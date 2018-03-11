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Все про:ЕБРР (193) Порошенко (14449) энергетика (991) Энергорынок (3) энергоэффективность (71)

 ЕБРР выделил 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций на Виннитчине, - Порошенко

Европейский банк реконструкции и развития выделил 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области.

Об этом сообщил в Facebook Президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот проект - еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также - новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве и еще 15-ти, занятых на обслуживании станций", - написал глава государства и поблагодарил партнеров за поддержку.

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ЕБРР выделил 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций на Виннитчине, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3054886
 
 
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Судя по инвестициям станция будет на 250 МВт. Это четверть атомного блока.
Зрада однозначно. Рошенки деньги растянут и по офшорам распихают.

Доколе?
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Один доллар/киловатт.
Это средняя цена солнечной электростанции "под ключ".
Значит 30-35 МВт.
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УРА...ААА...АААААААААААА ! ! !
СПРАВЕДЛИВІ "ТАРИФИ" СТАНУТЬ ЩЕ БІЛЬШ СПРАВЕДЛИВИМИ ...НАКУЯ НАМ ЛЮДИ ...НАКУЯ НАМ ПРОМИСЛОВІСТЬ ... ЩО ... ЄБРР БУДЕ КУПУВАТИ ТУ СПАВЕДЛИВУ ЕЛЕКТРИКУ ? ...НІ ...ЦЕ ВСЕ ДЛЯ НАС ...ТАК САМО ЯК І 600лямів "позики" щоб дорізали ліс ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕБРР выделил 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций на Виннитчине, - Порошенко
 
 
 
 
 
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