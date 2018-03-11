 Санкции способствуют изменению подхода РФ к Минскому процессу, - Могерини

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила Вице-президент Европейской комиссии - высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
"Минские соглашения еще полностью не реализованы, и мы по-прежнему считаем, что они должны быть. Это цель переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы и обсуждения в "нормандском формате". Минскими соглашениями, действительно, как это было крайне необходимо, удалось остановить опасную эскалацию насилия. Во-вторых, они предоставили план урегулирования ситуации, с которой мы сталкиваемся, таким образом, чтобы полностью уважать территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказала Могерини.
Она отметила, что в ЕС известно, что боевые действия на Донбассе продолжаются с ужасными последствиями.
"Мы работаем над созданием условий, гарантирующих достижение полного прекращения огня и ускоренного прогресса всеми сторонами (конфликта. - Ред.) в рамках выполнения своих обязательств. Мы последовательно озвучиваем это через наши контакты как с украинскими властями, так и с Россией. Вот почему наши санкции важны. Они могут усилить политическое и экономическое давление, предотвратить дальнейшую эскалацию и в конечном итоге способствовать изменению поведения России и ее подхода к Минскому процессу", - отметила Могерини.
На вопрос, может ли ЕС рассматривать доклад Института Хадсона с конкретными предложениями по миротворческой миссии ООН, Могерини пояснила, что решение о такой миссии принимается Советом Безопасности ООН, а не Европейским Союзом как таковым.
"Мы хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе, (находилась. - Ред.) вдоль российско-украинской границы, в соответствии со своим мандатом. Если бы миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации Минских договоренностей, мы бы, конечно, были только за", - отметила высокий представитель.
На уточнение, не пришло ли время для ЕС быть более активным участником по урегулированию ситуации в Украине, Могерини указала, что взаимодействие ЕС "через наши государства-члены, Францию и Германию, с Украиной и Россией, с ОБСЕ, ООН и США, тесное и происходит на постоянной основе".
"Мы не только являемся самым большим участником в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, но теперь и усиливаем наш вклад. Кроме того, мы поддерживаем переговоры в Трехсторонний контактной группе", - подчеркнула Могерини.
Высокий представитель констатировала, что, если раньше Россия была стратегическим партнером для Евросоюза, то "это уже не так". "Понятно, что наши отношения с Россией - это не то, что было, и не то, что могло бы быть: полная реализация Минских соглашений является ключевым элементом любых существенных сдвигов в наших отношениях. Но мы в ЕС знаем, что там, где есть явный интерес ЕС, избирательное взаимодействие с Россией также необходимо", - добавила она.
Гурьянов Сергей @Segozavr 19 ч.19 часов назад
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Посмотрите, любопытно: взлетает борт номер 93, где-то в потемках пуляет мультяшную ракету и приземляется уже с номером 91.
Страшно, с#ка, аж жуть .
_Сколько болванов, мама миа... Ай-кю около 80...
Пока кацапы завоют, то мы уже можем и протянуть ноги. тем более, с нашим сегодняшним государственным управлением, где вор сидит на воре и погоняет барыгой.
Им там в тихих европах можно долго ждать, поцеживая холодное вино в жаркую пору.
А у нас кажный грёбанный день(!) гибнут наши люди. Кажный день мы недосчитываемся славного украинца, который не погиб пьяным в ДТП или от палёной водки, а сознательно отдал свою жизнь обороняя Украину. Время работает против наших жизней.
НО когда ЧЕТЫРЕ ГОДА Переговоров.
Это точно попадает пот термин ПЕРЕГОВОРЫ ?