 В 2017 году России направлено более 260 дипломатических нот относительно прав украинских политзаключенных и пленных, - Погорельцев

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, рассказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
"В Москве, Петербурге, Ростове, Екатеринбурге и Новосибирске работает более 30 украинских консульских работников. Поскольку, по официальным данным, в России сейчас находится более 3 миллионов украинцев, у консулов очень плотный график работы... В частности, напомню, что в РФ сейчас есть более 20 украинцев, которых можно считать политзаключенными, плюс более 40 украинских пленников, которых арестовали на территории оккупированного Крыма. Некоторые из них, несмотря на протесты Украины, вывезены на территорию России", - сказал Погорельцев.
По его словам, с этими незаконно удерживаемыми на территории России украинцами в течение 2017 года проведено 57 консульских встреч. Также обеспечивается консульское сопровождение заведенных против них дел, посещение судебных заседаний. Происходит консульское и дипломатическое реагирование на все факты нарушения международных норм и действующего законодательства в сфере прав человека. По этому поводу российской стороне в течение прошлого года направлено более 260 дипломатических нот. Также было обнародовано более 30 официальных заявлений, комментариев по поводу незаконного содержания наших граждан в РФ. Благодаря этому международное сообщество также постоянно в курсе этих дел.
"Напомню также, что работает созданная по инициативе нашего министра Павла Климкина Общественная платформа по вопросам освобождения политзаключенных. Участие в ее работе, в частности, принимают первый вице-спикер Ирина Геращенко, бывшие политзаключенные в России Геннадий Афанасьев, Юрий Яценко, большое количество представителей необщественных организаций. Делаем все, что можно в существующей ситуации", - подчеркнул Погорельцев.
Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев находился 8-10 марта с официальным визитом в Риге, где проводил консульские консультации с коллегами из Латвийской республики.
...а потом им всем захочется на Евро-Амэриканську травку... !
И тут снова наступит лет 10 -- 15 горбачёвщины и клинтовщины... ... ... я вам это всем гарантирую!
"Жаль только- жить в эту пору прекрасную. Уж не придется - ни мне, ни тебе"
...но это уже Некрасов гарантирует... *)
Млять, две страны 404 на вес земной шар. Когда же вы в своем вранье угомонитесь ?
я догадывался что свинособаки дэбилы- но не думал что настолько )
Вот пообщался с харьковским чуваком из комендатуры ЛНР. Кто же обстреливал Луганск в 2014? Если вам хоть одно чмо из твиттера расскажет про "сепарских" пенсионеров из Луганска - плюньте ему в лицо! Наши луганские "дед с бабкой" - самые крутые диверсанты в мире!
https://twitter.com/LugaBeg/status/972201399160377345
Але ось відомий приклад дій СРСР (росії):
Рау́ль Гу́став Ва́лленберг (швед. Raoul Gustav Wallenberg, 4 серпня 1912, Стокгольм - 17 липня 1947[1], Луб'янська в'язниця, Москва) - шведський дипломат, який врятував життя десятків тисяч угорських євреїв у період Голокосту. Після зайняття Будапешту Червоною армією був арештований у січні 1945 року, переправлений до Москви і ймовірно помер у радянській в'язниці[2].
Всі ваші ноти до одного місця, лише обмін!
Тем более, отримали возможность безвиза туда, где живут люди, а не животные...
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Я тут прочитал шо снова строят концлагеря для ватанов. Вопрос: Кто может меня за взятку устроить на такую работу? Хочу тещо порадовать
Цей блогер якраз і живе в ордло, дуже ватанів любить )))