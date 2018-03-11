 Террорист Игорь Солоид взят в плен на Луганщине: "России мы не нужны, призываю однополчан сложить оружие". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Читайте также: За прошедшие сутки враг пять раз атаковал позиции ВСУ, один военнослужащий ранен, - штаб

"После неприцельного обстрела противником наших позиций боевик пытался пройти вглубь между наблюдательными постами. Благодаря профессиональным и грамотным действиям украинских защитников он был взят в плен. При нем обнаружено оружие АК-74Н и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией", - рассказали в штабе и опубликовали видео с задержанным боевиком.

Сейчас боевика передали в компетентные органы.