 Капитальные инвестиции в Украине за 2017 год выросли на 21%, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщил президент Петр Порошенко в своем Twitter.

"По данным Госстата, капитальные инвестиции в Украине за 2017 год выросли на 21% против 18% за 2016 год. Это – свидетельство веры инвесторов в Украину", – написал он.

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Президент также подчеркнул, что украинский IT-сектор демонстрирует значительный успех.

"По данным венчурного фонда AVentures Capital, общий объем инвестиций в украинские ИТ-компании в 2017 году составил 265 млн долларов, что в 3,3 раза выше показателя 2016 года", – сообщил Порошенко.



