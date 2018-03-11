 Представители немецкого бизнеса намерены посетить Украину 12-13 марта

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил исполнительный директор структуры Михаэль Хармс.

"Я лично скоро буду в Киеве, 12-13 марта", - сказал Хармс.

Он отметил, что у немецких деловых кругов, в частности Комитета, идет постоянный диалог с украинскими партнерами.

Кроме того, Хармс проинформировал о планах организовать третий по счету большой немецко-украинский инвестиционный форум высокого уровня (федерального канцлера с немецкой стороны). На этот раз он должен пройти в Берлине, ориентировочно в ноябре, хотя четкой даты пока нет.

Первый подобный форум прошел в Берлине в октябре 2015 года, второй – в Киеве в октябре 2016-го.

Кроме того, как сообщили в Восточном комитете, при их содействии 19 апреля в Мангейме планируется проведение Экспертного круглого стола по Украине, участие в котором примет и Михаэль Хармс.

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