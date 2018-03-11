 Российским студентам угрожают выселением из общежитий за неявку на выборы президента. ФОТО

Об этом в Twitter сообщил пользователь Michael Avrinsky, информирует Цензор.НЕТ.
Россиянин также опубликовал соответствующее объявление, в котором отмечается, что дальнейшее проживание студентов в общежитии зависит от их явки на выборы.
Российской молодежи также настоятельно рекомендуется запланировать все свои дела таким образом, чтобы у них было время появиться на выборы и проголосовать.
тут може хуйло напасти!
а на избирательном участке... клеймо на лоб ставить... ну, хоть сначала чернилами...
(проверим нашу вату на адеквату...)
В частности,
51,8 тыс. гривен составила материальная помощь на оздоровление,
22,7 тыс. гривен - зарплата за время пребывания в командировке,
5,2 тыс. гривен - зарплата за время пребывания в отпуске.
Зарплата заместителя председателя
Жанны Усенко-Черной за февраль составила 153 611 гривен,
из которых по 52,7 тыс. гривен составили материальная помощь на оздоровление и материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов,
а 5 тыс. - зарплата за время пребывания в отпуске.
Заместителю председателя ЦИКа
Андрею Магере в феврале было начислено 155 203 гривны зарплаты,
из которых по 47,8 тыс. гривен составила матпомощь на оздоровление и на решение социально-бытовых вопросов,
14,7 тыс. гривен - помощь по временной нетрудоспособности за декабрь 2017,
а 6,6 тыс. гривен - зарплата за время пребывания*
(итить колотить - это от меня!!!! выборов еще нет а они не хило так... жируют)
И это вяликая с кален срущая: