 Для изменения отношений ЕС с РФ необходимо полностью реализовать Минские соглашения, а незаконная аннексия Крыма должна прекратиться, - Могерини

Об этом Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини сказала в интервью УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

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"Нет никаких изменений в очень четкой политике ЕС в отношениях с Россией: для каких-либо существенных изменений должны быть полностью реализованы Минские соглашения, а незаконная аннексия Крыма должна прекратиться. Это первый из пяти принципов, которые в настоящее время определяют наши отношения с Россией, что единодушно согласовано всеми правительствами ЕС", - сказала Могерини.



По ее словам, экономические санкции тоже связаны с этой установкой. "Визиты некоторых политиков на незаконно аннексированный полуостров не отражают нашей общей позиции и не должны ставить под сомнение нашу приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины. Согласно международному праву Крым - это Украина", - подчеркнула Верховный представитель ЕС.

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Могерини отметила, что среди пяти принципов существует также избирательное взаимодействие с Россией по темам, где есть явный интерес ЕС: возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке, сохранение ядерной сделки с Ираном, денуклеаризация Корейского полуострова, поиск политического решения для прекращения войны в Сирии. Важно, чтобы эти контакты продолжались.



"Вместе с тем, наши ожидания от России остаются четкими: выполнение своих международных обязательств и уважения международного права, в том числе на востоке Украины, в Крыму и Севастополе", - отметила Могерини.