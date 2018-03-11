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 За прошедшие сутки враг пять раз атаковал позиции ВСУ, один боец ранен, - штаб

Боевики российско-оккупационных войск продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

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"На Луганском направлении противник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое. Кроме этого, минометы 82 калибра враг применил неподалеку от Катериновки.

В Донецкой области оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты вблизи Водяного. Также из 82-мм минометов и гранатометов враг вел огонь по защитникам Богдановки.

В общем за минувшие сутки агрессор совершил 5 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня один украинский воин получил ранения. Военнослужащего доставили в военно-медицинский госпиталь. Ему оказана необходимая медицинская помощь", - отметили в штабе.

Напомним, 9 марта российские наемники 3 раза открывали огонь по позициям ВСУ.

За прошедшие сутки враг пять раз атаковал позиции ВСУ, один боец ранен, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3054854
 
 
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Смерть расіянсько-фашиським окупантам !!!!
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