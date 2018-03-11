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 Политика Украины
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Все про:Еврокомиссия (752) Могерини (321) минские соглашения (2391)

 Санкции способствуют изменению подхода РФ к Минскому процессу, - Могерини

Реализация Минских договоренностей является целью переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы и обсуждения в "нормандском формате".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила Вице-президент Европейской комиссии - высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Минские соглашения еще полностью не реализованы, и мы по-прежнему считаем, что они должны быть. Это цель переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы и обсуждения в "нормандском формате". Минскими соглашениями, действительно, как это было крайне необходимо, удалось остановить опасную эскалацию насилия. Во-вторых, они предоставили план урегулирования ситуации, с которой мы сталкиваемся, таким образом, чтобы полностью уважать территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказала Могерини.

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Она отметила, что в ЕС известно, что боевые действия на Донбассе продолжаются с ужасными последствиями.

"Мы работаем над созданием условий, гарантирующих достижение полного прекращения огня и ускоренного прогресса всеми сторонами (конфликта. - Ред.) в рамках выполнения своих обязательств. Мы последовательно озвучиваем это через наши контакты как с украинскими властями, так и с Россией. Вот почему наши санкции важны. Они могут усилить политическое и экономическое давление, предотвратить дальнейшую эскалацию и в конечном итоге способствовать изменению поведения России и ее подхода к Минскому процессу", - отметила Могерини.

На вопрос, может ли ЕС рассматривать доклад Института Хадсона с конкретными предложениями по миротворческой миссии ООН, Могерини пояснила, что решение о такой миссии принимается Советом Безопасности ООН, а не Европейским Союзом как таковым.

"Мы хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе, (находилась. - Ред.) вдоль российско-украинской границы, в соответствии со своим мандатом. Если бы миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации Минских договоренностей, мы бы, конечно, были только за", - отметила высокий представитель.

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На уточнение, не пришло ли время для ЕС быть более активным участником по урегулированию ситуации в Украине, Могерини указала, что взаимодействие ЕС "через наши государства-члены, Францию и Германию, с Украиной и Россией, с ОБСЕ, ООН и США, тесное и происходит на постоянной основе".

"Мы не только являемся самым большим участником в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, но теперь и усиливаем наш вклад. Кроме того, мы поддерживаем переговоры в Трехсторонний контактной группе", - подчеркнула Могерини.

Высокий представитель констатировала, что, если раньше Россия была стратегическим партнером для Евросоюза, то "это уже не так". "Понятно, что наши отношения с Россией - это не то, что было, и не то, что могло бы быть: полная реализация Минских соглашений является ключевым элементом любых существенных сдвигов в наших отношениях. Но мы в ЕС знаем, что там, где есть явный интерес ЕС, избирательное взаимодействие с Россией также необходимо", - добавила она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3054883
 
 
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а вот такие санкции еще лучше способствуют Санкции способствуют изменению подхода РФ к Минскому процессу, - Могерини - Цензор.НЕТ 6732

Гурьянов Сергей‏ @Segozavr 19 ч.19 часов назад

Рост добычи нефти в США за 5 лет будет удовлетворять 80% роста мировой потребности в нефти, а вместе с Канадой, Бразилией и Норвегией полностью его перекрывать. http://bit.ly/2FuR5Ak

Санкции способствуют изменению подхода РФ к Минскому процессу, - Могерини - Цензор.НЕТ 1234
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як би то були санкції, справжні, кацапи з хуйлом нові республіки) створювали би вже! Санкции способствуют изменению подхода РФ к Минскому процессу, - Могерини - Цензор.НЕТ 6412
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Война между Украиной и парашей, хоть гибридная, хоть горячая, будет длится до последнего вздоха хуйла. Без альтернатив
Санкции способствуют изменению подхода РФ к Минскому процессу, - Могерини - Цензор.НЕТ 6657
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и шо, этот так называемый высокий представитель смеет што то указывать петру высочайшему? куда катится этот мир...
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Уже позырили испытание ракеты Кинжал, за который х@йло недавно тер: ничево, мол, нету подобного даже в Виннице?
Посмотрите, любопытно: взлетает борт номер 93, где-то в потемках пуляет мультяшную ракету и приземляется уже с номером 91.
Страшно, с#ка, аж жуть Санкции способствуют изменению подхода РФ к Минскому процессу, - Могерини - Цензор.НЕТ 1804.
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_Запорожец, ты ум-голова есть? Что ты ржёшь, как дебил, над отвлекающими заманухами, в то время как вполне реально рашка может уничтожить всё человечество! Посмотрю я, как тебе будет весело, когда грибочек ядерный вырастет над твоим городом... Уверен, что будешь смеяться, глядя на это, остолоп близоруко-беспечный?! Обосрёшься та, от неожиданности, так как в своём высокомерном пренебрежении к смертельному врагу ты его катастрофически недооценил, и потому был им уничтожен.
_Сколько болванов, мама миа... Ай-кю около 80...
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чтобы сработала контактная группа этого нормандского реле-формата, нужен как минимум импульс напряжения-желания всех сторон.
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_Санкции? Гиде?! Ничо не видна, асобина их результата. Напротив: путлер готовица переть дале, Балтика - приготовица к смерти! Дале - всё человечество в биореактор Третьей (она же послледняя) мировой. Да и хуй с ними, раз они кретины, не способные учиться на чужих ошибках (история ХХв.)!
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Способствуют канешно, но очень медленно.
Пока кацапы завоют, то мы уже можем и протянуть ноги. тем более, с нашим сегодняшним государственным управлением, где вор сидит на воре и погоняет барыгой.
Им там в тихих европах можно долго ждать, поцеживая холодное вино в жаркую пору.
А у нас кажный грёбанный день(!) гибнут наши люди. Кажный день мы недосчитываемся славного украинца, который не погиб пьяным в ДТП или от палёной водки, а сознательно отдал свою жизнь обороняя Украину. Время работает против наших жизней.
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В теории переговоры провели и Исполнили то о чём Переговаривали.
НО когда ЧЕТЫРЕ ГОДА Переговоров.
Это точно попадает пот термин ПЕРЕГОВОРЫ ?
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