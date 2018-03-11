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Все про:выборы (20126) Россия (68337) угрозы (545) студенты (428)

 Российским студентам угрожают выселением из общежитий за неявку на выборы президента. ФОТО

В российском Оренбурге на студентов давят с целью заставить их прийти и проголосовать на выборах президента РФ, которые состоятся 18 марта. Так, за неявку студентам угрожают выселением из общежитий.

Об этом в Twitter сообщил пользователь Michael Avrinsky, информирует Цензор.НЕТ.

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Россиянин также опубликовал соответствующее объявление, в котором отмечается, что дальнейшее проживание студентов в общежитии зависит от их явки на выборы.

Российской молодежи также настоятельно рекомендуется запланировать все свои дела таким образом, чтобы у них было время появиться на выборы и проголосовать.

Российским студентам угрожают выселением из общежитий за неявку на выборы президента 01

Источник: https://censor.net.ua/n3054863
 
 
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враховуючи схильність до мавпування кагалом кацапських "демократичних новацій", я не був би так категорично налаштований..
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це є, і використовується нашими учільниками! але Україна - не парашка -
тут може хуйло напасти! Российским студентам угрожают выселением из общежитий за неявку на выборы президента - Цензор.НЕТ 5659
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Я боюсь, що на виборах президента у нас буде задіяний такий адмінресурс, що )(уйло буде тільки заздрити
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А Гундяев назвал богоугодного кандидата.... Российским студентам угрожают выселением из общежитий за неявку на выборы президента - Цензор.НЕТ 6162
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да шо там выселять,сразу растрел или 15 лет лагерей
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А в радянські часи людей на "вибори" заманювали "дефіцитом" - на виході з виборчих дільниць розвертали імпровізовані магазини, де торгували дефіцитними товарами (в основному, продовольчими - цукерками, печивом, "згущонкою", чаєм, розчинною кавою, какао-порошком, ковбасою). Потрапить до приміщення, де ішла торгівля, можна було лише після голосування. Тоді "у дефіциті" були товари, а не гроші... Тепер - навпаки, і у влади вже немає "пряника"... Залишилась лише "нагайка"...
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и паспорта забирать...
а на избирательном участке... клеймо на лоб ставить... ну, хоть сначала чернилами...
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Тю...у нас бы сразу расстреляли и сьели..
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Это что!! Я служил в СА 89-91. Тогда был референдум о сохранении СССР. Так у нас после того как ты в кабинке голосовал - офицер просматривал твой бюллетень после твоего выхода из кабины.. Такое вот честное волеизъявление.... Российским студентам угрожают выселением из общежитий за неявку на выборы президента - Цензор.НЕТ 3511 Правда - я изловчился - после того как у меня его просмотрели - перед вбросом в урну я его тихонько порвал.
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я тоже ДМБ-91 весна...у нас в части на выборах всем было пох за кого ты голосовал...
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К заключенным в тюрьмах у них такой же подход? Российским студентам угрожают выселением из общежитий за неявку на выборы президента - Цензор.НЕТ 5949
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Конечно !! Кто не проголосовал - выгоняют с позором из тюрьмы !!!! Вдогонку кричат - " Таким тут не место!! Ехай в свою Америку!"
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Это по руски без базара, лишь бы алексеичь у НАС такое не устроил. ( то, что он строит это все равно РЕЖИМ тот самый Добрый Старый Режим под руководством ОДНОГО человека)
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Вот что интересно: украинцы считают, что за каждого не посаженного судью-прокурора-взяточника отвечает ЛИЧНО президент, но при этом хочет чтобы этот же президент никуда не вмешивался.
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АЛГОРИТМ Управления. Если корабль идёт ко дну - ВИНОВАТ Капитан. (коррупция тянет Украину ко дну)
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ой, пусть нам скинут этот опросник...
(проверим нашу вату на адеквату...)
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Выбор не велик,или голосовать,или военкомат и Сирия.
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Плюсани если ты против проведения ЧМ 2018 в рашке

Російським студентам загрожують виселенням із гуртожитків за неявку на вибори президента - Цензор.НЕТ 8960
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путя быстрей всех развалит рашу , потихоньку сбагривает сибирь Китайцам , продал Байкал .
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Точно! Сейчас Крым готовиться продать.... А барыш - себе в карман! Как хорошо, Виктор, что есть такие умные люди как Вы!
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ГУЛАГ цветет Аргентинским коксом и Мильдонием ,к ним присоединился Сталагмит из Сибири, слепивший рОкету Путлера их гоффна. РАБссия Стерхолётами славится на весь мир.
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Водовод озеро Байкал-Шанхай строится ракетными темпами.Буряты не протестуют,патаму шо Китайская Саранча круче бурятской
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Давай Пеця и ты бери етот метод на вооружения. АТО по всем статистикам 70% украинцев не желают идти на следующие выборы.
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Ta, детский лепет. Вот если десять лет без права переписки, тогда да; а так - мелочь.
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И явку на выборы и голосов "за", нарисуют столько,сколько надо.Если вы против,протестуйте молча и у себя на кухне,вы же - зомби.
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Заработная плата председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского за февраль составила 105,7 тыс. гривен, а его заместителей - 153,6 тыс. гривен и 155,2 тыс. Об этом говорится в ответе секретариата ЦИКа на запрос Українських Новин.
В частности,
51,8 тыс. гривен составила материальная помощь на оздоровление,
22,7 тыс. гривен - зарплата за время пребывания в командировке,
5,2 тыс. гривен - зарплата за время пребывания в отпуске.
Зарплата заместителя председателя
Жанны Усенко-Черной за февраль составила 153 611 гривен,
из которых по 52,7 тыс. гривен составили материальная помощь на оздоровление и материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов,
а 5 тыс. - зарплата за время пребывания в отпуске.
Заместителю председателя ЦИКа
Андрею Магере в феврале было начислено 155 203 гривны зарплаты,
из которых по 47,8 тыс. гривен составила матпомощь на оздоровление и на решение социально-бытовых вопросов,
14,7 тыс. гривен - помощь по временной нетрудоспособности за декабрь 2017,
а 6,6 тыс. гривен - зарплата за время пребывания*
(итить колотить - это от меня!!!! выборов еще нет а они не хило так... жируют)
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Мишка - Шел бы ты лесом придурок путинский
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И что в этом удевительного?Стоит только вспомнить выборы президента Януковича где все поголовно не проголосовавших за него разделили бы участь этих студентов тем более что всем бюджетникам на ихние счета были перечислены деньги наперед а после поражения Янека были сняты из зарплат.
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Мы уверенным шагом движемся в Россию!! После избиения людей под радой, стало ясно что Порошенко тоже мечтает быть как Путин!!
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Ну как Батько лукашенко. (эдакий ЦАРЬ-Господин-Князь(по древлерускому) Януковича обвинили по одной из статей - "УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ", алексеичь попадает под Это. нельязя быть Немножко ПРЕСТУПНИКОМ.
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Это давно понятно, поросенко полностью копирует х.ла, это растет второй монстр, только еще маленьктй, как уверенно он уже заявил, что не проиграет следующие выборы...а может это народу решать? Как буд-то с народом сражается кто проиграет народ или он, как вообще допустимы такие высказывания?!!! Народ даст оценку, а не тебе пороснко решать выиграешь или проиграешь! Не более 3% тебя поддерживают....
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а в чем проблема? Конечно, пусть идут и пишут на против фамилии путин -*УЙЛО!
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Вроде всё правильно - а как ещё воюющей стране, под внешним прессингом и санкциями бороться с политической безграмотностью? Здаться на милость победителей - тоже не вариант, дожмут и развалят нафиг. Короче, это их внутреннее дело.
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А - ХА - ХА...
И это вяликая с кален срущая:

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Смеёмся с роисян, посмотрите, что будет на наши выборах, нагнут всех для победы шоколада
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийским студентам угрожают выселением из общежитий за неявку на выборы президента. ФОТО
 
 
 
 
 
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