 ЕБРР выделил 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций на Виннитчине, - Порошенко

Об этом сообщил в Facebook Президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Этот проект - еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также - новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве и еще 15-ти, занятых на обслуживании станций", - написал глава государства и поблагодарил партнеров за поддержку.
Зрада однозначно. Рошенки деньги растянут и по офшорам распихают.
Доколе?
Это средняя цена солнечной электростанции "под ключ".
Значит 30-35 МВт.
СПРАВЕДЛИВІ "ТАРИФИ" СТАНУТЬ ЩЕ БІЛЬШ СПРАВЕДЛИВИМИ ...НАКУЯ НАМ ЛЮДИ ...НАКУЯ НАМ ПРОМИСЛОВІСТЬ ... ЩО ... ЄБРР БУДЕ КУПУВАТИ ТУ СПАВЕДЛИВУ ЕЛЕКТРИКУ ? ...НІ ...ЦЕ ВСЕ ДЛЯ НАС ...ТАК САМО ЯК І 600лямів "позики" щоб дорізали ліс ...