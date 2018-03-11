 Могилу соучредителя ОУН Твердовского нашли в Люксембурге. ФОТО

"Долгое время мы считали, что могила выдающегося старшины, соучредителя ЛУН и ОУН Осипа Твердовского потеряна. Из исследований Петра Мирчука и Ярослава Тинченко о легендарном коменданте самодельного бронепоезда "Месть" известно довольно много. Однако, некрологи, опубликованные в "Летописи Красной Калины" и "Тризубе" давали нам лишь приблизительное представление о месте захоронения - г. Эш-сюр-Альзетт, Люксембург. 8 марта 2018 года наша волонтер Елена Подобед-Франковская смогла разыскать справку о смерти О. Твердовского, а впоследствии и найти самую могилу", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на facebook-странице БФ "Героика".

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Сотник Твердовский похоронен на городском кладбище Святого Йозефа по адресу: Rue du Cimetière, 4059 Esch-sur-Alzette, регистрационный номер №17055. Могила расположена в левой части кладбища, сектор №89. Место захоронения оплачено украинцами из США до 2032 года. В одной могиле с Осипом Твердовским похоронен Алексей Чуб (1897-1984), вероятно, сотник Армии УНР.

Твердовский Осип Матвеевич (01.11.1891, Черниговская губ., г. Нежин - 16.04.1930, Люксембург, г. Эш-сюр-Альзетт) - сотник, комендант бронепоезда "Месть". Родной брат Матвея Матвеевича Твердовского. Происходил из состоятельной семьи. Начальное и среднее образование получил в Нежине. Первую мировую войну встретил в 176-м Переволоченском полку, в котором закончил школу старшин. Ранен во время боевых действий.

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С 1917 г. участвует в украинизации русских частей. Как комендант украинизированного куреня ранен в боях под Тернополем в голову, попадает в больницу в Киев, откуда во время наступления войск Муравьева уходит в родной Нежин. Здесь со старшим братом Матвеем организует отделы Вольного казачества. В 1918 г. окончил инструкторскую школу старшин в Киеве, получил назначение в новосформированной 3-й пешей дивизии II-го Подольского корпуса в Умани. В составе 12-го пешего Брацлавского полка в июле 1918 г. переезжает в Тульчин, возглавляет инструкторскую подстаршинскую школу. Во время антигетманского восстания переходит на сторону Директории. После смерти брата становится комендантом бронированного поезда "Месть" (построенного на станции Конотоп). Осенью 1919 г. попадает в польский плен (Ланцут, Брест). С апреля 1920-го - в составе 6-й Стрелковой дивизии, снова служит на броневике. 21 ноября 1920 г. интернирован в Польшу (Вадовице, Стрелково).

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Весной 1922-го пытается нелегально перейти границу в Украину, после неудачной попытки переезжает во Францию. Работает на рудниках и фабриках. Поселяется в Люксембурге, г. Эш-сюр-Альзетт. Соучредитель ОУН в Люксембурге.

Из-за обострения старой раны в голове ложится на операционный стол. После неудачной операции 12 дней мучается и умирает. Похоронен с большими почестями на городском кладбище в присутствии многочисленной украинской общины. Общество запорожцев собирало средства на установку памятника.



