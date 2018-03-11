 Паралимпиада-2018: лыжник Максим Яровой добыл для Украины второе "золото"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Яровой стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 15 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Для Ярового это четвертая награда на Паралимпиадах и первое "золото". Четыре года назад в Сочи Максим выиграл две серебряные и одну бронзовую медали.
Таким образом, в активе сборной Украины уже 6 наград - 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые.
Напомним, в пятницу, 9 марта в южнокорейском Пхенчхане стартовали Паралимпийские игры – соревнование, которое в этот раз собрало 48 стран со всего мира. В их числе и сборная Украины, ее представляют 20 паралимпийцев в 3 видах спорта: биатлон, лыжные гонки и сноуборд.
Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта.
успехов и побед, олимпиец!!!
А тепер скажіть: хто у нас люди з вадами?
Первый: Наших олимпийцев привлечь вне конкурса к паралимпиаде и посмотреть, смогут ли они по результатам хотя бы наших паралимпийцев.
Второй: вместо наших олимпийцев на обычную олимпиаду отправить наших паралимпийцев. Хуже не будет точно, а вот лучше может быть.
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Что-то мне подсказывает, что по итогам опытов финансирование большого спорта в Украине больше будет не нужно.
Причому, навіть неважливо, які місця займуть, скільки медалей отримають...
не знаю, чому так.
МОЛОДЦІ!!