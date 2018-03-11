 Представители немецкого бизнеса намерены посетить Украину 12-13 марта

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил исполнительный директор структуры Михаэль Хармс.
"Я лично скоро буду в Киеве, 12-13 марта", - сказал Хармс.
Он отметил, что у немецких деловых кругов, в частности Комитета, идет постоянный диалог с украинскими партнерами.
Кроме того, Хармс проинформировал о планах организовать третий по счету большой немецко-украинский инвестиционный форум высокого уровня (федерального канцлера с немецкой стороны). На этот раз он должен пройти в Берлине, ориентировочно в ноябре, хотя четкой даты пока нет.
Первый подобный форум прошел в Берлине в октябре 2015 года, второй – в Киеве в октябре 2016-го.
Кроме того, как сообщили в Восточном комитете, при их содействии 19 апреля в Мангейме планируется проведение Экспертного круглого стола по Украине, участие в котором примет и Михаэль Хармс.
Германия вообще -- почти тайга.
...зверью лесному через автобаны специальные мосты строят...
...белки, зайцы, лисы, косули, кабаны, волки! медведи! -- ...ёжиков и лягушек не считаем... -- от них вдоль дорог ограждения ставят.
Но всё равно, что ни день -- машины диких животных сбивают... ...особенно, когда у них гон начинается. ...щас опять началось -- ...с кабанами самое стрёмное дело столкнуться... ...лисок жалко... ...ну и прочих -- тут их по асфальту размазано немеряно.
тобто "діалог" є але грошей-інвестицій)) нема!
"Я не хочу говорить о каком-то буме, но на Украине есть заметный рост, улучшение. Поэтому немецкие инвесторы вкладывают деньги здесь в мебельную, перерабатывающую, строительную отрасли. Все это еще не отражено в статистике, но уже есть. И если выстроить рамочные условия, то сотрудничество может только усилиться. Именно этим будет заниматься торгово-промышленная палата"
...так шо, немцы в городе есть! -- а ты всё, поезда под откос пускаешь? *)
Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/2105454-gosstat-podschital-obyem-inostrannyih-investitsiy-v-ekonomiku-ukrainyi.html
вчи матчась) німець))))) і пий боярку! )))))))))))))))))))))))))
Как тикали немцы из Одессы, оставив массу трофеев.
Не, я не про 1944-й
Завод Краян, мусорные контейнеры (до сих пор их старожилы называют альфатерами, по названию фирмы)
90-е
А эти - обдрыстались от наших конкретных пацанов и сбежали
...а я, ни одного приличного немца на Жигулях или Волжане не встречал... ...почему-то? ... *)
фертейн нихт
...а я уже 2 года, как не в немецком бизнесе... Но Украину полюбэ, скоро опять посетю! *)
Китай схвалив зняття строкових обмежень перебування на посаді президента, завдяки чому Сі Цзіньпін матиме можливість займати цю посаду довічно !!😊
добро пожаловать, немцы