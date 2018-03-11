 Возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах, - Путин

Об этом пишет российское информагентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.
"Да что вы, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", - заявил он в ответ на вопрос о возможности появления обстоятельств для возврата Крыма.
Как отмечает ТАСС, этот вопрос был поставлен президенту России в рамках интервью телефильма Андрея Кондрашова "Путин", опубликованного в соцсетях.
"Книга написана в 2012-м, а не в 1912 году. Поэтому мы мечтаем о современной, конкурентоспособной, готовой вписаться в глобальный мир Российской империи.
Авторы книги не только являются русскими по рождению и воспитанию, но и совсем этим не
огорчены... Но уж точно не стыдимся этого."(С)
Я уже представил, как будут выглядеть после Гройсмана шоссе!
Третий Райх... ...Третий Рим... ...Третий Крым...
...хуйло всех просто третирует! *)
Это капитан КГБ Михаил Радионович Матвеев.
С 1 по 4 ноября 1937 г. собственноручно расстрелял весь цвет украинской интеллигенции в урочище Сандармох - 1111 человек.
Убивал примерно по 250 человек в день На очередное майское победобесие ватники скажут ему "спасибо деду за победу"
Ну на ЦН его уже давно вернули.
30 января 1939 г.
Если у нас снимут моратории на продажу земли и разрешат вырубку леса...Украину ждет тот же самый кошмар.
и существуют ли они?
Когда Хуйло сдохнет - применимо ли будет к факту его смерти выражение "хуем подавился"?
Он - пенсия старым, он - уголь шахтерам,
Он - утренник детям, он - ток в проводах,
Он - кнопка "тревога" застрявшим лифтерам
Он - счастье влюбленных в цветущих лугах....
Неброский на вид, малорослый и робкий
Упрямый и глупый, тупой... как гранит,
И что он такое без ядерной кнопки?
Кому это чмо уваженье внушит.???
Ну или взять "Томагавк" и всех... ну вы поняли
Кто ж твои твои слова всерьёз то воспринимает, обезьянка ты гутаперчевая?
"ВОПРОС: Владимир Владимирович, можно уточнить? Люди, которые осуществляли блокирование частей украинской армии в Крыму, - в форме, очень похожей на российскую военную форму. Это были российские солдаты, это были российские военные?
В.ПУТИН: А Вы посмотрите на постсоветское пространство. Там полно формы, которая похожа на форму… Пойдите в магазин у нас, и вы купите там любую форму.
ВОПРОС: Но это были российские солдаты или нет?
В.ПУТИН: Это были местные силы самообороны."
Как говорится - чем бы дитё не тешилось , лишь бы не плакало . ! .
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чо так, м?
цивилизацию и прогресс принесли...
сочувствую