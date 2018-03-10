 На внедрение системы "Электронный консул" в Украине потребуется больше одного-двух лет, - Погорельцев

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает Укринформ со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИДа Сергея Погорельцева.

"У нас в последнее время происходит очень масштабная модернизация консульской службы. В том числе планируется ввод такого глобального проекта как "Электронный консул". В нем предусматривается автоматизация всех процессов, всех консульских услуг, оформление виз, паспортов, нотариальные действия и т. п. Это современно, прозрачно и прагматично", - сказал Погорельцев.

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Он уточнил, что на сегодня уже создан базис данной системы, существует система электронных досье, происходит отход от бумажных журналов регистрации консульских действий. Все автоматизируется и далее будет происходить поэтапное присоединение новых модулей к этой системной основе. "Система "Электронный консул" в полном виде - это достаточно длительная работа, которая не может быть выполнена в течение одного-двух лет. И она еще нуждается в постоянном совершенствовании. А вот что касается именно электронной визы, то она сейчас проходит проработку в тестовом режиме. Ее будем вводить в эксплуатацию в ближайшее время", - отметил Погорельцев.

Напомним, введение систем "Электронная виза" и "Электронный консул" в январе 2018 года анонсировал глава МИД Павел Климкин. Он прогнозировал, что система "Электронная виза" заработает в конце марта.