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 Политика Украины, За рубежом
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 У ОБСЕ должен быть полный доступ к границе Украины с Россией, - Могерини

В Европейском Союзе хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела бы полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом.

Об этом Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини сказала в интервью УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

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Она напомнила, что решение о такой миссии принимается Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, а не Европейским союзом как таковым.

"Если бы миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации минских соглашений, мы бы, конечно, были только "за"", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия размещает свои силы вдоль границы так, чтобы быстро вторгнуться в Украину, - исследование Institute for the Study of War

Источник: https://censor.net.ua/n3054898
 
 
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за неделю до выборов...хуйлу в мемориз У ОБСЕ должен быть полный доступ к границе Украины с Россией, - Могерини - Цензор.НЕТ 2701
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Теряйся в догадках, но ожидай неприятностей! У ОБСЄ має бути повний доступ до кордону України з Росією, - Могеріні - Цензор.НЕТ 3037
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это пустые декларации - должна отдать... должна допустить... должна уйти...
но имплементации нет, плана Б нет.
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Нет реального механизма заставить сделать на практике.
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Ну и что ? Пару очередей в небо и ОБСЕ быстро свалило.
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гы...сержык,уже все серьезно...никто с вами шутить уже не будет.
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Да неужели ??? Это как поставляя дополнительные объемы газа которые мы покупаем за 1 200 евро за тыс куб. ?????
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Не у обсе должен быть доступ, а у ВСУ. Потому что организация слепых, имеет много русни в своих рядах.
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И даже не у ВСУ, а у обычных мирных погранцов
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ОБСЄ повинна прокопати канал по кордону з паРашею, заповнити той канал соляною кислотою і запустити туди крокодилів. По території паРаші мінні поля 5-10 км в глибину території параші і все покрито колючим дротом і дротяними пастками. Вату стріляти без попередження при наближені до перешкоди.
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А я бы хотел, что бы комиссары ЕС были не поклонники дедушки Ленина и левые марксисты. Но увы. (Могерини - воспитанница компартии Италии).
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Ти гарно знаєш політичне життя Італії. І років тобі маже стільки як і мені.
Тобто ти пам'ятаєш статтю у газеті на всю полосу (а то була полоса як нинішні дві) з критикою так званого єврокомунізму у Італії.
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Должен быть доступ... всё это словоблудие очень выгодно россии, для нее годится любой повод, любой вброс, фраза и заявление кого угодно - лишь бы развести вокруг этого дискуссию и заволокитить вопрос. Все ноют про какие- то дорожные карты, планы действий, проще говоря, а когда решение озвучено и принято - каждый наяинает что-то мямлить и " скиглиты", вместо того, чтобы упиратьчя рогом и работать. В словоблудии проходят дни, месяцы и года, давайте ещё что-нибудь подбросьте, как корабли бороздят...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ ОБСЕ должен быть полный доступ к границе Украины с Россией, - Могерини
 
 
 
 
 
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