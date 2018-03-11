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 Общество
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Все про:иностранец (235) туризм (995)

 Украину в прошлом году посетили 14,6 млн иностранных туристов, - президент Национальной турорганизации Липтуга

Отмечается продолжение тенденции увеличения числа въездных туристов после двукратного падения показателя в 2014 году. Так, в прошлом году Украину посетило 14,6 млн иностранцев, что почти на миллион больше по сравнению с предыдущим годом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такие данные привел президент Национальной туристической организации, советник первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Иван Липтуга, который принимает участие в закрывающейся в воскресенье 52-й Международной туристической выставке ITB BERLIN.

"Увеличилось количество иностранцев в 2017 году - до 14,6 млн, где-то на миллион по сравнению с предыдущим годом", - сообщил Липтуга.

Он напомнил, что в 2013-м Украину посетило 25 млн иностранных туристов, а в 2014-м - 12,5 млн. С тех пор понемногу количество приезжающих растет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2017 году туристы оставили во Львове более 600 млн евро, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

На первом месте среди стан, туристы из которых едут в Украину, - Молдова, на втором – Беларусь, на третьем – Россия. Увеличилось количество приезжающих из Турции, а также Израиля.

"Конечно, надо вести работу по популяризации страны в других регионах и континентах, потому что традиционная наша аудитория сосредоточена в Центральной и Восточной Европе, это в основном постсоветские страны, которые привыкли к нашему уровню сервиса", - признал чиновник.

Липтуга отметил сильное развитие и внутреннего туризма. 

Он также обратил внимание на тот факт, что до 2013 года было равное количество въезжающих и выезжающих, а с 2014-го выезжающих осталось почти столько же, а вот въезжающих - вдвое меньше. После введения безвиза летом прошлого года разрыв увеличился еще больше. Количество выезжающих украинцев, по его данным, выросло до 28 млн, тогда как годом ранее их было 23 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начал работу сервис добровольной регистрации украинцев во время путешествий за границу, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3054893
 
 
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Ага - коли ще був ажиотаж у кацапів про Крим. Зараз ще більш пустельно Україну минулого року відвідали 14,6 млн іноземних туристів, - президент Національної турорганизації Ліптуга - Цензор.НЕТ 721
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Cоевый чиновник хвастается турыстами из Кацапии? Пора ему давать орден как Пидрахую
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что кацап тяжело смотреть на т ростов в Украине не взирая на агрессию твоей недоступны?
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Жиденятко, а чому ти не ходиш до школи? Тебе б навчили писати
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Не ну молдоване просто влюблены в Украину. А не проще назвать вещи своими именами ???? Едит гастробайтеры в " янтарные республики"
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Туризм в Україні делетантизим який ніхто в професіональне русло не хоче направляти, Італія місто Флоренція що року більше 20млн туристів. 16 Для всієї України це не результат ні разу!- Звідки візьметься результат якщо зп 150-200 евро в місяць у більшості.
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??? А в Камбодже какие зарплаты? - но ведь едут туда не для того, что бы узнать уровень зарплат, а на Ангкор-Ват посмотреть.
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"На первом месте среди стан, туристы из которых едут в Украину, - Молдова"
Да то пофиг, что они каждый день просто едут продавать овощи в Одессу на Привоз, а после обед назад, для статистики самое то.
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"Заграничные турысты"-молдаванин, беларус и россиянин. Как в плохом анекдоте.
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А что, кроме дешевых проституток "туристов" может привлекать в Украине? Мусульмане и протестанты-католики всю жизнь мечтали на Лавру посмотреть и поэтому едут сюда? .. меня особо удивила статистика по Львову - турки одни из лидеров среди "туристов", 83% турков - мужчины. На что приехали посмотреть на Оперный театр?
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называть всех "туристами" наверное неправильно. Большинство либо родственники, либо по вопросам бизнеса.
Но, что связи с миром крепнут - это в целом хорошо.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраину в прошлом году посетили 14,6 млн иностранных туристов, - президент Национальной турорганизации Липтуга
 
 
 
 
 
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