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 Политика Украины
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 Возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах, - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что возврат Крыма Украине категорически невозможен.

Об этом пишет российское информагентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

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"Да что вы, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", - заявил он в ответ на вопрос о возможности появления обстоятельств для возврата Крыма.

Как отмечает ТАСС, этот вопрос был поставлен президенту России в рамках интервью телефильма Андрея Кондрашова "Путин", опубликованного в соцсетях.

Источник: https://censor.net.ua/n3054889
 
 
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Цей дурник не знаю прислівя: "ніколи не говори "ніколи". Тільки цей пацюк здохне - ще й як все зміниться.
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походу, некоторое реальное дер?мо

"Книга написана в 2012-м, а не в 1912 году. Поэтому мы мечтаем о современной, конкурентоспособной, готовой вписаться в глобальный мир Российской империи.
Авторы книги не только являются русскими по рождению и воспитанию, но и совсем этим не
огорчены... Но уж точно не стыдимся этого."(С)

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Питання не в тому збирається чи ні Пуйло щось повертати, питання в тому, чи є у нас і в першу чегу у влади розуміння того, як це робити.
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Порошенко отчиталси.Я плакаль.Широкий Лан.4й годвойны.Благоустройство жилья и быта Защитников Украины от Порошенко.Однодневная пародияПовернення Криму Україні неможливе за жодних обставин, - Путін - Цензор.НЕТ 5645
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Если они так приводят в порядок дорожки, то я уже сильно беспокоюсь за то, что Гройсман начнет ремонт дорог в Украине.
Я уже представил, как будут выглядеть после Гройсмана шоссе!


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"Если они так приводят в порядок дорожки"Alex Zaporojets Неужели Гройсман в армию пошел? Не знал.
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Крым никто забирать не будет - он сам отвалится...
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Президент России Владимир Путин заявил, что возврат Крыма Украине категорически невозможен.

Третий Райх... ...Третий Рим... ...Третий Крым...
...хуйло всех просто третирует! *)
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"Вопрос о возвращении Судет в материнский Райх-решён бесповоротно и навсегда!"(А.Гитлер).

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Ну, обстоятельства бываю разными, ты б ботокс не зарекался. Аннушка уже пролила твое подсолнечное масло на шпалы Повернення Криму Україні неможливе за жодних обставин, - Путін - Цензор.НЕТ 232
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Лишь бы ты сдох и развалился кацапстан и прихвати свою крымскую вату!
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повернення куйлостану у світову спільноту неможливе за ніяких обставин -немає таких підстав і ніколи не буде-а не буде тому,що в 2014 році президент рабсеї Путін,зїхав з глузду,окупував український Крим і дістав назвисько у цілому світі,після якого звучить приспів"ла ла ла"
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самое главное, что крымчане не хотят возвращаться ...
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кто-ты такой, что бы за крымчан расписываться дебилоид ватный.
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Заедь в Крым и посмотри.
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заеду, обязательно заеду, когда псины будут лапти терять убегая с Крыма.
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В Кремле раздавалась печальная музыка - очко Хуйла играло "Лебединое озеро"...☠️
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Повернення Криму Україні неможливе за жодних обставин, - Путін - Цензор.НЕТ 8553История скреп‏ @Skrepo_history 15 ч.15 часов назад
Это капитан КГБ Михаил Радионович Матвеев.
С 1 по 4 ноября 1937 г. собственноручно расстрелял весь цвет украинской интеллигенции в урочище Сандармох - 1111 человек.
Убивал примерно по 250 человек в день На очередное майское победобесие ватники скажут ему "спасибо деду за победу"

Повернення Криму Україні неможливе за жодних обставин, - Путін - Цензор.НЕТ 1739

Повернення Криму Україні неможливе за жодних обставин, - Путін - Цензор.НЕТ 9089
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Цього альфапридурка самі кацапи за Крим і прикончать.
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А что Украина сделала, для того, чтобы Крым вернуть?
Ну на ЦН его уже давно вернули.
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як би він був справді потрібен - його б ніколи не здали ...
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Ну ну...Гитлер тоже говорил - НИКОГДА нога вражеского солдата не ступит на землю Рейха
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Гитлер ещё говорил, что Судеты с Германие навсегда...
30 января 1939 г.
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Он еще не знал што будет с Кёнигсбергом и восточной Пруссией ..)
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http://www.spletnik.ru/blogs/pro_zvezd/155384_kstati-na-skolko-khvatit-russkoy-taygi-sprosil-ya-zachem-to-u-nego.........Очень интересный репортаж,как китайцы вырубают и вывозят расейский лес.....миллионы гектаров!!!!!!!
Если у нас снимут моратории на продажу земли и разрешат вырубку леса...Украину ждет тот же самый кошмар.
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фсё крысюки, капец вам - навечно в родной говени!...
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Хуйло не помнит историю. Территория параши 100 лет назад здесь обозначена розовым:
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Скільки там вже пуйлу стукнуло 66 років? Головне щоб ботокс раптом у мозок не протік з його лисіни
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давним-давно треба було відмінити вивчення рософашистського язика та літератури в школах України!!!!...Що це за такий "обов"язковий" предмет??! Літературу можна вивчати в нашому рідному перекладі, а хто схоче,- нехай в орігіналі читають та вчать мову окупантів і моксельских варварів!!! Хоча, вони все рівно стирили нашу українську мови та видають її зараз за "свій вєлікій і могучій""
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ПОРА ВСЕМ СМИ НАЧАТЬ АКЦИЮ : "МЫ НЕ ПИШЕМ О ПУТИНЕ" или "Я НАПИШУ О ПУТИНЕ КОГДА ОН СДОХНЕТ "
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Питерский гопник Вован без шума дальний восток потерял скоро Китайцы и до Урала дойдут. А про Крым пусь бредит такая его миссия быть пиздаболом.
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Как все гопники одинаково устроены и шаблонно мыслят-поразительно
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Учитывая какой он балабол, через год окажется что "...Возврат Украине Севастополя не возможен ни при каких обстоятельствах. Это не Крым...". Потом "...Возврат Украине Кубани не возможен ни при каких обстоятельствах. Это не Крым и Севастополь..."
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Лучше так: "...Эвакуация выживших из Подмосковья не возможна ни при каких обстоятельствах. Это не Московский Кратер, уровень радиоактивности вполне позволяет при систематической профилактике настойкой боярышника с йодом..."
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украине не о крыме надо думать, а как остановить развал оставшийся территории
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движуху с майданом напоминает! а у русских людей есть честь и любовь к родине
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а кто такие эти русские люди?
и существуют ли они?
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Русские чеченцы, русские удмурты, русские цыгане, русские евреи, русские буряты, и т. п.
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мы наблюдали эту рускую честь при выходе из Иловайска , а по поводу любви к родине - навозный жук тоже любит кучу гавна в которой он живет ибо другой у него нет
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Серьезно? А к какой родине у них любовь. К СССРу, к Раиссе, или к той родине, которая больше даст? Скоро самыми родными у вас, как в анекдоте, будут одногруппники из Занзибара Повернення Криму Україні неможливе за жодних обставин, - Путін - Цензор.НЕТ 1760
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Или Крым уйдет под воду или РФ - в историю. Глобальному потеплению может воспрепятствовать только переход человечества с нефтяного века потребления в "зеленый" век энергосберегающих технологий... В двух словах - электромобиль спасет Землю (а заодно и Крым), но уничтожит Россию. Повернення Криму Україні неможливе за жодних обставин, - Путін - Цензор.НЕТ 8546
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Философский вопрос.
Когда Хуйло сдохнет - применимо ли будет к факту его смерти выражение "хуем подавился"?
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Пановє, а чи вам не пох, що там вякає за порєбріком якесь путінХУЙЛО? Або будь хто з тієї смердючої дупи людства?
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**
Он - пенсия старым, он - уголь шахтерам,
Он - утренник детям, он - ток в проводах,
Он - кнопка "тревога" застрявшим лифтерам
Он - счастье влюбленных в цветущих лугах....

Неброский на вид, малорослый и робкий
Упрямый и глупый, тупой... как гранит,
И что он такое без ядерной кнопки?
Кому это чмо уваженье внушит.???
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Мысль правильная, но тогда теряется интрига и надо возвращаться к подконтрольным проблемам, а кому это нафиг надо?
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"Не хочешь протягивать руку? Так протянешь ноги, старый дурак" О.Бендер
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Можно представить поведение понаехавших в Крым козломордых, скажи пуйло что-нибудь другое. Или , даже, промолчи.
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А если Путину американским членом в очко въехать по самые гланды? Как вам такое условие?
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Член должен называться "Минитмен" или "Трайдент-2".
Ну или взять "Томагавк" и всех... ну вы поняли Повернення Криму Україні неможливе за жодних обставин, - Путін - Цензор.НЕТ 4746
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Плешивый и лживый хмырь продолжает яростно пикировать в никуда
Кто ж твои твои слова всерьёз то воспринимает, обезьянка ты гутаперчевая?

"ВОПРОС: Владимир Владимирович, можно уточнить? Люди, которые осуществляли блокирование частей украинской армии в Крыму, - в форме, очень похожей на российскую военную форму. Это были российские солдаты, это были российские военные?
В.ПУТИН: А Вы посмотрите на постсоветское пространство. Там полно формы, которая похожа на форму… Пойдите в магазин у нас, и вы купите там любую форму.
ВОПРОС: Но это были российские солдаты или нет?
В.ПУТИН: Это были местные силы самообороны."
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Путя пургу гонит,как обычно.Твоё мудословие только кацапы глотают.
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Пургу гонит Письков , а Пуцька гонит целые ураганы .! .
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Сдохнешь. Прослушаем и посмотрим Лебединое Озеро....а там поглядим как окружение друг дружку "мочить" будет за трон.
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Да , да Вовчик..! Так и будет .

Как говорится - чем бы дитё не тешилось , лишь бы не плакало . ! Повернення Криму Україні неможливе за жодних обставин, - Путін - Цензор.НЕТ 3002 .
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Это как "Победа коммунизма - неизбежна!" в течение семидесяти лет большевистской власти? Или "Союз нерушимый республик свободных сплотила НАВЕКИ великая Русь"? Помним, помним. В России любят категоричные суждения, но всегда в итоге обделываются по полной.
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Как это трендёжь похожа на:" КПСС-УМ,ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ НАШЕЙ ЭПОХИ"? А в это время пацаны с Афгана инвалидами возвращались...
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Крым и был то украинским 20 лет! за это время успели его засрать и разрушить лучший курорт союза! чо вы ноете?
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кто в крыму то курорты построил? росия до хрущева?
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так вы решили дозасрать)) потому что сейчас стало намного хуже там, не для того его сдали и вы захватили, дурак! эти более 20 лет Украина ещё толком и не состоялась, всё это время, ..ты лучше бы больше про российскую глубинку и не такую уже и глубинку думал, чего все эти века несмотря на газ и нефть у вас царит нищета, а у Эстонии Финляндии столько полез. ископаемых нет, они намного меньше по размерам а стоять намного больше
чо так, м?
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зато сейчас вы его "отстраиваете" )))
цивилизацию и прогресс принесли...
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Никогда,не говори никогда! Крым вернете,еще просить будут,что бы назад взяли!А крымчане,конечно попали,будут вплавь плыть в Украину.Крым-это Украина!
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а если черенок лопаты в анальное отверстие, а путлер? - может обстоятельства и изменит
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презик ботоксный вовик - а если подумать Повернення Криму Україні неможливе за жодних обставин, - Путін - Цензор.НЕТ 7752
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Если Рашка развалиться то Украина точно будет не нужна ни НАТО ни ЕС. Так как цель НАТО будет достигнута. А если Рашка не развалиться то Путин или кто-то другий будет продолжать гибридную войну против Украины
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У НАТО кроме рашки много других вызовов, не стоит преувеличивать свое значение в мире.
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Назови хоть один вызов НАТО кроме Рашки? Китай возможно? Но они давно с Америкой
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вот помрет вован и обстоятельства тут же изменятся.
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возможно, но это еще может быть лет через 10-20
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и все это время дряхлый карлик будет вами повелевать..
сочувствую Повернення Криму Україні неможливе за жодних обставин, - Путін - Цензор.НЕТ 9100
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Нужно отметить,что данное заявление Хутина,с иронией и скепсисом воспринимают Блогеры.
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А в это время на тайном заседании президиума компартии КНР: "Так мы будем оставлять Кострому этим бездарям, или им хватит московской области?".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВозврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах, - Путин
 
 
 
 
 
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