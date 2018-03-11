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Все про:Путин (23608) письмо (140) Трамп (1688)

 Спецпрокурору Мюллеру передали письмо Трампа Путину, написанное в 2013 году, - The Washington Post

Первая известная попытка Трампа установить прямые контакты с властями России относится к 2013 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом по информации нескольких источников, знакомых с документом, написало издание The Washington Post.

В июне 2013 года Трамп написал личное письмо Путину, в котором пригласил его на проходивший в Москве конкурс "Мисс Вселенная". Это первая известная попытка нынешнего президента США установить прямые контакты с властями России.

По данным издания, Трамп передал письмо через миллиардера Араса Агаларова, который был одним из организаторов конкурса  в Москве. Сообщается, что тогда же Трамп написал в своем Twitter: "Как думаете, Путин приедет на конкурс "Мисс Вселенная", который пройдет в ноябре Москве? Если да, то он станет моим новым лучшим другом".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Может, это украинцы, татары, евреи с российским гражданством, может, американцы заплатили им, - Путин о подозреваемых во вмешательстве в выборы президента США. ВИДЕО

Трамп очень надеялся увидеть Путина среди гостей мероприятия, сообщает The Washington Post, и Путин сначала принял приглашение, но в последний момент отменил свой визит, прислав Трампу "дружеское письмо" и шкатулку в качестве сувенира.

Как отмечает WP, письмо было передано команде спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Адвокат Трампа  Джон Дауд заявил, что не знаком с письмом и назвал эту информацию газеты "абсурдом".

Напомним, В США продолжается расследование возможного вмешательства России в президентские выборы. Спецпрокурор Мюллер выясняет, был ли заговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва отрицает вмешательство в выборы в США и требует предоставить подтверждающие документы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будут противодействовать вмешательству РФ в выборы, что бы она не делала, - Трамп

Министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы. В отношении бывшего главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта выдивнуты уже вторые обвинения по делу относительно вмешательства России в выборы президента США. Он не признал себя виновным.

Источник: https://censor.net.ua/n3054849
 
 
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...в 2013 году, хуйло ещё было Путиным... ...а Трамп был никем.
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Подрывы домов в 1999, убийства украинских политиков, например Чорновола -убитого 25 марта 1999 года в инсценированной катастрофе*, преступления в Чечне в Грузии не в счет? *С 26 марта 1999 года Путин назначен секретарём Совета безопасности Российской Федерации, сохранив за собой пост директора ФСБ
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В 1999-2000 годах и с 2008 по 2012 годы - Председатель Правительства Российской Федерации

...оно -- всё ещё пока не хуйло...
...а кем был наш дорогой Дональд Фрэдович Трамп в эти самые трудные времена?
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і шо?
і після того бабама в 2008 оголосив пєрєзагрузку відносин з кацапстаном.
а клінтониха за бабло продала американську атомну енергетику кацапстану.
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а я за правду
как хуйло не называй- оно все равно хуйло
может быть для тебя оно и было путен, еще и с большой буквы
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...я стараюсь всё, согласно Истории... -- ...шоб не делать сказку былью...*)
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старайся лучше троллить- а то ты очень тупо и толсто троллишь
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Шура! -- пылите гырю... -- я не тупо тролю, а ты тупо не врубаешься, сынку... -- рано тебе ещё, мабудь. -- звыняй... *)
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и вот опять- было очень тупо
ты не такой умный, как ты о себе думаешь)
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Я о себе уже лет с 10 ничего не думаю, бо всё и так давно знаю...
Ладно, гныдосыку -- дружить ты не умеешь, значит работаешь.
...ну, побольше тебе кредитов и поменьше зарплаты...
Лэк ми ам арш! Покец... *)
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Мабуть Трамп сподівавсь на якийсь вигідний бізнес з Рашою через пуйла. Тоді ще відносини з Рашою були більш-меньш. Але сантимент до карлика у Трампа все ж таки помітний.
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...так от ж! Я с Россией дела мутил ещё в Дочернобыльскую Эру... ...-- но меня не берут в Президенты...*)
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ИМХО, имеет чисто моральное значение. Трамп еще не был кандидатом в презы, а ввп еще не был до такой степени нерукопожатым.
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Пояснения урки (Часть 1)
10th Март 2018 anti-colorados

За время совка, да и за годы независимости в Украине постепенно деградировал уровень способности вести допрос как у следователей, соответствующих структур, так и у судей. Это несмотря на то, что почти все они читали специальную литературу по тактике ведения допросов. Оно и понятно, когда можно добиться нужных показаний легкими или жесткими вариантами пыток или просто - правильной договоренностью с подозреваемым, то изыски допросного искусства были просто невостребованными. Пользоваться этим искусством могли люди особого склада мышления и несомненно - высокого интеллектуального уровня, поскольку логическое мышление должно быть просто незыблемым.

В общем, допрашиваемого мягко подводили к основному вопросу или вопросам, чтобы он утратил бдительность и сказал правду, а не придуманную историю. После этого, а иногда - вместо этого, когда не получается усыпить бдительность, нужный вопрос задается в разных формулировках и по разным поводам. В общем, опытный следователь или судья вполне может поймать на лжи допрашиваемого. Как только такое становится очевидным, то дальше его ловят на противоречиях и тот окончательно «засыпается». У нас только начинает внедряться институт присяжных, но когда он станет обыденным, то ответы допрашиваемого, по части убедительности, будут оценивать именно эти люди, которые и выносят вердикт о виновности или невиновности подсудимого или правдивости показаний свидетелей.

В любом случае, пойманный на лжи, а особенно - на только что озвученной лжи, допрашиваемый выглядит жалко и очень часто «ломается» просто на глазах. Но есть еще одна категория лиц, которые проводят пусть и не допрос, в процессуальном смысле этого слова, а интервью, что почти одно и то же, но с разными последствиями для интервьюируемого и допрашиваемого.

Журналист, если это журналист, может и должен докапываться до правды, проводя собственное журналистское расследование. Если формат его расследования предполагает интервью главного фигуранта, то он использует примерно ту же тактику, что следователь или судья. Он сам пытается понять, насколько правдивы те вещи, которые он слышит и если это журналист-профи, то даже не будет делать собственных выводов, а предоставит их на суд своей публики. Но для этого сам материал должен быть безупречным.

И вот представим, как будет выглядеть интервьюируемый, которого прямо в ходе интервью уличили во лжи? А если речь идет о политическом, публичном деятеле, который торгует своей честностью, открытостью и бескорыстностью? Хорошо, а если на лжи и прямо в ходе интервью, ловят первое лицо государства? Ведь это же получается, что первое кресло занял брехун, который смог одурачить собственного избирателя, а раз он врет или врет так, что его могут поймать на лжи, то он это делает и внутри страны и во вне ее. Такое положение будет однозначно соотноситься и с самим государством, главой которого является это первое лицо.

Именно такой случай только что произошел с Путиным. Тут уже речь не идет о том, что с течением времени он меняет свою риторику на противоположную, как это было с оккупацией Крыма. Как мы помним, сначала он утверждал, что ничего не знает о том, кто в Крыму захватывает административные здания, а через четыре года он же говорит о том, что лично руководил всей операцией захвата Крыма. Но между двумя этими утверждениями лежит четыре года и дед, выживая из ума, мог что-то просто забыть, но если он забывает о том, что говорил минуту назад, то это - совсем другое.

Итак Путин, на свою голову, дал обширное интервью американской журналистке Мегин Кейли. Состояло оно из двух частей и теперь опубликовано на официальном сайте Кремля. Желающие могут его почитать и заскринить. Думаю, что очень быстро эту красоту снесут, ибо Владимир Владимирович засыпался полностью и сдал с потрохами свою больную страну. В принципе, будь там адекватное государственное ядро, то после этого интервью, текст обязательно бы удалили, а видео - уничтожили, а самого старика - вывели бы к самой кремлевской стене, застрелили и сожгли бы труп в бочке, поливая керосином, как это сделали в свое время» с Фанни Калан.

Итак, в первой части интервью Келли, что называется, раскачала Путина по технике. Речь шла о его знаменитых заявлениях о ядерных ракетах, которые обходят системы ПРО и даже отдельные сельские сортиры, на открытой местности, демонстрируя эффект ОЗТП - особо запутанной траектории полета. В общем, она с нескольких заходов задавала уточняющие вопросы о том, почему же РФ наваяла таких загадочных ракет, в чем причина такой титанической работы. На это Путин ответил несколько раз, повторяя одно и тоже, что очень важно.
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По ходу этот чел грамотный журналист и уркой его даже как то не хочется называть хоть он и сидел Спецпрокурору Мюллеру передали письмо Трампа Путину, написанное в 2013 году, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 9307
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Какие-то пидарские отношения - записочки через посредника, дружеские письма, подарочки-шкатулочки..... Чет хирург с косметичкой сразу вспомнился)))
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зрада зрадная, это вам не перезагрузка от Бабамы!
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Русские - не славяне. Они, конечно, думают, что да, но это нация очень многих кровей, и славян в ней меньшинство. Отминусуйте беларусские Брянск и Смоленск, украинские Стародуб, Курск, Воронеж, Белгород, Таганрог, Ростов-на-Дону, да и Краснодар, конечно - останутся угро-финны и православные тюрки.
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СЛОВ'ЯНСЬКОЇ КРОВІ У КАЦАПІВ ВЗАГАЛІ НЕМА, ОКРІМ УКРАЇНЦІВ ЗПИСАНИХ "РЮЦКІМІ" У 17-20 СТОЛІТТЯХ.
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"Русские" - это самозванцы! Петрушка Первачёв переименовал Московитию в РаССею! Чтобы прикинуться европейским государством, хотя тогда ещё был улуссом Золотой Орды! Самозванчество на Московии-Рашке - очень популярное общественно-политическое явление! Самозванчество там - это краеугольная скРепа раССеянной империи во все времена!
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а украинцы славяне? И чем славяне выше,чем угро-финны?
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Спецпрокурору Мюллеру передали письмо Трампа Путину, написанное в 2013 году, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 4034

кацапье, ты лучше расскажи как вы из под хачей до сих пор велезти не можете
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-- сыночичек *) , ...если ты такой вумный, скажи ка честно: ты знаешь, откель слово "хачек" происходит? ...и причём тут я? -- кстит, если ты не знал -- я в Нюрнберге живу -- а сам киевлянин -- соломенский...
А ты хто, откель и чего ради быкуешь -- даёшь ответку без понтов? *)
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Ну какой бы успешныйАмерикос не переспал бы в дикой-москве с Малолеточкой.(-14) Ну какое КГБ не запротоколировало бы этот случай для Шантажа перспективного Политика. В США за педофилию могут не то, что лишить звания президента, Электрический Стул может грозить успешному политику за такое в США. (США не Украина. Здесь хоть усрись)
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-- стул электрический не трогай -- прошу тебя! -- ещё себе накаркаешь... *)
Трамп, чувак гулёвый -- не чета хуйлу. -- у того на ебле с детства всё написано... -- чмо!
В США сегодня отличный Президент! -- не Рейган... -- но и не сильно хуже -- с хуйлом справится. Поверь мне... -- мне через полтора года 60 стукнет.
Я трёх Генеральных Секретарей пережил, шестерых Президентов США, четырёх Президентов Украины, трёх Канцлеров Германии... ... а хуйла и подавно все вместе переживём... -- расслабся... *)
Все буде Україно!
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А... ...извини -- Генсеков 5 на моём счету! ...склероз уже долбит...*)
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Для такого возраста -склероз очень рано.
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так то 2013. Трамп не през, а путин еще не натворил столько бед. Это частное дело.
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у 2013 Трамп не тільки не през, він ще навіть і не кандидат у прези.
жидкувато виходить у мюллера з доказовою базою, якщо він демонструє подібну туфту.
ну дик мюлеру треба ж хоча б про шось кукурікнути.
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А не приходила мысль,что он мог стать президентом в результате того обращения? Причинно-следственная связь- Обратился с приглашением,потом обратился за помощью,потом получил помощь в виде вмешательства в выборы,потом стал президентом! Вот цепочка Мюллера!
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...и передал ему шкатулку...А эта шкатулка называлась "Ящик Пандоры"!
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А никто не подумал о том, что - "през - не през", но это характеризует человека как "личность"? И не частное это дело - он тогда УЖЕ стал "публичной личностью", приглашая Путина на "публичное мероприятие" - конкурс "Мисс Вселенная"...Вот Мюллер и собирает ВСЁ, что характеризует Трампа, как "публичную личность", которая представляет США на международной арене...
Тут нам Спецпрокурору Мюллеру передали письмо Трампа Путину, написанное в 2013 году, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3514 Amber дал отрывок статьи от "Антиколорадоса" - "У нас только начинает внедряться институт присяжных, но когда он станет обыденным, то ответы допрашиваемого, по части убедительности, будут оценивать именно эти люди, которые и выносят вердикт о виновности или невиновности подсудимого или правдивости показаний свидетелей". В США давно уже работает институт присяжных... Именно для них Мюллер и готовит материал для раздумий...
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Ну и у кого хранилось это письмо,Трамп написал Путину, а кто то третий через столько лет о нем вспомнил и передал.
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Гитлер лучший брат кремля за 2018 лет от Рождества Христового
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСпецпрокурору Мюллеру передали письмо Трампа Путину, написанное в 2013 году, - The Washington Post
 
 
 
 
 
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