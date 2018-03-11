 У Евросоюза нет усталости от Украины, - Могерини

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью УНИАН сообщила Вице-президент Европейской комиссии - высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Ни в коем случае. Наша политическая и дипломатическая активность более интенсивна, чем когда-либо. С прошлого года украинцы, посещающие Европейский Союз, больше не нуждаются в визе, а наша торговля с Украиной растет. В ноябре прошлого года у нас был очень успешный саммит с нашими восточными партнерами, в том числе с Украиной, и мы выразили приверженность двадцати амбициозным политическим целям до 2020 года. Верно то, что некоторые реформы не продвигаются так быстро, как нам бы хотелось, но мы по-прежнему, как и всегда, ориентированы на процесс реформ, потому что это ‒ наша приверженность украинскому народу", - сказала Могерини

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