EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  11218  85
Материалы по теме:
Все про:авто (3468) Госпогранслужба (2694) граница (2975) документ (262) паспорт (594)

 Российская ГАИ на КПВВ требует заменять автономера "ДНР/ЛНР" на украинские, - ГПСУ

Сотрудники российской Госавтоинспекции требуют от жителей оккупированных территорий Донбасса, пересекающих КПВВ, заменить номерные знаки так называемых "ДНР" и "ЛНР" на автомобилях на украинские.

Об этом сообщает пресс-служба украинской Госпогранслужбы.

Как сообщается, сотрудники ГПСУ получили информацию от своих источников о том, что главу "Горняцкой районной администрации" в оккупированной Макеевке Сергея Голощапова на пути из "ДНР" через КПВВ не пропустили сотрудники российской Госавтоиспекции. Представители ГАИ РФ потребовали заменить номерные знаки "ДНР" на автомобиле на украинские, а в случае неповиновения пригрозили штрафом и эвакуацией автомобиля на штрафплощадку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборудование для печати украинских паспортов для жителей Донбасса заработает в ближайшие месяцы, - Тука

В сообщении также отмечается, что страдать из-за "цирка на "руссийско-республиканской" арене" продолжают украинцы на оккупированных территориях Донбасса. Сотрудники ГПСУ уточняют, что информация об отказе в пересечении российской границы при наличии документов фейковых республик поступала к ним неоднократно - российские пограничники требуют предъявить украинские или любые другие документы, кроме выданных "ЛНР" и "ДНР". Хотя ранее главари так называемых "республик" требовали от жителей оккупированных территорий заменить свои документы, утверждая, что с "республиканскими" паспортами попасть в Россию будет гораздо проще, а украинский нужен только, если возникнет необходимость поехать в Украину.

При этом на самом деле "документы ДНР/ЛНР" никто в мире не признает. В 2017 году российский президент Путин подписал указ "О признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", однако на практике решение так и не воплотилось - паспорта "ДНР" и "ЛНР", как и прочие документы, официально не признаются даже в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин Беларуси пытался въехать в Украину с георгиевской лентой в салоне автомобиля, - Госпогранслужба. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3054896
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это что. Грузины с крымскими номерами посылают. А поскольку их давали не только в Кырыму, посылают всех Российская ГАИ на КПВВ требует заменять автономера "ДНР/ЛНР" на украинские, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4739 Не, во Владике их меняют, но есть одно маленькое но. Попав в такой машине в аварию и имея "левые" номера страховку никто не выплатит Российская ГАИ на КПВВ требует заменять автономера "ДНР/ЛНР" на украинские, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 598
 показать весь комментарий
 
 
в расейском гаи - одни бЕндеровнцы! никак не хотят помочь "народу дамбаса"
 показать весь комментарий
 
 
Про народ Дамбаса там даже не слышали Російська ДАІ на КПВВ вимагає замінювати автономери "ДНР/ЛНР" на українські, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 5389 Хотя вру, слышали, в прошлом году какой-то там видный впопучленец отдыхал рядом в коттеджах, все казаха грузил, что они в юртах живут (это Президента корпорации из Астаны), а на Дамбасе все в шоколаде. На вопрос казаха: Там все такие? Я ответил: 95%. Теперь вы понимаете, с кем мы живем Російська ДАІ на КПВВ вимагає замінювати автономери "ДНР/ЛНР" на українські, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 3388
А тачек там дамбаских нет, они через Раиссу въехать не могут Російська ДАІ на КПВВ вимагає замінювати автономери "ДНР/ЛНР" на українські, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 4662 Но даже срусских с крымскими номерами там опускают Російська ДАІ на КПВВ вимагає замінювати автономери "ДНР/ЛНР" на українські, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 5389
 показать весь комментарий
 
 
Ага, "в юртах"... Да в большинстве юрт чище, чем в избе где-нибудь в Мордовии... (Хотя, конечно, в аилах у них нечистоплотности хватает. Когда там жил, так говорили так - есть "немецкие посёлки", "хахляцкие сёла", "русские посёлки" и "казахские аилы". Так вот, огороженные компостные кучи для навоза были только у немцев и украинцев, а русские и казахи вываливали навоз и нечистоты за забор, с заднего двора. (у них две улицы было: одна асфальтированная, а вторая - с обратной стороны усадьбы, немощёная... А в некоторых аилах и того не было, как и "сортиров" - срали, где хотели...)
 показать весь комментарий
 
 
а кто вообще возьмется страховать машину с дамбасско бамбасскими табличками?
 показать весь комментарий
 
Ну я про срусские номера с крымским 82 регионом, скажем, не пускают. После чего они вешают во Владике 15 регион и айда в Грузию и т.д. Но любое ДТП на таких номерах ставит тачку вне закона.
 показать весь комментарий
 
Вот это подворот ))) Вата наверное в шоке. За что же БыдлоВоевало ??? Российская ГАИ на КПВВ требует заменять автономера "ДНР/ЛНР" на украинские, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 6996
 показать весь комментарий
 
 
Да этих дырляндских га@нюков уже за людей не надо признавать.
 показать весь комментарий
 
 
Конфисковывать лугандонские номера на линии разграничения, как несущие эмблемы террор. организаций... А дальше пусть они сами с кацапами относительно номеров разбираются... Российская ГАИ на КПВВ требует заменять автономера "ДНР/ЛНР" на украинские, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 6071
 показать весь комментарий
 
 
Судя по фотке это обычные долбасюрские номера украинской регистрации ТС, на которые лугандон прицепил наклейку. Не выпускают же они свои техпаспорта. Хотя чем черт не шутит. Может и есть такой заламинированный документ из листика тетради в клеточку
 показать весь комментарий
 
 
вот так оне признают "республики"
красиво кинули дамбасят.
 показать весь комментарий
 
 
Зато украинский ветеринарный (ветеринарный, Карл!) паспорт признаётся всем миром, а фейковая ксива ЛДауНеР даже пидорахой - хер! Российская ГАИ на КПВВ требует заменять автономера "ДНР/ЛНР" на украинские, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 82
 показать весь комментарий
 
 
по ходу у моей сомаби больше прав чем у каждого первого героя НовоСосии)))))
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, а шо у них круче...Звезда чи Петух двуголовый?
 показать весь комментарий
 
 
Кум докушал огурец,

И докончил с мукою:

"Оказался наш отец

Не отцом, а сукою. (с)
 показать весь комментарий
 
 
совсем маладые рицпублики за государства не щитают Российская ГАИ на КПВВ требует заменять автономера "ДНР/ЛНР" на украинские, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 846
 показать весь комментарий
 
 
Все просто: если какие то кондомы с номерами недореспублик захотят покуралесить на их территории, заявление в стиле:"...автомобиль марки...с номерами денеереленер..." уж очень будет бить по репутации этого рассадника дерьма. А вот если эти же отбросы, но с украинскими номерами - как минимум укропская дрг Российская ГАИ на КПВВ требует заменять автономера "ДНР/ЛНР" на украинские, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 6475
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
#Гройсман всім показав, як треба країною керувати. Хіт!

https://www.facebook.com/unp.ukr/videos/174539803189882/
 показать весь комментарий
 
проект закрыли или как хуило сказал,ему пофуи на быдло, они не преставляет интереса
 показать весь комментарий
 
 
Їм пофуй на кацапів в самому кацапстані, а оці під-рашкі для них зовсім не існують - то лише дрова для топкі "русскава міра".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А можно ли верить этой инфо?
 показать весь комментарий
 
то шо б кацапы лишний раз герб на номере , за своих не приняли
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
НАРОД , видите МОСКАЛИ пресуют авто с номерами ЛУГАНДОНИИ , а авто с номерами ПРИДНЕСТРОЧЕНЦЕВ шастают по всей УКРАИНЕ !!!! это как понимать ????? это МЫ виноваты во всем , бо НЭМА колы займаться КРАИНОЮ !!! мы еще то гамнецо .....
 показать весь комментарий
 
 
Не надо "трындеть"... Машины с приднестровскими номерами и по Молдавии до недавнего времени ездили. А нам какое дело до граждан соседнего государства, хоть и временно от него отделившихся? Своего "дерьма" хватает...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
надо БЫТЬ последовательным и тогда все будет тип-топ !!!! а когда от ВСЕХ требуем санкций а сами ТОРГУЕМ на полную катушку то как МИНИМУМ это не прилично !!!! а авто с номерами ПМР шастают по УКРАИНЕ , да и просто ЕВРОБЛЯХЕРЫ тоже ездят как у себя дома !!!!!
 показать весь комментарий
 
Ещё раз объясняю: Приднестровье - Молдова. Какое отношение Украина имеет к территории соседнего государства, к её гражданам? Если Молдова только с 2017-го стала "щемить" "приднестровцев", мы тут "каким боком"? Молдова нам ноту протеста заявила, что мы пропускаем автомобили с "приднестровскими" номерами? Они два десятка лет сами их пропускают и с ними торгуют!
 показать весь комментарий
 
 
ну реально ты ДУРАК !!!! а каким боком тогда РОССИЯ до ЛУГАНДОНИИ что они их ЩИМЯТ за номера ????
 показать весь комментарий
 
Да мне "побоку", за что Россия "щемит" Лугандон... Мне другое интересно - Вы "читатель", или "писатель"? Я уже в третьем комментарии замечаю, что Вы читаете через слово, не вникая в то, что написано другими... Или, как один мне "корреспондент" в "Охоте и рыбалке", заявил, после моего замечания о глупости, им напечатанной : "Некогда читать - писать надо!" Одно из двух - либо Вы внимательно читаете, что я пишу, или не обращайтесь ко мне больше... Постоянно Вам проводить "ликбез" и "тыкать носом" в ваши ошибки - не моя работа...
 показать весь комментарий
 
Дружмще,мой тебе совет...продавай своего супержигуля,я понимаю что тебя просто жаба давит,зависть что люди едут работать и могут позволить себе купить машину,не тазик с гайками,сделай паспорт и поедь просто поработай и купи себе в той же Польше нормальную тачку вдвое дешевле чем стоит твой гравицап,и все, у тебя риторика сразу сменится на диаметрально-противоположную.
 показать весь комментарий
 
Когда-то, при Союзе, приехал из ГСВГ "объевропеившийся" "прапор". "На кривой козе не подъедешь...". Поехал с нами на рыбалку. И, пока все "ДЭТой" мазались, от комаров, он, с "дикарей" похохатывая, себя и кума обрызгал "импортным". Через полчаса оказалось, что вокруг него и кума собралось комарьё со всей округи. Выкинул бутылочку. Я "втихаря" подобрал. Вечером занёс соседке, преподавательнице немецкого, рыбки, попросил перевести. Оказалось, что это средство - приманка для комаров. Производитель предлагал обрызгать дерево, камень в стороне от лагеря, чтобы отвлечь их от себя. (Кстати, через пару дней, вынося мусор, нашёл целую упаковку выброшенного им этого средства. Забрал. Два года пользовался).
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
....где служил в ГСВГ ???? я в РЭБ в городке ШЕНВАЛЬДЭ (автобан между Потсдамом и зап. Берлином ) где был кроме полигонов ????
 показать весь комментарий
 
Де не я служил, а прапорщик... Где именно, не знаю... Я невыездной, был, "палёный", у "особистов" - ещё в училище обвиняли в "национализме", за хранение "Кобзаря", а у жены родичи дальние в США где-то были...
 показать весь комментарий
 
 
)))))) меня тоже завуч в 1978 году КОНТРИКОМ называл по предмету ОСЗ (основы советского законодательства ) я ночью слушал радио русская служба Би-Би-Си "СВОБОДА " "ГОЛОС АМЕРИКИ " НЕМЕЦКАЯ ВОЛНА " ГОЛОС ТИРАНА " так потом и в РЭБ попал и на гражданке потом эти самые голоса ГЛУШИЛ ))))) вот как судьба СКЛАДЫВАЛАСЬ )))))
 показать весь комментарий
 
 
Рано-вранці, перекусивши снігурами і випивши бандерівської кави, Хунта виїхала у напрямку Донецька. Российская ГАИ на КПВВ требует заменять автономера "ДНР/ЛНР" на украинские, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 1018 Российская ГАИ на КПВВ требует заменять автономера "ДНР/ЛНР" на украинские, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 7074
 показать весь комментарий
 
 
Тризуб и красно-черный прапор выглядят прифотошопленными
 показать весь комментарий
 
А что Вы хотели от колёсно-гусеничного бронетранспортёра Sd Kfz 251/20 Hanomag?! (Вермахт, Вторая мировая...).
 показать весь комментарий
 
 
Закупоривайтесь от всех лугандоны и даунбасята. Я не хочу вас видеть, твари.
 показать весь комментарий
 
 
Та яке закупорюйтесь. Їх тамбовскіє закупорили, а ми відкупоримо та зробимо ще людей з них.
 показать весь комментарий
 
 
Ну з відсотків 20 може й вийде якась людина. Інші ватне біосміття.
 показать весь комментарий
 
 
т.е и республик...как бы и нет... ихтамнеты по-полной!
карма..
 показать весь комментарий
 
 
А Шо не так? Перечитав. Я люблю Київ. Далі Шо?
 показать весь комментарий
 
А ему всё не так)))Ольгинские ведь не думают-за них методички думают))
 показать весь комментарий
 
 
Русского узнать в человеке очень легко. Да ты и сам в курсе, тебе наверное уже не раз говорили.
 показать весь комментарий
 
СовЄцько-кацапська транскрипція вже дааааавно в минулому. Тому що не Киев (це по кацапсячому), а Київ це по людському. А по англійському так і буде Кyiv. Зрозумів кацап?
 показать весь комментарий
 
 
А как же "Мы же браТТЬЙА-Адин нароТ", мля?... Російська ДАІ на КПВВ вимагає замінювати автономери "ДНР/ЛНР" на українські, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 877
 показать весь комментарий
 
 
Еще техосмотр им надо сделать,чтоб проходили его на нашей территории..
 показать весь комментарий
 
 
Сказки о ДНР и ЛНР только для ДНР и ЛНР.
 показать весь комментарий
 
 
Скоро росс. погранцы начнут забрасывать лугандонам: "Слава Украине!"
 показать весь комментарий
 
 
Так они ж голосовали за автономию от Украины, а вот не жданчик-чемодан,вокзал, расея -не получился!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ти вважаєш що всі мешканці ОРЛДО змінили номери? Ти помиляєшся.
 показать весь комментарий
 
Куда крестьянину податься? Ведь в ордло требуют замены украинских номеров на свои, как и связь, между прочим...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Российская ГАИ на КПВВ требует заменять автономера "ДНР/ЛНР" на украинские
в России ГАИ уже лет 15 как нет... Російська ДАІ на КПВВ вимагає замінювати автономери "ДНР/ЛНР" на українські, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 8948
 показать весь комментарий
 
 
да ты прав, на КПВВ есть только погранцы и таможенники........ видимо пгранцы заставляют им так легче учет сепарских пассажиров вести... так что это дела не меняет да злобный???
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ну если человек не знает, что название дорожной полиции давно уже другое, то может быть он и про остальное написал что-то не так?...
 показать весь комментарий
 
Было ГАИ стало ГИБДД, суть не поменялась.
 показать весь комментарий
 
А как назвать тарасов котрые в форме МВД тормозят машины, проверяют документы? Хоть ГИБДД, хоть ППС все одно ГАИ.
 показать весь комментарий
 
 
Номара на фото украинские, только наклейка дырявых.
 показать весь комментарий
 
Это все херня,зато можно как в развитых странах ездить из одной страны а другую чер границу,таможню,оформляя все сопутствующие документы и потом рассказывать как прошла поездка за границу,и это при полном уважении и поддержке официальных органов страны пребывания...)))Я имею ввиду загранпоездки из днр в лнр и обратно)))
 показать весь комментарий
 
это чтоб сепарам было легче проникать в Украину?
 показать весь комментарий
 
Опаньки, а шо такое, приплыли в родную гавань 🤣🤣🤣
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссийская ГАИ на КПВВ требует заменять автономера "ДНР/ЛНР" на украинские, - ГПСУ
 
 
 
 
 
 вверх