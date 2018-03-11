 Террорист Игорь Солоид взят в плен на Луганщине: "России мы не нужны, призываю однополчан сложить оружие". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"После неприцельного обстрела противником наших позиций боевик пытался пройти вглубь между наблюдательными постами. Благодаря профессиональным и грамотным действиям украинских защитников он был взят в плен. При нем обнаружено оружие АК-74Н и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией", - рассказали в штабе и опубликовали видео с задержанным боевиком.
Сейчас боевика передали в компетентные органы.
Можно так же предположить, что огонь был неприцельным в отношении ВСУ потому, что это был огонь адресованный убегающему дезертиру, а не ВСУ.
То что тут негде работать, он не врет. Но удивляет его рассуждение о том, что если бы была работа, то 95% ушли бы "со службы". Неужели вся основная мощь и власть находится в руках остальных 5%, а эти 95 не в состоянии поднять вооруженное восстание и к приходу ВСУ развешать эти 5% на фонарных столбах, на сине-желтых веревках?
Неплохо неплохо, достойно, что сказать.
Призывает ОН, типа такой попался и сразу такой ОДУМАЛСЯ.
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Це вкидання аналітичного відділу ФСБ. Увага! Адмін «Ц.Нет» не встигає очищати сайт від лайна працiвникiв фсб рф.Намалювався лішнехросомний росiйськомовний поребрiк і відклав лайно.У «кухарів Путіна» вихідних немає. Горілки тут теж немає.
Всі «сенсації» (офшори, вiдпочинок на Мальдівах, Сейшелах, «листи нiмфетки Лолiти», таємні зустрічі Порошенко з Кабаєвою, дірка на лівому носку Петра, діамантові стелі в швейцарському готелі, Венский бал,Труханов, порожній зал в Мюнхені) на Президента України пишуть на Луб'янці та розсилають в методiчках. Почерк, мовні звороти і помилки у «кухарів путiна» - однакові.
Наклеп на Порошенко, сьогоднi найоплачуванійший матеріал на тролiфермi інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ, розташованой за новою адресою в Пітері: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп. 3
В історії не зафіксовано ще такого випадку, щоб на цькування однієї людини, витрачалися астрономічні суми російських нафтодоларів.
Окуенное видео, останкино рыдает.