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 Спорт
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Все про:Паралимпиада (163) победа (299)

 Паралимпиада-2018: лыжник Максим Яровой добыл для Украины второе "золото"

Максим Яровой завоевал вторую золотую награду для Украины на Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Яровой стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 15 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Для Ярового это четвертая награда на Паралимпиадах и первое "золото". Четыре года назад в Сочи Максим выиграл две серебряные и одну бронзовую медали.

Таким образом, в активе сборной Украины уже 6 наград - 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые.

Напомним, в пятницу, 9 марта в южнокорейском Пхенчхане стартовали Паралимпийские игры – соревнование, которое в этот раз собрало 48 стран со всего мира. В их числе и сборная Украины, ее представляют 20 паралимпийцев в 3 видах спорта: биатлон, лыжные гонки и сноуборд.

Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3054858
 
 
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Молодець! Наші паралімпійці як завжди, по традиції віддуваються за провали олімпійців. Паралимпиада-2018: лыжник Максим Яровой добыл для Украины второе "золото" - Цензор.НЕТ 5755
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Вітаю!!!
А тепер скажіть: хто у нас люди з вадами?
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Як колись влучно пожартував 95-тий квартал (в ті далекі часи коли вони ще були смішними) порівнюючи результати Олімпіади двох збірних - "Так какая из этих сборных паралимпийская?"
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А это тут зачем? Лучше посмотри таблицу результатов Олимпийских игр и устыдись...
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Чого встидатись? Хіба рашка не з США міряється?
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То что на олимпиаду было потрачено более 250 млн. гривен(на здоровых биатлонистов только более 60 млн.), а результат ничтожен.
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Кацапи під проксі, а скільки ви витратили?
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Подивився, там взагалі нема такої країни як росія, може десь на окремій сторінці в куточку...
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А чему стыдиться Украине - мы никогда и нигде на заявляли что мы Олимпийская страна. Просто принимаем участие. А вот внарасеи вообще нету на Олимпиаде...
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Министр спорта Украины заявлял, что сборная Украины по биатлону не зря тренируется за границей, приобретает винтовки по 200 000 евро, а значит привезет не одну медаль, объясняя почему только в биатлон идет основная сумма денег.
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Нема такої країни як "Россия" серед паралімпійських збірних, не постіть дурню з кацапських сайтів.
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давайте ще!!! ))) Україна повинна бути на першому місці!
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Который год смотрю на результаты наших паралимпийцев и каждый раз невольно приходит одна и та же мысль в голову - провести научный эксперимент. Точнее два эксперимента:
Первый: Наших олимпийцев привлечь вне конкурса к паралимпиаде и посмотреть, смогут ли они по результатам хотя бы наших паралимпийцев.
Второй: вместо наших олимпийцев на обычную олимпиаду отправить наших паралимпийцев. Хуже не будет точно, а вот лучше может быть.
=============
Что-то мне подсказывает, что по итогам опытов финансирование большого спорта в Украине больше будет не нужно.
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молодцы, не то шо типа неинвалиды, вечно их условия не устраивают, вроде для этих людей у нас супер условия
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Я за паралімпійців вболіваю більше, ніж за звичайних спортсменів.
Причому, навіть неважливо, які місця займуть, скільки медалей отримають...

не знаю, чому так.

МОЛОДЦІ!!
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....НАШИ ,поди спортсменов с территории ПЕДЕРАЦИИ уже ШПОКНУЛИ по числу медалей ????!!!
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Все добре, тільки пенсія в інвалідів 1 груп. 1550грн. Ось так бариги дбають про людей.
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Поздравляем ,вы умнички ,дай Бог вам здоровья Мы гордимся вами
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Поздравляем ,вы умнички ,дай Бог вам здоровья Мы гордимся вами
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Цензор.НЕТНовостиСпортПаралимпиада-2018: лыжник Максим Яровой добыл для Украины второе "золото"
 
 
 
 
 
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