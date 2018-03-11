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Все про:боевик (16181) плен (1690) Антитеррористическая операция (15564)

 Боевик Басурин подтвердил, что ВСУ взяли в плен "военнослужащего ВС ДНР"

В группировке "ДНР" подтвердили, что представитель их боевого крыла Игорь Солоид попал в плен Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом заявил спикер террористов "ДНР" Эдуард Басурин во время брифинга.

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"Так, спецназ сил специальных операций ВСУ через завербованных граждан провел акцию, в результате которой был захвачен в плен один из военнослужащих ВС ДНР Солоид Игорь Викторович", - заявил Басурин. 

Он утверждает, что на задержанного было оказано воздействие.

Также Басурин заявил, что украинская сторона использует Солоида для "дезинформации и лживых обвинений вооруженных сил ДНР и руководства республики".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о задержании на Луганщине террориста Игоря Солоида.

Источник: https://censor.net.ua/n3054891
 
 
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почему не пристрелии на месте??

все равно отдают с коэфициентом 10 данецких. на 1 укр

ну будет 9 данецких на 1 укр
какая разница??
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Погодите. сейчас он скажет ЯникавоНеубивал, а просто стАял на блАкпасту. Ему скажут ах ты ж наш халосый ))) Ларьки умеешь крошить ? Дааа. И возьмут в отряд титушек, исполнять указания КГГА )))
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Новина не повна. Треба, щоб зїявився додаток у вигляди "нажаль, зберегти кінцівкі цьому "герою" не вдалося"...
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Жители ДНР/ЛНР тайком по ночам мечтают, когда у них введут гривну, украинские цены, пенсии и повесят Басурина и Захерченок
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Так хай вішають "Басурина и Захерченок" і буде їм счастя...
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холодильник по-тихоньку дожимает телевизор
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Ну то таке, але вони повинні довести, що гідні введення гривні, Українських цін та пенсій...
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Если копателям янтаря сказать что в центре Донецка обнаружены большие залежи, то всю эту ДНР они за неделю выселят в Сибирь.
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А якщо б Басурін не підтвердив то ми би гадали а чи не збрехали НАШІ люди. Цензор, годі займатися маячнею.
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От Донбасса не откажется: в России объяснили, что задумал Путин

Президент России Владимир Путин не сможет уничтожить Украину военным способом, но при этом не откажется от поддержки боевиков Донбасса.
Такое мнение высказал российский журналист Семен Новопрудский сайту "Апостроф".
"Полностью уничтожить Украину военным путем Путин в ближайшее время, скорее всего, не решится, но и ликвидировать "ДНР" и "ЛНР" тоже пока не будет", - считает журналист из РФ.
По его словам, в России будут укрепляться авторитарные тенденции.
"В целом Россия пока продолжит дрейфовать в сторону персоналистской диктатуры Путина с более интенсивным вмешательством в частную жизнь граждан, цензурой в сфере культуры и масс-медиа, а также имперскими замашками во внешней политике и попытками утвердить важность России в мире с помощью гибридных войн и политических провокаций", - подчеркнул Новопрудский.
Также он допустил, что РФ попытается дестабилизировать ситуацию в Украине путем вмешательства в парламентские и президентские выборы.
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Позор!!!!! Назвать эдона -обдолбыша БОЕВИКОМ !
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До речі, нещодавно він приймав участь як мінімум у двох передачах козломордого Шейніна.
Але ймовірно головною метою візиту до Москвобаду була купівля там квартири...
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А 2Завєрбованниє гражданє" - це хто за бусуріним? Якщо громадяни допомагають ССО ВСУ, то ніякі вони не звавербовані, а свідомі патріоти своєї країни. Воно само завербоване кгб ще коли в піанєрах було і павліка марозава за героя вважало. Бойовик Басурін підтвердив, що ЗСУ взяли в полон "військовослужбовця ЗС ДНР" - Цензор.НЕТ 6632
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Какая еще акция ССО? Убежало с автоматом из прекрасного"рюскомира", думало пересечь фронт втихаря да зашхериться. Не вышло. А цитировать здесь бредни этого упоротыша басурки можно конечно лишь в качестве пятиминутки смеха.😊
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представитель их боевого крыла Источник: https://censor.net.ua/n3054891

Значит не только на блокпостах стоял и кашу варил
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Спецназ ВСУ при участии завербованных жителей провел акцию, в результате которой был захвачен в плен один из военнослужащих ВС ДНР Солоид Игорь Викторович. Для похищения военнослужащего ДРГ была использована женщина-агент, а также психотропные вещества эдик - я верил в тебя! Бойовик Басурін підтвердив, що ЗСУ взяли в полон "військовослужбовця ЗС ДНР" - Цензор.НЕТ 2666
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Искренне надеюсь, что на задержанного было оказано ну очень много воздействия! Хрен с ним, еще одного инвалида прокормим, зато другим расскажет - шоб неповадно было!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевик Басурин подтвердил, что ВСУ взяли в плен "военнослужащего ВС ДНР"
 
 
 
 
 
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