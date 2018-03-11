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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5685) членство в НАТО (181)

 НАТО: Политика по Украине не изменилась, изменилась политика самой Украины

Политика Североатлантического союза в отношении Украины не изменилась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил украинской службе "Радио Свобода" представитель НАТО после того, как на сайте Альянса Украину добавили в перечень стран, которые стремятся к вступлению.

"Политика НАТО остается та же. Изменилась политика Украины, и это отражено на сайте", - сказал собеседник на условиях анонимности.

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Утром 9 марта на страницу о расширении сайта НАТО, где были перечислены три страны, которые стремятся к вступлению, - Босния и Герцеговина, Грузия и Македония, - добавили и четвертую, Украину. При этом со страницы убрали упоминание о том, что "с 2010 года Украина официально не стремится к членству".

Таким образом, Североатлантический альянс признал стремление Украины стать полноценным членом организации и присвоил ей статус страны-аспиранта.

Источник: https://censor.net.ua/n3054859
 
 
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Знаєш, що було основною метою при створенні військово-політичного блоку НАТО?
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Обліковки переплутав? Але відповідь неправильна. 70 років тому не було прєкрасної расєї.
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Ну, тобі, мабуть, краще знати, якщо так наполягаєш.
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Не переймайся так, я зразу зрозумів, що ти про расєю і масковію знаєш абсолютно все. Тільки питання про НАТО було.
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Чого у 90-х нє пагубіло, а навіть підгодовувало, коли за дешевих нафти і газу жебраки-кацапи с простягнутою рукою рачки стояли?
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Так он сним "бояру" потреблял в синайской пустыне!
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Дуже смішно читати, що інформація " на умовах анонімності", тобто -- від прибиральниці.
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А почему бы и не от уборщицы, овсчь в своё время ведь заключал контракт на LNG теминал с лыжным инструктором. В первую очередь, для вступления в НАТО, соевой банде нужно прекратить обворовывать страну, в т. ч. и собственную армию. А эта задача, на данном этапе невыполнимая. А с голым жопом в НАТО никто не примет, к сожалению.
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"Политика НАТО остается та же. Изменилась политика Украины, и это отражено на сайте", - сказал собеседник на условиях анонимности. Источник: https://censor.net.ua/n3054859
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Ну и где тут информация .? Это всего лишь простая фраза неофициально сказанная НАТОвским чиновником .

А официальная информация вот - Североатлантический Альянс признал стремление Украины стать полноценным членом организации и присвоил ей статус страны-аспиранта , об этом говорится на официальном сайте НАТО в разделе по его расширению.
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Украина - страна с большим потенциалом . Почему бы ей не быть членом НАТО, куда входят все цивиллизованные страны? И в Шанген надо стремиться , и в ЕС тоже. А то забили весь Париж неграми и арабами. Те живут и кайфуют. А украинцы своими жизнями защищают Европу от руцькой чумы
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Про "план Мореля" волали півроку.
Про гіві з моторилой в складі ВР - рік.
Про "влада зливає Маріуполь" - ващє вєчная тєма.

--
- А щодо статусу аспіранта НАТО?
- Ні нада пєрєаценівать собітіє!

--------
конвульсии кацапни всегда на радость украинцам))))))
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Так у тому то й річ, що, якби не волали, то так би й було і з Морелем, і з Маріуполем.
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Ще пару строків фуйла і НАТО трісне, цікаво, там є ліміт на кількість членів чи можна впхати всі 200 країн?
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Вонючие НАТОвские порохоботы! Ненавижу!
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НАТО утверждает: при Януковоще мы стремились в НАТО, а сейчас отвернулись? НАТО: Політика щодо України не змінилася, змінилася політика самої України - Цензор.НЕТ 800
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Навпаки, але справа не в Януковичу, Україна взагалі не дуже збиралась в НАТО до 2014 року, але агент фуйло змусив переглянути ці погляди.
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