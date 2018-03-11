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 Британия примет аналог "закона Магнитского", - The Telegraph

Против российских чиновников, причастных к коррупции и нарушению прав человека, будет введен новый жесткий санкционный режим, по аналогии с уже принятым в США и Канаде.

Об этом сообщает The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что об этом договорились глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд, а разработка этого плана началась еще до того, как в Солсбери был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. По мнению правительственных чиновников, многое в расследовании этого покушения указывает на причастность к нему Москвы.

Как известно, США, Канада, Литва, Эстония и другие страны приняли так называемый "акт Магнитского" - закон, названный именем юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, который скончался в московском СИЗО в 2009 году.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Полковник военной разведки Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.

Источник: https://censor.net.ua/n3054861
 
 
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с чем я педерастов из педерации торжестевнно и поздравляю. Это еще один гвоздик в крышку гроба хуйла.
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Да чего там мелочится, выискивать компромат - заноси всех олигархов и чиновников высокого ранга не ошибетесь! Пускай сидят там в своем хлеву и не высовываются!
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Этот Борис Джонсон и Эмблер Радд - затевают русофобию, русофобию эту затевают -- вы Хирурга не обижайте, а то он потеряет авторитет и от него Ночные Тёлки разбегутся.... Британія ухвалить аналог "закону Магнітського", - The Telegraph - Цензор.НЕТ 6514
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Можно ещё проще поступить: всех парашников в 24 часа на хер. Всё их имущество и счета арестовываются. Потом пусть каждый через английский суд доказывает, что не верблюд. Лет через 100 глядишь, кому-то чего-то и разблокируют, и даже на местном кладбище пустят немного полежать или посидеть на оставшиеся у них деньги.
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Цікаво , а чому це британія так перелякалась через одного свого шпигуна? Щось занадто галасу як на одну особу.
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Я так думаю що діло в тому як того шпигуна намагалися "обнулить". А також раніше полоній. Якщо постаратися то можна притянути до випадків застосування зброї масового знищення або хімічної. Щось я не памятаю таких випадків з ігіл чи іншими угрупуваннями. Але в застосованні цоьго всього на память приходить одна держава, або підтримувані нею режими.
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Надумали якусь майню після двох жахливих актів неприкритого нападу на громадян Британії. Йб ні заср ці. І хтось думає що вони когось захистять в рамках нато, коли вони за себе постояти не можуть? Вони за те щоб до них везли крадені гроші продадуть рідну матір
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Полный бойкот ЧМ 2018 всеми странами НАТО и впаять новые санкции от ЕС США, пора уже конретно добивать.
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Цiкаво а Украiна прийняла цей акт Магнитського ?
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Токсикологическую лабораторию ядов и химреактивов для убийства людей в ссср приняли при на вооружение в 1926 году по приказу Вячеслава Менжинского,тогдашнего Наркома безопасности,сменивший Дзержинского,отправил на тот свет не одного краснопузого Палканводца в СССр и за бугром.
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Кацапів брити будуть жорстко "сношать".. Бярьозовий дьоготь нарасіі стане дефіцитом.. Ніколи ще над кацапнею так жорстко не глумилися, як за часів царювання карлика хуйла..
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Я думаю, что исход ЧМ по футболу в этом году уже предрешен. В четверть, полуфинале и финале встретятся сборные России и Сев.Кореи. По данным их СМИ каждая из сторон будет победителем.
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_Сегодня на Западе у руля сплошь слизняки и ничтожества. На бойкот или перенос ЧМ 2018 те бесхребетные амёбы решатся, если только рашисты вторгнутся в Балтику или Польшу. И то есть сомнения...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБритания примет аналог "закона Магнитского", - The Telegraph
 
 
 
 
 
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