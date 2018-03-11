 Украину в прошлом году посетили 14,6 млн иностранных туристов, - президент Национальной турорганизации Липтуга

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такие данные привел президент Национальной туристической организации, советник первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Иван Липтуга, который принимает участие в закрывающейся в воскресенье 52-й Международной туристической выставке ITB BERLIN.

"Увеличилось количество иностранцев в 2017 году - до 14,6 млн, где-то на миллион по сравнению с предыдущим годом", - сообщил Липтуга.

Он напомнил, что в 2013-м Украину посетило 25 млн иностранных туристов, а в 2014-м - 12,5 млн. С тех пор понемногу количество приезжающих растет.

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На первом месте среди стан, туристы из которых едут в Украину, - Молдова, на втором – Беларусь, на третьем – Россия. Увеличилось количество приезжающих из Турции, а также Израиля.

"Конечно, надо вести работу по популяризации страны в других регионах и континентах, потому что традиционная наша аудитория сосредоточена в Центральной и Восточной Европе, это в основном постсоветские страны, которые привыкли к нашему уровню сервиса", - признал чиновник.

Липтуга отметил сильное развитие и внутреннего туризма.

Он также обратил внимание на тот факт, что до 2013 года было равное количество въезжающих и выезжающих, а с 2014-го выезжающих осталось почти столько же, а вот въезжающих - вдвое меньше. После введения безвиза летом прошлого года разрыв увеличился еще больше. Количество выезжающих украинцев, по его данным, выросло до 28 млн, тогда как годом ранее их было 23 млн.

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