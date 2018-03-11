 У ОБСЕ должен быть полный доступ к границе Украины с Россией, - Могерини

Об этом Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини сказала в интервью УНИАН, передает Цензор.НЕТ.
Она напомнила, что решение о такой миссии принимается Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, а не Европейским союзом как таковым.
"Если бы миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации минских соглашений, мы бы, конечно, были только "за"", - подчеркнула она.
но имплементации нет, плана Б нет.
Тобто ти пам'ятаєш статтю у газеті на всю полосу (а то була полоса як нинішні дві) з критикою так званого єврокомунізму у Італії.