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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Крым (19621) Собчак (107) Климкин (1607)

 Украина воспрепятствовала единственному российскому политику, поддержавшему ее суверенитет, - Собчак

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак удивлена нежеланием Украины пропустить ее на территорию оккупированнного Крыма через украинский сухопутный пограничный пункт, а также высказываниями министра иностранных дел Павла Климкина в свой адрес.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Собчак в Facebook.

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"27 февраля я обратилась в Государственную миграционную службу Украины с письмом. В нем я просила разрешить мне въезд в Крым через украинский сухопутный пограничный пункт, в соответствии с законами Украины. Беззаконная аннексия Крыма 17 марта 2014 года - одна из острейших проблем России, и моя гражданская обязанность - сделать все, чтобы приблизить решение этой проблемы. Именно поэтому я считаю для себя необходимым безукоризненное исполнение законов Украины в отношении этой территории - как и законов России, гражданином которой я являюсь", - отметила она.

Собчак выразила удивление риторикой министра иностранных дел Украины Павла Климкина в ее адрес.

"Тем более удивительным стал для меня ответ на мое письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина, уроженца города Курска. Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в "политической шизофрении". Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто фактически действует в интересах Путина, "ДНР" и "ЛНР"? У кого из нас шизофрения?" - написала кандидат в президенты.

Собчак также отметила, что ее безосновательно внесли в базу данных сайта "Миротворец".

"Хочу напомнить: наша группа въехала в Крым 24 апреля, в соответствии с действовавшим на тот момент соглашением об упрощенном порядке пересечения границы между нашими странами. Закон Украины о временно оккупированных территориях вступил в силу 27 апреля, и в течение 24 часов после этого мы покинули Крым. В репортаже по итогам поездки, кстати, я ни единым словом не поддержала оккупацию", - написала она.

Напомним, 6 марта Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. При этом она утверждала, что не будет, как кандидат в президенты, проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму, отмечая, что, аннексировав Крым, РФ нарушила международные обязательства. Ни один официальный орган Украины пока не подтвердил получение просьбы Собчак, однако в Госпогранслужбе заявили, что будут проверять кандидата в президенты РФ на возможное нарушение украинских законов.

По мнению Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный референдум о статусе аннексированного Крыма. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал заявление Собчак "политической шизофренией".

Выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года.

Украина воспрепятствовала единственному российскому политику, поддержавшему ее суверенитет, - Собчак 01
Украина воспрепятствовала единственному российскому политику, поддержавшему ее суверенитет, - Собчак 02

Источник: https://censor.net.ua/n3054869
 
 
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Вы верите кацапам? Вы или дебил или тупой кацап под украинским прокси? Так кто вы?
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Бот кацапский он . Україна стала на заваді єдиному російському політикові, що підтримав її суверенітет, - Собчак - Цензор.НЕТ 6592 . Которому поручили " замочить " на Цензоре Климкина , за то что Ксюхе , нарушившей правила въезда в Украину в 2014 году , не даёт теперь добро на поездку в Крым .
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Не верю кацапам. В первую очередь не верю кацапу Климкину, возглавляющему наш МИД
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Кацапа ты тупой. Ты агитируеш за собчачку причем на полном серйозе. При етом оскорбляеш главу МИД Украини. И приетом строиш из себя патриота)) Тебе поверит только дебил или такой же бот как и ты.
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удивительно, как ставленник кремлядей петро охметов и его фсбушная шобла развернули оглобли этой кацапской дряни, видимо Вашингтонобком приказал ?
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ага госдеп! он и тебя приказал на куй послать тролль!!!
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Ксения,эти события показывают только одно - нашу власть вполне устраивает нынешний президент рф.Так что летите самолетом москва-симферополь.
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О да,а вот если бы мы ее впустили в Крым- то она тогда выиграла бы выборы путена Україна стала на заваді єдиному російському політикові, що підтримав її суверенітет, - Собчак - Цензор.НЕТ 3736
ватка- ты хоть сам-то веришь в тот бред который ты только что высрал?
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Климкин ещё и брехлом оказался
Цитата Собчак
При этом она заявила, что в своем письме указывала, что «планируемая поездка не носит характера предвыборной агитации». «Я не веду в Крыму никакой предвыборной кампании, там не размещаются мои агитационные материалы», - отметила кандидат в президенты.
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А что за цель поездки и почему отложить нельзя ?
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а характер какой агитации она (ее поездка) носит? прокладки с крылышками едет рекламировать?
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ага, ватка- она ехала открывать купальный сезон в Крыму
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Вибори вона не виграє.
А агітувати в Криму ми не дозволимо жодному іноземному політику.
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Она не вела там агитацию.
Дело в другом. Кацап во главе нашего МИДа оболгал и оскорбил единственного политика, который хотел выполнить законы Украины и въехать легально в Крым.
Миллионы ездят туда не легально кацапов, и Климкину пофих. Одна хотела въехать легально, и была обгажена Путинским холуем, главой МИДа Украины, россиянином Климкиным
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Україна стала на заваді єдиному російському політикові, що підтримав її суверенітет, - Собчак - Цензор.НЕТ 3923

дело в том, что она кандидат в каца президенты едущий туда перед выборами- а не открывать пляжный сезон в Крыму Україна стала на заваді єдиному російському політикові, що підтримав її суверенітет, - Собчак - Цензор.НЕТ 3923
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да плевать на её удивление.Украина не даёт права признавать росси1йским Крым даже таким почти-сторонникам Украины.Лучше вообще без русских политиков,дружески похлопывающих Украину по плечу-"Ну ты это...держись,старушка!..",чем легализовать признание Крыма территорией Росиии.Если эта "удивлённая" дама этого не понимает,то у неё проблемы с адекватностью.
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Дело не в этом
Дело в том, что кацап возглавляющий украинский МИД всем сказал - летайте самолётами Аэрофлота Москва-Симферополь, и не спрашивайте разрешения у Украины, иначе мы вас обосрём
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дело в том- что любой кандидат в кацап- президенты не должен быть в Крыму перед выборами с официально разрешения Украины
и ты трололо- это прекрасно пониммаешь
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Недоумок, миллионы кацапов ездят в Крым нелегально. Одна хотела въехать легально, и была обгажена Путинским холуем, главой МИДа Украины, россиянином Климкиным
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недоумок- она кандидат в кацап- президенты, и Украина не могла разрешить кандидату в президенты ехать в Крым перед выборами
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Я не пойму, ты и правда дебил, или ольгинско-шоколадный бот просто???
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Ещё раз повторю
Она не вела там агитацию.
Дело в другом. Кацап во главе нашего МИДа оболгал и оскорбил единственного политика, который хотел выполнить законы Украины и въехать легально в Крым.
Миллионы ездят туда не легально кацапов, и Климкину пофих. Одна хотела въехать легально, и была обгажена Путинским холуем, главой МИДа Украины, россиянином Климкиным
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Тупорылый дебил. Какая на хуй разница как она хотела туда въехать. Ей нельзя въезжать на окупированые терытории как официальному лицу и какндидату в перзы рф. После выборов пусть ездит как хочет а во время выборов нет.
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Неа,проблемы с адекватностью как раз у Украины, которая имеет с кацапской нечистью, которая оккупировала ее земли, полные дип.отношения, да еще И с нею же торгует. Я о таком лицемерии и гондонстве и не слышал никогда. Тьфу на вас, славян еще раз, что кацапов, что каклов... Последние хуже первых, барышники на крови...
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Российский политик! И єтим все сказано. Мутная крестная гоммуниста из ГБ-уже само по себе говорит о многом.Вьіставленная на вьіборьі призовая лошадка...вместо убитьіх и сбежавших действительно оппозиционеров.
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украина живет в питарастическом мраке и выхода нет и конца не видно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина воспрепятствовала единственному российскому политику, поддержавшему ее суверенитет, - Собчак
 
 
 
 
 
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