 Российским студентам угрожают выселением из общежитий за неявку на выборы президента. ФОТО

Об этом в Twitter сообщил пользователь Michael Avrinsky, информирует Цензор.НЕТ.

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Россиянин также опубликовал соответствующее объявление, в котором отмечается, что дальнейшее проживание студентов в общежитии зависит от их явки на выборы.

Российской молодежи также настоятельно рекомендуется запланировать все свои дела таким образом, чтобы у них было время появиться на выборы и проголосовать.