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 Политика Украины, Экономика, За рубежом
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 Представители немецкого бизнеса намерены посетить Украину 12-13 марта

В начале следующей недели Украину намерены посетить представители Восточного комитета немецкой экономики.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил исполнительный директор структуры Михаэль Хармс. 

"Я лично скоро буду в Киеве, 12-13 марта", - сказал Хармс. 

Он отметил, что у немецких деловых кругов, в частности Комитета, идет постоянный диалог с украинскими партнерами. 

Кроме того, Хармс проинформировал о планах организовать третий по счету большой немецко-украинский инвестиционный форум высокого уровня (федерального канцлера с немецкой стороны). На этот раз он должен пройти в Берлине, ориентировочно в ноябре, хотя четкой даты пока нет. 

Первый подобный форум прошел в Берлине в октябре 2015 года, второй – в Киеве в октябре 2016-го.

Кроме того, как сообщили в Восточном комитете, при их содействии 19 апреля в Мангейме планируется проведение Экспертного круглого стола по Украине, участие в котором примет и Михаэль Хармс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Всех, кто пытается помешать развитию бизнеса, считаю врагами государства", - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3054874
 
 
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Йому пофігу. Так написано в методичці.
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Лес . Лес - наше богатство . Европа лысая .
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Брэхня! ...тут, шоб хоть одно деревце срубить, 100 бумажек подписать надо!
Германия вообще -- почти тайга.
...зверью лесному через автобаны специальные мосты строят...
...белки, зайцы, лисы, косули, кабаны, волки! медведи! -- ...ёжиков и лягушек не считаем... -- от них вдоль дорог ограждения ставят.
Но всё равно, что ни день -- машины диких животных сбивают... ...особенно, когда у них гон начинается. ...щас опять началось -- ...с кабанами самое стрёмное дело столкнуться... ...лисок жалко... ...ну и прочих -- тут их по асфальту размазано немеряно.
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Хотіли побачить як кофейні на подолі громлять та трохи не встигли .
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"Он отметил, что у немецких деловых кругов, в частности Комитета, идет постоянный диалог с украинскими партнерами. Источник:https://censor.net.ua/n3054874"

тобто "діалог" є але грошей-інвестицій)) нема!
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Больше немцев, в Украину никто не вложился! ...причём, ещё с начала 90хх.
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"В Киеве заработала Германо-украинская торгово-промышленная палата, которую презентовал на форуме ее президент Андреас Лир (Andreas Lier).
"Я не хочу говорить о каком-то буме, но на Украине есть заметный рост, улучшение. Поэтому немецкие инвесторы вкладывают деньги здесь в мебельную, перерабатывающую, строительную отрасли. Все это еще не отражено в статистике, но уже есть. И если выстроить рамочные условия, то сотрудничество может только усилиться. Именно этим будет заниматься торгово-промышленная палата"

...так шо, немцы в городе есть! -- а ты всё, поезда под откос пускаешь? *)
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Госстат подсчитал объем иностранных инвестиций в экономику Украины

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/2105454-gosstat-podschital-obyem-inostrannyih-investitsiy-v-ekonomiku-ukrainyi.html

вчи матчась) німець))))) і пий боярку! )))))))))))))))))))))))))
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О, помню, помню...
Как тикали немцы из Одессы, оставив массу трофеев.
Не, я не про 1944-й

Завод Краян, мусорные контейнеры (до сих пор их старожилы называют альфатерами, по названию фирмы)
90-е
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...немцы не тикают! -- они завоёвывают...*)
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всех немцев в войну 1914-1945гг поубивало
А эти - обдрыстались от наших конкретных пацанов и сбежали
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...ага... ...шо-то все твои конкретные на Мэринах, Бумерах , да на Аудюхах ездиют... .
...а я, ни одного приличного немца на Жигулях или Волжане не встречал... ...почему-то? ... *)
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Представители немецкого бизнеса намерены посетить Украину 12-13 марта

...а я уже 2 года, как не в немецком бизнесе... Но Украину полюбэ, скоро опять посетю! *)
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не пускать их в нашу страну! вот если они смогут воскресить млны убитых в войне , тогда пусть едут! а так нечего шастать! Сарказм конечно , вызванный одним коментом по поводу приезда Ксюхи...
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Отвезите их на Подол, пусть посмотрят куда приехали инвестировать.
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Приклад для расєї ;
Китай схвалив зняття строкових обмежень перебування на посаді президента, завдяки чому Сі Цзіньпін матиме можливість займати цю посаду довічно !!😊
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Підтримую. Хуйло ще не зовсім вграло россоссію, нехай продовжує.
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А хто тут верещав шо нікакіх інветицій нєт і бьіть не могєт?
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Чем Подол вам не угодил ? Замечательный район в центре столицы , с уютными кафешками , барами на берегу Днепра !
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"...идет постоянный диалог с украинскими партнерами." Улыбнуло!
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А може ну їх на** ..... "сто год мак не родив і голоду не було", їм Мосва більше подобається..))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставители немецкого бизнеса намерены посетить Украину 12-13 марта
 
 
 
 
 
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