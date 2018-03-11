 Для изменения отношений ЕС с РФ необходимо полностью реализовать Минские соглашения, а незаконная аннексия Крыма должна прекратиться, - Могерини

Об этом Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини сказала в интервью УНИАН, передает Цензор.НЕТ.
"Нет никаких изменений в очень четкой политике ЕС в отношениях с Россией: для каких-либо существенных изменений должны быть полностью реализованы Минские соглашения, а незаконная аннексия Крыма должна прекратиться. Это первый из пяти принципов, которые в настоящее время определяют наши отношения с Россией, что единодушно согласовано всеми правительствами ЕС", - сказала Могерини.
По ее словам, экономические санкции тоже связаны с этой установкой. "Визиты некоторых политиков на незаконно аннексированный полуостров не отражают нашей общей позиции и не должны ставить под сомнение нашу приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины. Согласно международному праву Крым - это Украина", - подчеркнула Верховный представитель ЕС.
Могерини отметила, что среди пяти принципов существует также избирательное взаимодействие с Россией по темам, где есть явный интерес ЕС: возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке, сохранение ядерной сделки с Ираном, денуклеаризация Корейского полуострова, поиск политического решения для прекращения войны в Сирии. Важно, чтобы эти контакты продолжались.
"Вместе с тем, наши ожидания от России остаются четкими: выполнение своих международных обязательств и уважения международного права, в том числе на востоке Украины, в Крыму и Севастополе", - отметила Могерини.
Не будет в Мире к Роисе уже никогда нормального отношения. К государствам, возникшим на ее обломках, возможно.
для каких-либо существенных изменений должны быть полностью реализованы Минские соглашения, а незаконная аннексия Крыма должна прекратиться. Это первый из пяти принципов, которые в настоящее время определяют наши отношения с россией
короче всех даже не озвучивает, хочет чмирить медленно
хочешь напомнить что русня что то там украла опять, а зачем, ну украла и за это теряет ещё больше, кстати, а их пустили в эксплуатцию или украли и теперь не знает что с ними делать?
понятно москали болт клали на всех, турбины в руках,
пусть немного позапускают, всё меньше на войну потратят
В тырнетах слать на убой кого-то другого - невелика смелость.
а люди не очень верят, не думаю, что у Порошенка получится повторить
то, что получилось у Коломойского
Більше 500 військових достроково проголосували на виборах президента РФ в анексованому Севастополі. Про це повідомляє ТАСС, пише УНН.
Як повідомляється, голосування було організовано за зверненням командирів деяких військових частин Севастопольського гарнізону
"У Севастополі 11 березня на ділянках №90 і №172 з 9 до 16 годин (мск) відбулося дострокове голосування 550 військовослужбовців, які в день виборів будуть за межами країни", - цитується відповідь так званого виборчкому Севастополя.
Уточнюється, що це єдине дострокове голосування, організоване для військових в Севастополі.
Нагадаємо, на 18 березня в РФ призначені вибори президента. Окупаційна влада планує провести голосування і в анексованому Криму. Україна визнає це голосування незаконним.
Проектная пропускная способность ЮГК составляет 31-32 млрд м3/год газа, но за счет добавления компрессорных станций (КС) и изменения технологических параметров работы мощность ЮГК может быть доведена до 50-60 млрд м3/год газа.
у анаконды все просчитано-когда чего отрубить,когда ножки буша для приманки выставить...привыкайте...это на десятилетия
в чем выигрыш для россии?
так шо европа в обьемах не пострадает
бензоколонка, как говорил мистер Маккейн.
а Позиция Европейского Союза в отношении России не меняется, для каких-то существенных сдвигов должны быть полностью реализованы Минские соглашения, а незаконная аннексия Крыма должна прекратиться Источник: https://censor.net.ua/n3054895
вони сприймають росію як entity
И кстати - в минских соглашениях Крым не упоминается