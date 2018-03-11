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 Террорист Игорь Солоид взят в плен на Луганщине: "России мы не нужны, призываю однополчан сложить оружие". ВИДЕО

Военнослужащие отдельной механизированной бригады, выполняющие боевые задачи на Луганском направлении, пресекли попытку проникновения боевика незаконных вооруженных формирований на подконтрольную Украине территорию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

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"После неприцельного обстрела противником наших позиций боевик пытался пройти вглубь между наблюдательными постами. Благодаря профессиональным и грамотным действиям украинских защитников он был взят в плен. При нем обнаружено оружие АК-74Н и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией", - рассказали в штабе и опубликовали видео с задержанным боевиком.

Сейчас боевика передали в компетентные органы.

Террорист Игорь Солоид взят в плен на Луганщине: России мы не нужны, призываю однополчан сложить оружие 01

Источник: https://censor.net.ua/n3054855
 
 
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хоть бы отпиздохали для приличия..
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Отпиздохай -- его пожалеют и выпустят -- хоть за ним куча грабежей и убийств с износилованиями -- а тебе пятерик дадут --- 300 % -- как бандиту -- еще и отсидишь 5 лет реально ...
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ну да..люди с предметами похожими на автоматы и в форме похожую на военную избили мирного гражданина, который собирал в степи гербарий..помню помню..
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Автомат обязательно пошлют на экспертизу -- автомат это или не автомат и каждый патрон -- а вдруг из хлеба слепленный ...
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Амнистия для боевиков только при наличии 3-5 голов путлеровских карателей.
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А помните как Гиркин и ФСБ начинали войну?! Его интервью "Это гребанные шахтеры не идут воевать"! И тогда начали россияне затапливать шахты, вырезать заводы! И начали сами обстреливать Градами жилые кварталы Донецка и Луганска (у Украины тогда даже пушек не было, с ржавыми автоматами бегали добровольцы). Начались массовые похороны и ненависть к Украине! Циничный расчет Кремля!
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Это картинка из Грузии, зачем ее приписывать Украине?
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Зараз тобі скажуть порохоботи що це старі фото, або що це брехня.
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Что дорогой шпионов у нас много в УКраине -- а ребята Герои Украины в таком болоте живут -- а трандюлей всем спецназам России дают в Донбассе от спецназа ГРУ -- до суперсекретного " Дельфина " -- и это факт ...
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На ЖОПЕ сидят в УКраине все приехавшие из Расеи суперназы Вавана Путина -- обещали и на танках в Львов и Лондон въехать -- а дальше Горловки -- не получается уцже 5й год пошел -- а это больше чем уже Отечественная война по времени .... А знаешь чего сидят ??? Задолбались спецназовцев по кускам собирать по Донбассу и отправлять на Ростовский морг ... Элита ватная ... Если вас поцаны с Майдана до сих пор дрючками пиздят в Донбассе как котят ... Трусы , воры и садисты кацапские ....
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Фамилия странная у этой гниды. Видать, бурят.
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ты и в Украине никому нахер не нужен ,тварина
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Дамбасюри жили краще інших регіонів України і робота у них була. Тільки ось біндери не дозволяли ґаваріть на нарєчії, тому шахтьори і розпочали війну.
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Та ніхто нічого їм не забороняв. Вони просто казкові дов...би.
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Я ніколи не розумів ситуацію, коли оперативники вичислили злодія, сиділи у засідці, впіймали, він ще пручався, тікав, вле його привезли, а він пише "явку з повинною". Яка нах "повинна"?
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Поясніть необізнаній у війні жінці: цей "вояка" намагався непоміченим пройти між блокпостами далі на підконтрольну Україні територію, кинувши в"свабодном данбасе" жінку та дитину. Для чого? Щоб нюні тут розпускати? Чи для диверсії? Я схиляюсь до другого.
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Исходя из того, что "противник вёл неприцельный огонь"(подозреваю, что противник это он и есть), то вряд ли он собирался остаться незамеченным Терориста "ЛНР" Ігоря Солоіда захопили в полон на Луганщині: "Росії ми не потрібні, закликаю однополчан скласти зброю" - Цензор.НЕТ 6131
Можно так же предположить, что огонь был неприцельным в отношении ВСУ потому, что это был огонь адресованный убегающему дезертиру, а не ВСУ.
То что тут негде работать, он не врет. Но удивляет его рассуждение о том, что если бы была работа, то 95% ушли бы "со службы". Неужели вся основная мощь и власть находится в руках остальных 5%, а эти 95 не в состоянии поднять вооруженное восстание и к приходу ВСУ развешать эти 5% на фонарных столбах, на сине-желтых веревках?
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та може він солод їсть,сировину для пивасіка Терориста "ЛНР" Ігоря Солоіда захопили в полон на Луганщині: "Росії ми не потрібні, закликаю однополчан скласти зброю" - Цензор.НЕТ 6542
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Скоріш за все , він малясиху жре по-чорному !
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Откеда в даунецких степях и на тереконах малясыха Им бы она была за счастье Они жрут кацапский коньяк под гордым названием Настойка боярышника
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Еще один кормилец всей Украины попался. Прячьте продукты в холодильник, сейчас начнет жрать просить.
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Т.е. если бы были нужны, то разрушать свою вчерашнюю страну и убивать своих вчерашних соотечественников с помощью новых хозяев как бе и нормально? А если не нужны то типа что уж тут поделаешь, я правильно понял логику глубоконеуважаемвых дамбасян?
Неплохо неплохо, достойно, что сказать.
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ОДУМАЛСЯ.
Призывает ОН, типа такой попался и сразу такой ОДУМАЛСЯ.
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А з якого бодуна,ти вирішив,що потрібен Україні?.
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Он может за очень недорого шить брезентовые рукавицы, например
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нет работы пойду постреляю укропов Терориста "ЛНР" Ігоря Солоіда захопили в полон на Луганщині: "Росії ми не потрібні, закликаю однополчан скласти зброю" - Цензор.НЕТ 2259 .срочно вывесить прейскурант на сепаров и технику и будет им работа.
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Цей той Солоїд, який розробляв 60-мм міномет у Ровеньках? Ну той, що пан Рубан перевозив.
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Roman Rjevskiy может заставим подавиться конфетной обёрткой? И Пете приятно не забываем про ониженаших
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Це вкидання аналітичного відділу ФСБ. Увага! Адмін «Ц.Нет» не встигає очищати сайт від лайна працiвникiв фсб рф.Намалювався лішнехросомний росiйськомовний поребрiк і відклав лайно.У «кухарів Путіна» вихідних немає. Горілки тут теж немає.
Всі «сенсації» (офшори, вiдпочинок на Мальдівах, Сейшелах, «листи нiмфетки Лолiти», таємні зустрічі Порошенко з Кабаєвою, дірка на лівому носку Петра, діамантові стелі в швейцарському готелі, Венский бал,Труханов, порожній зал в Мюнхені) на Президента України пишуть на Луб'янці та розсилають в методiчках. Почерк, мовні звороти і помилки у «кухарів путiна» - однакові.
Наклеп на Порошенко, сьогоднi найоплачуванійший матеріал на тролiфермi інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ, розташованой за новою адресою в Пітері: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп. 3
В історії не зафіксовано ще такого випадку, щоб на цькування однієї людини, витрачалися астрономічні суми російських нафтодоларів.

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Порівняйте з Фіделм, якого не просто цькували - намагаися знищити.
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Отправить этого вдупучленца в качестве миноискателя. Хоть толк будет.
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Тепер чувак піде служити в аваковський бєркут, щоб мочить майдаунів.
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Сдали, как стеклотару. Кто бы сомневался!
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Может кинуть клич - кто сдаёт передовую и переходит на сторону Украины , тому амнистия ! А Семенченко посадить за вредительство интересам Украины ! Пусть - бы работали шахтёры , у каждого семьи кормить нужно и они вынуждены идти воевать ! Я знаю , что сейчас накинутся те герои , что бегают с факелами и кричат - свой карман понадусе !
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Отрезать яйца, чтобы в Украине не наделал себе подобных.
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Подобається мені одразу- противовіс! Ось тут всі розпинаються в своєму патріотизмі і любові до Батьківщини, АЛЕ!!!!!!!!! Прошу вдуматись у кожне своє висловлювання і підійти до всього що відбувається в країні---ТРЕЗВО!!! Ніхто з писак не був по той бік і не має права на оцінку діям другої сторони. ПРИКЛАДИ: Я виріс на теренах СССР(1957р.) і вважав,що справедливішої,багатшої(капіталізм був загнивающим),сильнішої і тд.--країни не було в світі! Що прикордонник Карацупа(це той,що "бандеровців в схронах ловив)самий найкращий в світі,"бандеровці"--рівня фашистам і можливо продовжувати і продовжувати цей перелік . Це якщо чесно,а якщо лукавити------ТО Я ТОДІ ВЖЕ ЗНАВ,ЩО ссср ЦЕ САМЕ ВЕЛИКЕ ЗЛО ну і т.д. На сьогодні майже всі люди, з головою, знають,що таке пропогандос. Дуже багато є прикладів,коли рідні люди не спілкуються між собою,бо на тій стороні не можливо довести,що тут не їдять дітей,не гвальтують бабусь,не вбивають за російську мову і т.д. Моя рідна племінниця прожила майже 35 років тут,а тепер 3-4 роки там,так коли приїздила,щоб довго не писати,вставав і виходив з хати,щоб не прибити її!
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Есть люди ,которые хотят быть обманутыми ,хотят ,чтобы за них все решали Работа была ,чтобы постоянная и дядя дал кайло в руки и сказал ,что делать,иначе им плохо Россияне раздолбали ,распилили ,растащили украинский Донбасс и Донбасс оказался в положении "свистни Васька, ты -дурнее" Еще телевизор российский дает по неокрепшим мозгам,но и смотрит каждый ,что кому ближе ментально, а там им напоминают ссср,думают ,что в рф коммунизм -бо так показывают И еще ,наверняка, им крутят 25 кадр,у нас это тоже проворачивалось ,особенно перед выборами кучмы и януковича А думать надо об одном ,что когда разрушат твой дом, то кому и где ты нужен
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Вот не понимаю я админа и соевой петушни Ну сотрете вы мои коменты И что от этого изменится или мое мнение или мнение большинства украинцев Та думаю никогда Ненависть и презрение к этому деабетическому аферисту Будет с каждым днем только наростать Даже могу предположить каждую неделю А знаете почему соевые мерзости? А потому что каждую неделю дорожапют продукты в магазинах Еще два месяца назад это происходила раз в два три месяца При овоще раз в год Улавливаете разницу ? Соевая ляшковня Так что дырявые выродки Трите сколько угодно
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Придурок ватный -- ВОЙНА 5 й год в Украине с Россией -- а при ВОЙНЕ -- продуктов нет как и магазинов с пенсиями и зарплатой -- а работающему 300 грамм хлеба в сутки -- а остальным ХЕР .. А если не согласен --пуля в лоб ..... по законам военного времени ... А тебя Соевые выходит спасают от пули в лоб ... Правда долбодятел ???
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Пидарастенокм сын пидораста вытя кондрашкин Где ты убогое чмо войну видел Нет никаколйц войны официально есть ордло Менчя соевые петухи и аферисты пока что больше грабят чем грабили бы три овоща вместе взятые
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Чумадан - вокзал Рассея - там не грабят !
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Ти б сам туди з*їздив копійчаний стецик Може і в себе лишню хромосому в сраці знайдеш
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Не я Пидарастенок как ты сказал -- а по ходу ты ... Ты сам сказал --как петухи к тебе приходят ты и штаны сразу с себя вон -- без сопротивления ... И еще -- в хате -- ты бы дажен б ез разговара за свои слова незнакомому -- уже бы плямал и возле параши жил бы ... 200 % ....
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Ну того тебе дебіла и спанять бо в тебе окрім ненависті нічого немеє! Приклад простий:є велика кількість людей,які підтримують цю владу,а ти недоумок,інакше не назвеш,клянеш їх на чому світ стоїть! А хто ти такий,ти що Бог,що маєш вирішувати за всіх і чому ти вважаєш,що твоя думка правильна? З чого ти взяв,що ти носій думки більшості України? Я наприклад думаю і впевненний,що твій овощ,загнав нас в цю халепу,хоча тим,що повністю знищив армію і цього вже достатньо,а ця влада,з нічого зліпила армію(велика допомога волонтерів). Але це моя особиста думка,в когось вона інша. Може не люди погані,може в собі потрібно покопатись?
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Я теж так думаю ! Задовбали вже ці в балаклавах і ті героі , що з гранатами бомжують в центрі Киева ! Націоналісти як дорвуться до влади , то українці ще не раз кровью вмиються ! Вже вони доохороняли будинок Пшонки - одні стіні залишилісь , отак і з Україною буде !!!!
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Відповім тобі дірявому так Де ти бачиш велику кількість лдюдей які задоволені правлінням іудеїв? В методичці ? Пол друге це твійц батько дірявий недоумок який впер сільській олігофренці і ва результаті вилупилося ти Проти овоча я на Майдані стояв і в мене на рукках вмирали хлолпці розстріляні тими чи уже нинішніми беркутівцями Так ща йди на х дірявий
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Слухай,шановний,тобі на Майдані куля часом не в дупу попала? Ще й дивуєшся відношенню до себе,сходи до псіхотерапевта,можливо ще не все втрачено! Сопля недотерта,тільки повністю кончена людина,якщо ЦЕ можна назвати людиною,може ображати батьків,тай ще покійних!
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Ти покидьок і скорыше за все в тебе й батьки були покидьками і не ввжливо живі вони чи мертві Ти своїх дітей до психотерапевта зводи і сам здайсяч на дурку Букдеш схожийц на свлго босса Стеця
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А ти в село їдь - посадиш , виростиш і все безкоштовно буде !
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Мені соєвий копійчаний удод і в Києві не погано
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От цікаво,йому в очі мочуться,а він--Божа роса!!!! Всіх обгадив,ну щож,на хвору людину гріх тримати образу.......
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Ну й пика, жах - справжній самосовець, такому зарізати раз плюнути, точно його відправили влаштувати побіг Рубана і реалізувати план замаху на мальдівського говнокомандувача.
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Я теж так думаю ! Задовбали вже ці в балаклавах і ті героі , що з гранатами бомжують в центрі Киева ! Націоналісти як дорвуться до влади , то українці ще не раз кровью вмиються ! Вже вони доохороняли будинок Пшонки - одні стіні залишилісь , отак і з Україною буде !!!!
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***дь добрые украинцы, с такой добротой и чаем ещё 50 лет будет война с рашкой, **ли, всегда можно укропам сдаться и ничего не будет.
Окуенное видео, останкино рыдает.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррорист Игорь Солоид взят в плен на Луганщине: "России мы не нужны, призываю однополчан сложить оружие". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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