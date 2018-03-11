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 За рубежом
  2016  56
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 Более тысячи человек, включая 215 детей, погибли в Восточной Гуте за три недели

Вследствие атак сирийских правительственных сил в пригороде Дамаска Восточной Гуте погибли более тысячи мирных жителей.

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

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Наблюдатели говорят, что за последние три недели в Восточной Гуте были убиты свыше тысячи человек, среди которых минимум 215 детей.

Кроме того, по данным центра, не менее 17 человек лишились жизни под руинами домов в городе Дума на юго-западе страны. Еще шестеро жертв - в Харасте-эль-Басале и Ирбине.

Как отмечает гуманитарная организация "Белые каски", впервые в Сирии погибла женщина-волонтер. Это произошло во время авиаудара в провинции Идлиб.

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Напомним, 10 февраля повстанцы начали покидать район Восточную Гуту.

24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, требующую немедленного 30-дневного прекращения огня в Сирии. Голосование о перемирии несколько раз откладывалось, в частности, из-за России.

Однако вскоре после решения ООН Восточную Гуту снова атаковали. А 25 февраля поступило сообщение о газовой атаке, в результате которой погиб ребенок.

Источник: https://censor.net.ua/n3054879
 
 
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Твари кацапские! Светлая память погибшим. А мир молчит.....
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"мир" знает, что надо переждать как в Алеппо.
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Главное чтобы ты не молчала и побольше говорила! Понад тисяча людей, зокрема 215 дітей, загинули в Східній Гуті за три тижні - Цензор.НЕТ 9281
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ООН безхребетное и немощное образование.
Нихр-а не сделало ни после Чеченской, Грузинской войн, аннексии Крыма, Алеппо.
Имело б шото в штанах, давно запустила процедуру лишения рашки вето или вообще исключения из ООН.
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А что оно сделает? Начнет войну против России? Только санкции медленно удушат эту страну-террориста. Других вариантов на сегодняшний день не существует. Ну разве еще "заблудившиеся ополченцы" снова жахнут по аэродрому с россиянами.
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перестать поставлять подшипники.... какцапы их уже не делают, представьте механизм без них
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А была нормальная страна . А всему виной человеческая жадность и нефть .
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Жадность Обамы - который пожалел ПЗРК для сирийской оппозиции. Хрен бы рашисты там разлетались, имей сопротивление ПЗРК.
А Рейган - не пожалел. И СССР чухнул из Афганистана...
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ПЗРК не решает против бомбежек с большой высоты. Только взрослое ПВО!
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А у рашки нет управляемых бомб, так что эти бомбёжки с высоты - это всё выстрелы в "молоко"...
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_А им они и на ни на! У них доуя старых бомб, которыми они просто бомбят по площадям, за счет количества. Тактика выжженой земли. Копрендо?! Ровняют города с землёй!
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Так и Чечня из-за нефти пострадала.
Если бы там её не было, хрен бы рашка так туда по трупам лезла.
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Лезла бы. Это вопрос принципа. Войны за Кавказ вела еще царская Россия, когда про нефть не думали..
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Там нефти - кот наплакал, по сравнению с сибирскими месторождениями. Другое дело, что не только чеченцы, но и другие горские народы не желали оставаться по оккупантами. Чеченцы первыми восстали, но а дальше вы сами всё знаете: сожжённые города, горы трупов, пиррова победа и многомиллиардная дань каждый год. И ни одного русского в пределах Чечни...
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Дело не в нефти,а в газопроводе ,который хотели тянуть через Сирию из Катара...потом на Европу через Турцию. пуйлу это не выгодно.
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месть кацапне будет длиться столетиями...не думаю,что сирийцы это просто так спустят на тормозах.
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Афганистанцы всё уже забыли, а эти и подавно...
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ну-ну...вас йожык,спасет только добровольная дезинтеграция...шоб арабы запутались в том количестве осколков после расеи
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В этом случае дезинтеграция захлестнет и Украину. Потому что придется отдать обратно захваченные Сталиным Закарпатье, Северную Буковину, Бессарабию и т.д. ...
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это с какой такой хвантазии кацапской? Понад тисяча людей, зокрема 215 дітей, загинули в Східній Гуті за три тижні - Цензор.НЕТ 8618границы после 2 мировой никто пересматривать не будет.а дезинтеграция сколенвстании произойдет в внутри ее границ
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Власти США заморозили на счетах банков Ротенбергов и Ковальчука в общей сложности на $637 млн., в рамках введенных в отношении России санкций, которые стали следствием политики Москвы в Украине сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Минфина США в четверг, 5 марта.
По данным газеты, на счетах банка «Россия», 37,5% которого принадлежит Юрию Ковальчуку, заморожено $572 млн. В СМП Банке, 76,1% этого банка принадлежат братьям Аркадию и Борису Ротенбергам, каждый из них владел по 38,05%, заморожено не менее $65 млн
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Вода камень точит...

PS. В рашке есть закон, по которому российские учителя, врачи и пенсионеры обязаны компенсировать в полном объёме убытки друзьям пуйла, которые претерпели последние в результате санкций.
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Бред. Как США может заморозить счета в российском банке "россия" находящемся в россии??? Вы хоть сами читайте, что пишите.
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Да, ПРОСТО СЛОВ НЕТ...ПОЧЕМУ МИР ДОПУСКАЕТ ТАКОЕ В НАШЕ ВРЕМЯ...ВЕДЬ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ПОРОЖДАЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕЕ НАСИЛИЕ!!!!
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EdunaUkraina2014 - потому что человеческая природа не меняется - Войны, пытки, резня и тп. будет продолжаться до скончания времен.... Мы еще войны в Европе увидим, между нынешними союзниками ЕС.....
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К сожалению, Асад здесь близок к победе (хотел бы ошибиться). Но выиграть битву - не значит выиграть войну. Насколько помню, во время войны в Афганистане Советская Армия могла зайти в любую провинцию, но в конце концов вынуждены были уйти из страны.
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Потому что у моджахедов появились:
1) стингеры
2) радиоуправляемые фугасы.
Первое нивелировало преимущество совка в воздухе, второе сделало невозможным безопасное перемещение и снабжение войск. Пришлось уйти.
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Думаете, у сирийских повстанцев ничего подобного нет, а АН-26 из рогатки пулемета сбили?
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Вот вам статистика на тысячи вылетов и десятки тысяч сброшенных боеприпасов:
3 "звездолёта" сами нырнули в Средиземное море.
1 сбил турецкий пилот
1 сушку сбили из ПЗРК (российского или советского)
1 Ан-26 сбили прямо перед ВЗП.
PS. Турбовинтовой самолёт - не мишень для ПЗРК, т.к. термонаведение настроено на турбины реактивных самолётов. То есть, температура двигателей АН-26 - 90 град., как у автомобиля. А температура газов на выходе из сопла реактивного самолёта больше 800...
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ну, зачем такой президент, что бомбит своих граждан? зачем такая помощь , оказываемая маньяком пу? и кто такие , которые воюют в асадовской армии? сирийцы? патриоты? и зачем что то мертвым?
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А шо вы хотели от чекистов ? Ложь, убийства и террор. Больше они ни на что не способны ...
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Назва Гута зустрічається і в Карпатському регіоні. Дивно.
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"Гута" - дуже поширена назва... Все Полісся вкрите "гутами". І Польща, і Карпати, і Волинь, і Житомирщина з Чернігівщиною...Це, просто-напросто, "місце виробництва". Смолокуріння, тартак, випалювання вугілля, виробництво поташу, добування "лимоніту" - болотної залізної руди і виготовлення з неї "криці"... (останнє могло іменуватися і "Руднею").
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Много сирийских беженцев Германия приняла....Есть явные инвалиды, но и молодёжи армейского возраста, -немало...Эта молодёжь, как то не торопиться за свою страну воевать.. Более тысячи человек, включая 215 детей, погибли в Восточной Гуте за три недели - Цензор.НЕТ 3364
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На социале с 6 детьми хорошо сидеть.
И работать не надо.
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наверное,не у всех хватает духу стать инвалидами в неравной борьбе Хорошо ,вообще ,разговариватьь на расстоянии ,а если увидел этих убитых воочию ,можно сойти с ума
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Пусть Америка воюет. Когда Асад трещал по швам, то надо было только добить последний гвоздь в гроб: улучшить поставки вооружения, пока в 2014 рашка увязла в Украине. Но Обама, увы, всё слил... А потом появились "звездолёты" пуйла и начали стирать города с лица земли. Остановить уже было куда тяжелей... Тем более, Обама зассал выделить сопротивлению стингеры...
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Из того, что зассал сделать Обама можно составить весьма толстую книгу с названием "Как остановить агрессора".
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Надеюсь, что специалисты со временем поставят Обаму на задворки исторической науки. Такого недееспособного президента давно у США не было...
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Как же так получилось, что погиб снайпер Азова с позывным Баррет, да ещё и в 2 часа ночи, от пули снайпера? Он ведь опытный, пользовался не СВД, как я понимаю, значит работал с большей дистанции. Кто ж там такой опытный у сепаров, что так смог его подловить? У сепаров появились антиснайперские комплексы? Мне рассказывали, как работают Азовские снайпера, вычислить и подловить их очень сложно.
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Не у сепаров, а у кацапов - там есть гораздо более опытные...как раз накануне сообщали о прибытии на Донбасс 100 снайперов из кацапии.
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Значит его давно пасли. А его позывной говорит о его винтовке.
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_Эта кровь - поровну на руках путлера и Запада! Европа вскормила и вооружила этого антихриста на свои деньги! За это они заплатят жизнью своей и своих детей. История кретинов ничему не учит...
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все почалось з Чечні, звірства кацапів замовчуються
непокаране зло стає все більш могутнішим, нахабнішим та жостокішим.
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путін і далі грається в іхтамнєтів і ніхто не може йому заперечити
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215 погибших при том что там полноценная война.Тогда напрашивается вопрос,откуда в Украине погибшие?Ведь у нас войны нету,да и вообще сплошное перемирие то школьное то хлебное то рожденственксое,сплошные перемирия.Так откуда берутся ежедневно погибшие и раненые?
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Есть только парочка положительных моментов в этой войне....Она -затяжная, высасывает немало средств рассейского бюджета. Сирия стала хорошим полигоном для армий США и Израиля, в плане испытаний новейших вооружений.
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И россия тоже отрабатывает своё оружие.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБолее тысячи человек, включая 215 детей, погибли в Восточной Гуте за три недели
 
 
 
 
 
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