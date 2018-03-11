 Более тысячи человек, включая 215 детей, погибли в Восточной Гуте за три недели

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Наблюдатели говорят, что за последние три недели в Восточной Гуте были убиты свыше тысячи человек, среди которых минимум 215 детей.
Кроме того, по данным центра, не менее 17 человек лишились жизни под руинами домов в городе Дума на юго-западе страны. Еще шестеро жертв - в Харасте-эль-Басале и Ирбине.
Как отмечает гуманитарная организация "Белые каски", впервые в Сирии погибла женщина-волонтер. Это произошло во время авиаудара в провинции Идлиб.
Напомним, 10 февраля повстанцы начали покидать район Восточную Гуту.
24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, требующую немедленного 30-дневного прекращения огня в Сирии. Голосование о перемирии несколько раз откладывалось, в частности, из-за России.
Однако вскоре после решения ООН Восточную Гуту снова атаковали. А 25 февраля поступило сообщение о газовой атаке, в результате которой погиб ребенок.
ШАМ. Восточная Гута. Город Дума подвергается беспрерывным русским бомбежкам https://streamable.com/l30t3 #гута #дума #путин #русские #асад #шииты
ВИДЕО
https://streamable.com/l30t3
Нихр-а не сделало ни после Чеченской, Грузинской войн, аннексии Крыма, Алеппо.
Имело б шото в штанах, давно запустила процедуру лишения рашки вето или вообще исключения из ООН.
А Рейган - не пожалел. И СССР чухнул из Афганистана...
Если бы там её не было, хрен бы рашка так туда по трупам лезла.
По данным газеты, на счетах банка «Россия», 37,5% которого принадлежит Юрию Ковальчуку, заморожено $572 млн. В СМП Банке, 76,1% этого банка принадлежат братьям Аркадию и Борису Ротенбергам, каждый из них владел по 38,05%, заморожено не менее $65 млн
PS. В рашке есть закон, по которому российские учителя, врачи и пенсионеры обязаны компенсировать в полном объёме убытки друзьям пуйла, которые претерпели последние в результате санкций.
1) стингеры
2) радиоуправляемые фугасы.
Первое нивелировало преимущество совка в воздухе, второе сделало невозможным безопасное перемещение и снабжение войск. Пришлось уйти.
рогаткипулемета сбили?
3 "звездолёта" сами нырнули в Средиземное море.
1 сбил турецкий пилот
1 сушку сбили из ПЗРК (российского или советского)
1 Ан-26 сбили прямо перед ВЗП.
PS. Турбовинтовой самолёт - не мишень для ПЗРК, т.к. термонаведение настроено на турбины реактивных самолётов. То есть, температура двигателей АН-26 - 90 град., как у автомобиля. А температура газов на выходе из сопла реактивного самолёта больше 800...
И работать не надо.
непокаране зло стає все більш могутнішим, нахабнішим та жостокішим.
Вся Рассея в одной картинке...