 Спецпрокурору Мюллеру передали письмо Трампа Путину, написанное в 2013 году, - The Washington Post

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом по информации нескольких источников, знакомых с документом, написало издание The Washington Post.

В июне 2013 года Трамп написал личное письмо Путину, в котором пригласил его на проходивший в Москве конкурс "Мисс Вселенная". Это первая известная попытка нынешнего президента США установить прямые контакты с властями России.

По данным издания, Трамп передал письмо через миллиардера Араса Агаларова, который был одним из организаторов конкурса в Москве. Сообщается, что тогда же Трамп написал в своем Twitter: "Как думаете, Путин приедет на конкурс "Мисс Вселенная", который пройдет в ноябре Москве? Если да, то он станет моим новым лучшим другом".

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Трамп очень надеялся увидеть Путина среди гостей мероприятия, сообщает The Washington Post, и Путин сначала принял приглашение, но в последний момент отменил свой визит, прислав Трампу "дружеское письмо" и шкатулку в качестве сувенира.

Как отмечает WP, письмо было передано команде спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Адвокат Трампа Джон Дауд заявил, что не знаком с письмом и назвал эту информацию газеты "абсурдом".

Напомним, В США продолжается расследование возможного вмешательства России в президентские выборы. Спецпрокурор Мюллер выясняет, был ли заговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва отрицает вмешательство в выборы в США и требует предоставить подтверждающие документы.

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Министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы. В отношении бывшего главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта выдивнуты уже вторые обвинения по делу относительно вмешательства России в выборы президента США. Он не признал себя виновным.