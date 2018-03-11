 Капитальные инвестиции в Украине за 2017 год выросли на 21%, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщил президент Петр Порошенко в своем Twitter.
"По данным Госстата, капитальные инвестиции в Украине за 2017 год выросли на 21% против 18% за 2016 год. Это – свидетельство веры инвесторов в Украину", – написал он.
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Президент также подчеркнул, что украинский IT-сектор демонстрирует значительный успех.
"По данным венчурного фонда AVentures Capital, общий объем инвестиций в украинские ИТ-компании в 2017 году составил 265 млн долларов, что в 3,3 раза выше показателя 2016 года", – сообщил Порошенко.
разбегаться , регулировщик создал аварийную ситуацию
павуки в банці.
це комунячо-комсомольська) візія)) майбутнього України !
Пример https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2018/03/6/7173777/
в 2016 году продано иномарок 67 000,в 2017 почти 100 000,нищие ядрен ваш батон...
в 2012 году штат Аляска обслуживало 11 792 самолёта разного класса,кроме военных.на всю вяликаю РАБссию летают работают всего 6 938 самолётов. Евгении Альбац спасибо за информацию.я в шоке....
2. Катастрофический отток трудоспособного населения за границу.
3. Фактически полная блокада кредитования от МВФ и пр.
4. Коррупционнр Порошенко почти изгой в Давосе и Мюнхене... И при всем, при этом у чувака рост инвестиций?
Он, гад, над нами издевался! Ну сумасшедший, что возьмешь?
З такими уявленнями ми хочемо навести лад в цій країні?
Только теперь можно подвести
некоторые предварительные
итоги операции по задержанию
Рубана с машиной оружия,
потому что сейчас вся картина
имеет некое процессуальное
описание, а кроме того, понятен
масштаб оперативной работы,
проведенной СБУ.
Мы не станем погружаться в
детали самого процесса
задержания, ибо информации уже
больше, чем достаточно и о них
можно узнать из первоисточника
- заявления главы СБУ Грицака,
данного им журналистам. В этой
связи просто заметим, что
несколько месяцев назад мы
аккуратно давали информацию о
том, что наши спецслужбы не
отстают от военных и получают
поддержку западных коллег по
новейшим методам оперативной
работы. Скажем так, СБУ до
войны и СБУ сегодня -
совершенно разные структуры, по
своим возможностям. Если
военные черпают новые знания
на Яворивском и других
полигонах, куда приезжают и
постоянно работают инструкторы
из ВС наших партнеров, то и
спецслужбы имеют примерно
такой же процесс впитывания
новых знаний и навыков.
Но в этом случае, нам интересны
моменты, которые никак не
освещены прессой. Из интервью
видно, что была реализована
длительная оперативная
комбинация в несколько месяцев,
как минимум. Грицак сообщил,
что подозреваемого задержали
уже на второй "ходке" именно с
оружием, полученным у
российских террористов и
ввезенным на подконтрольную
Украине территорию. Тут даже
просматривается основная канва
этой комбинации, о которой мы
писать не станем, но каждый
может это сделать
самостоятельно, обратившись к
тому месту интервью главы СБУ,
когда демонстрировалась
аудиозапись с ноябрьского завоза
оружия. Там Рубан перечисляет
все то, что он привез с собой. Если
внимательно все это послушать,
то становится понятным тот
механизм, которым "вели" Рубана.
Следующий момент,
заслуживающий внимания -
момент задержания. Грицак сам
сказал, что СБУ не планировала
давать всю эту информацию в
прессу, но задержание произошло
публично и избежать утечки не
удалось.
На самом деле, эти слова можно
понимать следующим образом. На
подконтрольной территории
машину бы уже точно не упустили
бы. Если там стояло несколько
камер, то уж датчик геолокации
там был без вопросов, а может
быть и не один. То есть, машину
можно было вести прямо до
заказчика этого железа и брать
всех вместе. Мало того, можно
было не опасаться, что Рубан
передаст управление машиной
кому-то другому. Он уже
настолько крепко
задокументирован, что можно
было бы вести машину и после
того, как Рубан ее оставил. Это
значит, что в СБУ не нуждались в
этом "хвосте" ибо точно знали,
для кого предназначался груз.
Поэтому, задержание прошло
прямо на контрольном пункте, на
глазах у всех.
Так можно поступать лишь в
случае, когда доказательств уже в
избытке и судебная перспектива
дела - гарантирована.
Оперативники действовали уже
настолько уверенно, что
позволили себе сделать шикарную
картинку задержания, после
которой не остается никаких
вопросов о том, что это было -
подстава или реальное
мероприятие.
Автору приходилось наблюдать,
как себя ведут люди, которым
подбрасывали "траву". Реакция
была просто взрывная и даже
истеричная. Тут же мы видим
Рубана, молча стоящего и
пачкающего штаны. Реакции -
ноль, кроме единственной мысли,
которая читалась в его глазах о
макаронах, которые вечером дают
на ужин в тюрьме.
То есть лица, которые
планировали использовать
оружие по назначению, уже
установлены и причин тянуть кота
за хвост уже просто не было. То
есть, установлен весь путь
подвигов товарища Рубана от
заказчиков всего мероприятия,
которые и предоставили оружие и
"зеленую" на стороне террористов,
до тех, кто собирался устроить в
столице побоище. То есть, мы
действительно увидели концовку
большой операции, когда вскрыты
все участники, установлены их
связи, а процессуально
установлены роли, которые
играли соучастники, в
совершении этого преступления.
Это важно для судебного
следствия, когда будет
оцениваться степень вины
каждого соучастника, в
зависимости от формы соучастия.
Понятно, что следствие
установило уже и фигуру
организатора преступления.
Возможно это и не Рубан.
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разоблачению Рубана длилась
месяцами - МВД
Это - важный момент, поскольку
мы постоянно видим либо
бездарные потуги НАБУ, либо его
откровенный саботаж, когда
практически все материалы
досудебного расследования
разваливаются в суде по причине
бестолковости следователей, не
понимающих степени судебной
перспективы собранных
материалов.
Еще один момент, который вряд
ли кому-то из прессы будет
интересен. В конце брифинга
главы СБУ, когда пошли ответы на
вопросы, Грицак отметил, что "он
(Рубан) - механизм в чужих
руках". Это намек на то, что
организатор и тем более -
заказчик, не Рубан. Судя по
видеозаписи, которую
продемонстрировали
журналистам, в ней вырезаны
целые куски видеопотока, на
которых, скорее всего,
присутствуют лица, которые
представляли заказчика и
организатора. Это касается
моментов прямо перед погрузкой
оружия и сразу после нее. Этот
момент Грицак прокомментировал
примерно так: "он (Рубан) поехал
к своим кураторам". Понятно, что
заказчиками терактов не мог быть
ни Захарченко, ни Ташкент хотя
бы потому, что они не смогли бы
использовать их в свою пользу
просто потому, что не имеют
таких возможностей. Глава СБУ
отметил, что целью планируемых
терактов была демонстрация
элементов "гражданской войны в
Киеве", что должно было
произвести отрицательное
впечатление на наших партнеров
в Европе и за океаном. А ведь это
уже политические аспекты,
которые можно использовать
лишь имея необходимый
инструментарий, в виде
официальных площадок,
наподобие ООН. Понятно, что
дивиденды от подобного
мероприятия - уровень намного
выше, чем курощуп или ему
подобные отморозки. Они по
определению не могут играть в
такие игры.
Из этого следует весьма
любопытное заключение. Из
представленного видео можно
понять, что публике показали
нарезку сюжетов снятых только
двумя камерами, установленными
в автомобиле. Есть подозрение,
что их было больше. Думаю, что
там есть видео с Рубаном в фас, а
также - синхронное видео по
сторонам от машины, где видно
все, что делалось рядом. Скорее
всего, в это же время, в 30 км над
поверхностью Земли, висел
американский дрон-разведчик, со
своими замечательными
средствами сканирования всего
вокруг, на расстояние 200 км.
Но допустим, что камер было
больше, чем две и было, как
минимум - пара маячков, которые
указывали на локацию
автомобиля. А теперь вернемся к
"кураторам" Рубана. Нам не
известно, по какому ведомству в
РФ проходит подобная агентура,
но скорее всего - ФСБ или ГРУ.
Это значит, что перед погрузкой
указанного на видео груза, в виде
оружия, машину обязательно
проверяли на наличие
"сюрпризов". Наверное, в
операции СБУ это было самое
опасное место, но супостат ничего
не нашел. Между прочим, это
подтверждает слухи о том, что
наши партнеры пришли помогать
не с пустыми руками и умные
штучки теперь грустно наблюдают
не только за автомобилем Рубана,
но и за теми, кто стоит на очереди
в судебное заседание, где
избирается мера пресечения. По
большей части, эта публика
настолько тупа, что не сможет
даже понять то, что произошло с
Рубаном и представить, сколько
гигабайт видео уже накоплено на
них и как все это будет смотреться
в суде.
То есть, возможности у нас уже
такие, что можно копить
материалы и для Гааги. Кстати,
ублюдкам в Донецке тоже
покажут фильмы о том, что на
самом деле они там делали и как
это квалифицируется по
соответствующим статьям УК. До
войны в Украине существовал
жесткий запрет на ведение
разведывательной деятельности
против РФ. Теперь такого запрета
нет и есть большая доля
вероятности, что западные
партнеры обкатывают свои умные
штучки уже в боевых условиях, с
помощью наших спецслужб,
которые несомненно уже
работают и в Москве. Судя по
тому, что там нет заявлений об
разоблачении наших людей и
обнаружении видеокамер в столе
и унитазе Путина - все работает
как надо.
И последний момент, на который
никто не обратил внимания, а он,
пожалуй, самый ценный. Как
следует со слов Грицака, в ноябре
минувшего года была
осуществлена первая (?) поставка
оружия, по каналу Рубана,
которая уже четко
контролировалось домом на
Владимирской. Это значит, что к
тому времени уже полным ходом
шел отыгрыш оперативной
комбинации и длилась она уже не
один месяц. В общем, это была
длинная партия и, скорее всего,
СБУ работала широко, выявляя
все контакты фигуранта, а
операция сегментировалась и
отдельные группы отрабатывали
тех, кто входил в контакт с
Рубаном, по поводу поставок
оружия.
Могу ошибаться, но в ход
операции только в СБУ было
посвящено свыше сотни человек.
Кроме того, некоторые
следственно-оперативные
действия могут производиться
только с согласия прокуратуры и
утверждения соответствующего
постановления судом. Это еще
плюс к тем, кто посвящен в ход
операции. Причем, эти люди
относятся к различным
ведомствам. Мало того, само
задержание автомобиля с
Рубаном и оружием произошло на
КПП в зоне ответственности
военных и пограничников.
Наверняка, они не были
посвящены даже в общие детали
операции, но народ там опытный
и четко читает формации групп
захвата и штурмовых групп. То
есть, они четко прочитали, что на
их участке происходит
развертывание сил и средств для
проведения операции захвата,
пусть и неизвестно кого.
Согласимся, четыре года назад,
наша армия, СБУ, пограничники,
суды и прокуратура были
решетом, сквозь которое уходила
почти вся оперативная
информация. Тут же все сработало
как надо, без утечек. Причем, это
была длинная партия и все четко!
Это к тому, что "ничего не
меняется".
И последнее даже не замечание,
а сарказм. Очень хорошо было
сделано, что брифинг прошел с
оттяжкой по времени. В
результате, повылазили
"эксперты", которые рассказали о
том, что мины не по калибру
миномета, что на них привязаны
пороховые ускорители, которые
вяжут перед пуском и так далее.
Но вот
А завтра вам скажуть, що снігу в лютому впало на кілька процентів більше ніж торік і знову буде радість. Треба, просто, роздивлятися навколо себе. Якщо горобці цвірінькають голосніше, значить реформи потужні і успішно йдуть, якщо чогось стало менше або щось погіршилося, то ясно, що президент тут ні при чому. Результати реформ проявляються, зазвичай, через сто і більше років.
1917 року провели реформу і, ось, прошу, зараз маємо результат.
Можна, звичайно, гарно жити і без реформ. Вони, як правило, проводяться для широкого загалу і для досягнення чудового результату у віддаленій перспективі.
Якщо хтось хоче вже, негайно, жити щасливо і заможно, то треба брати участь в тендерах, приватизації і мати свої офшорні компанії. Зрозуміло, що для цього треба мати свою фракцію у ВР. Ну, про це в, двох словах, розказати неможливо. Треба знати в деталях цей процес.
Хто вирішив стати олігархом в Україні може почерпнути деякі ноу-хау зі статті Moises Naim,
"Mafia states", опублікованій в британському виданні "Foreign affairs".
Статтю бажано роздрукувати та зшити у вигляді брошури і носити за халявою.
https://www.foreignaffairs.com/articles/2012-04-20/mafia-states.
Невеликий уривок з цієї статті я переклав українською мовою. Не хочу сказати, що я лінивий, але перекладацька діяльність мені жити не допомагає.
https://bilogora.wordpress.com/2017/03/15/%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%80%D0%B4%D0%B0/