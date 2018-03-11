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Все про:Крым (19621) оккупация (6501) Евросоюз (11746) Могерини (321)

 Для изменения отношений ЕС с РФ необходимо полностью реализовать Минские соглашения, а незаконная аннексия Крыма должна прекратиться, - Могерини

Позиция Европейского Союза в отношении России не меняется, для каких-то существенных сдвигов должны быть полностью реализованы Минские соглашения, а незаконная аннексия Крыма должна прекратиться.

Об этом Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини сказала в интервью УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

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"Нет никаких изменений в очень четкой политике ЕС в отношениях с Россией: для каких-либо существенных изменений должны быть полностью реализованы Минские соглашения, а незаконная аннексия Крыма должна прекратиться. Это первый из пяти принципов, которые в настоящее время определяют наши отношения с Россией, что единодушно согласовано всеми правительствами ЕС", - сказала Могерини.

По ее словам, экономические санкции тоже связаны с этой установкой. "Визиты некоторых политиков на незаконно аннексированный полуостров не отражают нашей общей позиции и не должны ставить под сомнение нашу приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины. Согласно международному праву Крым - это Украина", - подчеркнула Верховный представитель ЕС.

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Могерини отметила, что среди пяти принципов существует также избирательное взаимодействие с Россией по темам, где есть явный интерес ЕС: возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке, сохранение ядерной сделки с Ираном, денуклеаризация Корейского полуострова, поиск политического решения для прекращения войны в Сирии. Важно, чтобы эти контакты продолжались.

"Вместе с тем, наши ожидания от России остаются четкими: выполнение своих международных обязательств и уважения международного права, в том числе на востоке Украины, в Крыму и Севастополе", - отметила Могерини.

Источник: https://censor.net.ua/n3054895
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
тут она чуть ошиблас - реализация Минска включает контроль Украиной Украинской границы и этого уже достаточно, граница Украины в нашем понимание, потому что санкции наши.
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А еще воскресить всех убитых на Донбассе, в Сирии и в результате терактов по всему Миру.

Не будет в Мире к Роисе уже никогда нормального отношения. К государствам, возникшим на ее обломках, возможно.
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а она и не говорит о нормальном отношение,

для каких-либо существенных изменений должны быть полностью реализованы Минские соглашения, а незаконная аннексия Крыма должна прекратиться. Это первый из пяти принципов, которые в настоящее время определяют наши отношения с россией
короче всех даже не озвучивает, хочет чмирить медленно
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Не чмірить, а лизать
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Не русский, и не из русни. Пока такова объективность, как бы нам противоположного не хотелось бы. Турбины Сименс напомнить ?
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тоисть лизительная тема тебе вокруг - ну терпи тогда, соболезновании не будет.
хочешь напомнить что русня что то там украла опять, а зачем, ну украла и за это теряет ещё больше, кстати, а их пустили в эксплуатцию или украли и теперь не знает что с ними делать?
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Да, вот только в ЕС покричали и угомонились. А Сименс как работал в России так и работает. Своя рубашка, да ещё с карманами денег ближе к телу. А пр принципы можно так, на досуге порассуждать.
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не знаю, Симонс серьёзные парни, в кацапии филиал большой,
понятно москали болт клали на всех, турбины в руках,
пусть немного позапускают, всё меньше на войну потратят
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Запарила ти зі своїми договорняками мінськими. Бу в би у нас президент а не проросійський г..дон, він би не допустив такої ганьби
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Интересно было бы взглянуть, как ты ломанешься в военкомат в случае мобилизации для окончательного решения донбабвийского вопроса. Иди кто-то другой должен погибнуть смертью храбрых вместо тебя?

В тырнетах слать на убой кого-то другого - невелика смелость.
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А у Лолитыных нет других аргументов. Только вот последствия этого "мира" ещё долго будут напоминать о себе.
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однако теперь с военкоматом делр мутное, вроде как и офицеры воевавшие есть,
а люди не очень верят, не думаю, что у Порошенка получится повторить
то, что получилось у Коломойского
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Більше 500 військових достроково проголосували на виборах президента РФ в анексованому Севастополі. Про це повідомляє ТАСС, пише УНН.

Як повідомляється, голосування було організовано за зверненням командирів деяких військових частин Севастопольського гарнізону

"У Севастополі 11 березня на ділянках №90 і №172 з 9 до 16 годин (мск) відбулося дострокове голосування 550 військовослужбовців, які в день виборів будуть за межами країни", - цитується відповідь так званого виборчкому Севастополя.

Уточнюється, що це єдине дострокове голосування, організоване для військових в Севастополі.

Нагадаємо, на 18 березня в РФ призначені вибори президента. Окупаційна влада планує провести голосування і в анексованому Криму. Україна визнає це голосування незаконним.
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молодца.особенно про Крым.Идиотка.
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А ну быстро , кто автор "Палаты "?
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Нет. Он нормальный . Это вы из общества 30 сребрянников.
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короче, она поддержала стабильность в рашке, долгую стабильность глистам.
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новый Договор Молотов - Риббентроп и СССР встанет с комуняцких колен Для змін у відносинах ЄС із РФ необхідно повністю реалізувати Мінські угоди, а незаконна анексія Криму має припинитися, - Федеріка Могеріні - Цензор.НЕТ 6247
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Ну и что ? Ну кукарекнула эта курица ? Газ российский дороже принципов. Это уже давно понятно. Насклько я помню другая курица когда то тоже кукарекала, что если вова зайдет в континентальную Украину, то ЕС перестанет покупать российскую нефть и газ. Ну и что не покупают ??????
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Все по плану. Строительство газопровода TANAP завершено уже более чем на 80%

Для змін у відносинах ЄС із РФ необхідно повністю реалізувати Мінські угоди, а незаконна анексія Криму має припинитися, - Федеріка Могеріні - Цензор.НЕТ 5863

Проектная пропускная способность ЮГК составляет 31-32 млрд м3/год газа, но за счет добавления компрессорных станций (КС) и изменения технологических параметров работы мощность ЮГК может быть доведена до 50-60 млрд м3/год газа.
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И заменит РФ , которая поставляет 178 млрд. куб Научись считать , соевое.....
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сержык,ну зачем так сразу? Для змін у відносинах ЄС із РФ необхідно повністю реалізувати Мінські угоди, а незаконна анексія Криму має припинитися, - Федеріка Могеріні - Цензор.НЕТ 3297остальное за минусом-по программе нефть и газ в обмен на продовольствие...думаю вы к тому времени изрядно уже проголодаетесь..
у анаконды все просчитано-когда чего отрубить,когда ножки буша для приманки выставить...привыкайте...это на десятилетия
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Угу. И Петя в анаконде главный. Пойди проспись.....
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нет,всего лишь одно из колец... Для змін у відносинах ЄС із РФ необхідно повністю реалізувати Мінські угоди, а незаконна анексія Криму має припинитися, - Федеріка Могеріні - Цензор.НЕТ 9326.та тебе это и знать не обязательно,кто кем является.просто жди глобальных неприятностей
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Угу . Уже 4 год ждем. Только почему то в Украине глобальные неприятности, При чем каждый год четвертый год подряд. Последний раз газовые.........
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Одесса Броды уже лет 10 как готов . Ну и что ?
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"За прадавольствіє" - то було у прошлий раз. Але кацапи "нє аправдалі аказанава давєрія". Зара буде теж саме, але вже без харчування.
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Реализация Трансанатолийского трубопровода (TANAP) мощностью 16 млрд. куб. м позволит транспортировать азербайджанский газ, главным образом добываемый на газоконденсатном месторождении "Шах Дениз", в Европу в размере 10 млрд. куб. м через Турцию (которая планирует потреблять 6 млрд. куб. м из указанного объема). Однако к европейским потребителям газ попадет, как ожидается, только в 2020 году, когда войдет в строй Трансадриатический газопровод.
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ну турция отпадает большой мерой от российских поставок,а за ней и балканы...а в перспективе и вся ю.европа.
в чем выигрыш для россии?
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найдут новый источник энергии и прощай расея...
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Угу Только в 2015 РФ поставила 156 млрд. куб в 2016 уже 178. Как то падает, да ????
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ну эти 20 лярдов-как раз то,от чего Украина отказалась.европа их приняла.и чо?где увеличение добычи?или увеличение продаж?
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Для особоодаренных поясняю, что газпром получил рынок, из которого его будет трудно выбить. Такие вещи очень инерционные. А как Украина "отказалась" мы уже увидели......
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так оно кацап...какая сторона может быть? Для змін у відносинах ЄС із РФ необхідно повністю реалізувати Мінські угоди, а незаконна анексія Криму має припинитися, - Федеріка Могеріні - Цензор.НЕТ 9601
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Я на стороне Украины. Вот только Украины без Лолиты и его гоп кампании, которые торгуют её интересами. Последний пример с газом тому яркое подтверждение.
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так я ж тебе открытым текстом написал...никто сразу от всего отказываться не будет...будет прием газа за полцены за жратву,а также ослуживание решений судов по реституциям,репарациям,контрибуциям... Для змін у відносинах ЄС із РФ необхідно повністю реалізувати Мінські угоди, а незаконна анексія Криму має припинитися, - Федеріка Могеріні - Цензор.НЕТ 6341
так шо европа в обьемах не пострадает
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Угу. Особо одаренным поясняю, что газ Газпрома один из самых дорогих в Европе. А что касается жратвы, то РФ крупнейший экспортер зерна. Учи экономику, а не только методички.
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У вас ума палата. Зерно это в основном и фураж, если ума нет в методичке его не еайдешь......
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сырьевая страна, придаток развитых держав.
бензоколонка, как говорил мистер Маккейн.
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Тем не менее, бензин с этой бензоколонки дороже хваленных ценностей.
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я бы так не сказала, сравните уровень жизни.
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да этот горло перегрызёт за своих братьев кацапских...
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РАБссиянская нефть качество гоффно. Бакинская нефть это да.
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Если нефть королева, то Баку ее трон. / У.Черчилль/
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США за 10 лет построили 1 500 заводов и фабрик в СССР,что построил сам СССР? ГУЛАГ Солженицына для дешовой РАБсилы Для змін у відносинах ЄС із РФ необхідно повністю реалізувати Мінські угоди, а незаконна анексія Криму має припинитися, - Федеріка Могеріні - Цензор.НЕТ 3852
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заметьте,кацапня,не поэтапная отмена,как вы мечтаете-слили данбац и основные санкции сняты... Для змін у відносинах ЄС із РФ необхідно повністю реалізувати Мінські угоди, а незаконна анексія Криму має припинитися, - Федеріка Могеріні - Цензор.НЕТ 1268
а Позиция Европейского Союза в отношении России не меняется, для каких-то существенных сдвигов должны быть полностью реализованы Минские соглашения, а незаконная аннексия Крыма должна прекратиться Источник: https://censor.net.ua/n3054895
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А дебилы знают, что такое полное выполнение т.н. Минских Соглашений ?
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у кого требуют-те знают... Для змін у відносинах ЄС із РФ необхідно повністю реалізувати Мінські угоди, а незаконна анексія Криму має припинитися, - Федеріка Могеріні - Цензор.НЕТ 1703.можешь сам у них спросить,когда на их выборы 18 пойдешь
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А вы тупое поясните, что мы будем с выборами на Донбассе делать ? И с теми, кого выберут??????
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вы?ничего...Украина будет разбираться...ваше дело -непогрешимого хуйла воспевать.
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В общем, Европе нужен газ и более менее адекватная росия.
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Французский разведчик,писатель и журналист Пьер де Вильмаре прошелся по истории Германии и СССР в книге "Досье Сарагосса",она есть в Инете и на русском языке,особенно мне нравится читать главы этой книги о братстве Гестапо-НКВД.
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Чепуха это всё, так и по истории партии регионов можно пройтись - и что? - все живут сегодняшним днём, а, если выгодно сразу вспоминают вчерашний. Так было всегда.
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якби це ідіотам пояснити
вони сприймають росію як entity
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В случае реализации минских соглашений украинцам придется платить за все что Сраная Рашка разрушила на бамбасе

И кстати - в минских соглашениях Крым не упоминается
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДля изменения отношений ЕС с РФ необходимо полностью реализовать Минские соглашения, а незаконная аннексия Крыма должна прекратиться, - Могерини
 
 
 
 
 
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