - тоталітарна ідеологія.
Будь-який тоталітаризм розділяє людей. З метою забезпечння панування одних над іншими.
Релігійний тоталітаризм був найпершим (релігії "богообраності" - іудаїзм, християнство, іслам)
Це релігійний фашизм. Пропагує релігійну війну.
Комунізм - класовий фашизм. Пропагує класову війну.
Нацизм - расовий фашизм. Пропагує расову війну.
Ну, а фемінізм - статевий фашизм. Пропагує війну між статями.
На просунутому Заході недаремно вже називають найбільш схиблених феміністок - феменаці.
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христианство считает женщин равно ценными с мужчинами. и только разделяет функции между полами. и если бы кто то не пытался менять функции мужчин и женщин и бардака такого бы не было!
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а кто такая Маляр чтобы ей верить больше чем институтам которые занимаются серьёзно этим вопросом к тому же данные которые она нарисовала ничем не подтверждены, где скрины, копии всех тех документов на которые она ссылается? ни на её странице ни тут в теме этого нет, она или просто дура или просто таким грязным методом решила привлечь внимание к своей персоне, плохая известность тоже известность или и то и другое или одно в следствии другого, ну а дальше что, смысл "кропотливого" "анализа" в чём ?
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Феминисткам нужно быть поосторожнее с заявлениями чтобы сберечь остатки доверия к себе. Поменьше думать о грантах и пиаре и побольше - о реальной помощи нуждающимся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнформация о 600 женщинах, погибших в 2017 от домашнего насилия - фейк. Их около 200, при этом мужчин - тоже достаточно, - юрист-криминалист Маляр
 
 
 
 
 
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