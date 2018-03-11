 НАТО: Политика по Украине не изменилась, изменилась политика самой Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил украинской службе "Радио Свобода" представитель НАТО после того, как на сайте Альянса Украину добавили в перечень стран, которые стремятся к вступлению.
"Политика НАТО остается та же. Изменилась политика Украины, и это отражено на сайте", - сказал собеседник на условиях анонимности.
Утром 9 марта на страницу о расширении сайта НАТО, где были перечислены три страны, которые стремятся к вступлению, - Босния и Герцеговина, Грузия и Македония, - добавили и четвертую, Украину. При этом со страницы убрали упоминание о том, что "с 2010 года Украина официально не стремится к членству".
Таким образом, Североатлантический альянс признал стремление Украины стать полноценным членом организации и присвоил ей статус страны-аспиранта.
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Ну и где тут информация .? Это всего лишь простая фраза неофициально сказанная НАТОвским чиновником .
А официальная информация вот - Североатлантический Альянс признал стремление Украины стать полноценным членом организации и присвоил ей статус страны-аспиранта , об этом говорится на официальном сайте НАТО в разделе по его расширению.
Про гіві з моторилой в складі ВР - рік.
Про "влада зливає Маріуполь" - ващє вєчная тєма.
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- А щодо статусу аспіранта НАТО?
- Ні нада пєрєаценівать собітіє!
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конвульсии кацапни всегда на радость украинцам))))))