 Российская ГАИ на КПВВ требует заменять автономера "ДНР/ЛНР" на украинские, - ГПСУ

Об этом сообщает пресс-служба украинской Госпогранслужбы.

Как сообщается, сотрудники ГПСУ получили информацию от своих источников о том, что главу "Горняцкой районной администрации" в оккупированной Макеевке Сергея Голощапова на пути из "ДНР" через КПВВ не пропустили сотрудники российской Госавтоиспекции. Представители ГАИ РФ потребовали заменить номерные знаки "ДНР" на автомобиле на украинские, а в случае неповиновения пригрозили штрафом и эвакуацией автомобиля на штрафплощадку.

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В сообщении также отмечается, что страдать из-за "цирка на "руссийско-республиканской" арене" продолжают украинцы на оккупированных территориях Донбасса. Сотрудники ГПСУ уточняют, что информация об отказе в пересечении российской границы при наличии документов фейковых республик поступала к ним неоднократно - российские пограничники требуют предъявить украинские или любые другие документы, кроме выданных "ЛНР" и "ДНР". Хотя ранее главари так называемых "республик" требовали от жителей оккупированных территорий заменить свои документы, утверждая, что с "республиканскими" паспортами попасть в Россию будет гораздо проще, а украинский нужен только, если возникнет необходимость поехать в Украину.

При этом на самом деле "документы ДНР/ЛНР" никто в мире не признает. В 2017 году российский президент Путин подписал указ "О признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", однако на практике решение так и не воплотилось - паспорта "ДНР" и "ЛНР", как и прочие документы, официально не признаются даже в России.

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