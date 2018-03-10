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 Политика Украины
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Все про:виза (1041) МИД (4434) электронная система (78) консул (58) Погорельцев (2)

 На внедрение системы "Электронный консул" в Украине потребуется больше одного-двух лет, - Погорельцев

В Украине проходит масштабная модернизация консульской службы, в частности, вскоре будут введены системы "Электронный консул" и "Электронная виза".

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает Укринформ со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИДа Сергея Погорельцева.

"У нас в последнее время происходит очень масштабная модернизация консульской службы. В том числе планируется ввод такого глобального проекта как "Электронный консул". В нем предусматривается автоматизация всех процессов, всех консульских услуг, оформление виз, паспортов, нотариальные действия и т. п. Это современно, прозрачно и прагматично", - сказал Погорельцев.

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Он уточнил, что на сегодня уже создан базис данной системы, существует система электронных досье, происходит отход от бумажных журналов регистрации консульских действий. Все автоматизируется и далее будет происходить поэтапное присоединение новых модулей к этой системной основе. "Система "Электронный консул" в полном виде - это достаточно длительная работа, которая не может быть выполнена в течение одного-двух лет. И она еще нуждается в постоянном совершенствовании. А вот что касается именно электронной визы, то она сейчас проходит проработку в тестовом режиме. Ее будем вводить в эксплуатацию в ближайшее время", - отметил Погорельцев.

Напомним, введение систем "Электронная виза" и "Электронный консул" в январе 2018 года анонсировал глава МИД Павел Климкин. Он прогнозировал, что система "Электронная виза" заработает в конце марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3054845
 
 
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Та-Да ,Нью-Васюки нервно курят в стороне ... На внедрение системы "Электронный консул" в Украине потребуется больше одного-двух лет, - Погорельцев - Цензор.НЕТ 3837
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и ты закуришь нервно когда хуйла переизбирать будут
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так, чмо ватяне, в вашому "нью-васюки", як ти пишеш, якраз і курять..." інакєнтія смактуновського"
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Если американцы не подхватят - быть беде!, Кагал этого не допустит...

На впровадження системи "Електронний консул" в Україні буде потрібно понад один-два роки, - Погорельцев - Цензор.НЕТ 8421 К А Ю‏ @yurayura641 7 ч.7 часов назад
Общие итоги:
Аудитория-163.534 чел.
Коменты - 43.509 чел.
1 место - Семенихин- 26.318 чел. -92%
2 место - Тимошенко- 1.186 чел. -6%
3 место - Порошенко- 442 чел. -2%
https://unpukr.blogspot.com/2018/03/92-2-6.html …

На впровадження системи "Електронний консул" в Україні буде потрібно понад один-два роки, - Погорельцев - Цензор.НЕТ 7574

На впровадження системи "Електронний консул" в Україні буде потрібно понад один-два роки, - Погорельцев - Цензор.НЕТ 167
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Ближе к теме было бы внедрение системы " электронный судья" , без права доступа к его управлению
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А за кордоном ?
Ми їздимо в Оттаву.
Правда, консул завжди йде на зустріч, нарікати не можу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа внедрение системы "Электронный консул" в Украине потребуется больше одного-двух лет, - Погорельцев
 
 
 
 
 
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