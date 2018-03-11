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 Политика Украины
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Все про:МИД (4434) Россия (68329) нота протеста (90) заключенные (332) Погорельцев (2)

 В 2017 году России направлено более 260 дипломатических нот относительно прав украинских политзаключенных и пленных, - Погорельцев

За прошлый год обнародовано более 30 официальных заявлений, комментариев по поводу незаконного содержания граждан Украины в РФ.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, рассказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"В Москве, Петербурге, Ростове, Екатеринбурге и Новосибирске работает более 30 украинских консульских работников. Поскольку, по официальным данным, в России сейчас находится более 3 миллионов украинцев, у консулов очень плотный график работы... В частности, напомню, что в РФ сейчас есть более 20 украинцев, которых можно считать политзаключенными, плюс более 40 украинских пленников, которых арестовали на территории оккупированного Крыма. Некоторые из них, несмотря на протесты Украины, вывезены на территорию России", - сказал Погорельцев.

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По его словам, с этими незаконно удерживаемыми на территории России украинцами в течение 2017 года проведено 57 консульских встреч. Также обеспечивается консульское сопровождение заведенных против них дел, посещение судебных заседаний. Происходит консульское и дипломатическое реагирование на все факты нарушения международных норм и действующего законодательства в сфере прав человека. По этому поводу российской стороне в течение прошлого года направлено более 260 дипломатических нот. Также было обнародовано более 30 официальных заявлений, комментариев по поводу незаконного содержания наших граждан в РФ. Благодаря этому международное сообщество также постоянно в курсе этих дел.

"Напомню также, что работает созданная по инициативе нашего министра Павла Климкина Общественная платформа по вопросам освобождения политзаключенных. Участие в ее работе, в частности, принимают первый вице-спикер Ирина Геращенко, бывшие политзаключенные в России Геннадий Афанасьев, Юрий Яценко, большое количество представителей необщественных организаций. Делаем все, что можно в существующей ситуации", - подчеркнул Погорельцев.

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Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев находился 8-10 марта с официальным визитом в Риге, где проводил консульские консультации с коллегами из Латвийской республики.

Источник: https://censor.net.ua/n3054853
 
 
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Токо ША! ...в октаве 12 нот. (некоторые скажут, шо токо 7) -- но, когда хуйла не станет -- это будет ША бемоль! .. -- причём, мажор... *)
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Появится новое хуйло -- бабы ж нарожают... ...оно приведёт с собой новых корешей... ...они сперва задавят всех предыдущих... ...потом устроят какие-нить выборы для себя и унутренней оппозиции...
...а потом им всем захочется на Евро-Амэриканську травку... !
И тут снова наступит лет 10 -- 15 горбачёвщины и клинтовщины... ... ... я вам это всем гарантирую!
"Жаль только- жить в эту пору прекрасную. Уж не придется - ни мне, ни тебе"
...но это уже Некрасов гарантирует... *)
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мультики смехдержавы- вызывают только смех В 2017 году России направлено более 260 дипломатических нот относительно прав украинских политзаключенных и пленных, - Погорельцев - Цензор.НЕТ 4140
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Ракетой управлял с/корейский космонавт, который 5 лет назад на Солнце высаживался?..
Млять, две страны 404 на вес земной шар. Когда же вы в своем вранье угомонитесь ?
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кацапье- так ты же сам как раз здесь и хрюкаешь)
я догадывался что свинособаки дэбилы- но не думал что настолько )
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Та не, это или крымский или дамбацкий едиёот. Ольгинские немножко умнее
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Та не, это или крымский или дамбацкий едиёот. Ольгинские немножко умнее
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так злишься вообще-то ты- из-за того что мы с тебя смеемся
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Кацапам бесполезно ноты посылать. Они читать не умеют. К тому же они такие наглые что будучи даже в дерьме всем доказывают что они лучше всех. Украина сегодня выиграла серебро, кацапы просрали но своими флагами они махали как будто золото выиграли.
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Aндрій ⚓ Луганський

Вот пообщался с харьковским чуваком из комендатуры ЛНР. Кто же обстреливал Луганск в 2014? Если вам хоть одно чмо из твиттера расскажет про "сепарских" пенсионеров из Луганска - плюньте ему в лицо! Наши луганские "дед с бабкой" - самые крутые диверсанты в мире!

https://twitter.com/LugaBeg/status/972201399160377345
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Я в шоке. Если это не прикол, а реальность, то это ппц. Оно дебил, а ищет кого-то глупее себя. Везде блок посты. Машины с минометами ездят по городу практически не скрываясь, а оно про деда с бабкой рассказывает! Но не дебил? А маршрутку вообще с ВВАУША расстреляли, просто со своей базы - даже не парились. Быдло все равно схавало. Тогда на ВСУ списали, а до них более 15 км было... У меня нет слов.
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Це лугандонськє чмо вже під кайфом і смішно бреше!
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СРСР теж просили західні держави про своїх громадян, але лише іноді їх міняли.
Але ось відомий приклад дій СРСР (росії):
Рау́ль Гу́став Ва́лленберг (швед. Raoul Gustav Wallenberg, 4 серпня 1912, Стокгольм - 17 липня 1947[1], Луб'янська в'язниця, Москва) - шведський дипломат, який врятував життя десятків тисяч угорських євреїв у період Голокосту. Після зайняття Будапешту Червоною армією був арештований у січні 1945 року, переправлений до Москви і ймовірно помер у радянській в'язниці[2].
Всі ваші ноти до одного місця, лише обмін!
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Мораль сей басни такова. Нехер шастать в страну 404.
Тем более, отримали возможность безвиза туда, где живут люди, а не животные...
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Fashik Donetskiy‏ @FashikDonetskiy 5 ч.5 часов назад

Еще

Я тут прочитал шо снова строят концлагеря для ватанов. Вопрос: Кто может меня за взятку устроить на такую работу? Хочу тещо порадовать
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Доброго ранку! Концтабір для ватанов вже побудували! ОРДЛО і є цим місцем☺
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І вам добрий ранок ))
Цей блогер якраз і живе в ордло, дуже ватанів любить )))
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В Україні це кацапи , пеця і ви лолітоботи.
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Пока экономики и условий для жизни не будет в Украине , украинцы так и будут уезжать в Россию.
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Коли ви із Німеччини на росію мігруєте?
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Пономаря бортанули, не пригласив его на сходку блохеров. Так чувак старался! Такую "аннакондушку" вешал нам на уши, а у Петра Лексеича новые фаворитКи появились...

В 2017 году России направлено более 260 дипломатических нот относительно прав украинских политзаключенных и пленных, - Погорельцев - Цензор.НЕТ 5650
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Хоче все логічно, Пономарь же мало прославляв особисті перемоги Петра Лексійовича, він більше про знищення рашки писав... тому й не запросили
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2017 году России направлено более 260 дипломатических нот относительно прав украинских политзаключенных и пленных, - Погорельцев
 
 
 
 
 
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