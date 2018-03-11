 Возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах, - Путин

Об этом пишет российское информагентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Вопрос деоккупации Крыма связан с безопасностью каждой европейской страны, - Волкер

"Да что вы, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", - заявил он в ответ на вопрос о возможности появления обстоятельств для возврата Крыма.

Как отмечает ТАСС, этот вопрос был поставлен президенту России в рамках интервью телефильма Андрея Кондрашова "Путин", опубликованного в соцсетях.