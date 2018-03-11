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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:дипломатия (1056) Евросоюз (11746) Могерини (321)

 У Евросоюза нет усталости от Украины, - Могерини

У Европейского Союза нет усталости от Украины, а политическая и дипломатическая активность сейчас более интенсивна, чем когда-либо.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью УНИАН сообщила Вице-президент Европейской комиссии - высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Ни в коем случае. Наша политическая и дипломатическая активность более интенсивна, чем когда-либо. С прошлого года украинцы, посещающие Европейский Союз, больше не нуждаются в визе, а наша торговля с Украиной растет. В ноябре прошлого года у нас был очень успешный саммит с нашими восточными партнерами, в том числе с Украиной, и мы выразили приверженность двадцати амбициозным политическим целям до 2020 года. Верно то, что некоторые реформы не продвигаются так быстро, как нам бы хотелось, но мы по-прежнему, как и всегда, ориентированы на процесс реформ, потому что это ‒ наша приверженность украинскому народу", - сказала Могерини

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции способствуют изменению подхода РФ к Минскому процессу, - Могерини

Источник: https://censor.net.ua/n3054887
 
 
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а в Украине от Евросоюза?
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Опять ты, порохолиз!! Гаже твоего ника можешь быть только ты сам!
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а ты с какой стороны лизать пробовал?дегустатор -самоучка
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С какой стороны лучше - узнавай у своих коллег по цеху!!
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Сейчас тебе расскажут тимошенковские путинцы о том, как Европа устала от Украины😂
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ну ща зрада как два пальцаобасфальт докажет,что устали-аж бессоница мучает У Евросоюза нет усталости от Украины, - Могерини - Цензор.НЕТ 6020
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это и все твои доказательства?тушенка от хуйла? У Евросоюза нет усталости от Украины, - Могерини - Цензор.НЕТ 9368
бо если бы делалось в Украине ,было бы свинина тушкована
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Ну так должна ж быть буферная зона.,куда переодически деньги засылают.Европа ни чем не лучше параши.Нахера воевать с парашей если можно Украиной откупится от параши.
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можно понять что слова Могерини тебя задели, кстати, когда писал что сектанты врёт и никто про Украину не забыл, вы думали что я вру - ну вот и она также врёт, сектанты же умные, их божнство толи за забором толи у туалета сторалса поимать взгляд Трампа.
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да ты шо, ажь рукалса а не только взгленул с высока, повезло однако пеце, вот помню руске ужь в штаны кончили, как увидели что хуило с Трампом за ручку подержался, да ещё, а кто первый хуило или петья встречилса с Трампом, угадай с двух раз.
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Нет, не задело. Но напрягает то, что они не устали от нашей коррумпированной, олигархической и брехливой власти. Которой плевать на свой народ. Где бизнес и набивание карманов стоит превыше всего !!! Вот это меня и задевает. Как простого гражданина Украины !!!
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устаём, но её выбрали вы и мы респектируем ваш выбор.
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Украину Европа не забыла и от ее не устала. Коррупция - другое дело. Зрадофилы и хремлевские боты - идите, пожалуйста, в парашу.
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А всі кісельови кажуть що втомилась. Могеріні, мабуть ти знаєш менш ніж то кодло У Евросоюза нет усталости от Украины, - Могерини - Цензор.НЕТ 2703
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Порохоботы замироточили канчая...
Счас их соевый шеф разрадитца похвалами самому себе..🤣
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врёт как дышит, люлька говорила что есть усталость и ЕС хочет из за пети отобрать безвиз, да да, юлька сказала именно из за бездеиствия пети, а как начали требовать соблюдение законы в том числе принятые с одобрением люльки, то орала - злачевна влада.
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112 и Ньюзван работают по методичкам Геббельса, а именно 60 на 40, где 60 типа за Украину, а 40 за сепаров. Пытаются навязать украинцам мнение о гражданской войне.
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А пятый анал как работает.Он и их переплюнудл по лизанию шефа)))Так ,что мимо.
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Погоны не снимай.Места бронируй,тебя шеф прокинет)))
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Мусорок ,с правдой плохо.Приказ понимаю
))))Род славянском воевал.
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Пигидий , устарела методичка, 112 купил Аваков ..., теперь это провладный кАнал, который мало кто смотрит.

*Пигидий - задний отдел брюшка ракообразных, насекомых и вымерших трилобитов. Он включает анальное отверстие, а у самок может также включать яйцеклад.
(ЖУЧЬЯ ЗАДНИЦА)
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Европа, не уставай! А то мы напомним о себе. Мы такие...
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Схоже, Порошенко діє за принципом : "Щоб побороти корупцію, потрібно її очолити".
Західні політики і преса про Порошенка-корупціонера:
http://voronz.in.ua/recomend/11-5-16-30342
http://voronz.in.ua/recomend/1-4-16-30140
http://voronz.in.ua/recomend/19-2-16-29736
http://voronz.in.ua/recomend/4-4-16-30156
http://voronz.in.ua/recomend/4-4-16-30165
http://voronz.in.ua/recomend/21-5-14-19672
http://voronz.in.ua/recomend/27-4-16-30239

🤣🤣🤣🤣🤣
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"ВЫВСЕВРЕТЕ" У Євросоюзу немає втоми від України, - Могеріні - Цензор.НЕТ 8145. У Петра Лексееча одни "ПЕРЕМОГИ" У Євросоюзу немає втоми від України, - Могеріні - Цензор.НЕТ 8919
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Helgi Sharp
4 ч ·

НЕМНОГО ДОМОРОЩЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ.
В центре Киева увидел рекламу. Уже забыл чего. Но там были слова: "Україна, що завжди страждала..."
Действительно, у нашей страны не простая история - порабощение более сильными, Голодомор, борьба за независимость.
Но мы не уникальны в сложностях своей судьбы - многие народы прошли и проходят похожий путь.
Я к чему... Стране надо помнить свои корни, но не культивировать страдания и максимально уходить от виктимной психологии.
Постоянное повторение того, что Украина много страдала и лила слёзы, повторно притягивает к себе к себе эти слёзы и страдания, высталяет в роли латентной жертвы.
А надо как Русалочка идти по иголкам и улыбаться. Создавать имидж успешной, гордой и сильной державы. Тогда также начнут думать окружающие. И в конце концов, эти успешность, гордость и сила придут окончательно.
У стран как у людей - чужое нытьё не любит никто, всем по душе оптимизм, успешность и вера в лучшее. И ещё мы любим откровения тех, кого любим, откровения же других многие называют наглостью.
* * *
Тексту год, но я решил его повторить, так как заунывного стона (он у нас песней зовётся) меньше, увы, не становится. И тем не менее, доброго всем воскресенья, друзья!)
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сильна кацапня плакатами...старушку опять кацапскую подсунули?бо хлеб у нас в таких формах редкость


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А вот недоброжелатели, друзья расеи есть И руководство Венгрии - первая скрипка
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и не единственная, вот кним бы сигаретного Кирила отправить, если премьер запоёт в унисон, то повторит бег яника, и не поимёт - толи стреляли в его, толи из штанин звук доносился.
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От Украины нет.
А от Порошенко?
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Зато у Украины такая усталость от России! Надеюсь и у Европы тоже.
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усталости от Украины нет...но после того,как подельники рашиста (фрицы,жабоеды и грязьпромовская италянская секретутка Могоричини, нагнули рошена к сливу ,по указанию куйла ,части украинского Донбасса, помогавшая в бытность президенства Саакашвили оформить в пользу рашиста ,слив Осетии почти два "без устали и с упорством" не наведываль в Украину...
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от Украины - то одно, а вот от этого деятеля-рехформатора...

У Євросоюзу немає втоми від України, - Могеріні - Цензор.НЕТ 9880
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Господи убереги кондитера
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и по хранить его, как фараона, со всей его челядью, БПП, НФ, министрами - реформаторами, экспертами и аналитиками (в том числе выписанными из -за границы), блоггерами и порохоботами!
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Та он и на киче устроится.Буде вафли пекти экслюзiвнi
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В Украине,чем больше грошей в тебе,тем больше гарантия,що тебя не посадят.Тому вони бабло скирдують по тумбачках,щоб було чем вiдкупитись У Євросоюзу немає втоми від України, - Могеріні - Цензор.НЕТ 4439
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Вся наша полит. кухня в одном плакате

У Євросоюзу немає втоми від України, - Могеріні - Цензор.НЕТ 4208
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Європа стомилась не від України , а від офшорних клептократів з Банкової
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подскажи это Могерини - а то она это забыла сказать...!
и не услышала вас патриётов...
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Если у Запада не получится вырвать из красных комуняцких лап Украину - это будет полный провал и повод серьезно задуматься над будущим западного мира. Я, конечно, верю, что мы в этот раз окончательно уйдем от сифилитичной недоимперии. Но нам и самим нужно принимать участие в этом, иначе все решат за нас.
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какие там усталости когдп рынок зеили "пртнеры"петрушат!!
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Верно то, что некоторые реформы не продвигаются так быстро, как нам бы хотелось, но мы по-прежнему, как и всегда, ориентированы на процесс реформ, потому что это ‒ наша приверженность украинскому народу", - сказала МогериниИсточник: https://censor.net.ua/n3054887

И де тут Петя? У Євросоюзу немає втоми від України, - Могеріні - Цензор.НЕТ 474
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ждет не дождется все ивропа
деребана укрземлички.

будут нарезать вместе с целыми селами батраков.

еврожители с удовольствием купят.
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Насколько я знаю, Украинцев в АТО убивают не Европа и не НАТО, а маскаляне. Передай хуйло, что он моль.
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К сожалению врет. Скидка на гостевой визит
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ты когда уже застрелишься своим топором, кремлеботва позорная?
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Когда уже Могерини будет более строга в своих высказываниях? Пусть заявят что Европа устала от бесконечных обещаний и отсутствия реформ - это будет куда лучше обеспокоенности и бесконечного голословия!!!
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Какие же они все продажные , эти чинуши из Евросоюза . Ну всех до единого купил Петро ..У Євросоюзу немає втоми від України, - Могеріні - Цензор.НЕТ 4931.
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Да , да купил Петя всю Європу с потрохами 😂а зрадофилам дырочка от бублика за рекламу в каждом посте ! Печалька ...😋
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ну что же еще журналюги могли у нее спросить)))))Ну ок)кацапня опять обтекает
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Житомирянин‏ @Aleks_Kovalyuk 32 мин.32 минуты назад

Євросоюз не втомився від України - Могеріні. Десь заплакали "антікорупціонери" спостерігаючи як кремль їм знову щось нараховує на платіжні карточки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Евросоюза нет усталости от Украины, - Могерини
 
 
 
 
 
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