 Спецпрокурору Мюллеру передали письмо Трампа Путину, написанное в 2013 году, - The Washington Post

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом по информации нескольких источников, знакомых с документом, написало издание The Washington Post.
В июне 2013 года Трамп написал личное письмо Путину, в котором пригласил его на проходивший в Москве конкурс "Мисс Вселенная". Это первая известная попытка нынешнего президента США установить прямые контакты с властями России.
По данным издания, Трамп передал письмо через миллиардера Араса Агаларова, который был одним из организаторов конкурса в Москве. Сообщается, что тогда же Трамп написал в своем Twitter: "Как думаете, Путин приедет на конкурс "Мисс Вселенная", который пройдет в ноябре Москве? Если да, то он станет моим новым лучшим другом".
Трамп очень надеялся увидеть Путина среди гостей мероприятия, сообщает The Washington Post, и Путин сначала принял приглашение, но в последний момент отменил свой визит, прислав Трампу "дружеское письмо" и шкатулку в качестве сувенира.
Как отмечает WP, письмо было передано команде спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Адвокат Трампа Джон Дауд заявил, что не знаком с письмом и назвал эту информацию газеты "абсурдом".
Напомним, В США продолжается расследование возможного вмешательства России в президентские выборы. Спецпрокурор Мюллер выясняет, был ли заговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва отрицает вмешательство в выборы в США и требует предоставить подтверждающие документы.
Министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы. В отношении бывшего главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта выдивнуты уже вторые обвинения по делу относительно вмешательства России в выборы президента США. Он не признал себя виновным.
...оно -- всё ещё пока не хуйло...
...а кем был наш дорогой Дональд Фрэдович Трамп в эти самые трудные времена?
і після того бабама в 2008 оголосив пєрєзагрузку відносин з кацапстаном.
а клінтониха за бабло продала американську атомну енергетику кацапстану.
17 июня 2014.
В Википедии создана статья о песне про президента России Владимира Путина - «Путин хуйло!», которая получила распространение в Украине и мире в связи с присоединением Россией Крыма, непрекращающимися пророссийскими беспорядками на востоке страны и российско-украинским конфликтом в политической и экономической сферах.
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%92_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE!%C2%BB
как хуйло не называй- оно все равно хуйло
может быть для тебя оно и было путен, еще и с большой буквы
ты не такой умный, как ты о себе думаешь)
Ладно, гныдосыку -- дружить ты не умеешь, значит работаешь.
...ну, побольше тебе кредитов и поменьше зарплаты...
Лэк ми ам арш! Покец... *)
10th Март 2018 anti-colorados
За время совка, да и за годы независимости в Украине постепенно деградировал уровень способности вести допрос как у следователей, соответствующих структур, так и у судей. Это несмотря на то, что почти все они читали специальную литературу по тактике ведения допросов. Оно и понятно, когда можно добиться нужных показаний легкими или жесткими вариантами пыток или просто - правильной договоренностью с подозреваемым, то изыски допросного искусства были просто невостребованными. Пользоваться этим искусством могли люди особого склада мышления и несомненно - высокого интеллектуального уровня, поскольку логическое мышление должно быть просто незыблемым.
В общем, допрашиваемого мягко подводили к основному вопросу или вопросам, чтобы он утратил бдительность и сказал правду, а не придуманную историю. После этого, а иногда - вместо этого, когда не получается усыпить бдительность, нужный вопрос задается в разных формулировках и по разным поводам. В общем, опытный следователь или судья вполне может поймать на лжи допрашиваемого. Как только такое становится очевидным, то дальше его ловят на противоречиях и тот окончательно «засыпается». У нас только начинает внедряться институт присяжных, но когда он станет обыденным, то ответы допрашиваемого, по части убедительности, будут оценивать именно эти люди, которые и выносят вердикт о виновности или невиновности подсудимого или правдивости показаний свидетелей.
В любом случае, пойманный на лжи, а особенно - на только что озвученной лжи, допрашиваемый выглядит жалко и очень часто «ломается» просто на глазах. Но есть еще одна категория лиц, которые проводят пусть и не допрос, в процессуальном смысле этого слова, а интервью, что почти одно и то же, но с разными последствиями для интервьюируемого и допрашиваемого.
Журналист, если это журналист, может и должен докапываться до правды, проводя собственное журналистское расследование. Если формат его расследования предполагает интервью главного фигуранта, то он использует примерно ту же тактику, что следователь или судья. Он сам пытается понять, насколько правдивы те вещи, которые он слышит и если это журналист-профи, то даже не будет делать собственных выводов, а предоставит их на суд своей публики. Но для этого сам материал должен быть безупречным.
И вот представим, как будет выглядеть интервьюируемый, которого прямо в ходе интервью уличили во лжи? А если речь идет о политическом, публичном деятеле, который торгует своей честностью, открытостью и бескорыстностью? Хорошо, а если на лжи и прямо в ходе интервью, ловят первое лицо государства? Ведь это же получается, что первое кресло занял брехун, который смог одурачить собственного избирателя, а раз он врет или врет так, что его могут поймать на лжи, то он это делает и внутри страны и во вне ее. Такое положение будет однозначно соотноситься и с самим государством, главой которого является это первое лицо.
Именно такой случай только что произошел с Путиным. Тут уже речь не идет о том, что с течением времени он меняет свою риторику на противоположную, как это было с оккупацией Крыма. Как мы помним, сначала он утверждал, что ничего не знает о том, кто в Крыму захватывает административные здания, а через четыре года он же говорит о том, что лично руководил всей операцией захвата Крыма. Но между двумя этими утверждениями лежит четыре года и дед, выживая из ума, мог что-то просто забыть, но если он забывает о том, что говорил минуту назад, то это - совсем другое.
Итак Путин, на свою голову, дал обширное интервью американской журналистке Мегин Кейли. Состояло оно из двух частей и теперь опубликовано на официальном сайте Кремля. Желающие могут его почитать и заскринить. Думаю, что очень быстро эту красоту снесут, ибо Владимир Владимирович засыпался полностью и сдал с потрохами свою больную страну. В принципе, будь там адекватное государственное ядро, то после этого интервью, текст обязательно бы удалили, а видео - уничтожили, а самого старика - вывели бы к самой кремлевской стене, застрелили и сожгли бы труп в бочке, поливая керосином, как это сделали в свое время» с Фанни Калан.
Итак, в первой части интервью Келли, что называется, раскачала Путина по технике. Речь шла о его знаменитых заявлениях о ядерных ракетах, которые обходят системы ПРО и даже отдельные сельские сортиры, на открытой местности, демонстрируя эффект ОЗТП - особо запутанной траектории полета. В общем, она с нескольких заходов задавала уточняющие вопросы о том, почему же РФ наваяла таких загадочных ракет, в чем причина такой титанической работы. На это Путин ответил несколько раз, повторяя одно и тоже, что очень важно.
кацапье, ты лучше расскажи как вы из под хачей до сих пор велезти не можете
А ты хто, откель и чего ради быкуешь -- даёшь ответку без понтов? *)
Трамп, чувак гулёвый -- не чета хуйлу. -- у того на ебле с детства всё написано... -- чмо!
В США сегодня отличный Президент! -- не Рейган... -- но и не сильно хуже -- с хуйлом справится. Поверь мне... -- мне через полтора года 60 стукнет.
Я трёх Генеральных Секретарей пережил, шестерых Президентов США, четырёх Президентов Украины, трёх Канцлеров Германии... ... а хуйла и подавно все вместе переживём... -- расслабся... *)
Все буде Україно!
жидкувато виходить у мюллера з доказовою базою, якщо він демонструє подібну туфту.
ну дик мюлеру треба ж хоча б про шось кукурікнути.
Тут нам Amber дал отрывок статьи от "Антиколорадоса" - "У нас только начинает внедряться институт присяжных, но когда он станет обыденным, то ответы допрашиваемого, по части убедительности, будут оценивать именно эти люди, которые и выносят вердикт о виновности или невиновности подсудимого или правдивости показаний свидетелей". В США давно уже работает институт присяжных... Именно для них Мюллер и готовит материал для раздумий...