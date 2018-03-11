 Украина воспрепятствовала единственному российскому политику, поддержавшему ее суверенитет, - Собчак

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Собчак в Facebook.

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"27 февраля я обратилась в Государственную миграционную службу Украины с письмом. В нем я просила разрешить мне въезд в Крым через украинский сухопутный пограничный пункт, в соответствии с законами Украины. Беззаконная аннексия Крыма 17 марта 2014 года - одна из острейших проблем России, и моя гражданская обязанность - сделать все, чтобы приблизить решение этой проблемы. Именно поэтому я считаю для себя необходимым безукоризненное исполнение законов Украины в отношении этой территории - как и законов России, гражданином которой я являюсь", - отметила она.

Собчак выразила удивление риторикой министра иностранных дел Украины Павла Климкина в ее адрес.

"Тем более удивительным стал для меня ответ на мое письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина, уроженца города Курска. Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в "политической шизофрении". Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто фактически действует в интересах Путина, "ДНР" и "ЛНР"? У кого из нас шизофрения?" - написала кандидат в президенты.

Собчак также отметила, что ее безосновательно внесли в базу данных сайта "Миротворец".

"Хочу напомнить: наша группа въехала в Крым 24 апреля, в соответствии с действовавшим на тот момент соглашением об упрощенном порядке пересечения границы между нашими странами. Закон Украины о временно оккупированных территориях вступил в силу 27 апреля, и в течение 24 часов после этого мы покинули Крым. В репортаже по итогам поездки, кстати, я ни единым словом не поддержала оккупацию", - написала она.

Напомним, 6 марта Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. При этом она утверждала, что не будет, как кандидат в президенты, проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму, отмечая, что, аннексировав Крым, РФ нарушила международные обязательства. Ни один официальный орган Украины пока не подтвердил получение просьбы Собчак, однако в Госпогранслужбе заявили, что будут проверять кандидата в президенты РФ на возможное нарушение украинских законов.

По мнению Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный референдум о статусе аннексированного Крыма. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал заявление Собчак "политической шизофренией".

Выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года.



