 У Евросоюза нет усталости от Украины, - Могерини

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью УНИАН сообщила Вице-президент Европейской комиссии - высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
"Ни в коем случае. Наша политическая и дипломатическая активность более интенсивна, чем когда-либо. С прошлого года украинцы, посещающие Европейский Союз, больше не нуждаются в визе, а наша торговля с Украиной растет. В ноябре прошлого года у нас был очень успешный саммит с нашими восточными партнерами, в том числе с Украиной, и мы выразили приверженность двадцати амбициозным политическим целям до 2020 года. Верно то, что некоторые реформы не продвигаются так быстро, как нам бы хотелось, но мы по-прежнему, как и всегда, ориентированы на процесс реформ, потому что это ‒ наша приверженность украинскому народу", - сказала Могерини
бо если бы делалось в Украине ,было бы свинина тушкована
Счас их соевый шеф разрадитца похвалами самому себе..🤣
))))Род славянском воевал.
*Пигидий - задний отдел брюшка ракообразных, насекомых и вымерших трилобитов. Он включает анальное отверстие, а у самок может также включать яйцеклад.
(ЖУЧЬЯ ЗАДНИЦА)
Західні політики і преса про Порошенка-корупціонера:
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🤣🤣🤣🤣🤣
4 ч ·
НЕМНОГО ДОМОРОЩЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ.
В центре Киева увидел рекламу. Уже забыл чего. Но там были слова: "Україна, що завжди страждала..."
Действительно, у нашей страны не простая история - порабощение более сильными, Голодомор, борьба за независимость.
Но мы не уникальны в сложностях своей судьбы - многие народы прошли и проходят похожий путь.
Я к чему... Стране надо помнить свои корни, но не культивировать страдания и максимально уходить от виктимной психологии.
Постоянное повторение того, что Украина много страдала и лила слёзы, повторно притягивает к себе к себе эти слёзы и страдания, высталяет в роли латентной жертвы.
А надо как Русалочка идти по иголкам и улыбаться. Создавать имидж успешной, гордой и сильной державы. Тогда также начнут думать окружающие. И в конце концов, эти успешность, гордость и сила придут окончательно.
У стран как у людей - чужое нытьё не любит никто, всем по душе оптимизм, успешность и вера в лучшее. И ещё мы любим откровения тех, кого любим, откровения же других многие называют наглостью.
* * *
Тексту год, но я решил его повторить, так как заунывного стона (он у нас песней зовётся) меньше, увы, не становится. И тем не менее, доброго всем воскресенья, друзья!)
А от Порошенко?
законченный романс...)))
и не услышала вас патриётов...
И де тут Петя?
деребана укрземлички.
будут нарезать вместе с целыми селами батраков.
еврожители с удовольствием купят.
Євросоюз не втомився від України - Могеріні. Десь заплакали "антікорупціонери" спостерігаючи як кремль їм знову щось нараховує на платіжні карточки.