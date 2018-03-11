 ЕБРР выделил 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций на Виннитчине, - Порошенко

Об этом сообщил в Facebook Президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот проект - еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также - новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве и еще 15-ти, занятых на обслуживании станций", - написал глава государства и поблагодарил партнеров за поддержку.

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