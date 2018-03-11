 У ОБСЕ должен быть полный доступ к границе Украины с Россией, - Могерини

Об этом Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини сказала в интервью УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Российская ГАИ на КПВВ требует заменять автономера "ДНР/ЛНР" на украинские, - ГПСУ

Она напомнила, что решение о такой миссии принимается Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, а не Европейским союзом как таковым.

"Если бы миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации минских соглашений, мы бы, конечно, были только "за"", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия размещает свои силы вдоль границы так, чтобы быстро вторгнуться в Украину, - исследование Institute for the Study of War