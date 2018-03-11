 Боевик Басурин подтвердил, что ВСУ взяли в плен "военнослужащего ВС ДНР"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом заявил спикер террористов "ДНР" Эдуард Басурин во время брифинга.

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"Так, спецназ сил специальных операций ВСУ через завербованных граждан провел акцию, в результате которой был захвачен в плен один из военнослужащих ВС ДНР Солоид Игорь Викторович", - заявил Басурин.



Он утверждает, что на задержанного было оказано воздействие.

Также Басурин заявил, что украинская сторона использует Солоида для "дезинформации и лживых обвинений вооруженных сил ДНР и руководства республики".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о задержании на Луганщине террориста Игоря Солоида.