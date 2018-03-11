 Боевик Басурин подтвердил, что ВСУ взяли в плен "военнослужащего ВС ДНР"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом заявил спикер террористов "ДНР" Эдуард Басурин во время брифинга.
"Так, спецназ сил специальных операций ВСУ через завербованных граждан провел акцию, в результате которой был захвачен в плен один из военнослужащих ВС ДНР Солоид Игорь Викторович", - заявил Басурин.
Он утверждает, что на задержанного было оказано воздействие.
Также Басурин заявил, что украинская сторона использует Солоида для "дезинформации и лживых обвинений вооруженных сил ДНР и руководства республики".
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о задержании на Луганщине террориста Игоря Солоида.
все равно отдают с коэфициентом 10 данецких. на 1 укр
ну будет 9 данецких на 1 укр
какая разница??
Президент России Владимир Путин не сможет уничтожить Украину военным способом, но при этом не откажется от поддержки боевиков Донбасса.
Такое мнение высказал российский журналист Семен Новопрудский сайту "Апостроф".
"Полностью уничтожить Украину военным путем Путин в ближайшее время, скорее всего, не решится, но и ликвидировать "ДНР" и "ЛНР" тоже пока не будет", - считает журналист из РФ.
По его словам, в России будут укрепляться авторитарные тенденции.
"В целом Россия пока продолжит дрейфовать в сторону персоналистской диктатуры Путина с более интенсивным вмешательством в частную жизнь граждан, цензурой в сфере культуры и масс-медиа, а также имперскими замашками во внешней политике и попытками утвердить важность России в мире с помощью гибридных войн и политических провокаций", - подчеркнул Новопрудский.
Также он допустил, что РФ попытается дестабилизировать ситуацию в Украине путем вмешательства в парламентские и президентские выборы.
Але ймовірно головною метою візиту до Москвобаду була купівля там квартири...
Значит не только на блокпостах стоял и кашу варил