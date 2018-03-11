 Британия примет аналог "закона Магнитского", - The Telegraph

Об этом сообщает The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что об этом договорились глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд, а разработка этого плана началась еще до того, как в Солсбери был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. По мнению правительственных чиновников, многое в расследовании этого покушения указывает на причастность к нему Москвы.

Как известно, США, Канада, Литва, Эстония и другие страны приняли так называемый "акт Магнитского" - закон, названный именем юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, который скончался в московском СИЗО в 2009 году.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.



Полковник военной разведки Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.